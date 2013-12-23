Призрачная электричка 3. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Parzival1987 Просмотров: 64 Комментарии: 3 +4 Вчера, 19:17 by

Я неспешным шагом шел с работы к железнодорожной станции. В наушниках играла какая-то легкая попса. Несмотря на то, что я слушаю в основном тяжелую музыку, я не брезгую еще иногда послушать что-то популярное по радио. На улице было уже прохладно, но еще не дубак. А может, я еще не успел замерзнуть, потому что пар уже шел изо рта. Проходя мимо своей машины, я закинул туда кое-какие бумаги по работе, забрал небольшой пакет с квадрокоптером, который должен был отдать Темычу, и пошел на станцию. Мы собирались с товарищами на хоккей и переться на 3 машинах не собирались, так как все давно не виделись, а пообщаться хотелось. Поэтому решили поехать на одной. Свою же машину я оставил около офиса, так как собирался вернуться за ней поздним вечером и уже на ней поехать домой.Так же неспешно я пришел на станцию, взял в кассе билет и прошел на перрон. Музыка в наушниках притихла, а затем снова заиграла с прежней громкостью. Значит, пришло сообщение. Я достал телефон из внутреннего кармана и посмотрел на экран. Это было сообщение от моего друга Темыча.- Ну я выехал за тобой! – было написано в Вацапе.- Давай, я уже на платформе, – ответил я ему.Ехать мне надо было всего одну остановку, на которой мы договорились встретиться и поехать в ледовый дворец. Телефон снова завибрировал:- Ты пиво будешь? - спрашивал Темыч, добавляя к вопросу кучу скобок.- Я ж за рулем, мне обратно домой ехать, - ответил я.- Мне тоже. Так брать? – опять вопрос с кучей скобок.- Бери! – с таким же количеством скобок ответил я. Конечно же, он возьмет кока-колу и еще что-нибудь пожрать, так как Темыч вел здоровый образ жизни, а про пиво только шутил.Темыч прочитал сообщение, но ничего не ответил. Я поднял глаза и приятно удивился. Прям передо мной стояла электричка с открытыми дверями. Я шагнул в тамбур и почувствовал, как за мной с грохотом закрылись двери. Динамики электрички что-то невзрачно прохрюкали, и она начала набирать ход.Я разблокировал телефон и написал своему товарищу:- Я в электричке, еду к тебе! – я нажал на отправку, но сообщение не уходило. Вместо галочки на сообщении так и висели маленькие часики. Я поднял глаза на верхнюю сторону экрана, где был индикатор приема сети. Сейчас он был пуст."Да и хер с ним, - подумал я. - Все равно сейчас приеду через 2 минуты и увидимся". Я переключил песню и убрал телефон обратно во внутренний карман куртки. Прислонившись к стальной обшарпанной стене вагона, я уставился в окно. Огромная луна ярко светила в окно вагона, освещая серый и холодный лес…Меня словно слегка кольнули иголкой. Какая, к черту, луна? Когда я был на платформе, еще смеркалось. Не могло же стемнеть за 30 секунд? И какой к черту лес, когда в окне должны быть многоэтажные дома и дорожные развязки? Сердце с тревогой заколотилось сильнее. Я подбежал к другому окну, в котором было то же самое. Как сейчас говорит молодёжь: WTF? Что здесь происходит?Я кинулся внутрь вагона с надеждой, что, может, кто-то из людей мне поможет понять, что тут происходит. Но вагон был пуст. Самое неприятное, что освещался он очень тусклыми светильниками, как будто специально, для атмосферы, понизили напряжение. Я без раздумий развернулся и кинулся в вагон напротив. Как и следовало ожидать, он тоже был пуст.Может, я сплю? Или мне кажется? Я похлопал себя по щекам. Да нет, не сон, сознание четкое и ясное. Может, дернуть стоп-кран? Я повернулся к тому месту, где должен был быть стоп-кран. Но на его месте ничего не было. Только стальной лист с выштамповкой под ручку стоп-крана. Мой взгляд упал на кнопку вызова машиниста. Не раздумывая, я подскочил к ней и нажал.Вместо вежливого «Машинист слушает» из динамика пошел громкий и дикий скрежет, похоже на звук старого модема, который загружается через телефонную сеть, только намного противней, раз так в тысячу. Испугавшись звука, я отскочил в тамбур. Мысли метались в голове, и я не знал, что делать. Музыка в ушах стала раздражать, поэтому я вытащил наушники и выключил музыку. "Может, попробовать дойти до машинистов? - подумал я. - Давай попробуем…"Я пошел в направлении поезда. Конечно же, он был пустой. Ни единой души. Наверное, Темыч сейчас думает, какой я дебил: если бы не хотел ехать на хоккей, так и сказал бы, а не устраивал спектакль с отключением телефона. Темыч, извини, если выберусь отсюда когда-нибудь, то расскажу тебе, почему я тогда пропал. За своими мыслями я прошел, наверное, вагонов двадцать, а то и больше. Но конца поезда не было видно.-Да что за чертовщина-то?! – выкрикнул я в пустой вагон, когда в очередной раз увидел пустые сиденья и тусклый свет. От нервов у меня стали подкашиваться ноги, а лицо загорелось, будто я сижу около русской печи. Я сел на ближайшее сиденье и, обхватив голову руками, стал думать, что делать дальше.Что за странная такая электричка бесконечная, как я сюда попал и как отсюда выбраться? В голове возникла интересная мысль. Достав телефон, я открыл навигатор. Навигатор загрузился, но местоположение он не определял, даже ни одного спутника не показывал. Хорошо, что я зарядил телефон перед выходом с работы, поэтому сейчас у него было 94% зарядки. Я не придумал ничего лучше, чем записать видеообращение. Включив на телефоне камеру, я начал говорить:- Меня зовут Шереметьев Дмитрий Борисович. Я сел в эту электричку 29 октября, – я назвал нынешний год. – Темыч, если ты это смотришь, значит, я либо умер, либо сам тебе это показываю. Извини, я сел не в ту электричку, - я поднес часы к камере. – Мы с тобой должны были уже ехать на хоккей, но я в этой электричке, – я перевел камеру на окно. – Тут за окном только этот лес и луна, а электричка между тем все едет и едет. Не знаю, выберусь ли я. Выхода здесь нет, я пробежал уже 20 вагон…Я прервался, так как электричка стала замедляться.- Похоже сейчас будет остановка… Посмотрим, что здесь.Я, не выключая камеры, встал и вышел в тамбур. Электричка остановилась, и двери с грохотом распахнулись. Первое, что я почувствовал, это дикий холод. Когда я садился в эту чертовку электричку, на улице было примерно +3 градуса. А тут все -15!Полумрак за дверями сильно давил на психику. Но все же я решился выйти на платформу. Звенящая тишина… Абсолютно пустая платформа с одним фонарем и каким-то указателем. Фонарь был настолько тусклым, что, кажется, у меня диод в телефоне горит ярче. Подойдя к фонарю, я повернулся к электричке… Бесконечные вагоны с двух сторон, уходящие в темноту леса. Я перевел камеру на себя:- Руки стынут, пока съемку заканчиваю… - я выключил телефон и убрал его во внутренний карман куртки. Пока я осматривал станцию, если можно ее так назвать, я заметил, что здесь почти нет цветов, как будто кто-то взял пульт, выкрутил насыщенность на минимум. И только фонарь сильно отливал желтым. Тихо так…Вы, наверное, подумаете, что когда тихо, - это хорошо. Нет! Когда ТАК тихо, - это плохо! Тишина здесь была гнетущей и давящей на уши, тянущаяся и липкая, как жвачка. Брр… У меня по спине пробежали мурашки.Я застегнул молнию куртки до конца и втянул голову в плечи. Постояв так некоторое время, тишину пронзило противное хрюканье из динамиков электрички. Что делать? Остаться тут или обратно в электричку?Двери с грохотом закрылись. Я вошел в вагон и присел на ближайшее сиденье. Пейзаж за окном медленно поплыл… Надо было думать, как отсюда выбираться. И тут я вспомнил про квадрокоптер Темыча, который еще болтался у меня на руке в сумке. Думаю, на очередной станции я его использую. Пусть пока подождет, чтобы понапрасну не расходовать заряд. Я вздохнул и прижался лбом к холодному стеклу. Не знаю, сколько я так просидел. Час или два. Может, 10 минут. На часы я не смотрел, да и не хотелось. Видимо, я начал потихоньку отъезжать в сон. Потому что когда сзади раздался звук раздвигающихся дверей, я вздрогнул. Смотреть назад было страшно. Еще страшнее было не знать, что там сзади. Явно кто-то протискивался в салон. Двери несколько раз раздвинулись и сдвинулись, громко ударяясь об упоры на стенах вагона. К мерзким звукам протискивания добавился еще и голос: «Ыыыыыы…эээээ…ааааааа…» По моим ощущениям, двигалось это нечто очень медленно. Я встал с сиденья и медленно повернулся… То, что я увидел, заставило меня онеметь от страха. Сердце перестало биться и упало куда-то в штаны… В дальнем конце вагона двигалось оно… Пеннивайз из фильма «Оно» был просто чмошным красавчиком. Я не знаю, из чьих кошмаров вышел этот мутант, но фантазия у него прекрасная… и больная.Монстр передо мной был настолько огромным, что ему приходилось нагибаться, чтобы пройти по вагону. Полностью войдя в вагон, он постоял секунду и, словно вздохнув, пошел вперед. Монстр медленно пошел вперед, при этом начал ощупывать каждое сидение своими огромными ручищами, которые были размером с тумбочку. Он тщательно проверял всё пространство в вагоне. Щупал под сидениями, сами сидения и даже ощупывал полки для багажа. При этом он бормотал что-то нечленораздельное, фыркал, похрюкивал и хрипел. Что он там бормотал, я не расслышал, да и не особо хотелось. Я развернулся на пятках и рванул вперед к носовой части поезда. Со страху я так рванул, что даже не заметил, сколько вагонов пробежал. Влетев в очередной вагон, я не сразу заметил фигуру человека у окна. Только пробежав мимо 2-3 ряда сидений, я затормозил. И обернулся.- О! Привет! – человек заметил меня и махнул рукой. – Дружище, иди сюда - гостем будешь!Фраза больно резанула по ушам. В моей голове пронеслось куча воспоминаний и образов людей.- Боцман? – хрипло спросил я. Именно так мы прозвали Андрея Кондрашова, когда его призывником привезли к нам в учебную роту. Андрей был самым старшим из всех призывников, мне тогда было 23, а Андрею 26 лет, и через два дня после призыва исполнилось 27 лет. Я на тот момент отслужил уже почти месяц, но был еще «запахом», как и Андрей. А прозвали мы его так за приличную бороду. Поскольку служили мы в ВМФ, то после присяги мы должны были стать карасями. Бороду он побрил впервые полчаса пребывания в учебке. А кличка так и закрепилась. Даже офицерский состав и деды так и звали Андрея Боцманом. Андрей очень гордился ей. Так как у других клички были обидные и неоригинальные. Андрей был парнем очень веселым, даже чересчур. Когда после суток мы где-то встречались, он всегда приветствовал меня и других ребят своим фирменным: «Дружище, иди сюда - гостем будешь!»- Знакомы? – парень очень удивился и встал со своего места.- Дима… - так же хрипя, ответил я. – Аэропорт… - я назвал свою армейскую кличку.- Дима… - повторил парень. – Шереметьев!!! – Андрей ловко перепрыгнул сиденье и подбежал ко мне. Мы осторожно обнялись. - Димастый… - Андрей сжал меня так, что у меня затрещали кости. – Уж кого, а тебя я не ожидал увидеть…- Андрюха! Мне дышать нечем, – прошептал я.- Да, конечно. Извини, – Андрей отпустил меня. – И ты, значит, попал в это чистилище.- Да, собрался с товарищем на хоккей, блин… - я махнул рукой. – Одну остановку надо было проехать от Фрезеровочной до Речной. Проехал…- Пойдем, пожрешь, – Андрей жестом пригласил меня на своё место.- Пойдем… А, СТОП!! – я повысил голос. – Какой пожрем: там такой мутант к нам ползет, я еле ноги унес! – я начал тащить Андрея к выходу.- Он нам ничего не сделает, успокойся! – Андрюха улыбался.- Как ничего не сделает? – от удивления я открыл рот.- Садись, я тебе сейчас все объясню, – Андрей силой усадил меня. - Угощайся, – он сел напротив и протянул мне фольгу с едой. На фольге аккуратно были положены бутерброды с колбасой, отдельно нарезанный сыр и помидоры с огурцами.- Нормальный натюрморт, – я взял бутерброд.- Ты, главное, успокойся и ешь.- Откуда хавчик? – спросил я с набитым ртом.- Был у меня в сумке, – Андрей показал на спортивную сумку. – Смотри, Димастый, мы сейчас с тобой в другой вселенной или параллельной реальности, называй, как хочешь. У этой электрички нет начала. А этот монстр вроде как местный кондуктор. Сумку на боку не заметил у него?- Мне как-то не очень хотелось его разглядывать, – фыркнул я.- Ну не важно, короче, двигается по вагону он крайне медленно. А учитывая, сколько вагонов ты пробежал, у нас в запасе еще... – Андрей прервался и посмотрел на часы, - часа два с половиной.- Понятно. А ты как сюда попал?- Да к матери собрался в Рязань. И случайно заскочил сюда. Уже месяц еду, – на последней фразе Андрей перестал улыбаться. Он вздохнул и почесал бороду.- Мы с тобой выберемся отсюда! – утвердительно сказал я.- Надеюсь! Я тут уже много перепробовал, – Андрей отвел глаза.- Что, например? – спросил я, собирая себе новый бутерброд «Разорвирот».- Значит, слушай, – Андрей снова вздохнул. – Я сел на электричку поздно вечером у себя в Ижевске. Главное, я не помню, как она подъехала. Стою на платформе, залипаю в телефон. Переписываюсь с мамой, мол, жди, к обеду буду. Поднимаю глаза, а передо мной уже открытые двери. Не услышал, как она подошла. Ну, думаю, отвлекся, просто пропустил. А главное, что не смутило, что электричка зеленая. Сейчас же их РЖД перекрасило свои вагоны в серо-красный. А эта зеленая. Я в нее и шагнул. Даже не подумал, что она какая-то не такая. И, главное, двери сразу закрылись. Потом только дошло, куда я сел. С кондуктором не сразу столкнулся, через некоторое время. Чуть коньки от страха не отбросил.- Я почти отбросил, – усмехнулся я. – Я, кстати, тоже не услышал, как она подошла. Но у меня еще музон в ушах орал. Списал на это…- Ну вот видишь. А я реально не услышал. Так вот, я много перепробовал здесь. Даже кондуктору за спину умудрился попасть. Он мне чуть башку не оторвал.- Так за кондуктором, наверное, такие же бесконечные вагоны, – предположил я.- А вот и нет! – Андрей кивнул. - За ним вагоны исчезают. Я дверь открыл и увидел рельсы. Подумал выпрыгнуть, да какой там. Эта электричка несется раза в 2 быстрее наших городских.- А не видел, куда рельсы уходят?- В темноту, – не задумываясь, ответил Андрей. – И, главное, ровные, как по нитке. Потом пришлось резко ретироваться, кондуктор почуял, видимо, что я сзади. Обернулся - и как давай ручищами своими махать. Еле увернулся. И обратно бежать в вагон. Также убить этого мутанта пробовал. Но ему все по барабану. Я его насквозь протыкал. Оторвал тут поручень прямой, наточил об пол и метнул в него. Тот в ответ в меня сиденье метнул, – Андрей усмехнулся.- Как это? – я перестал жевать.- А вот так! Схватил за край и выдрал с корнем.Я подавился.- Димастый, не спеши, – Андрей похлопал меня по спине.- Спасибо, – сказал я, откашлявшись.- Кстати, хавчик этот не мой. А здешний. Я тут постоянно сумки нахожу.Я прекратил есть и уставился на остаток бутерброда:- А она не заразна? – я покосился на Андрея.- Не думаю… К тому же, она вся из нашего мира, – Андрей достал из сумки бутылку пепси и поднес ко мне. – Видишь. Марка и все остальное написано нашими буквами. Даже дата изготовления стоит. Мне кажется, что когда кто-то в нашем мире забывает сумки с едой, их телепортирует сюда.- Ну вроде как понятно, – сказал я.- Даже на станции пробовал оставаться, – добавил Андрей.- И как?- Никак. Впрыгнул в последний момент. Страшно стало. Они здесь, кстати, меняются и всегда разные. То со зданиями полуразваленными, то просто голый перрон.- По поводу станции у меня есть предложение. Я Темычу квадрокоптер отдать должен... Был… Предлагаю на станции выскочить и взлететь повыше. Может, что увидим. Он у него дорогой, берет далеко и в телефон транслирует.- А что, это мысль, – ответил Андрей, почесывая бороду. – Хотя мне кажется, кроме фигуры из 3-х пальцев, мы ничего не увидим, – он засмеялся.- Ну а вдруг, – я пожал плечами.- А, Димастый, еще пробовал расцепить вагоны! – воскликнул Андрей. – Как только последний шланг расцепил, тут же из ниоткуда появился еще один мутант, как наш «любимый» кондуктор. Только помельче. Он меня схватил, думал, разорвет, но он просто кинул меня в тамбур. Спина дня три, наверное, болела. А сам он полез вниз, сцепил все обратно и исчез.- Значит, помимо кондуктора тут еще есть «люди»...- Получается, что так, – Андрей кивнул. – Кстати, еще вагоны веселые попадаются.- Это как? – спросил я.- Ну вот заходишь ты в вагон, вроде обычный вагон, а там гравитация наоборот или вбок. Забегаешь такой, а тебя как к потолку припечатает. Или еще попадаются вагоны, из которых выйти нельзя. То есть зашел, открываешь тамбур и видишь собственную жопу.- Вот это да, – офигевал я: – и как же выбрался из такого?- Ну мне повезло: была станция как раз, я на ней вышел и просто обошел этот вагон. Прокатило.- И как часто такие вагоны попадаются?- Мне всего один раз попался.- Ну хоть так, – я покачал головой.Поезд начал замедляться.- Ну что? Будем запускать твоего дрона? – Андрей деловито положил руки на колени.- Давай! – я снял пакет с руки и достал коробку с дроном. Я это сделал так быстро, что даже поезд не успел остановиться. Достал из куртки телефон, включил вай-фай и вставил телефон в пульт от квадрокоптера. Я перевел выключатель на дроне в положение «on». Коптер загорелся разноцветными лампочками и расправил свои крылья, на которых были винты.- Ого! – удивился Андрей. – А казался таким маленьким.- Да, крутая штука, – улыбнулся я. – Погнали!Мы выскочили на станцию, на которой не было ничего, кроме разбитой скамейки и вывески станции. Конечно же, все обшарпанное и убитое.- Давай запускай, я на шухере постою, – сказал Андрей, съежившись. – А то мало ли что или кто.- Хорошо!Я поставил квадрокоптер на землю и поднял рычажок на пульте на максимум. Коптер сорвался с места и стал удаляться от нас в небо.- Ну че там?- Ничего, – я подошел к Андрею: – смотри.На экране телефона четко было видно нас, серый лес, одинокая станция, и линия рельс ровно, словно по линейке, делила экран на две части.- А главное, смотри, – сказал Андрей, – никакого изгиба планеты – словно ровная площадка.- Ладно, я буду садиться.- Давай. Ничего нового не увидели… - Андрей раздосадовано махнул рукой.Я стал медленно садить дрона. Потому что здесь GPS не работало, и дрон болтался в воздухе, как ему вздумается, приходилось ловить его траекторию. Осталось уже половина высоты, как вдруг дальше случилось неожиданное...

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