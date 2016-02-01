Голос ангела

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:52

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 108 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 09:52 by

Лет в 12 я чуть не утонул. Тогда мы каждый день бегали на речку купаться и шутливо «топили» друг друга. Речка наша была узкой и глубокой, а течение могло подхватить и вмиг далеко унести. Нас было шестеро. И вот в азартном запале, выныривая, я не успел набрать воздуха, а мой друг Мишка снова меня «потопил». Легкие резко сдавило и обожгло, я заколотил руками и ногами, но рядом барахтались и другие, не позволяя мне всплыть. Сквозь водную пелену я четко видел всех своих друзей над водой. Они смеялись и брызгались, и я подумал, что никто из них не заметит, если сейчас меня подхватит и унесет течением. Тут в голове четко прозвучала команда: «Отплыви чуть-чуть в сторону и выныривай. Скорее!» Я так и сделал и вскоре уже жадно хватал воздух. Никто из друзей этого не заметил.Позже я рассказывал им об этом и не сомневался, что прошел проверку на прочность. Хвастал, что мой мозг в экстренной ситуации не паникует, а мобилизуется и выдает мне правильное решение.В свою родную деревню я заехал лет через 20. Погулял по местам детских воспоминаний, пришел и на берег нашей речки. На берегу мамы с детишками, подростки плещутся и ныряют так же, как и мы когда-то, «топят» друг друга. Словно не прошло ни года…«Ему помощь нужна!» — услышал я голос и обернулся. Но рядом никого не было. «Скорее!» — снова раздался голос. Я вскочил. Слова в моей голове, но не мои! Что за чертовщина? «Он сейчас утонет!» Я вздрогнул и посмотрел на подростков в воде, они озирались по сторонам - явно что-то случилось. Течение…Я побежал вдоль берега, прикидывая расстояние: «Сколько прошло времени?» И тут же получил ответ: «34 секунды! Потом с этим разберешься, пацан утонет!» — торопил меня голос. Согласившись со своим вторым «я», или кем бы он там ни был, я нырнул в воду. И вовремя. Мальчишку быстро привели в чувство, даже откачивать не пришлось.Когда я немного успокоился, то напрягся и мысленно спросил себя: «Я сошел с ума?» Ответа на этот раз не последовало. И я справедливо рассудил, что от скачка адреналина и страха свои мысли воспринимал как чужие. Мозг выдал вопрос: а как я узнал, что пацан в беде? Никак. Верно, я не смотрел на подростков, не видел, что их стало меньше на одного, и так далее. Устав от таких размышлений, я потопал к другу Михе, тому самому, из-за которого я когда-то чуть сам не утонул.Миха курил самокрутку и звонко матерился на своего пса, который с достоинством и безразличием всем своим видом демонстрировал абсолютную невиновность.— Чего кричишь на Бармалея?Миха сплюнул:— Он наседку по двору гонял.— И че? — не понял я проблемы.— А ниче! Нечего наседку гонять!— Резонно! — согласился я и сменил тему.— Ты надолго приехал? — спросил Миха, протянув мне папиросы.— Бросил уже года два как.— Че? — удивился друг.— На ЗОЖ перешел.Миха с пониманием похлопал меня по плечу:— Сочувствую.Я отмахнулся, так и не разобрав: шутит он или и правда не понял, о чем я.— Миха, — начал я, — на речке сегодня пацан чуть не утонул. Если бы не я…Миха оценил:— Молоток! Старая закалка не ржавеет. А чего такой кислый? Жизнь спас — зачтется!Я помолчал и продолжил:— Да как-то странно, я бы и не заметил, но будто дернул кто-то, указал на пацана…Миха причмокнул:— Это чутье, дружище…Вечером мы встретились еще с двумя друзьями детства, Томиком и Васькой. Один приехал дедов дом продавать, второй с женой и детьми планировал тут остаться на все лето. За полночь Васька заторопился домой. Томик решил заночевать у Михи. А Ваську жена ждала, да и идти по дороге полчаса от силы.Только Васька руки нам всем на прощание пожал, меня как током ударило от голоса в голове: «Проводи!» Я на автомате и ответил:— Зачем?Смотрю, мужики на меня удивленно уставились:— Ты чего, Вань? — спросил Миха.Ну, я врать не стал:— Голос в голове просит Васю проводить!Все заржали, мол, ему больше не наливать, и прочее.Вася пошел потихоньку, а голос мне: «Топай за ним, а то потеряешь друга!»Тут я струхнул по-настоящему. Никакой это не адреналин и не чутье, кто-то сидит у меня в голове. А вдруг это шизофрения?! Надо проверить, болел ли кто в семье… «Никто не болел. Не шизик ты, не переживай! Лучше за другом беги, а то дети сиротами останутся». Я подскочил и побежал за Васей, крикнув Михе с Томиком меня не ждать. За 20 лет фонарных столбов так и не прибавилось, луны не было, так что шли мы почти в полной темноте прям по дороге. Вася что-то рассказывал, кажется, про своих детей.Вдруг сзади мне послышался какой-то странный звук, похожий на шелест. Я оглянулся — ничего.— Слышишь? — перебил я друга.Тот покрутил головой:— He-а.Мы пошли дальше, а звук приблизился. Я опять оглянулся: ну точно едет что-то большое! Вася головой повертел:— Друган, если б машина была, то фары километра за два заметили бы.Он был прав, но мне почему-то неспокойно стало, по спине холодок прошел. Что-то было на дороге, но что? И почему без фар? Васька отмахнулся:— Вань, тебе кажется, водила бы нас уже увидел и посигналил бы…Друга я успел оттащить в последний момент! В голове раздался крик: «Прыгайте в сторону!» Я схватил друга, и мы кубарем покатились в кювет. И только тут увидели, как мимо нас тихим ходом во всю ширь дороги без фар проехал комбайн. Модель новая, практически бесшумная. Его водитель наверняка задремал после рабочего дня, не думая, что в такое время кто-то будет идти по проезжей части. Даже в темноте было видно, что Вася побледнел:— Как ты понял, что прыгать надо? — спросил он дрожащим голосом.Я пожал плечами:— В последний момент услышал.— А я бы не услышал, у меня после отита левое ухо плохо слышит, — прошептал друг осипшим голосом. — Спасибо, что пошел со мной!Вот тут-то я понял, зачем меня голос навязал в провожатые. Выходит, что же? Это мое чутье со мной разговаривает? «Можешь и так называть», — услышал я голос. «Ни фига себе!» — не сдержался я. Вася списал это на реакцию о произошедшем.С того случая прошло уже несколько месяцев, голос нет-нет, да и напоминает о себе в самые сложные моменты, подсказывает, подталкивает к действию или останавливает. Один вопрос покоя не давал — почему я? Но на днях у тетушки был юбилей, 80 лет. Вся семья собралась. Я упомянул, что ездил в деревню, стариков проведал. Тетя похвалила:— Молодец! Земля наша благодатная, ты ей жизнью обязан.Я расценил это как образное выражение, но тетя продолжила:— Ты ж недоношенным родился. Никто не ждал тебя еще два месяца. Твоя мама приехала в деревню, а ты на свет попросился. Родился и не кричишь, я молодая была, мамка твоя без сознания, бабки голосят, что помер. Я тебя взяла и в сад вынесла, не знала, что делать. Положила на траву, сама рядом легла, на мгновение глаза прикрыла, тут же открываю, а над тобой ангел стоит, я моргнула — нет его, а ты кричать начал.Я дар речи от услышанного потерял, зато в голове голос ожил: «Да уж, пришлось с тобой повозиться!» Я ошалело брякнул: «Спасибо!» Так голос и живет, но о нем я никому не рассказываю. Потому что мало кто верит.Автор - Иван Самойлов.

Ключевые слова: Детство речка голос деревня роды ангел

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