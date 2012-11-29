Сказ про смелость, отвагу, любовь и злобных космических пришельцев. Часть первая

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Крокозябла Просмотров: 8 Комментарии: 2 0 Сегодня, 05:40 by

Ну что же.… Как это было? А вот как, садитесь поближе к мониторам и слушайте рассказ генерала – майора НКВД и СМЕРШа товарища Красноскорпионова.Весна не хотела приходить. Было холодно, а снег все валил и валил. Весенние сугробы достали даже тех, кто любил зиму.Агенту Тамаре Витаминовне Зеленой нездоровилось. На секретном задании, по поимке Шурале, после того, как лесная тварь, уничтожив все отделение СМЕРШа, изловчилась и сумела тяпнуть Тамару, которая теперь билась один на один с существом, за ногу. От такой наглости, агент потеряла сознание, упала в глубокую лужу, утопив валенки с галошами. Но, вспомнив уроки выживания, быстро пришла в себя, вскочила и с помощью секретных приемов Боевых Собак Чау-Чау, скрутила врага. А потом помчалась босиком по глубокому снегу, подгоняя, орущего от страха Шурале, уколами в зад автоматом с освященным штык-ножом, и все-таки доставила пленного в штаб, a потом слегла высокой температурой, бредила и пыталась съесть неспелое яблоко с солью и запить его испорченным кефиром.Агент Архип пришел в гости, поддержать возлюбленную, принес ей корзину овсяного печенья, банку морковного варенья и 10 литров нефильтровного пива «4сторовское».— Ну, я это не буду, — в бреду замахала руками и ногами Зеленая. — Не желаю и все тут!— А что твоей душеньке угодно? — делая огромный глоток из 10 литровой фляги, поинтересовался Архип.— Читала я Магический Совет от Оксаны Волжской, что от укуса Шурале спасет отвар из цветов Забрубенского глимса.— Ишь ты! — удивился Архип, закусывая пиво овсяным печеньем с густо намазанным вареньем. — И где же их найти?— В Страшно-дремучем лесу, в глубокой чаще, на опушке, ровно в полночь около корней Болтливого дерева они вылезают, тут их и хвать! — голосом Николая Дроздова ответила Зеленая.— Во, уже укус действует! — среагировал на этот концерт Архип. — Надо собираться в путь дорогу…Собрав остатки былого пира в вещмешок, взвалив на спину рацию, Архип поцеловал в пылающую щеку Тамару, изучив карту, отправился на опасное задание…— Не забудь, Оксана рассказала, что цветок не просто так дается, а тому, кто молча его сорвет, — прошептала Тамара…И отправился наш герой в лес дремучий, темный, страшный, насвистывая гимн СССР и попивая пиво (дабы не бояться)…А лес как зашумел, засвистел, завыл.. (СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ (С)). Но Агент СМЕРШа Архип брел по глубокому снегу, твердо сжимая автомат. Снег валил и валил, идти было очень тяжело. Мимо пролетел кузнец Вакула на чёрте, приветливо отдав воинское приветствие старшему по званию.— Во как, вроде пиво без конопли и LSD, но вкусное, — поправил заиндевевшую каску Агент Архип, — эх, мне бы так, а не пешком…— Господи, помоги мне грешному!!!! — услышал Архип голос сверху, задрал голову и увидел как по небу, сквозь снежный буран, дымя как подбитый «Мессершмитт» снижался Хома Брут со страшной старухой на плечах…— Нарисуй круг!!!! И не выходи из него! — крикнул Агент и пальнул из автомата в суетливую бабульку чуть пониже спины.Судя по матерным крикам, он попал. Снег все валил и валил. В лесу стало темно.. Архип включил фонарь на «горшке» (устаревшее название каски у СПЕЦНАЗа — примечание автора).Заблажили совы, замахали ветками деревья, заорали некормленые бобры с енотами. Медведь спал.Но смелый Архип все шел к заветной поляне и не побаивался. Часы на Курантах пробили полночь.Посреди какой-то засыпанной снегом поляны из земли вылезло дерево. Огромное такое, старое, которое с самим Гендальфом попивало самогон, настоянный на горохе, редьке и селедке.У самых корней, среди снега , распустились волшебные цветы, которые светлились бледно-синим цветом.— У-У-У-У-У!! Хто ты? Чаво приперся?— заворчало Болтливое Дерево и потянуло свои ветки к Агенту.— Молчи старый Буратино! — ляпнул смелый Агент, прицелился из АК и вспомнил, что нужно молчать. — Ой, твою ж козлиную морду, — только успел сказать Архип, как был отброшен невидимой силой метров на 700, так 800. Тут сразу вся нечисть загоготала, завыла и застонала.Упав в сугроб, Архип пальнул в Дерево. Пули достигли цели, но эффекта не было. Болтливое Дерево приветливо махалo ветками. К упавшему Агенту поползли разного вида бесы.— Только бы не ругнуться, — подумал Архип…Вдруг материализовалась девушка с печальными глазами, выпустила из огнемета в сторону Дерева и крадущихся нечистиков пламя огня, потом помогла Архипу подняться и сказала:— Сегодня тебе не повезет, — и вдруг добавила, — товарищ майор…И махнув рукой, растворилась в воздухе так же, как и появилась..— И тут наши, — опять вслух произнес Архип, и снова был отброшен на 500 метров.В красивом полете Агент вспомнил позывной милой помощницы. Это была Helldog-самый печальный Агент. Опять заорали темные силы, заржали накуренные зайцы, заухали совы, заныли в диком хохоте бобры и еноты.Медведь вскочил, громко вздохнул, вспомнил про Zica, который обещал ему сала с горилкой, но внезапно пропал. Сонный Мишка стал чесать голову, подумывая, как будет отмазываться за неочищенный снег возле ядерного реактора пред генерал-майором Красноскорпионовым, глотнул водки, проверил АК-47, снял предохранитель, спел песню под балалайку и захрапел..Архип стал продумывать хитрый план победы над Болтливым Деревом, которое закрывало ветками коварные цветки и рассказывало голосом Петросяна старые шутки.— Эй, ты, ниндзя с рацией, хочешь теплой водки? — вдруг спросило Дерево.— А то! Наливай!!!!!! — кивнул Архип, — ой, блин…И опять зашумел Страшный Лес, заухал, захохотал. Снова полетел далеко Архип, отброшенный силой темной и мягко угодил на одного из любопытных зимних скунсов, прибежавших посмотреть на ночное шоу. Скунс, в свою очередь, был неприятно удивлен таким раскладом, попытался отомстить смелому каскадеру и вцепился в АК-47 своими зубами, сломал три зуба, ругнулся и внезапно улетел в ближайший ельник. Просто смелый и ловкий Архип изобразил M. Jordana (*Chicago Bulls №23), совершив меткий трех-очковый бросок, швырнув невежливого и не очень хорошо пахнувшего зверя. Бесы шумно зааплодировали.Архип поднялся молча подошел к коварному Дереву и протянул банку морковного варенья с кусочками селедки.Дерево удивленно спросило:— Это мне? Ишь ты добрый какой!Агент не повелся на развод, только кивнул и указал пальцем на цветы Забрубенского глимса.Дерево поскрипело для вида и убрало свои огромные ветки. Архип сорвал цветы, положил их в вещмешок. Болтливое дерево помахало Агенту веткой и принялось уплетать деликатес.Агенту надо было торопиться. Вдруг в лесу стало тихо. Архип насторожился. Мимо него с криком: «Спасайся, кто может!», промчались бесы, бобры с енотами и весь в елочных иголках зимний скунс. На ближайших к Агенту соснах материализовались два страшных монстра, которые сразу же направили на Архипа красные лучи прицелов.— Да кто же вы такие?! — пошептал Агент и вдруг понял, что они напоминают прекрасного антигероя из к/ф «Хищник» с одним губернатором из USA. Агент занял позицию, удобную для обороны, и стал вести прицельный огонь. Но серебряные пули отскакивали от монстров, а те только хохотали. Взрывы от лазерных пушек били рядом с Агентом, Архип схватил рацию и стал передавать: «Код 878!!! Все кто меня слышит!!! Код 878!!!». В рацию ударил выстрел, она взорвалась. Потом Архипа накрыла стальная сеть, которой он был поднят на ель. Один из страшилищ вонзил в нашего героя жало и тот потерял сознание.(Продолжение следует…)

Ключевые слова: Лес спецагент нечисть авторская история

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