Первое свидание

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:03 by

Её звали Клаудией, и она была самой классной девчонкой из всех, кого Дерек Петерсон встречал за последние несколько лет. Это было их первое официальное свидание, и он нервничал до чёртиков, пока ждал её у входа в кино.Они познакомились на слёте любителей научной фантастики в Орегоне две недели назад, столкнувшись в очереди за напитками во время вечеринки в честь окончания мероприятия. Оба были в костюмах. Он был капитаном Малом, а она Чианой, инопланетной синелицей девицей из Фарскейпа. После они не раз говорили по телефону в стиле «узнай меня получше». И вот они были готовы встретиться и посмотреть, что же из этого всего выйдет.Клаудия очень нравилась Дереку. Как всегда, он боялся выставить себя полным болваном и всё испортить. Прямо сейчас, тем не менее, его больше беспокоил вопрос времени, чем сомнения по поводу того, насколько он разочарует Клаудию после первого свидания.Кино должно было начаться уже через десять минут, а Клаудия всё не появлялась. Показывали Мстителей, и зал обещал быть заполненным до отказа, но Дерек не переживал из-за билетов, так как купил их заранее он-лайн. 8:30 – время их встречи, уже 20 минут как канули в Лету. Аналогия казалась удачной, поэтому внутренний параноик Дерека шептал ему о том, что Клаудия выскальзывает из его рук. Он чувствовал себя почти что кинутым. Последний раз они разговаривали меньше часа назад, но ему казалось, что времени прошло гораздо больше.Внезапно ему показалось, что Клаудия просто струсила и решила вовсе не приходить, не утруждая себя телефонными объяснениями. В сотый раз он посмотрел на экран телефона в надежде увидеть сообщение от неё. Новых сообщений не было. Только Клаудия в своём косплее глядела на него с заставки, заставляя сердце биться сильнее.И всё-таки он решил позвонить, хоть и не надеялся услышать ответ.С чего бы ей отвечать, если уж она решила его кинуть?К тому же, уж если для её ужасного опоздания и была причина, она вполне могла позвонить, чтобы сообщить об этом. Но она этого не сделала, что только укрепляло сомнения. Он уже был готов плюнуть и вернуться в машину, когда заметил жёлтое такси, появившееся в дальнем въезде на парковку кинотеатра. Такси проплыло вдоль парковки, завернуло в проезд между машинами и входом в мультиплекс и замерло прямо напротив Дерека.Он разглядел едва заметное движение фигур за тонированными стёклами автомобиля. Всё выглядело так, будто пассажир, сидя на заднем сидении, наклонился вперёд, чтобы расплатиться с водителем. Сердце Дерека едва не остановилось, пока он ждал, пока дверца откроется и он сможет рассмотреть пассажира. Он отчаянно надеялся, что это будет Клаудия, но готовился к худшему. Худшее не случилось.Дверь открылась, и в проёме появилась она. Клаудия бросилась Дереку на шею, чем немало его удивила. Целое мгновение он стоял, как дурак, вытянув руки по швам. Она же фанатично шептала ему на ухо: «Прости. Прости, прости…» Взглянув через плечо девушки, Дерек увидел, что дверь фургончика закрылась автоматически. Когда такси уехало, он вздохнул с облегчением и наконец-то обнял её, что и стоило сделать.«Все нормально», - прошептал он.Всё действительно стало нормально.Ему больше не требовались объяснения. Она была с ним. И не собиралась жестоко кинуть его. Её теплое дыхание щекотало его шею. Это было приятно, а всё остальное стало неважным.Так они простояли минуты две. Потом она высвободилась из объятий и начала рассказывать о том, что случилось: «Моя чёртова машина сломалась, и телефон… Можешь поверить в это дерьмо? Как может так не повезти одной девчонке за один чёртов вечер?» Она вытащила из сумки свой андроид и показала потухший экран: «Вот видишь?»Дерек кивнул.Лично ему доказательства были не нужны. Но, похоже, они были необходимы ей.Ей было не по себе из-за того, что он так долго ждал её, безо всяких объяснений. А он чувствовал себя виноватым из-за сомнений в ней.Она засунула телефон обратно в сумку и с явным облегчением продолжила свой рассказ: «Так вот, я бросила тачку и пошла пешком. Это случилось на пустыре, и я начала отчаиваться. Потом я встретила такси и, чёрт побери, была спасена. Я выбежала на середину дороги, чтобы остановить его. Уверена, была похожа на сумасшедшую». Дерек кивнул: «Да уж, хреново. Жаль твою машину. Но я рад, что ты добралась без особых неприятностей. Дать тебе позвонить в ремонтную службу или ещё куда?» Она покачала головой: «Я подумаю об этом завтра. Мы же в кино собирались. Подкинешь меня потом домой, ладно?»Дерек улыбнулся.В какой такой нафиг съехавшей вселенной такое было бы «неладно»?«Без проблем, - сказал он, беря её за руку. - Пойдём».Когда они вошли в огромный зал 24-зального мультиплекса, Дерек, наконец, отдал должное тому, как Клаудия выглядела. С тех пор, как они познакомились, она прислала ему кучу своих фоток, но вживую и без синего грима, покрывавшего всё тело, он видел её впервые. Она была нереальной. Подтянутая, но очень женственная. Тёмно-алый топ облегал пышную грудь. Сверху она накинула чёрную кожаную куртку. Узкие чёрные джинсы и туфли на каблуках завершали образ. Он уже практически представил, как разорвёт этот наряд вечером. Ну, если его пригласят зайти.Немного погодя, они уже были в зале, где показывали их фильм. Как Дерек и думал, народу было много, но они нашли местечко с краю заднего ряда. Перед тем, как сесть, Клаудия сняла куртку.Усаживаясь рядом, Дерек заметил белую повязку у неё на запястье. Он взглянул, подняв бровь: «Это ещё что?»Она зачерпнула горсть попкорна из пакета, стоявшего на коленях, и уставилась на экран. Там показывали трейлер к новому ужастику «Шоу кошмаров на ночь глядя». Старая песня Bile Lords неслась из динамиков и вполне соответствовала происходящему на экране.Она пожала плечами: «Да так, ничего. Просто бо-бо» .Для «бо-бо» повязка была великовата. Ещё она выглядела поношенной и немного грязной. У Дерека складывалось впечатление, что носили её уже несколько дней. Судя по внешнему виду, душ тоже принимали в ней. Дерек решил не развивать тему. Похоже было, что ей неинтересно было обсуждать произошедшее, а он и не настаивал. В конце концов, они встретились, чтобы посмотреть кино и отлично провести время, а не обсуждать раны.Начался фильм.Минут через десять Клаудия опустила попкорн на пол и прильнула к Дереку для поцелуя. Он повернулся к ней и позволил прижаться к своим губам. К его удивлению, она просунула язык ему в рот, положила свою мягкую ручку ему на промежность и сжала. Фильм был совсем новым, и все места были заняты. Идея лапать друг друга при таком скоплении людей казалась несколько дерзкой. Похоже, это заводило её. Может, она эксгибиционистка.«Блин, - подумал Дерек. - Если ей так нормально, то и мне тоже».Он положил левую руку на её грудь и сжал. Она со стоном выдохнула и сжала его промежность сильнее. Её язык снова оказался у него во рту и всё настойчивее изучал его. Он продолжал ласкать её грудь, от эрекции распирало джинсы. Это было больно и приятно одновременно. Через несколько минут таких упражнений Клаудия начала неприлично стонать. А тихоней она не была.С соседнего ряда послышался низкий мужской голос: «Или вы двое немедленно прекратите, или я пожалуюсь администратору».Оторвавшись от Дерека, Клаудия перевела дыхание. Она повернулась в сторону, откуда жаловались, и зарычала. Её лицо в пол-оборота было ужасающе сексуальным. Что-то в её чертах было диким, звериным. Голосом, более хриплым, чем раньше, она произнесла: «Пошёл ты».В целом Дерек был не прочь завершить начатое с такой невероятно сексуальной девчонкой, как Клаудия. Но он видел край. Будучи человеком неконфликтным, он не хотел затевать ссору. Извинения уже готовы были слететь с его губ, когда он увидел нечто, что заставило его нахмуриться.Белая повязка на запястье Клаудии налилась кровью. Тонкая струйка крови потекла по её руке и капнула на пол. Так называемое «бо-бо», очевидно, было более серьёзной раной. Он попытался сказать об этом, но Клаудия схватила его за горло, успешно подавив все попытки протестовать и снова засунула свой язык ему в рот.Кровь из раны на запястье капала ему на колени всё сильнее. Но ещё более пугающим было то, что внутри своего рта он чувствовал, как менялись её зубы. Они стали длиннее. И острее. Один из клыков проткнул его нижнюю губу. Пошла кровь. Дерек захныкал.Ради всего святого, что, блин, происходит?Снова послышался низкий голос с заднего ряда: «Так. Я пошёл за администратором». Когда этот крупный человек вставал, послышался скрип кресла.Клаудия ослабила захват и рыкнула на жалобщика: «Сядь и смотри, жирдяй, а не то я тебе голову оторву».Её голос стал ещё более хриплым и не звучал как женский. Кожа стала темнее. Волосы выглядели гуще. И длиннее. А ещё её глаза стали карими. Минуту назад были голубыми, как и на всех фото. Жирдяй фыркнул: «Сама пошла, курва. Сейчас тебя вышвырнут отсюда вместе с твоим убогим дружком». Он двинулся к выходу и уже спустился на одну ступеньку.Не успел он пройти дальше, как Клаудия прыгнула прямо со своего места и, перемахнув Дерека и парочку, сидевшую по соседству, перехватила толстяка. Он пронзительно завизжал, и этот звук заглушил все остальные в зале. Зал наполнился недовольным шиканьем и звуком возмущенных голосами. Зрители хотели тишины. Тем не менее, Дерек подозревал, что скоро шум перестанет быть самой большой проблемой.Одежда на Клаудии трещала по швам. По всему телу пробивалась шерсть. Руки стали больше, наманикюренные ноготки превратились в огромные острые когти. На лице толстяка застыл ужас: Клаудия выполнила обещание, данное пару секунд назад. Она оторвала его голову и швырнула её так далеко, как только смогла. Голова с эффектным звуком влетела в самую середину экрана. Повсюду слышались крики.Кровь фонтаном била из разорванной шеи толстяка.Вспыхнул свет, и люди устремились к выходу. Повинуясь инстинкту, Дерек спешил бежать со всеми, но Клаудия остановила его, надёжно взяв рукой за горло. Придерживая его одной рукой, она пастью разорвала живот толстяка и извлекла оттуда моток розовых кишок. У Дерека перехватило дыхание.Ох ты ж...Клаудия отбросила труп и взглянула на Дерека.«Ты - мой, - сказала она, и голос её звучал совсем не по-человечески. - И ты никуда не пойдёшь. Мы теперь вместе. Навсегда».Клаудия провела когтем по его шее, не задев важных сосудов, но так, что пошла кровь. Затем она подхватила его с такой лёгкостью, будто он был мешком с тряпьём, и водрузила на свои широкие плечи. Она кинулась вниз по лестнице к ближайшему выходу так, что голова его болталась из стороны в сторону. Люди в отчаянной попытке выбраться наружу столпились у дверей. Когда Клаудия ворвалась в толпу, криков стало больше. Расчищая себе путь, она не только отталкивала, но и рвала на куски мешавших. Секундой позже они были снаружи, пересекая парковку. Клаудия мчалась в ночь, а Дерек мимолетно взглянул на полную луну, зависшую над ними. Он понял: повязка, «бо-бо»...Клаудию цапнул оборотень, и теперь она была одной из них. Он почувствовал жжение на шее, там, где она его поцарапала.Интересно, насколько больно превращаться в первый раз?Автор - Брайан Смит.

Ключевые слова: Рассказ оборотень страшная история ужас страх

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