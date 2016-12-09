Партия на жизнь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:38 by

В тот день, когда мне подарили первые шахматы, дедушка Юра попал в больницу. Я испугалась, хотя и не очень понимала, что говорили взрослые. Мне было всего восемь лет. Я сидела одна в холодном коридоре больницы, сжимая шахматную доску и ожидая, что мне позволят пойти к дедушке и показать свой прекрасный подарок. Ведь это он терпеливо учил меня играть, хотя мои родители сказали, что я слишком мала, чтобы понимать правила. Но дедуся, как я его называла, считал, что у меня настоящий талант.Мужчина предложил мне сыграть одну партию. Увы, я ему проиграла..Чтобы убить время, я открыла доску и расставила фигуры.— Шахматы! — вдруг сказал кто-то каким-то странным грохочущим голосом. — Мне кажется, что с тех пор как я играл в последний раз, прошло много столетий!Я подняла взгляд. Незнакомец был высоким, может быть, даже выше моего папы, и в то же время очень тощим. У него были впалые щеки и глубокие глаза, а узкие губы растянулись в неприятной улыбке.— Ну что, юная леди, сыграем партию? Вы согласны?Я покорно кивнула.— Я играю черными, — сказал он. — Как всегда. Ваш ход.Фигуры расплывались перед моими глазами…— Юрий сегодня не вернется домой, — сказал мужчина, забрав мою пешку с доски. — Впрочем, пока ничего не известно точно. Вы должны сосредоточиться на игре, от нее многое зависит.Но чем больше я старалась, тем хуже играла. Мне было всего восемь, и я не была мастером, хотя дедуся всегда говорил иное.— Шах и мат, дорогая! Мне очень жаль, — сказал мой противник.Я проглотила комок горечи.— Прощайте, юная леди. Возможно, в следующий раз вам повезет. А пока… соболезную.Он ушел… Я собрала шахматы. Вскоре родители пришли за мной. Мама плакала, а папа сказал, что дедушка умер… Но жизнь продолжалась. Родители наконец заметили, что их дочь хорошо играет, и записали меня в шахматный клуб. Я была там единственной девочкой, но играла не хуже других. Мы быстро подружились. Каждый из нас в обычной школе не пользовался популярностью. Клетчатая доска — не самый крутой гаджет. Но хуже всех приходилось Ване. Мальчишки в его классе буквально издевались над хмурым очкариком. Он часто по-дружески рассказывал мне о своих неприятностях.— Не позволяй им унижать себя, — всегда говорила я ему. — Ты умнее их и лучше.Мой друг только угрюмо кивал. Наша дружба не прервалась и в подростковом возрасте. Нас связывали не только шахматы. Через некоторое время я заметила, что Ванька все больше избегает людей. Худенький и физически слабый, он не мог противостоять крепким одноклассникам. А дети бывают очень жестоки… И Ваня не выдержал издевательств. Однажды днем я пришла к нему, чтобы поиграть. Мы готовились к турниру. Я позвонила в звонок, но никто не открыл. Несколько обеспокоенная... нажала на ручку двери… Я нашла своего друга в ванной. Рядом валялись пустые пузырьки от лекарств. Ваня был без сознания. Вызвав скорую, попыталась оказать ему первую помощь, ожидая прибытия спасателей.А потом я снова, как и много лет назад, сидела одна в пустом унылом больничном коридоре, сжимая коробку с шахматами. С ними я пришла к Ване и машинально взяла с собой.— Кто бы мог подумать, что мы снова встретимся, — при звуке грохочущего голоса я вскочила со стула.Узнала того странного незнакомца, с которым играла в день смерти дедушки.— Ты все еще играешь в шахматы? — спросил он, указывая костлявым пальцем на шахматную доску. — Сыграем? Ты согласна?Я была готова к новой партии и понимала, что никак не могу ее проиграть … Я медленно кивнула. Мужчина снова выбрал черные. На этот раз я подсознательно почувствовала, что речь идет о чем-то большем, и это не просто партия. Вначале я сделала несколько неверных ходов, но и соперник был не слишком внимательным. Наверное, он недооценил меня. В конце концов я перевернула черного короля и сказала тихо:— Мат!— Поздравляю, — на губах незнакомца была кривая улыбка. — Но в следующий раз я буду внимательнее, так и знай!..— Анечка! Вот ты где! — услышала я окрик Ваниной мамы и повернулась к ней. — А я уже искала тебя повсюду.— Я была здесь все время, — ответила я. — Играла в шахматы с… — повернулась к своему противнику, но он исчез, как будто растворился воздухе.Мне стало немного не по себе.— Врачи говорят, что с Ваней все будет хорошо. Это ты спасла его, Анечка! Тебя просто бог послал!Я кивнула, борясь с головокружением. Через пару недель Ваньку отпустили домой. Постепенно он пришел в себя, окончил среднюю школу и уехал учиться в другой город. Мы потеряли связь, но мне кажется, мой друг неплохо справляется. Потом я тоже покинула наш городок и поступила в университет. Учеба отнимала много времени, но я продолжала заниматься любимой игрой. Даже не помню, когда впервые увидела средневековую картину, изображающую Смерть с шахматной доской. Но с того мгновения я точно знала, что случилось со мной в больничном коридоре. Я поняла, кто был моим противником! Вскоре встретила Виктора, мы поженились. Мой муж никогда не мог понять, почему я не расстаюсь со своими шахматами. Наш сыночек родился в срок, но почти сразу же у него обнаружили тяжелый порок сердца. Врачи разводили руками. Никто не верил, что Петечка сможет дожить до годика. Начался полный кошмар. Мы буквально переселились в больницу. Свою шахматную доску я взяла с собой. Муж смотрел на меня, как на ненормальную. Но знаю, когда наступит решающий момент, тощий и высокий мужчина снова появится в коридоре. Я раскрою шахматную доску и сама предложу ему сыграть самую важную партию в моей жизни. Знаю, что выиграю. Я должна выиграть. Должна…Автор - Анна.

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