Нулевой этаж

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:29

nemoff Просмотров: 80 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 11:29 by

Я работаю штатным электриком в девятиэтажном офисном здании. Основная часть этажей в нем сдается в аренду. Девятый этаж занимает компания собственник этого здания. Есть еще и подвальный этаж, который находится под землей. Там в основном складские помещения.Сегодня мне позвонил менеджер по аренде и попросил сходить в цокольный этаж и установить там дополнительные электрические розетки. Арендаторы, дескать, просят. Не вопрос, надо так надо.Захожу в лифт, нажимаю кнопку с цифрой «-1» и в гордом одиночестве начинаю свой путь в подвальное помещение. Лифт у нас просторный и чистый, а на одной его стенке большое зеркало висит.Еду я, значит, в лифте, а боковым зрением улавливаю, что мое отражение ехидно так ухмыляется в зеркале. Поворачиваю голову. Ничего необычного. Нормальное такое лицо отражается. Всю мимику повторяет, как и положено. А только отвернусь, вижу краем глаза ухмылку. Недобрую какую-то, аж мурашки по коже. Пару раз резко поворачивал голову в сторону зеркала, но отражение каждый раз успевало синхронизироваться с моим лицом, демонстрируя мои ошарашенные глаза.Наконец лифт остановился, и я заметил одну странность. На табло светились сразу две кнопки - единичка и минус один. Двери раздвинулись, и я немного сбитый с толку вышел из кабинки.Лифт сразу же уехал.Уже сделав несколько шагов, я остановился как вкопанный оттого, что приехал не туда. Этаж был совершенно не похож на подвальное помещение, но зато он практически точно копировал наш девятый. Кроме нескольких нюансов. У нас на девятом, слева как выходишь из лифта, череда окон. А тут глухая стена.И еще эта копия нашего офиса была какой-то старой пыльной и совершенно безлюдной. Как будто тут лет десять никого не было. На потолке горела пара тусклых светильников. В полумраке виднелась облупившаяся стойка администратора. Коридор уходил куда-то в темноту. Некоторые двери были открыты. Гробовая тишина накрывала все пространство.Я знал все этажи нашего здания. Такого у нас точно нет! Вернее... он, конечно, похож на девятый, но ведь я спускался вниз. Это чувствуешь, когда едешь в лифте."Куда же это меня занесло?" - мелькнуло в голове.И тут я увидел доску объявлений, что висела у стойки администратора. На этой доске висела пыльная фотография в черной рамке. Приглядевшись, я увидел, что на фото Аркадий Семенович - заместитель нашего директора. Но почему фото в черной рамке? Я сегодня с ним виделся, он жив и здоров.Гнетущая атмосфера мистики царила в этом месте, и мне захотелось поскорее сбежать отсюда."А вдруг я останусь тут навсегда, и лифт больше не приедет!" -проскочило в голове, и сердце забилось от ужаса.Я подскочил к старой потертой кнопке и со всей силы надавил. Кнопка тускло засветилась и лифт отозвался гулом электродвигателя. Мне казалось, он едет целую вечность.Когда наконец передо мной распахнулись двери лифта, я запрыгнул в него как ошпаренный. Свет в кабинке буквально ослепил меня после мрака того непонятного этажа. Казалось, лифт приехал прямо с небес, чтобы забрать меня из этого жуткого места.Пока мои глаза привыкали к свету, лифт самостоятельно привез меня в подвальный этаж и раскрыл двери. Мне даже не пришлось нажимать на кнопку.- Ты где пропал? -возмущался ожидавший меня тут менеджер по аренде.- Д-а-а в лифте ехал, - промямлил я.- Через Ташкент, что ли? - подколол он.Я пожал плечами, и он, видя мое замешательство, просто показал, где крепить розетки, и сбежал по своим делам.Целый день я ходил сам не свой, никак не мог понять, что со мной произошло. Потом я все списал на усталость.- Наверное, привиделось мне все это, - подумал я, ложась вечером спать пораньше.На следующий день весь этаж гудел от страшной новости. Прошлой ночью Аркадий Семенович погиб в автокатастрофе. И уже к вечеру в нашем офисе на доске объявлений висела его фотография в траурной рамке.Череда этих событий совершенно выбила меня из привычного жизненного ритма. Я ходил на работу как зомби. В голове все время крутились вопросы: "Откуда мог взяться еще один этаж между первым и подвальным? Там ведь плиты перекрытия в пару десятков сантиметров", "Почему именно я там оказался?", "Может, это была галлюцинация?", "Но как тогда я заранее узнал о гибели заместителя начальника?" И ведь никому не расскажешь, за идиота примут.Через две недели я снова попал на этот нулевой этаж. С утра позвонил охранник с первого этажа и попросил посмотреть выключатель, тот, дескать, искрит и не работает. Ну, я в лифт, жму кнопку номер один. И опять замечаю в зеркале неуловимую ухмылку. Лифт снова останавливается на этом самом нулевом этаже, двери раскрываются, но я решаю не выходить и жму по очереди на все кнопки. Лифт не двигается с места. Как будто он желает, чтобы я вышел и посмотрел, что там.Я выхожу в коридор ровно на шаг, чтобы рукой придерживать дверь. Очень не хочется отпускать лифт и оставаться в этом месте.В этот раз я вижу заброшенную копию второго этажа. Все в пыли, стены обшарпаны. В полумраке коридора я вижу стремянку. Она стоит прямо посреди коридора метрах в десяти от меня. Рядом с ней на полу лежит человек, лицом вниз. Человек не шевелится. В темноте я не могу понять кто это, а отрываться от лифта совсем не хочется.Тут лифт стал пытаться закрыть двери, мне стало жутко не по себе... и я заскочил в кабинку. Как ни странно - лифт тронулся. Как будто я выполнил его условие. Проехав немного вверх, он выпустил меня на первом этаже.Как во сне я провел весь оставшийся день, мне казалось, что я стал выпадать из реальности."Может мне надо записаться к психиатру?" - подумал я, придя вечером домой. Всю ночь мне снились какие-то кошмары.Утром следующего дня мне позвонили арендаторы со второго этажа и попросили посмотреть светильник в коридоре. По их словам он отчаянно мигает.Взяв стремянку, я поехал на второй этаж...Я недавно устроился электриком в девятиэтажное офисное здание.С предыдущим электриком произошел несчастный случай. Его убило током, когда он, забравшись на стремянку, ремонтировал светильник в коридоре второго этажа. Очень жаль парня.Работа мне нравится, есть свой маленький кабинетик, да и зарплата неплохая. Все хорошо, только вот мне кажется, что зеркало в лифте какое-то странное. Отражение в нем вроде как ухмыляется иногда.А может, это просто мне показалось...---Георгий Немов.

Ключевые слова: Лифт этаж видения предсказание авторская история

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