Князь роз

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:44 by

Над долиной расплывалось сиреневое дурманящее курево. Блеклая дымка окутывала деревья и травы, забиралась в бутоны цветов, обшаривая мир своими призрачными щупальцами. По гравийной дорожке, что шла через парк, уверенным быстрым шагом двигался человек. Шаги его тихо шелестели, перешептываясь среди пышных розовых зарослей. Человек монотонно бормотал:- Да не убоюся зла, да сохранит меня Господь...Среди складок черного его плаща в закатном полумраке поблескивал крест, в руке колебался небольшой саквояж, отделанный серебром, а в глазах читались упорство и амбициозность, ещё пьянящие, но придающие сил.Человек с крестом шел по гравийной дорожке среди розовых колючих зарослей и молился. Целью и орентиром был ему старинный особняк, окруженный густым ореолом багрянисто-черных роз. Окна беззубо улыбались гостю, двери, запертые цветочным замком, посверкивали позолотой ручек, мертвые стены.... Впрочем, они просто были.Пришелец вступил на мраморно-грязное, лиственное крыльцо и постучался. Казалось бы, глупо стучать в дверь, за которой лишь развалины, но, как ни странно ему ответил звук поворачивающегося в замке ключа. И человек с крестом уверенно бросил в открывшуюся мглистую пыльную тьму:- Всякое зло, что сокрыто здесь, яви себя!Что-то пронеслось среди камней неясной тенью и мороки зашуршали в темноте, переговариваясь в завитках пепла.Гость выпил воды и присел на обитое китайским шелком кресло. Всё здесь дышало прошлым... Слишком уж далеким прошлым. Но даже он, миссионер Ватикана, иногда забывал, зачем он здесь и какова его цель.- С комфортом устроился, бес! - невольно думал человек с крестом - Знает жизни цену...В этот момент за плечо его тронул подошедший лакей:- Его милость ожидает вас, эмм...Договорить он не успел - человек с крестом резко вытянул из рукава длинный серебристый шип и пырнул воздух, что секунду назад казался слугой.- Покажись, вурдалак! - пронеслось по залу, задувая свечи.- А ты не прост... Священник, - отозвался глухой, мастистый голос, - вот только как бы тебе не стать мучеником... Раньше срока.В углу показались дымчатые очертания фигуры в парадном сюртуке с золотыми галунами.- Что привело вас сюда, падре Боничес, камерарий Папы Бенедикта Первого? - спросила фигура, обретая лицо.- Меня прислал его преосвященство, - ответил камерарий - он много говорил о вас перед смертью, и даже... винил вас в ней.- Неужели? - иронично усмехнулся вурдалак, выходя на свет, - неужели он думал, что я - сам Князь роз, глава всей нежити, что живёт к востоку от Сент Илуэрте и к западу от Сан Крианче, буду тратить свое бесконечное время на то, чтобы убивать главу церкви?- Как бы там ни было, - сухо ответил человек с крестом, задетый столь фамильярным отношением к своему повелителю, - он просил передать вам следующее: "Лишь уничтожив корень зла, мы сможем воистину принести свет во тьму".Князь роз прокашлялся, задумчиво взглянул на потолок и воскликнул:- Бросьте вы эти бредни, падре, давайте лучше выпьем!- Я, в некотором роде, при исполнении, - возразил камерарий.- В таком случае, что это у вас в саквояже? - вурдалак, странным образом минуя застежку, вытянул наружу тяжёлую бутыль с алой печатью на пробке.Человек с крестом мысленно рассмеялся - его предупредили о грехе чревоугодия, который окутывал этого беса, а потому церковь снарядила своего посланника соответствующим образом, ведь прежде следовало ослабить врага. Так что, в руках вурдалака сейчас была бутылка освященного кагора из старинного собора в Сиане Брутто.- Тогда, пожалуй, выпьем, - улыбнулся камерарий. Сей же миг на столе очутились два бокала, стремительно наполнившихся вином.- За жизнь! - торжественно провозгласил Князь.- За жизнь! - отозвался священник. Внутри у него всё пело - сейчас, вот вот падет ненавистный бес, а он - посланник святой церкви, развоплотит его крестом и молитвой Господней.Вурдалак осушил бокал... Но ничего не произошло. А ведь одного глотка этого вина хватило бы на то, чтобы изничтожить целый легион ведьм.- Доброе вино, но только когда не отравлено ложью! - зарычал Князь роз - я впустил тебя в свой дом, враг мой, и я надеялся, что ты ответишь мне той же добротой... Но ты исчерпал моё доверие! Довольно!Тело его стремительно изменялось. Глаза заблестели, желтея, зрачки сузилились в тонкие полоски. Кожа почернела, руки вытянулись, приобретая длинные, остро-булатные когти, а за спиной распахнулись струпьистые крылья. Чиркая кривым пальцем по клыку, что доходил до розы, приколотой к сюртуку, Князь двинулся к священнику.В этот же миг по особняку прозвенел голос камерария:- Святой Киприан, призываю тебя на защиту, сохрани меня от всякого зла и дай сил для битвы!Вурдалак спокойно проговорил:- Твой святой не слышит молитву, падре - ты с обманом пришёл в мой дом и нет тебе более прощения.Человек с крестом попятился в бок, обнажая на ходу тонкие лезвия, сокрытые в рукавах, медленно бледнея он бормотал:- Господи Иисусе, спаси и сохрани мя грешного...- К чему ты молишься? - презрительно спросил Князь, - ведь в тебе нет истинной веры, а молитва помогает лишь тому, кто верит, что она способна помочь.- Сгинь, безумный! - завопил камерарий, - Сгинь!В тело вурдалака вонзились серебрянные лезвия. Но металл лишь растекся, плавясь и прожигая ковер.- Серебро не поможет тебе, лжец! - прошипел Князь.- Крестом Господним заклинаю тебя, бес, сгинь! - священник выставил вперёд руку с крестом на цепочке. На несколько секунд вурдалак как будто бы даже замедлился в своем жутком движении... Но в следующий миг рванулся, вспарывая воздух когтями. Правую руку человека с крестом пронзила дикая боль, а в глазах поплыли свет и тень, неразличимые в диком сплетении...Священник бежал, бежал так, как никто другой. Ужас стучался в окна его души, а вслед ему завывало и смеялось:- Лжец умрёт с восходом солнца!Полдень жарко дышал огнём. Солнце мерно плыло в зените, окрашивая мир зеленью и золотом. В старом парке, окутанном сиреневым дурманящим куревом, всё замерло. Блеклая дымка окутывала деревья и травы, забиралась в бутоны цветов, обшаривая мир своими призрачными щупальцами. На гравийной дорожке, окруженной колючими розовыми зарослями лежало что-то, облаченное в черный плащ. Из правого рукава вытянулась рука, успевшая уже стать лишь костью. По кости, в бисере которой тусклело распятие, тянулась витееватая надпись: "Las Locis das mortum an solier grate".Таково было свидетельство прощальных слов Князя роз. И лишь колючие багрянисто-черные цветы созерцали произошедшее, лениво шелестя в полуденной дреме.

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