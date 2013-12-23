Лучшее доказательство

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Слухи о белом волке, что недавно объявился в Зазеркалье, распространялись удивительно быстро. Со своей «белым, пушистым мехом и, словно наполненными золотистым сиянием, глазами», по словам очевидцев, он больше походил на чудо, нежели на правду — здесь было не место фантазиям и ярким краскам. Зазеркалье — царство серых тонов, хлама и вечной сумеречной осени.

В Парке, что представлял собой не слишком густую и вполне ухоженную лесополосу, с тщательно выметенными Смотрителем дорожками от вездесущей пыли и палых листьев, горел костёр, что было против правил, но Серый Человек и, похожий на привидение, полупрозрачный парнишка расстелили на побуревшем газоне брезент и даже притащили воды из пруда, надеясь этим хоть как-то оправдать неподобающее поведение. Воздух здесь был абсолютно неподвижен, как и ветви деревьев. Друзья так же молча сидели у огня, который, казалось, был реальнее их обоих - тёплый свет выхватывал из холодной сгущавшейся хмари фигуры: одна — в зелёном бархатном камзоле, и вторая — завёрнутая в плащ. Мелко наломанные ветки и остатки старой деревянной скамеечки потрескивали в пламени, выстреливая снопами золотистых искр в застывшее темнеющее небо.

— Наверное, тебе просто не хватает света, — нарушил, наконец, молчание юноша, — может, ты просто хотел помечтать.
Серый Человек рядом пожал плечами и отвинтил крышечку с фляжки.
— Я уже забыл, как мечтать.
— Если честно, я — тоже, — признался призрак в зелёном, и снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костра.
— Эй, здесь запрещено разводить костры! — в круге света из густых сумерек появился Смотритель.
Негодование, казалось, так и исходило от аккуратной тёмной формы с начищенными пуговицами и фуражки, — пришелец строго взглянул на нарушителей правил.
— Мы расстелили брезент и потом всё уберём, — Серый Человек показал на канистру с водой, — за пределами Парка от Чёрных потом не отобьёшься. Садись к нам.

Смотритель нахмурил светлые брови, бросив на Серого Человека суровый взгляд. Но всё же сел к костру, протянув к пламени руки.
И когда застоявшийся воздух вдруг прорезал далёкий звенящий волчий вой, трое гревшихся у костра – кто с удивлением, кто многозначительно – взглянули друг на друга.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 13:18
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:18 by SfinxПросмотров: 106Комментарии: 1
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Ключевые слова: Зазеркалье призрак вой волк авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:05
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Мало, и пока непонятно взаимоотношение и роль героев.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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