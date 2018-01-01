Хладнокровные. Глава третья. Кто они?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:11

Сергей Лячный Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:11 by

Глава 3 «Кто они?»Дедуля вошел на кухню, когда я заваривал кофе. Он уселся за стол и, причмокнув, взял в руку вилку.– Как твоя нога? – спросил я, поставив перед ним на стол тарелку с завтраком.– А! – махнул он рукой. – Пришлось наложить небольшой шов и, наверное, придется на пару недель достать трость. Ты, кстати, не помнишь, где я её притулил?Я застыл возле кофеварки, вспоминая:– Она на чердаке или на складе?– Хорошо, если тебя не затруднит, поищешь её для меня после завтрака? – спросил он, словно ребенок, выпрашивающий любимую игрушку.– Легко! – пообещал я, усаживаясь напротив старика.Я уплетал свой завтрак с такой прытью, что дедуля застыл, занеся вилку над тарелкой, и молча наблюдал за мной, а когда я вымокал хлебом растекшийся по тарелке желток и жир бекона, он приступил к своему завтраку и шутливо сказал:– Ты бы её ещё языком вылизал!– Нет, такого удовольствия я тебе не предоставлю! Достаточно того, что ты наблюдал, как я утоляю свой волчий аппетит! – отмахнулся я, перейдя к гренкам и кофе.– Ты хотел услышать план наших дальнейших действий? – сменил тему разговора старик.– Ага, – ответил я, хрустя гренкой.– Хорошо, но сначала я хочу услышать от тебя все, что ты знаешь о рептилоидах и человекообразных ящерах.– Если я отвечу, что их нужно безжалостно уничтожать, – тебе этого будет достаточно?Старик покачал головой:– Михаил! – строго сказал он. – Это не шутки!Дедуля обычно не называл меня по имени, он звал меня или Потапычем или Умкой, но когда называл по имени, то шутки лучше отложить в сторону.– Рептилоиды – это отпрыски человекоподобных ящеров, но они не обладают интеллектом, они, своего рода, сторожевые псы.Старик кивнул, а я продолжил:– Об этих существах известно немного, Светочи в своих книгах утверждают, что они появились задолго до человека, хотя сейчас они расходятся во мнениях и часто спорят на эту тему. Одни утверждают, что это параллельный виток развития человека, как, впрочем, и все остальные человекоподобные существа, обладающие интеллектом, другие же видят в человекоподобных инопланетян.Старик одобрительно кивнул и спросил:– А ты как считаешь?– Я сторонник эволюции! Во-первых, нет никаких доказательств посещения нашей планеты гостями из далекого космоса, а во-вторых, человекообразных видов насчитывается больше двух сотен, я сомневаюсь, что такое количество инопланетных существ выбрало для своего нового дома нашу планету.– Продолжай, – довольно сказал дедуля.– Так вот, рептилоиды и человекоподобные ящеры социальные существа и живут гнездами. Размеры гнезда зависят от количества пищи на их территории. Самое большое гнездо было обнаружено в Египте во времена Второй мировой войны – в нем насчитали около трехсот человекообразных и чуть больше пяти сотен рептилоидов. При ликвидации гнезда погибло более одной тысячи военных и почти все охотники, жившие в те времена.– После той осады осталось всего трое охотников, – поправил меня дедуля, как будто сам присутствовал там и видел всё своими глазами.Я сжал губы, кивнул и продолжил:– Они плотоядны, обитают в основном в жарких регионах, поэтому я нахожу странным их появление в наших краях. Ведь когда наступят холода, они впадут в спячку и станут уязвимыми, а учитывая то, что мы уже совершили нападение на их гнездо, они могут мигрировать в более теплый регион, в котором на них не будут охотиться.Старик поморщился:– Тут я с тобой не согласен, если они найдут хорошее местечко с подходящей температурой, то останутся зимовать, не впадая в спячку.– А еда? Они ведь не смогут охотиться? – неуверенно спросил я.– Не смогут, – согласился дедуля: – поэтому они будут запасаться пищей заранее.– Хреново, – выдавил я, представ какую бойню они устроят, почувствовав приближение холодов.– Что ты знаешь об их размножении? – спросил старик.– Рептилоиды стерильны и не могут воспроизводить потомство, а вот человекообразные гермафродиты. Найдя подходящее место для гнезда, каждый человекообразный откладывает до пятнадцати яиц. Через пять-шесть месяцев из них вылупляются рептилоиды. Через год останутся самые сильные и стойкие, остальных съедят братья или родители. Оставшиеся рептилоиды займутся охраной гнезда и в короткие сроки очистят местность от живых существ в радиусе двух-трех километров, и только тогда человекообразные будут чувствовать себя в безопасности.Если пищи будет достаточно, то они перейдут в фазу брачных игр, начнут сражаться между собой, выясняя, таким образом, кто из них самый сильный, ему-то и предстоит взять на себя роль самки, а остальным выпадет роль самцов.С момента спаривания, в котором примут участие все самцы, до рождения потомства пройдет десять месяцев, за этот период гнездо будет охраняться не только рептилоидами, но и половиной человекообразных. Вторая половина будет ежедневно выходить на охоту и приносить пищу для будущей мамаши и защитников гнезда.В отличие от рептилоидов человекообразные появятся на свет не из яиц, а непосредственно из чрева матери, которая будет их защищать около двух лет, после чего детки сожрут её, что и станет началом их взрослой жизни.Если вдруг пищи станет меньше и её не будет достаточно для пропитания гнезда, то в расход пойдут сначала рептилоиды, а если с пищей совсем худо, то человекообразные сожрут самку с потомством, после чего отправятся на поиски лучшего места обитания. Жизненный цикл у рептилоидов составляет около ста лет, хотя это только в теории, а человекообразные теоретически способны жить свыше пяти веков.Дедуля слушал меня, развалившись на стуле и с удовлетворенным выражением лица попивал кофе, когда я закончил знакомить его с кладезем своих знаний, он с минуту молчал, а потом осененно спросил:– А что ты мне расскажешь об их физиологии?– Ну, – начал я, задумавшись: – рептилоиды по физиологии не отличаются от рептилий. Просто они намного больше и проворней своих дальних родственников.Человекообразные передвигаются на задних конечностях, они очень быстры, и в их слюне содержится мощное нервнопаралитическое вещество, от которого спустя час или меньше человек впадает в состояние комы. Если не принять противоядие, то, впав в кому, человек больше никогда не выйдет с этого состояния.Эти твари обладают хорошим зрением, слухом и нюхом, способны разгонятся до ста двадцати километров в час, далеко и высоко прыгают, хорошо лазают по стенам и способны находиться под водой больше пяти часов.Сердце немного отличается от человеческого, и вместо привычного одного они обладают тремя. Первое сердце снабжает кислородом мышечные ткани, второе снабжает кислородом внутренние органы и мозг, а третье – вспомогательное, и начинает работать в случае сильной нагрузки на организм. Когда человекоподобный находится в спячке, то работает только третье сердце.У рептилоидов и у человекообразных ящеров очень мощные челюсти - они способны перекусить не только человеческие кости, но и стальные прутья. У них очень толстая чешуйчатая кожа, которую невозможно пробить ножом – если не знаешь, куда бить. Слабые места – шея и брюхо.Рептилоиды обладают длинными и массивными хвостами и используют их для нападения и защиты, а вот человекообразные обладают тонкими хвостами, которые нужны им лишь для сохранения равновесия.Стоит еще отметить когти этих существ – что у рептилоидов, что у человекообразных они достигают размеров в пятнадцать сантиметров и способны порвать, словно туалетную бумагу, лист металла толщиной в два сантиметра.Зная всё это, я никогда бы не рискнул нападать на этих тварей в рукопашную – это сравнимо с нападением на танк, вооружившись всего лишь открывалкой для пива.– Это всё? – спросил старик.– Ну…а! Еще они не восприимчивы к отравляющим веществам и кислотам!– Хорошо, – улыбался дедуля: – я горжусь тобой.После этих слов я почувствовал, как мое лицо заливает краской, – дедуля чаще ругает, чем хвалит, и его похвала всегда смущает меня.– Теперь слушай мой план, – тихо промолвил старик.– Угу! – обрадовался я.– Сначала нам нужно выяснить, куда сбежали человекообразные. Когда найдем их новое гнездо, то привлечем к охоте Егорыча и братьев Фроловых. Мы наполним их логово ледяной водой и вгоним их в спячку или же сильно замедлим их реакцию. После чего спустимся в их норы и перебьем всех тварей, а уже потом взорвем их логово!Мне понравился такой план, и я одобрительно кивнул:– А ребята уже знают о предстоящей работенке?– Да, – кивнул старик. – Егорыч уже едет сюда – сегодня к вечеру будет, а Фроловы смогут присоединиться через пару дней – говорят, наткнулись в одном поселке на Живоглота, хотят выследить его и прикончить.– Ого! – я удивился. – Я думал, их уже не существует.– Все так думали, – улыбнулся дедуля. – Ладно, нам нужно хорошенько отдохнуть после адской ночи и…Старик не договорил, в гостиной затрезвонил телефон. Дедуля вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами, теряясь в догадках, а он, поджав губы, отправился поднимать трубку.– Алло! – услышал я уставший голос дедули. – О! Привет, Егорыч! А мы тебя как раз вспоминали, ты уже где? Где?! И что?! Сколько тел нашли? Хорошо, жди нас – мы уже выезжаем!После последней фразы дедули я огорчился: «Опять ехать – я никогда не высплюсь!»– Что там?! – громко спросил я.– На «Янтаре» нашли изуродованные трупы троих человек! Кажется, наши новые друзья поработали!– Понял, – отозвался я и отправился на склад за оружием, липовыми ксивами и тростью старика.

Ключевые слова: Хладнокровные рептилоиды ужасы авторская история

Другие, подобные истории: