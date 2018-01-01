Хладнокровные. Глава третья. Кто они?Глава 3 «Кто они?»
Дедуля вошел на кухню, когда я заваривал кофе. Он уселся за стол и, причмокнув, взял в руку вилку.
– Как твоя нога? – спросил я, поставив перед ним на стол тарелку с завтраком.
– А! – махнул он рукой. – Пришлось наложить небольшой шов и, наверное, придется на пару недель достать трость. Ты, кстати, не помнишь, где я её притулил?
Я застыл возле кофеварки, вспоминая:
– Она на чердаке или на складе?
– Хорошо, если тебя не затруднит, поищешь её для меня после завтрака? – спросил он, словно ребенок, выпрашивающий любимую игрушку.
– Легко! – пообещал я, усаживаясь напротив старика.
Я уплетал свой завтрак с такой прытью, что дедуля застыл, занеся вилку над тарелкой, и молча наблюдал за мной, а когда я вымокал хлебом растекшийся по тарелке желток и жир бекона, он приступил к своему завтраку и шутливо сказал:
– Ты бы её ещё языком вылизал!
– Нет, такого удовольствия я тебе не предоставлю! Достаточно того, что ты наблюдал, как я утоляю свой волчий аппетит! – отмахнулся я, перейдя к гренкам и кофе.
– Ты хотел услышать план наших дальнейших действий? – сменил тему разговора старик.
– Ага, – ответил я, хрустя гренкой.
– Хорошо, но сначала я хочу услышать от тебя все, что ты знаешь о рептилоидах и человекообразных ящерах.
– Если я отвечу, что их нужно безжалостно уничтожать, – тебе этого будет достаточно?
Старик покачал головой:
– Михаил! – строго сказал он. – Это не шутки!
Дедуля обычно не называл меня по имени, он звал меня или Потапычем или Умкой, но когда называл по имени, то шутки лучше отложить в сторону.
– Рептилоиды – это отпрыски человекоподобных ящеров, но они не обладают интеллектом, они, своего рода, сторожевые псы.
Старик кивнул, а я продолжил:
– Об этих существах известно немного, Светочи в своих книгах утверждают, что они появились задолго до человека, хотя сейчас они расходятся во мнениях и часто спорят на эту тему. Одни утверждают, что это параллельный виток развития человека, как, впрочем, и все остальные человекоподобные существа, обладающие интеллектом, другие же видят в человекоподобных инопланетян.
Старик одобрительно кивнул и спросил:
– А ты как считаешь?
– Я сторонник эволюции! Во-первых, нет никаких доказательств посещения нашей планеты гостями из далекого космоса, а во-вторых, человекообразных видов насчитывается больше двух сотен, я сомневаюсь, что такое количество инопланетных существ выбрало для своего нового дома нашу планету.
– Продолжай, – довольно сказал дедуля.
– Так вот, рептилоиды и человекоподобные ящеры социальные существа и живут гнездами. Размеры гнезда зависят от количества пищи на их территории. Самое большое гнездо было обнаружено в Египте во времена Второй мировой войны – в нем насчитали около трехсот человекообразных и чуть больше пяти сотен рептилоидов. При ликвидации гнезда погибло более одной тысячи военных и почти все охотники, жившие в те времена.
– После той осады осталось всего трое охотников, – поправил меня дедуля, как будто сам присутствовал там и видел всё своими глазами.
Я сжал губы, кивнул и продолжил:
– Они плотоядны, обитают в основном в жарких регионах, поэтому я нахожу странным их появление в наших краях. Ведь когда наступят холода, они впадут в спячку и станут уязвимыми, а учитывая то, что мы уже совершили нападение на их гнездо, они могут мигрировать в более теплый регион, в котором на них не будут охотиться.
Старик поморщился:
– Тут я с тобой не согласен, если они найдут хорошее местечко с подходящей температурой, то останутся зимовать, не впадая в спячку.
– А еда? Они ведь не смогут охотиться? – неуверенно спросил я.
– Не смогут, – согласился дедуля: – поэтому они будут запасаться пищей заранее.
– Хреново, – выдавил я, представ какую бойню они устроят, почувствовав приближение холодов.
– Что ты знаешь об их размножении? – спросил старик.
– Рептилоиды стерильны и не могут воспроизводить потомство, а вот человекообразные гермафродиты. Найдя подходящее место для гнезда, каждый человекообразный откладывает до пятнадцати яиц. Через пять-шесть месяцев из них вылупляются рептилоиды. Через год останутся самые сильные и стойкие, остальных съедят братья или родители. Оставшиеся рептилоиды займутся охраной гнезда и в короткие сроки очистят местность от живых существ в радиусе двух-трех километров, и только тогда человекообразные будут чувствовать себя в безопасности.
Если пищи будет достаточно, то они перейдут в фазу брачных игр, начнут сражаться между собой, выясняя, таким образом, кто из них самый сильный, ему-то и предстоит взять на себя роль самки, а остальным выпадет роль самцов.
С момента спаривания, в котором примут участие все самцы, до рождения потомства пройдет десять месяцев, за этот период гнездо будет охраняться не только рептилоидами, но и половиной человекообразных. Вторая половина будет ежедневно выходить на охоту и приносить пищу для будущей мамаши и защитников гнезда.
В отличие от рептилоидов человекообразные появятся на свет не из яиц, а непосредственно из чрева матери, которая будет их защищать около двух лет, после чего детки сожрут её, что и станет началом их взрослой жизни.
Если вдруг пищи станет меньше и её не будет достаточно для пропитания гнезда, то в расход пойдут сначала рептилоиды, а если с пищей совсем худо, то человекообразные сожрут самку с потомством, после чего отправятся на поиски лучшего места обитания. Жизненный цикл у рептилоидов составляет около ста лет, хотя это только в теории, а человекообразные теоретически способны жить свыше пяти веков.
Дедуля слушал меня, развалившись на стуле и с удовлетворенным выражением лица попивал кофе, когда я закончил знакомить его с кладезем своих знаний, он с минуту молчал, а потом осененно спросил:
– А что ты мне расскажешь об их физиологии?
– Ну, – начал я, задумавшись: – рептилоиды по физиологии не отличаются от рептилий. Просто они намного больше и проворней своих дальних родственников.
Человекообразные передвигаются на задних конечностях, они очень быстры, и в их слюне содержится мощное нервнопаралитическое вещество, от которого спустя час или меньше человек впадает в состояние комы. Если не принять противоядие, то, впав в кому, человек больше никогда не выйдет с этого состояния.
Эти твари обладают хорошим зрением, слухом и нюхом, способны разгонятся до ста двадцати километров в час, далеко и высоко прыгают, хорошо лазают по стенам и способны находиться под водой больше пяти часов.
Сердце немного отличается от человеческого, и вместо привычного одного они обладают тремя. Первое сердце снабжает кислородом мышечные ткани, второе снабжает кислородом внутренние органы и мозг, а третье – вспомогательное, и начинает работать в случае сильной нагрузки на организм. Когда человекоподобный находится в спячке, то работает только третье сердце.
У рептилоидов и у человекообразных ящеров очень мощные челюсти - они способны перекусить не только человеческие кости, но и стальные прутья. У них очень толстая чешуйчатая кожа, которую невозможно пробить ножом – если не знаешь, куда бить. Слабые места – шея и брюхо.
Рептилоиды обладают длинными и массивными хвостами и используют их для нападения и защиты, а вот человекообразные обладают тонкими хвостами, которые нужны им лишь для сохранения равновесия.
Стоит еще отметить когти этих существ – что у рептилоидов, что у человекообразных они достигают размеров в пятнадцать сантиметров и способны порвать, словно туалетную бумагу, лист металла толщиной в два сантиметра.
Зная всё это, я никогда бы не рискнул нападать на этих тварей в рукопашную – это сравнимо с нападением на танк, вооружившись всего лишь открывалкой для пива.
– Это всё? – спросил старик.
– Ну…а! Еще они не восприимчивы к отравляющим веществам и кислотам!
– Хорошо, – улыбался дедуля: – я горжусь тобой.
После этих слов я почувствовал, как мое лицо заливает краской, – дедуля чаще ругает, чем хвалит, и его похвала всегда смущает меня.
– Теперь слушай мой план, – тихо промолвил старик.
– Угу! – обрадовался я.
– Сначала нам нужно выяснить, куда сбежали человекообразные. Когда найдем их новое гнездо, то привлечем к охоте Егорыча и братьев Фроловых. Мы наполним их логово ледяной водой и вгоним их в спячку или же сильно замедлим их реакцию. После чего спустимся в их норы и перебьем всех тварей, а уже потом взорвем их логово!
Мне понравился такой план, и я одобрительно кивнул:
– А ребята уже знают о предстоящей работенке?
– Да, – кивнул старик. – Егорыч уже едет сюда – сегодня к вечеру будет, а Фроловы смогут присоединиться через пару дней – говорят, наткнулись в одном поселке на Живоглота, хотят выследить его и прикончить.
– Ого! – я удивился. – Я думал, их уже не существует.
– Все так думали, – улыбнулся дедуля. – Ладно, нам нужно хорошенько отдохнуть после адской ночи и…
Старик не договорил, в гостиной затрезвонил телефон. Дедуля вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами, теряясь в догадках, а он, поджав губы, отправился поднимать трубку.
– Алло! – услышал я уставший голос дедули. – О! Привет, Егорыч! А мы тебя как раз вспоминали, ты уже где? Где?! И что?! Сколько тел нашли? Хорошо, жди нас – мы уже выезжаем!
После последней фразы дедули я огорчился: «Опять ехать – я никогда не высплюсь!»
– Что там?! – громко спросил я.
– На «Янтаре» нашли изуродованные трупы троих человек! Кажется, наши новые друзья поработали!
– Понял, – отозвался я и отправился на склад за оружием, липовыми ксивами и тростью старика.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11 by Сергей ЛячныйПросмотров: 9Комментарии: 0
Ключевые слова: Хладнокровные рептилоиды ужасы авторская история