Шаги за спиной

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:04 by

После окончания школы все мои одноклассницы разъехались — кто учиться, кто работу искать, кто замуж. Я осталась, не могла бросить маму сердечницу одну…Она умерла два года назад (мне тогда исполнилось двадцать лет) и меня в посёлке больше ничего не держало. Дала объявление о продаже нашего дома и уехала в город. Устроилась официанткой в ресторан и меня в принципе всё устраивало: коллектив хороший, график работы удобный, неплохая зарплата плюс чаевые, посетители приличные. Одно плохо: ресторан открыт до последнего клиента, а они иногда засиживаются до трёх часов ночи. Чтобы не тратиться на транспорт, я сняла жильё поближе к работе. По утрам бежала напрямик, через парк, и дорога занимала не больше 15 минут. После смены возвращалась окольными путями, по более-менее освещённым улицам, тратя на это минимум полчаса.В тот сентябрьский день в нашем ресторане гуляли свадьбу. Гости начали расходится около полуночи, но самые стойкие продержались почти до утра, так что домой я отправилась в четвёртом часу. Ноги гудели от усталости, руки дрожали от многочасового таскания подносов. В тот момент я мечтала только об одном — побыстрее добраться домой и лечь спать. Поэтому, наплевав на осторожность, пошла короткой дорогой. Не знаю, почему местные называют эту посадку парком. Здесь нет ни аттракционов, ни детских площадок, ни киосков со сладостями. Из всех благ цивилизации — несколько асфальтированных дорожек с поломанными скамейками, да редкие фонари, большая часть которых не светила. «Конечно, место жуткое, но ведь на улице почти утро и все должны спать» — думала я, топая по аллее быстрым темпом.Когда свет ближнего к ресторану фонаря хоть как-то освещал дорогу, подбадривала себя, что скоро буду дома, но когда ступила в зону кромешной тьмы, стало жутко. Хотела побежать, но не смогла: ступни горели огнём, ещё и водянку на левой пятке натёрла — и зачем только новые туфли напялила? Я прошла уже половину пути, когда услышала сзади шаги. Резко обернулась. Вокруг непроглядная темень — что тут увидишь? Постояла, до предела напрягая слух. Вот от порыва ветра зашуршала листва, в стороне рассыпал монотонную трель козодой, где-то вдалеке завыла сирена скорой… Похоже, на аллее, кроме меня, никого нет. Скорее всего шаги просто почудились — правду говорят, у страха глаза велики! Однако, на всякий случай, достала из сумки газовый баллончик, крепко зажала его в руке — так спокойней. Спать расхотелось, зато появилось острое желание — скинуть обувь и припустить бегом. Однако парк — неподходящее место, на земле полно битого стекла.Чутко прислушиваясь к шорохам, поковыляла дальше. Вроде всё тихо…Прошла ещё метров сто как вдруг ощутила резкий толчок в спину. Даже ожидай я нападения, всё равно не смогла бы устоять на ногах — таким сильным был удар. Упала, больно ударившись коленом об асфальт. Но эта боль была несравнима с той, которую испытала в следующие мгновение: на кисть левой руки с размаху опустился тяжёлый ботинок. Я вскрикнула и разжала пальцы. Нападавший отшвырнул баллончик в сторону, нагнулся и рывком перевернул меня на спину, медвежьей тушей навалился сверху, дыша мне в лицо смрадом гнилых зубов.— Помогите! — заорала я и тут же получила кулаком в челюсть.— Ещё раз вякнешь, на куски порежу! - пригрозил отморозок, проводя лезвием по моей щеке, а потом стал рвать на мне одежду.Спасения ждать неоткуда: этот маньяк меня изнасилует, а потом может и убить. В эту минуту из-за туч выглянула луна, осветив гнусную рожу насильника. Теперь точно в живых не оставит — побоится, что опознаю… И тут случилось то, чего я совсем не ожидала: глаза насильника вдруг вылезли из орбит, багровая от возмущения рожа не просто побледнела, а сделалась какой-то бело-прозрачной. Остановившимся, полным животного ужаса взглядом он всматривался куда-то поверх моей головы.— Эт-то что з-з-за хрень? — заикаясь, просипел он, затем скатился с меня, вскочил и помчался прочь со скоростью, которую трудно было ожидать от такого бугая.Я встала на четвереньки, затем с трудом поднялась на ноги. С опаской глянула туда, куда минутой раньше пялился насильник. Метрах в пяти от меня неподвижно стоял парень: невысокий, худощавый, в джинсах и футболке. Словом, обычный молодой человек, только одет не по сезону. В руках никакого оружия нет. Что же могло вызвать паническое бегство напавшего отморозка? И тут волосы зашевелились у меня на голове, а ладони стали мокрыми и липкими. Я осознала, что тело незнакомца было…полупрозрачным, и сквозь него, словно через дымку тумана, можно довольно отчётливо разглядеть часть скамейки и куст сирени. С каждым мгновением мужской силуэт становился всё более прозрачным и, наконец, совсем растаял в сумраке…Не знаю, сколько я пребывала в ступоре — может минуту, может десять. Но когда почувствовала, что могу шевелить руками и ногами, сняла туфли и понеслась вперёд — к спасительным фонарям и домам, освещённым окнами. Добравшись до квартиры, рухнула на диван, но уснуть не смогла: снова и снова прокручивая в голове ночное происшествие. Какие воспоминания вызвали у меня больший страх? Нападение насильника? Или встреча с призраком? Я так и не нашла ответ ….Задремала только около десяти, а в двенадцать меня разбудил звонок в дверь — пришла квартирная хозяйка за деньгами.— Сашенька, ты такая бледная. Не заболела ли? — участливо спросила Вера Андреевна.— Нет… То есть... У меня…- промямлила я в ответ.— Ой, у тебя гематома на подбородке! Тебя кто-то избил?Я разрыдалась. Женщина стала меня успокаивать и поить валерьянкой.— Если избили — надо идти а полицию! - настаивала она. - Хочешь с тобой схожу? Подонков надо ловить и сажать! Чтобы впредь неповадно было руки распускать!После перенесённого ужаса мне нужно было кому-то выговорится. Так почему бы не этой милой женщине? В общем, выплеснула я своей квартирной хозяйке все свои ночные беды. Она ни разу меня не перебила. Только когда я выговорилась, сконфуженно пробормотала:— Это я, старая дура, во всём виновата. Нужно было раньше тебе сказать. Через этот парк мы, местные, стараемся не ходить. Даже днём. А уж ночью туда даже местные хулиганы боятся сунутся.— Из-за маньяка?— Нет, из-за призрака!И Вера Андреевна поведала такую историю…— Наверно, он хочет отыскать убийц и отомстить им? — перебила я её.— Этих подонков задержали через несколько дней и они уже сидят. А что касается призрака…Горожане считают, что душа парня не может успокоится из-за того, что не смог защитить невесту. Вот и бродит в надежде, что сможет спасти от насильника дурёху, вроде тебя, и тем самым облегчить свою вину.— Случайно не знаете, как звали парня?— Артём кажется…Когда хозяйка ушла, я позвонила на работу и попросила на завтра отгул. На следующий день с утра сходила в полицию — написала заявление о попытке изнасилования и помогла составить фоторобот преступника. Потом зашла в церковь, поставила свечу и искренне помолилась за раба Божьего Артёма.Надеюсь, душа моего призрачного спасителя наконец обретёт покой.Автор - Александра.

Ключевые слова: Девушка ночь парк нападение насильник призрак влюбленные изнасилование смерть неприкаянная душа творческая история

Другие, подобные истории: