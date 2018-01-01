Ангел на посту

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:38 by

— Какая она миленькая! - восхищались все моей восьмилетней дочкой, глядя на её пшеничные волосы и голубые глазёнки. - Чудо! Прямо ангелочек!И только мы, её родные, знали, что скрывается за Настюшиной ангельской внешностью. На самом деле это не ребёнок, а чёртик из табакерки.— У меня на эту хулиганку нет ни сил, ни здоровья! — как-то заявила моя мама, когда ненаглядное золотце достало её окончательно.В то утро наше сокровище закатило истерику. Нам нужно было ехать на юбилей к сестре мужа.Путь предстоял неблизкий, поэтому собирались с раннего утра…. Наконец уселись в машину и тут началось…— Я не буду пристёгиваться, — стала капризничать дочка. — Ремень меня душит!— Не задушит! Пристёгивайся, мы и так уже опаздываем, — строгим тоном сказала я, уже понимая, что эти препирания могут затянутся надолго.— Настя, делай как говорит мама, — подключился муж. — Нам долго ехать. А вдруг полиция? Меня оштрафуют! И я не смогу купить ту куклу, которую ты просила, помнишь?Было видно, что Настюша борется между желанием получить подарок и своими капризами. Но сиюминутная прихоть одержала победу.— Да пусть поступает как хочет! — махнул рукой Стас. — Значит не получит игрушку.И мы отправились. Я посмотрела на нашего ангелочка в зеркало заднего вида. Она сидела с надутым личиком, скрестив руки и злилась на весь мир. «Ну и пусть! — подумала. — Если уже сейчас она треплет нам нервы, то что будет дальше?».Мы спокойно катили по трассе. Стас не гнал. И не потому, что не любил быстрой езды. Наш автомобильчик такой маленький и лёгкий, что если бы муж прибавил ещё газу, то мы бы взлетели. Дорога была спокойной. Уже отмотали километров сто от дома. Тихонько пел приёмник, я уставилась взглядом в окно, а Настя кажется задремала… И вдруг на пути выросла фура. Она то пыталась нас обогнать, то снова пряталась за нашу машину.— Что он вытворяет? — крикнул Станислав и резко выкрутил руль в сторону.— Мамочка! — отозвалась сонная дочка с заднего сиденья.— Не бойся, милая! — я обернулась к ней, чтобы успокоить, и поэтому не увидела, что произошло. Всё случилось за считанные секунды. Фура приблизилась вплотную к нашему авто. Я прямо физически ощутила силу, с которой она пронеслась мимо. Машина на полной скорости слетела с трассы. По кочкам и выбоинам понеслась к кювету. Супруг крутил рулём из стороны в сторону, пытаясь удержать равновесие, но тщетно. Авто подскочило и нас понесло. Я заорала во весь голос: «Стас, тормози!». Сзади послышался испуганный возглас: «Папа!». От ужаса я сжалась и зажмурилась. Мы перевернулись в воздухе и приземлились на крышу на каком-то поле.Всё произошло молниеносно. Я, честно говоря, даже испугаться не успела. Открыла глаза и почувствовала, что сижу, вцепившись в руку мужа, а ремень безопасности больно врезается мне в грудь. Стас смотрел на меня обалдевшими глазами. Мы оба резко оглянулись на дочку, боясь увидеть худшее, ведь она была не пристёгнута. Но на удивление, ремень крепко удерживал маленькое тельце нашего ангела. Малышка испугалась и заплакала. У неё был немного разбит лобик.— Доченька моя! — запричитала я и протянула к ней руки.К нашей машине подбежали какие-то люди, открыли дверцы и помогли нам выбраться. Слава Богу, всё обошлось, и никто из нас сильно не пострадал. Через минут сорок примчалась «скорая» и машина ГИБДД. Стас остался улаживать дела, а мы с дочкой поехали в больницу, потому что она всё время плакала и держалась за ножку.К счастью, перелома не было. У Насти обнаружили растяжение и пару синяков. Когда молодой врач закончил с перевязкой я спросила:— Ну как ты? Болит?— Нет! — смело заявило моё сокровище. — Только здесь печёт, — и притронулась к пластырю на лбу.— Ничего, пройдёт! Доченька, а когда ты успела пристегнутся? Ведь ты была…— Не помню, — ответила она. — Мне приснился дядя в белом. У него были длинные волосы, как у Иисуса в книжке. Он сказал, чтобы я тебя слушалась и помог пристегнутся.Я с удивлением посмотрела на Настю, потрогала её ушибленный лоб, чтобы проверить, нет ли температуры. Странно, это был всего лишь сон, но возможно именно он спас жизнь моей девочке. Однако меня обеспокоили её слова. Я слышала, что психологические травмы могут быть следствием аварии и нервного потрясения. Крепко прижав малютку, прошептала:— Главное, что ты жива! Теперь всегда будешь слушаться меня и пристёгивать ремень, правда?— Всегда! Честно! — пообещала она.Больше мы об этом ни говорили до момента, когда через несколько месяцев опять не поехали к сестре мужа Ольге.Наша машина сильно пострадала в той аварии и находилась в ремонте, поэтому мы отправились на автобусе. В гостях мы собирались провести все выходные. Тем более, что Стас хотел проведать могилы родителей. Когда мы дошли до кладбища, дочка вырвалась вперёд и побежала вдоль дорожек. Вдруг, она как будто споткнулась и закричала:— Мама, мама! Это он!Я подошла к ней:— Кто — он? — спросила я и посмотрела на надгробие, на которое она уставилась. На снимке был молодой человек с волосами спадающими на глаза.— Тот дядя, который мне приснился. Это он сказал, что нужно пристёгиваться и помог мне, помнишь?От услышанного мороз по коже прошёл. Даты указывали, что парню едва исполнилось семнадцать лет. А на холодном мраморе была выгравирована надпись: «Трагически погиб».— Что случилось? — поинтересовались муж и его сестра.Я объяснила.Ольга на минуту задумалась и сказала:— Этот парень попал в аварию на том же месте, что и вы. Возвращался на мопеде из школы, а пьяный водитель столкнул его с дороги. На нём не было шлема, поэтому он не имел ни малейшего шанса выжить. Все тогда думали, что мать сойдёт с ума от горя. Она по сей день не может смирится с его гибелью.Я взяла Настюшу за руку.— Может и правда это он…..Теперь, когда приезжаем в гости к Оле, то мы с Настей всегда идём на кладбище, чтобы поставить свечку на могиле её спасителя.Автор - Надежда.

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