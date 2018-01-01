Ателье для покойников

Ателье для покойниковХотя оно находилось в богатом квартале, но от его роскошных витрин в жаркий летний день веяло холодом, а внутри помещения напоминали похоронную контору. Манекены были наряжены в тёмные ткани, а массивные шторы из тёмного бархата надёжно защищали окна от солнечного света. Когда я впервые переступила порог этого удивительного заведения, меня поразило то, что внутрь практически не попадает шум с улицы.
— У нас хорошая звукоизоляция! — объяснила мне заведующая, когда я вошла в её кабинет. Недружелюбный вид начальницы говорил о том, что она вызывает работниц к себе лишь для того, чтобы устроить им хорошую головомойку. — Ознакомившись с вашими рекомендациями, я поняла, что вы нам подходите! Только в нашем ателье существует одно правило. Так как мы шьём для особых клиентов, швеи должны соблюдать конфиденциальность!
Шефиня протянула мне договор. Увидев сумму, я согласилась.
— Ваше платье слишком яркое для нашего заведения. Вы получите рабочую одежду! Завтра приступаете к работе, не опаздывайте!
Мне выдали нечто серое и унылое, но какая разница, в чём строчить на машинке. Главное — закончится полуголодное существование. На мою зарплату вполне сносно проживём, пока муж найдёт хорошую работу. Ночью мне приснился сон.
Я спускаюсь по длинной грязной лестнице в подвал, там за бронированной дверью плачет маленькая девочка.
— Подожди, малышка, сейчас я тебя спасу! — кричу ей. Пошарив рукой возле двери, случайно нахожу ключ. Открываю, вхожу в тёмную пасть подвала. Там к батарее отопления прикована девчушка. — Я тебя освобожу! — говорю несчастному ребёнку.
— Не успеешь! Сейчас они придут сюда, — отвечает малышка.
Неожиданно в подвале, неизвестно откуда, появляются дети. Мне показалось, что они появились из воздуха, пропитанного тьмой. Малыши ползли по стенам и потолку в моём направлении, протягивая свои худые ручки.
Благословенный звук будильника вырвал меня из лап ночного кошмара…
Первый рабочий день прошёл хорошо, правда, у меня сложилось впечатление, что швеи боятся разговаривать друг с другом. Исключением была Лида, сидевшая рядом со мной. Она рассказывала нам озорные анекдоты и игнорировала замечания мастера Алисы и вообще её не боялась. Хотя от одного взгляда этой женщины меня бросало в дрожь.
Прошло около недели. В тот день мы шили роскошное свадебное платье. «Вот повезло счастливице!» — думала я, вспоминая свою, более чем скромную свадьбу. Каково же было моё удивление, когда вместо счастливой невесты, платье пришла забирать заплаканная женщина в траурном платье.
— Эй, новенькая, пойдём покурим! — предложила мне Лида, когда наступило время обеда. — Ну как тебе здесь работается?
— Да мрачновато как-то! И заказы какие-то странные…
— Разве ты ещё не поняла? Мы шьём парадную одежду для богатых покойников! — хмыкнула Лида. — Послушай мой совет: уходи отсюда! Здесь очень опасно! Больше я пока тебе сказать не могу.
Перерыв на обед закончился быстро. Я растерянно села за швейную машинку. Лида начала болтать по мобильнику и вышла. Вдруг раздался её крик. Мы все бросились на помощь. Лидия лежала, скорчившись на полу. Над ней склонилась Алиса.
— Немедленно расходитесь по рабочим местам! Она просто подвернула ногу. Сто раз ей говорила, чтобы она не ходила на таких каблуках. Я сама вызову «скорую помощь». Идите! — приказала нам мастер.
В момент, когда врачи грузили Лидку в машину, она сунула мне в карман смятую бумажку.
— Ира, тебя заведующая зовёт! — крикнула мне в окно Зинаида. На ватных ногах я поплелась в кабинет шефини.
— Ира, Лида вам ничего не передавала? Эта девица была наркоманкой, и это может бросить тень на наше заведение. Тогда мы лишимся многих клиентов!
— Ничего, — испуганно соврала я. Не успела договорить, как Алиса профессионально меня обыскала.
— У неё ничего нет! Ладно, сегодня можешь уйти пораньше! — Алиса вытолкала меня из кабинета.
Лидкину записку я нашла под скамейкой. Там была написана фамилия Петровский и номер телефона. Немного успокоившись, позвонила.
Через час я сидела в парке у фонтана. Ко мне подошёл мужчина и показал удостоверение службы безопасности.
— Полковник Петровский, — представился он. — Вы знаете, что Лида скончалась в больнице?
— Этого не может быть! Она ведь всего лишь подвернула ногу! — ахнула я. — От этого не умирают.
— Видимо, ей помогли умереть.
— Это сделала Алиса, старший мастер! — заявила я.
— Возможно. К этой женщине у нас много вопросов, как и к вашему ателье в целом. Лида… в общем, это был наш сотрудник под прикрытием. Ирина, помогите нам. Нет времени на внедрение нового агента.
— Господи! Я простая студентка и в это чёртово ателье нанялась ради заработка.
— Вам не придётся делать чего-то экстраординарного. Просто смотрите и запоминайте. Если что-то вам покажется… м-м-м … необычным — сразу звоните мне. Вы можете отказаться. Но поймите, Лида погибла, а дело не закончено. Пусть её смерть не будет напрасной.
Я поняла, что у меня нет выбора.
После смерти Лидии жизнь в ателье вошла в своё русло. Тем не менее вскоре я заметила, что директриса часто заказывает пиццу или еду из ресторана и относит её в подвал. Я хотела тоже туда спуститься, но Алиса после случая с Лидией всё время за мной следила.
Как-то в туалете я стала свидетельницей странного разговора. Алиса и Зина не заметили, что я сижу в кабинке.
— Если всё так и дальше будет продолжаться, девочка не выдержит! — сказала Зинаида Алисе.
— Ну и что! Мы уже достаточно на ней заработали. Ателье для нас лишь прикрытие, а уничтожить ребёнка, хоть и с даром медиума, для меня не проблема! — ответила та.
Затаив дыхание, я старалась не подавать признаков жизни. Когда Алиса ушла, Зинаида сказала:
— Рискуешь, дурочка. Выходи! Ты всё слышала? — спросила она. Я кивнула. — Я-то ничего им не скажу. Но, Ира, надо что-то делать. Там в подвале они прячут девочку-медиума. Как только к нам поступает богатенький покойник, они заставляют девчонку вызвать дух покойника. Тот называет номера своих счетов, пин-коды и прочее. А потом хозяева ателье обчищают наследников. Алиса ведь раньше в секретном НИИ работала, там проводили подобные эксперименты на заключённых. Ну а когда Советский Союз распался и лабораторию закрыли, она применила свои знания для преступных целей.
— Зина, а вы почему с этими людьми?
— Долгая история.
— Не боитесь, что Алиса убьёт вас, как Лиду?
— У меня рак. В случае чего, эта дура только окажет мне услугу! — объяснила Зинаида.
В тот же день я всё рассказала полковнику Петровскому.
— Никакой самодеятельности! — предупредил он, но я понимала, что Алиса не оставит девочку в живых.
Вечером на свой страх и риск я отправилась в ателье. Влезла в окно на первом этаже. Шла на цыпочках по коридору и заметила в одной из комнат свет. В замочную скважину увидела одетых в чёрные балахоны Алису, Зинаиду и директрису ателье. Они молились в центре начертанной на полу пятиконечной звезды. Как в моём сне, я спустилась в подвал. С трудом отворила тяжёлую скрипучую дверь и увидела в мрачной комнате девочку. Она лежала на кровати, застеленной полиэтиленовой плёнкой. Ноги бедняжки были связаны. Я подхватила ребёнка на руки и побежала наверх, но дорогу мне преградила Алиса с ножом в руке. Появившаяся сзади Зинаида толкнула её в спину. Алиса полетела кубарем вниз по лестнице.
— Беги! — крикнула Зина.
Когда я с девочкой на руках оказалась в коридоре, ткани в ателье начали сами по себе вспыхивать огнём, как будто чья-то невидимая рука поливала их бензином. Огонь распространился по зданию с фантастической скоростью. Я едва успела добежать до двери. Когда на пороге обернулась, то увидела, что в охваченном здании из дыма стали появляться фигуры людей: мужчин, женщин и детей. Показалось, что призраки машут мне руками…
Пожарные, скорая и полиция приехали быстро. Но адское ателье сгорело дотла, спасать было некого. Они лишь вынесли обгоревшие трупы Алисы, директрисы и бедной Зинаиды. Девочку отправили в реанимацию, в отделение токсикологии. Оказалось, что она сирота.
Петровский заставил меня дать подписку, что я забуду об этой истории. Вскоре муж устроился на прекрасную работу. Мы удочерили Танюшу, спасённую мной. К счастью, малышка ничего не помнит о случившемся. Дар медиума у неё, слава Богу, тоже пропал. События, которые произошли в том страшном ателье, кажутся мне теперь просто дурным сном…
Автор - Ирина.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:20
Вчера, 18:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 75Комментарии: 0
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