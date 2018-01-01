Ателье для покойников

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:20 by

Хотя оно находилось в богатом квартале, но от его роскошных витрин в жаркий летний день веяло холодом, а внутри помещения напоминали похоронную контору. Манекены были наряжены в тёмные ткани, а массивные шторы из тёмного бархата надёжно защищали окна от солнечного света. Когда я впервые переступила порог этого удивительного заведения, меня поразило то, что внутрь практически не попадает шум с улицы.— У нас хорошая звукоизоляция! — объяснила мне заведующая, когда я вошла в её кабинет. Недружелюбный вид начальницы говорил о том, что она вызывает работниц к себе лишь для того, чтобы устроить им хорошую головомойку. — Ознакомившись с вашими рекомендациями, я поняла, что вы нам подходите! Только в нашем ателье существует одно правило. Так как мы шьём для особых клиентов, швеи должны соблюдать конфиденциальность!Шефиня протянула мне договор. Увидев сумму, я согласилась.— Ваше платье слишком яркое для нашего заведения. Вы получите рабочую одежду! Завтра приступаете к работе, не опаздывайте!Мне выдали нечто серое и унылое, но какая разница, в чём строчить на машинке. Главное — закончится полуголодное существование. На мою зарплату вполне сносно проживём, пока муж найдёт хорошую работу. Ночью мне приснился сон.Благословенный звук будильника вырвал меня из лап ночного кошмара…Первый рабочий день прошёл хорошо, правда, у меня сложилось впечатление, что швеи боятся разговаривать друг с другом. Исключением была Лида, сидевшая рядом со мной. Она рассказывала нам озорные анекдоты и игнорировала замечания мастера Алисы и вообще её не боялась. Хотя от одного взгляда этой женщины меня бросало в дрожь.Прошло около недели. В тот день мы шили роскошное свадебное платье. «Вот повезло счастливице!» — думала я, вспоминая свою, более чем скромную свадьбу. Каково же было моё удивление, когда вместо счастливой невесты, платье пришла забирать заплаканная женщина в траурном платье.— Эй, новенькая, пойдём покурим! — предложила мне Лида, когда наступило время обеда. — Ну как тебе здесь работается?— Да мрачновато как-то! И заказы какие-то странные…— Разве ты ещё не поняла? Мы шьём парадную одежду для богатых покойников! — хмыкнула Лида. — Послушай мой совет: уходи отсюда! Здесь очень опасно! Больше я пока тебе сказать не могу.Перерыв на обед закончился быстро. Я растерянно села за швейную машинку. Лида начала болтать по мобильнику и вышла. Вдруг раздался её крик. Мы все бросились на помощь. Лидия лежала, скорчившись на полу. Над ней склонилась Алиса.— Немедленно расходитесь по рабочим местам! Она просто подвернула ногу. Сто раз ей говорила, чтобы она не ходила на таких каблуках. Я сама вызову «скорую помощь». Идите! — приказала нам мастер.В момент, когда врачи грузили Лидку в машину, она сунула мне в карман смятую бумажку.— Ира, тебя заведующая зовёт! — крикнула мне в окно Зинаида. На ватных ногах я поплелась в кабинет шефини.— Ира, Лида вам ничего не передавала? Эта девица была наркоманкой, и это может бросить тень на наше заведение. Тогда мы лишимся многих клиентов!— Ничего, — испуганно соврала я. Не успела договорить, как Алиса профессионально меня обыскала.— У неё ничего нет! Ладно, сегодня можешь уйти пораньше! — Алиса вытолкала меня из кабинета.Лидкину записку я нашла под скамейкой. Там была написана фамилия Петровский и номер телефона. Немного успокоившись, позвонила.Через час я сидела в парке у фонтана. Ко мне подошёл мужчина и показал удостоверение службы безопасности.— Полковник Петровский, — представился он. — Вы знаете, что Лида скончалась в больнице?— Этого не может быть! Она ведь всего лишь подвернула ногу! — ахнула я. — От этого не умирают.— Видимо, ей помогли умереть.— Это сделала Алиса, старший мастер! — заявила я.— Возможно. К этой женщине у нас много вопросов, как и к вашему ателье в целом. Лида… в общем, это был наш сотрудник под прикрытием. Ирина, помогите нам. Нет времени на внедрение нового агента.— Господи! Я простая студентка и в это чёртово ателье нанялась ради заработка.— Вам не придётся делать чего-то экстраординарного. Просто смотрите и запоминайте. Если что-то вам покажется… м-м-м … необычным — сразу звоните мне. Вы можете отказаться. Но поймите, Лида погибла, а дело не закончено. Пусть её смерть не будет напрасной.Я поняла, что у меня нет выбора.После смерти Лидии жизнь в ателье вошла в своё русло. Тем не менее вскоре я заметила, что директриса часто заказывает пиццу или еду из ресторана и относит её в подвал. Я хотела тоже туда спуститься, но Алиса после случая с Лидией всё время за мной следила.Как-то в туалете я стала свидетельницей странного разговора. Алиса и Зина не заметили, что я сижу в кабинке.— Если всё так и дальше будет продолжаться, девочка не выдержит! — сказала Зинаида Алисе.— Ну и что! Мы уже достаточно на ней заработали. Ателье для нас лишь прикрытие, а уничтожить ребёнка, хоть и с даром медиума, для меня не проблема! — ответила та.Затаив дыхание, я старалась не подавать признаков жизни. Когда Алиса ушла, Зинаида сказала:— Рискуешь, дурочка. Выходи! Ты всё слышала? — спросила она. Я кивнула. — Я-то ничего им не скажу. Но, Ира, надо что-то делать. Там в подвале они прячут девочку-медиума. Как только к нам поступает богатенький покойник, они заставляют девчонку вызвать дух покойника. Тот называет номера своих счетов, пин-коды и прочее. А потом хозяева ателье обчищают наследников. Алиса ведь раньше в секретном НИИ работала, там проводили подобные эксперименты на заключённых. Ну а когда Советский Союз распался и лабораторию закрыли, она применила свои знания для преступных целей.— Зина, а вы почему с этими людьми?— Долгая история.— Не боитесь, что Алиса убьёт вас, как Лиду?— У меня рак. В случае чего, эта дура только окажет мне услугу! — объяснила Зинаида.В тот же день я всё рассказала полковнику Петровскому.— Никакой самодеятельности! — предупредил он, но я понимала, что Алиса не оставит девочку в живых.Вечером на свой страх и риск я отправилась в ателье. Влезла в окно на первом этаже. Шла на цыпочках по коридору и заметила в одной из комнат свет. В замочную скважину увидела одетых в чёрные балахоны Алису, Зинаиду и директрису ателье. Они молились в центре начертанной на полу пятиконечной звезды. Как в моём сне, я спустилась в подвал. С трудом отворила тяжёлую скрипучую дверь и увидела в мрачной комнате девочку. Она лежала на кровати, застеленной полиэтиленовой плёнкой. Ноги бедняжки были связаны. Я подхватила ребёнка на руки и побежала наверх, но дорогу мне преградила Алиса с ножом в руке. Появившаяся сзади Зинаида толкнула её в спину. Алиса полетела кубарем вниз по лестнице.— Беги! — крикнула Зина.Когда я с девочкой на руках оказалась в коридоре, ткани в ателье начали сами по себе вспыхивать огнём, как будто чья-то невидимая рука поливала их бензином. Огонь распространился по зданию с фантастической скоростью. Я едва успела добежать до двери. Когда на пороге обернулась, то увидела, что в охваченном здании из дыма стали появляться фигуры людей: мужчин, женщин и детей. Показалось, что призраки машут мне руками…Пожарные, скорая и полиция приехали быстро. Но адское ателье сгорело дотла, спасать было некого. Они лишь вынесли обгоревшие трупы Алисы, директрисы и бедной Зинаиды. Девочку отправили в реанимацию, в отделение токсикологии. Оказалось, что она сирота.Петровский заставил меня дать подписку, что я забуду об этой истории. Вскоре муж устроился на прекрасную работу. Мы удочерили Танюшу, спасённую мной. К счастью, малышка ничего не помнит о случившемся. Дар медиума у неё, слава Богу, тоже пропал. События, которые произошли в том страшном ателье, кажутся мне теперь просто дурным сном…Автор - Ирина.

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