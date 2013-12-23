Мелодия немого ангела

Мелодия немого ангелаМелодия, звучавшая в пустом доме по ночам, тревожила, звала куда-то в неведомые дали.
Часть небольшого коттеджа, барачного типа, продавалась за бесценок. То есть, практически даром, несмотря на отличное месторасположения, транспортную развязку, озеро в двух шагах и лес, который был виден из окна. Я позвонил в агенство и договорился о просмотре жилья.
— А кто хозяин? — поинтересовался я у риэлтора.
— Эту часть дома продаёт агенство недвижимости. Хозяйка недавно умерла и родственников у неё не было.
Две небольшие комнаты, отсутствие ремонта — это конечно не очень радовало, но цена! Короче, я его купил. Через две недели взял отпуск, и, чтобы сэкономить, решил сам заняться подготовкой к ремонту. Первым делом собрал и выкинул весь хозяйский хлам, который находился в доме. Единственное, что оставил — это большое старинное, напольное зеркало с тумбой. Хотел заглянуть в неё, но она оказалась запертой на врезной замок. «Ладно позже чем нибудь открою!» — подумал я. Потом почистил старенький диван. Застелил привезённой из дома постелью, перекусил, выпил бокал вина за новоселье и, уставший, но довольный собой, улёгся спать…
Ночью меня разбудила странная мелодия, доносившаяся непонятно откуда. Человек романтичный сказал бы: «Где-то плакала скрипка...». Я не большой ценитель классики, но эта мелодия завораживала, от неё хотелось плакать, настолько она проникала в душу. «Наверно, играет кто-то на улице или в саду, а может — дальше», — подумал и выглянул в окно, но залитый лунным светом двор был пуст. В какой-то момент мне показалось, что на стене в другой комнате мелькнула тень. Подошёл посмотреть — никого! А музыка внезапно оборвалась.
Я снова рухнул на диван, заметив при этом, что опять не закрыл дверь в другую комнату. Зеркало стояло как раз напротив и словно светилось изнутри. «А, оно освещается лунным светом из окна», — понял я. Надо завтра шторы повесить, а то не даст уснуть! Тряпку сейчас накинуть какую-то, что ли? Или передвинуть его вглубь комнаты? Вставать было лень, но я всё же вылез из-под одеяла, и чуть снова не упал от удивления…. В зеркале мелькнула какая-то тень, похожая на женский силуэт. «Странно, у меня уже глюки начинаются?» — пронеслось в голове. Что бы убедить себя в своей нормальности, выходя из комнаты, оглянулся на зеркало. Оттуда из зазеркалья (по другому и не скажешь), на меня смотрела красивая молодая девушка. В руках она держала скрипку. Наши взгляды встретились на секунду, потом образ дрогнул и растворился.
До рассвета я так и не уснул. Из головы не шли видения и звуки, объяснения которым я не находил. Верить в потусторонние силы, честно говоря, не хотелось. Каково же было моё удивление, когда у открытого окна второй комнаты на полу увидел несколько засохших кленовых листочков. М-да, во дворе клёна нет ! Интересно, как они сюда попали? Утром поднялся на чердак, потому-что ночью оттуда тоже доносились какие-то шорохи. Среди разного хлама, в пыли, я обнаружил скрипку в потёртом футляре. Решил поинтересоваться о предыдущей хозяйке у соседей. Пожилая женщина, представившаяся бабой Клавой, оказалась общительной и разговорчивой:
— Раньше здесь Нина Ивановна жила со своей дочкой Александрой. Ох страшная судьба, врагу не пожелаешь!
— А что с ними случилось?
— Давно это было…
Нина беременной была. Кто отец ребёнка, никто не знает, она не хотела говорить на эту тему. Хорошо помню тот день, когда всё началось… Мы с Ниной, а она уже на седьмом месяце была, вместе на рынок пошли. В кленовой роще, неподалёку, тогда табор стоял. На базарной площади их несколько человек собралось. Старый цыган на скрипке играл, женщины пели и танцевали, а мальчонка деньги у прохожих собирал.
— Так, иди отсюда подобру-поздорову! Мне ваше пиликанье не нравится! — Нинка грубо прогнала от нас мальчишку. — Тоже мне, музыканты выискались!
— Неплавда, тётя, дед Макал холосо иглает! — заспорил с ней парнишка.
— Он ещё огрызаться будет! Марш отсюда, научись сначала говорить нормально!
Вдруг, у нас за спиной, раздался хриплый голос:
— Тебе не нравится игра на скрипке? — за нами стояла цыганка. — Что ж, это и будет твоим наказанием! Девочка родится завтра, когда она станет постарше, тоже будет играть на скрипке. А за то, что ты насмехалась над моим сыном, я отниму у твоей дочери голос, — женщина задумалась, а потом продолжила: — Она только тогда перестанет блуждать между мирами, когда найдётся человек, который похоронит мелодию… И ещё… Её всегда будет манить цыганский табор...
Нина стала ругаться, но цыганка никак на это не отреагировала и ушла прочь...
— Всё, что предсказала цыганка, сбылось. Утром у Нины начались схватки и на свет появилась Александра, — баба Клава помолчала и добавила. — Девочка родилась немой. Она всё слышала и понимала, но говорить не могла. Куда только её мать не возила, к каким врачам не обращалась, но причину немоты так выяснить и не удалось. Саша рано научилась читать и писать. И лет в десять написала матери записку с просьбой отдать её в музыкальную школу на скрипку. Честно скажу, странная она была: то на площади играла, то на скалу ходила, часами могла в воду смотреть или опять играть, да так жалобно, что рыдать хотелось. А пару лет назад, в начале осени, Алекса ( так она писала чтоб её называли) пропала. Объявили розыск, но это ничего не дало. Сердце матери не выдержало этого кошмара… Умерла Нинка… Вот такая история..
Я вернулся домой, вспомнил, что вчера не мог открыть тумбу под зеркалом. И снова подумалось, что схожу с ума: она была не заперта! Внутри оказалось несколько фотографий в конверте и тетрадка исписанная аккуратным почерком. Начал рассматривать снимки, и внутри всё похолодело: с одного из них, на меня смотрела девушка из зеркала! Открыл тетрадку и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Это дневник той самой Алексы. Записи не датированы, весьма запутаны, и честно сказать, жуткие. Не знаю, если бы я знал тогда, как меня это затянет, возможно не читал бы вовсе этот дневник…
….Я решила записывать всё, что чувствую, попытаться анализировать, потому что поделиться своими переживаниями не с кем. Маму не хочу расстраивать, а друзей у меня нет, да и нормальный человек не поймёт того, что со мной происходит и не поверит…
….Вчера ночью я снова проживала судьбу Александрины — насмешливой, избалованной девушки-аристократки. Насколько я понимаю — это одна из моих жизней. Давно, пару веков назад, я была красавицей, ставшей после смерти тёмным ангелом. Как-то Александрина встретила молодого цыгана, который полюбил её больше жизни. Он мог часами играть на скрипке, стоя за оградой имения, но гордячка лишь насмехалась над его чувствами. И тогда парень возненавидел её. Точнее — это была любовь и ненависть одновременно. Цыган принял решение : «Ты не достанешься никому!». Яд был быстродействующий и лишь за мгновение до смерти она (или я?) прокляла весь род мужской. Неупокоенная душа мстит мужчинам: влюбляет их в себя, соблазняет и бросает….
….Очень сложно быть не такой как все. Я часто вижу сны, в которых проживаю чужие жизни. Как тут не поверить в реинкарнацию? Вот и сегодня я была Алексис. Кто она? Зачем появилась в том посёлке? Откуда пришла? Этого никто не знал. Девушка поселилась в заброшенном доме. Жила одна. На хлеб зарабатывала тем, что лечила людей травами. И снова любовь. И молодой человек, которого она отвергла, пустил слух, что Алексис — ведьма. Завлекает в свои сети парней, чтобы уничтожить их своей игрой на скрипке. Она не была ведьмой. Никогда. Но вынужденна была ею стать. После смерти. Ни в чём не повинную Алексис, сожгли живьём в её избушке. Так неблагодарные люди отплатили ей за добро…
….Вчера на рынке у меня был странный разговор с цыганкой. Создалось ощущение, что мы давно знакомы. Мне не надо было объяснять ей что я немая. Она и так всё знала.
— Ты будешь блуждать между мирами и проживать чужие жизни пока кто-то не похоронит мелодию, — сказала мне эта женщина. Что всё это значит? Кто проклял меня? Почему я должна искупать чьи-то грехи? За что мне всё это??! Хотелось мне закричать. Но кто-то свыше отнял мой голос…
— Приходи к нам в табор! Там тебя поймут и без слов….
Я читал эти строки, сердце сжималось от жалости к несчастной девушке.
….Однажды она рассказала мне правду: моя немота — её проклятье, насланное ещё до моего рождения. Зачем ты это сделала? — подумала я. А женщина ответила, прочитав вопрос у меня в глазах. — Уже поздно об этом говорить. Снять я его всё равно не могу…
….Я часто хожу в табор. Хотя, это место так называлось раньше. Сейчас — это цыганское поселение. Я понимаю из язык, мне с ними легко. Вольные люди, не связанные обязательствами и условностями. Наверно, сожжённая на костре ведьма Алексис была цыганкой из кленовой рощи. Иногда кажется, что мне уже сто лет. Я всё знаю и всё предвижу. Недавно встретила его. В который раз, за все мои жизни. Прекрасно знаю, что наш союз не приведёт ни к чему хорошему. Женщины в моих прошлых жизнях не умели любить. Не умею и я. Возможно не встретилось того, единственного, но увы, и в этой инкарнации тоже уже не будет. Скоро придёт мой последний час. Я знаю, что этот мужчина убьёт меня. Всё повторяется. Наши души из прошлых жизней как-то связаны. Мы ходим по кругу, повторяя одни и те же ошибки, совершая одни и те же грехи.И за этим идёт наказание…..
…..А ещё, иногда, я себе напоминаю куклу — марионетку. От неё ничего не зависит. Кто-то наверху дёргает за невидимые ниточки, и она, то смеётся в угоду своему господину, то танцует, то плачет… И мечтает о любви. Сегодня ночью мне приснилась моя смерть. Очередная. Последняя ли? Увы этого я не знаю. Тот парень пригласит меня прогуляться к обрыву, мы поссоримся и… быстрая река подхватит моё тело. Я не буду сопротивляться. Я благодарна своему убийце. Он освободит меня от этого тягостного земного существования. Очень трудно быть не такой как все. Спасибо ему. Я устала жить…
Я читал дневник девушки и мурашки бежали по всему телу. Неужели всё это правда? Несчастная проживает свои прошлые жизни и не может избавится от наваждения? Или это бред сумасшедшей ?
Стемнело. Но я не ложился. Сидел в темноте в кресле и ждал. Около полуночи лёгкое дуновение ветерка пронеслось по комнате, и стало холодно. И я решился:
— Сыграй мне, Алекса. Я знаю, что ты здесь. Сыграй пожалуйста… — Тишина в ответ. А чего я мог ожидать? На что надеялся? На ответ призрака? Просто нелепо…
Комната наполнилась лунным светом. Было ощущение, что луна светит только сюда. Я глянул на зеркало. Оно слегка помутнело. Из глубины зазеркалья появился женский силуэт. Он приближался… А потом, заиграла скрипка. Она пела о желании любить. О невозможности искупить чей-то грех и о многом другом. Звуки заполняли всё пространство. А из зеркала на меня смотрела Алекса. Глаза полные боли, немой крик о помощи безмолвного ангела. Ведь душа девушки была доброй. Это люди и обстоятельства сделали из неё и распутницу Александрину, и ведьму Алексу, и несчастную непонятую никем скрипачку Алексу…
Вскоре моя жизнь превратилась в ад. Желанный ад. Бывает и такое. Днём я был всё тем же Никитой: ходил на работу, общался с друзьями, правда, реже чем раньше.
— Что то ты похудел и как-то осунулся, сынок, — посетовала как-то мама. — Может влюбился и скоро меня внуками обрадуешь?
Разве я мог сказать ей правду, что я влюбился в призрака? В девушку из кленовой рощи, которая в знак того, что действительно приходит ко мне по ночам, оставляет засохшие листики клёна на подоконнике. Что с наступлением темноты, я сажусь в кресло, наливаю бокал вина и жду, когда дрогнет зеркальная гладь, и я услышу мелодию немого ангела.
Нам не нужно было с ней разговаривать. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Я знал, что и она любит меня.
— Мы встретимся! Мы обязательно встретимся! — говорили её глаза. А музыка терзала моё сердце. — Мы встретимся... Может, я прилечу голубкой на окно. Или буду твоей ласковой кошкой, или верным псом. А возможно, в той, в другой нашей жизни, я стану твоей Джульетой или Лаурой. Кто знает, что приготовила нам судьба? Я не могу предвидеть, через сколько лет или веков встречу тебя... Но, ты узнаешь меня при встрече. Обещаю!
— Я не хочу в другой жизни! Хочу в этой! Я люблю тебя! Не хочу думать, что мы не встретимся никогда, ни в одном из миров!
— И я тебя люблю! Я смогла полюбить, впервые за все мои жизни, я счастлива… И есть только один способ нам когда-нибудь встретится.
— Какой?
— Нужно прекратить мои блуждания по мирам. Мне нужно подумать… Завтра. Я всё скажу завтра.
Я любил её, я хотел жить. И не знал, как жить дальше. Понимал, что нахожусь на грани реальности и сумасшествия.
— Ты должен похоронить мелодию, в том месте, где меня убили. И тогда, возможно, мы встретимся в твоей жизни. Я верю, что это случится… Закопай скрипку на берегу реки! — Смолкли звуки скрипки. Алекса пропала…
На рассвете я пошёл к обрыву и сделал так, как она просила. Не поверите! Когда закапывал скрипку, её струны содрогались от плача. Плакал и я. Ведь никогда больше не услышу мелодию безмолвного ангела... Но, ради встречи с любимой, в реальной жизни, готов был терпеть эту душевную боль…
Я всматриваюсь в лица прохожих, в надежде встретить её, девушку из кленовой рощи…. и ПРОДОЛЖАЮ ЖДАТЬ….
Александрина, Алексис, Алекса, где ты?
Автор - Никита.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 13:23
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 1
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