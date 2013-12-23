Мелодия немого ангела

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 13:23

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:23 by

Мелодия, звучавшая в пустом доме по ночам, тревожила, звала куда-то в неведомые дали.Часть небольшого коттеджа, барачного типа, продавалась за бесценок. То есть, практически даром, несмотря на отличное месторасположения, транспортную развязку, озеро в двух шагах и лес, который был виден из окна. Я позвонил в агенство и договорился о просмотре жилья.— А кто хозяин? — поинтересовался я у риэлтора.— Эту часть дома продаёт агенство недвижимости. Хозяйка недавно умерла и родственников у неё не было.Две небольшие комнаты, отсутствие ремонта — это конечно не очень радовало, но цена! Короче, я его купил. Через две недели взял отпуск, и, чтобы сэкономить, решил сам заняться подготовкой к ремонту. Первым делом собрал и выкинул весь хозяйский хлам, который находился в доме. Единственное, что оставил — это большое старинное, напольное зеркало с тумбой. Хотел заглянуть в неё, но она оказалась запертой на врезной замок. «Ладно позже чем нибудь открою!» — подумал я. Потом почистил старенький диван. Застелил привезённой из дома постелью, перекусил, выпил бокал вина за новоселье и, уставший, но довольный собой, улёгся спать…Ночью меня разбудила странная мелодия, доносившаяся непонятно откуда. Человек романтичный сказал бы: «Где-то плакала скрипка...». Я не большой ценитель классики, но эта мелодия завораживала, от неё хотелось плакать, настолько она проникала в душу. «Наверно, играет кто-то на улице или в саду, а может — дальше», — подумал и выглянул в окно, но залитый лунным светом двор был пуст. В какой-то момент мне показалось, что на стене в другой комнате мелькнула тень. Подошёл посмотреть — никого! А музыка внезапно оборвалась.Я снова рухнул на диван, заметив при этом, что опять не закрыл дверь в другую комнату. Зеркало стояло как раз напротив и словно светилось изнутри. «А, оно освещается лунным светом из окна», — понял я. Надо завтра шторы повесить, а то не даст уснуть! Тряпку сейчас накинуть какую-то, что ли? Или передвинуть его вглубь комнаты? Вставать было лень, но я всё же вылез из-под одеяла, и чуть снова не упал от удивления…. В зеркале мелькнула какая-то тень, похожая на женский силуэт. «Странно, у меня уже глюки начинаются?» — пронеслось в голове. Что бы убедить себя в своей нормальности, выходя из комнаты, оглянулся на зеркало. Оттуда из зазеркалья (по другому и не скажешь), на меня смотрела красивая молодая девушка. В руках она держала скрипку. Наши взгляды встретились на секунду, потом образ дрогнул и растворился.До рассвета я так и не уснул. Из головы не шли видения и звуки, объяснения которым я не находил. Верить в потусторонние силы, честно говоря, не хотелось. Каково же было моё удивление, когда у открытого окна второй комнаты на полу увидел несколько засохших кленовых листочков. М-да, во дворе клёна нет ! Интересно, как они сюда попали? Утром поднялся на чердак, потому-что ночью оттуда тоже доносились какие-то шорохи. Среди разного хлама, в пыли, я обнаружил скрипку в потёртом футляре. Решил поинтересоваться о предыдущей хозяйке у соседей. Пожилая женщина, представившаяся бабой Клавой, оказалась общительной и разговорчивой:— Раньше здесь Нина Ивановна жила со своей дочкой Александрой. Ох страшная судьба, врагу не пожелаешь!— А что с ними случилось?— Давно это было…Я вернулся домой, вспомнил, что вчера не мог открыть тумбу под зеркалом. И снова подумалось, что схожу с ума: она была не заперта! Внутри оказалось несколько фотографий в конверте и тетрадка исписанная аккуратным почерком. Начал рассматривать снимки, и внутри всё похолодело: с одного из них, на меня смотрела девушка из зеркала! Открыл тетрадку и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Это дневник той самой Алексы. Записи не датированы, весьма запутаны, и честно сказать, жуткие. Не знаю, если бы я знал тогда, как меня это затянет, возможно не читал бы вовсе этот дневник…Я читал эти строки, сердце сжималось от жалости к несчастной девушке.Я читал дневник девушки и мурашки бежали по всему телу. Неужели всё это правда? Несчастная проживает свои прошлые жизни и не может избавится от наваждения? Или это бред сумасшедшей ?Стемнело. Но я не ложился. Сидел в темноте в кресле и ждал. Около полуночи лёгкое дуновение ветерка пронеслось по комнате, и стало холодно. И я решился:— Сыграй мне, Алекса. Я знаю, что ты здесь. Сыграй пожалуйста… — Тишина в ответ. А чего я мог ожидать? На что надеялся? На ответ призрака? Просто нелепо…Комната наполнилась лунным светом. Было ощущение, что луна светит только сюда. Я глянул на зеркало. Оно слегка помутнело. Из глубины зазеркалья появился женский силуэт. Он приближался… А потом, заиграла скрипка. Она пела о желании любить. О невозможности искупить чей-то грех и о многом другом. Звуки заполняли всё пространство. А из зеркала на меня смотрела Алекса. Глаза полные боли, немой крик о помощи безмолвного ангела. Ведь душа девушки была доброй. Это люди и обстоятельства сделали из неё и распутницу Александрину, и ведьму Алексу, и несчастную непонятую никем скрипачку Алексу…Вскоре моя жизнь превратилась в ад. Желанный ад. Бывает и такое. Днём я был всё тем же Никитой: ходил на работу, общался с друзьями, правда, реже чем раньше.— Что то ты похудел и как-то осунулся, сынок, — посетовала как-то мама. — Может влюбился и скоро меня внуками обрадуешь?Разве я мог сказать ей правду, что я влюбился в призрака? В девушку из кленовой рощи, которая в знак того, что действительно приходит ко мне по ночам, оставляет засохшие листики клёна на подоконнике. Что с наступлением темноты, я сажусь в кресло, наливаю бокал вина и жду, когда дрогнет зеркальная гладь, и я услышу мелодию немого ангела.Нам не нужно было с ней разговаривать. Мы понимали друг друга с полувзгляда. Я знал, что и она любит меня.— Мы встретимся! Мы обязательно встретимся! — говорили её глаза. А музыка терзала моё сердце. — Мы встретимся... Может, я прилечу голубкой на окно. Или буду твоей ласковой кошкой, или верным псом. А возможно, в той, в другой нашей жизни, я стану твоей Джульетой или Лаурой. Кто знает, что приготовила нам судьба? Я не могу предвидеть, через сколько лет или веков встречу тебя... Но, ты узнаешь меня при встрече. Обещаю!— Я не хочу в другой жизни! Хочу в этой! Я люблю тебя! Не хочу думать, что мы не встретимся никогда, ни в одном из миров!— И я тебя люблю! Я смогла полюбить, впервые за все мои жизни, я счастлива… И есть только один способ нам когда-нибудь встретится.— Какой?— Нужно прекратить мои блуждания по мирам. Мне нужно подумать… Завтра. Я всё скажу завтра.Я любил её, я хотел жить. И не знал, как жить дальше. Понимал, что нахожусь на грани реальности и сумасшествия.— Ты должен похоронить мелодию, в том месте, где меня убили. И тогда, возможно, мы встретимся в твоей жизни. Я верю, что это случится… Закопай скрипку на берегу реки! — Смолкли звуки скрипки. Алекса пропала…На рассвете я пошёл к обрыву и сделал так, как она просила. Не поверите! Когда закапывал скрипку, её струны содрогались от плача. Плакал и я. Ведь никогда больше не услышу мелодию безмолвного ангела... Но, ради встречи с любимой, в реальной жизни, готов был терпеть эту душевную боль…Я всматриваюсь в лица прохожих, в надежде встретить её, девушку из кленовой рощи…. и ПРОДОЛЖАЮ ЖДАТЬ….Александрина, Алексис, Алекса, где ты?Автор - Никита.

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