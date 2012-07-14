Ночная встреча

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:50

Daria Antonova Просмотров: 113 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 09:41 by

Это было три года назад. В тот вечер я задержалась на работе до полуночи. Быстро переоделась, побежала к метро и опоздала буквально на пару минут. Таксисты, дежурившие неподалёку, назвали сумму, на которую можно было бы долететь до Москвы и обратно, переночевав там в не самом плохом мотеле, так что я решила перейти через мост. Чем дальше от центра города, тем дешевле такси. За мостом таксисты оказались чуть милосерднее, но зеленые лапки продолжали сжимать мне горло и я отправилась дальше. Идя вдоль дороги, я стала ловить машины и минут через десять рядом со мной затормозил зеленый Nissan.Внутри сидел улыбчивый дяденька средних лет.— Куда поедем?Я назвала район.— Мне по пути. За 500 рублей довезу.Это была большая удача: тогда я снимала квартиру на окраине города и довольно далеко от метро.Дяденька был разговорчивым, представился Сашей, расспрашивал, почему я так поздно здесь гуляю, где работаю, говорили о погоде, о том, где лучше снимать квартиру, какой красивый у нас город, но позже разговор стал уходить не в то русло.— А тебе когда-нибудь говорили, что ты очень хорошенькая, на куколку похожа?Я напряглась. Мужичок годился мне в отцы, к тому же на его пальце сияло золотое кольцо, и вообще он был не в моём вкусе: невысокий, пухлый, ухоженный чересчур. Нет, мне нравится, когда мужчины за собой ухаживают, но тут был не тот случай. Он следил за собой не для того, чтобы понравиться женщине или даже другому мужчине, а чтобы мамочка сказала: "Ах, какой у меня сыночек: чистенький, аккуратненький, ноготочки подпилил, рубашечку погладил, кушает хорошо — загляденье!" А в спортзал, например, мальчику нельзя, там спину можно надорвать и плохие дядьки могут обидеть.— Ну было дело. А к чему вопрос?— Ты не думала о том, что могла бы денежки заработать на своей внешности?— Для модели я ростом не вышла, да и возраст уже не тот.— Так и хорошо, что маленькая. Мужчины любят таких миниатюрных, хрупких, а про возраст можно и приврать. Понимаешь, о чём я?— Да как-то не хочу понимать, у меня есть любимая работа, образование, с голоду не помираю.— Да ладно тебе, на картинках своих много не заработаешь. И кому нужны женские картины? Ты не думала, что у тебя их покупают из-за твоей милой внешности? А ты ведь не молодеешь, лет через пять станешь старухой и будешь никому не нужна.— После таких речей мне начинает казаться, что мужчины ч***ном картины пишут, не иначе.Он покраснел. Надо же, какие мы нежные, делаем непристойные предложения незнакомым девушкам и краснеем от слова "ч**н".— Ну если ты такая успешная, что же ты едешь не на своей машине, не в свою квартиру? У моего друга есть массажный салончик, там девочки 200 тысяч в месяц зарабатывают. Никакого интима, если сама не захочешь, просто массаж для богатых мужчин, может, познакомишься с кем-нибудь, замуж выйдешь и картинки свои будешь спокойно рисовать, раз тебе уж так хочется. Ты подумай хорошенько.Рекрутёр. Знаю этих товарищей: заманивают девушек в "массажные салоны", получают процент за каждую — продают, можно сказать. А ведь и не подумаешь. Я эту машинку вспомнила, паркуется возле банка через дорогу. Ещё ходила мимо неё и думала, кому может принадлежать такая смешная машинка — зелёная, с кругленькими фарами, толстенькая, коротенькая. В банке, значит, работает, приличный человек, жена, дети, наверное. Интересно, они знают о происхождении его дополнительных доходов?— Остановите здесь.— Мы же ещё не доехали.— Мне что-то нехорошо, укачивает, прогуляюсь.— Ладненько. Ну ты подумай над моим предложением, хорошая работа на дороге не валяется, позвони, как надумаешь, — он протянул визитку.— Спасибо, — я натянуто улыбнулась и взяла бумажку, не стоило показывать ему моё бешенство. Сейчас он, конечно, не будет нападать — машинку испачкает, но может выследить.— А денежку?Я дала ему 500 рублей и вышла из машины. Моросил дождик, было темно. Он развернулся и уехал. Высадил он меня в довольно жутком месте: с одной стороны было кладбище, с другой — заброшенный завод, дальше — промзона, заправки, автомойки, психиатрическая больница и мой дом, топать минут сорок быстрым шагом. Впрочем, мне было всё равно, здесь обычно было тихо, а ночью вообще ни души, дождь я люблю, а после неприятного разговора с этим мерзким типом такая прогулка была даже в радость.Я достала сигарету и двинулась в путь. Вскоре меня догнал парень:— Извините, а у Вас не будет сигаретки?Я дала ему сигарету. Откуда он взялся?— Я Вас напугал, наверное, — засмеялся молодой человек, — я тут на работе немного задержался, решил прогуляться, а сигареты тут негде купить. Хотите я Вас провожу?Он был высоким, светлые волосы, голубые глаза — прям идеал. И вообще вызывал доверие. Он выглядел... нормальным. Глядя на него, нельзя было подумать, что он какой-нибудь извращенец или алкоголик. Я согласилась, идти ночью по этому району всё-таки было жутковато.— Вас кто-то обидел? У Вас руки немного дрожат.— Да, просто неудачно села в такси.— Таксист приставал?— Хуже. Работу предлагал. В массажном салоне.— Ясно, — он немного помрачнел, — а Вы, случайно, номер машины не запомнили? Я бы мог помочь.— Да он визитку дал. Вот. Ещё и работает недалеко от меня.Он положил визитку во внутренний карман пальто.— Не волнуйтесь, больше не побеспокоит. А Вы художница?— Да, как Вы догадались?— У Вас краска на пальцах. А можно взглянуть на Ваши работы? Меня, кстати, Юра зовут.Я показала ему фотографии картин на телефоне. Поговорили об искусстве. Он тоже немного рисовал для себя, ходил в музеи, показал своих смешных чёртиков. Так мы дошли до небольшого круглосуточного кафе.— Ты, я вижу, уже замёрзла. Может, кофе попьём? Не ресторан, конечно, но выбора у нас нет.— Не откажусь.В кафе было тепло и уютно. Мы сели на разноцветные стулья и заказали кофе. Я немого согрелась и даже почти забыла об унизительной поездке. Юра рассказывал о любимых художниках, он тоже любил Ван Гога. Допив кофе, мы пошли расплачиваться. Он открыл свою сумку, а там лежала куча смятых купюр и, кажется, большой пистолет с глушителем. Может, показалось? Мы вышли на улицу и закурили.— А ты чем занимаешься, если не секрет?— Не секрет, людей убиваю.Он так просто это сказал, как будто речь шла об обычной работе. Я даже подумала, что он пошутил, может, он работает где-нибудь на табачной фабрике или на ликёро-водочном заводе, убивая людей в переносном смысле.— Ну плохих людей, ты меня не бойся.Он стал серьёзным и начал свой рассказ.— Я раньше тоже мечтал быть художником, учиться даже начал. А потом встретил Аню — свою первую любовь. Мы встречались год, планировали пожениться, а потом она пропала. Просто вышла за хлебом и исчезла. Сначала мы обратились в милицию — 2001 год, тогда ещё милиция была, — он поймал мой недоверчивый взгляд, — да, я тоже выгляжу несколько моложе своих лет. Милиция долго не могла её найти и я обратился к другим людям. Они пообещали узнать через свои каналы, но не просто так, естественно, а денег у меня не было. Так я стал наёмным убийцей. Аню нашли через полгода, живую. Это была уже не моя жизнерадостная и юная девочка: её схватили, затолкали в машину, накачали наркотиками и увезли в бордель, в другой город, там её били и заставляли обслуживать по 10 клиентов в день, подсадили на героин. Она постарела, потухла, её положили в больницу, а там выяснилось, что её заразили ВИЧ и ещё много чем, а ещё она больше не могла иметь детей — тамошние умельцы сделали ей подпольный аборт на большом сроке. Так, мучаясь от болезни в страшных героиновых ломках, она прожила год, а потом умерла. Я пытался добиться справедливости, но милиционеры ничего не сделали — то ли побоялись, то ли получили хорошую взятку. Тогда, пользуясь своими новыми связями в криминальном мире, я их сам нашёл. Их главного я сжёг заживо, его прихвостней посадил на кол, девушек отпустил. Жестокая расправа над теми, кто убил мою девушку, не принесла мне облегчения, я пошёл дальше — стал искать бордели, отлавливать тех, кто "крышует" девочек на трассе и убивать, в каждом из них я видел тех, кто разрушил мою жизнь, некоторых мне заказывали. Этим я и занимаюсь по сей день.Неловкое молчание. Я не знала, что сказать. Что вообще говорят в таких ситуациях, когда малознакомый человек вдруг изливает душу? Его рассказ меня поразил, я ему поверила, хоть это и звучало, как сценарий к триллеру, он говорил искренне, с надрывом, в его глазах блестели слёзы.— Опять напугал тебя, да?— Есть такое.— Да, забей, я уже привык так жить. Давай всё-таки двигаться в строну твоего дома, ты устала и я тебя, утомил, наверное.Мы пошли к жилым домам. Юра перевёл разговор на другие темы: про кино, про музыку, даже анекдоты рассказывал.— Давай ещё покурим и по домам. Хорошо? Тебе уже недалеко. Доберёшься без приключений?— Доберусь. Давай покурим.Мы присели на лавочку у какого-то дома.— Слушай, а переезжай ко мне? У меня большая квартира, всё есть. Только я устал. Я много раз хотел умереть, но кто, если не я будет наказывать этих людей. Может, заживём, как нормальные люди, рисовать меня поучишь. Мы же заслужили, а?Я задумалась. Что уж скрывать, он мне очень понравился, но здравый смысл подсказывал, что нельзя с ним быть. Во-первых, я его почти не знаю, во-вторых, это очень страшно, когда близкого человека могут в любой момент посадить или убить, даже если он завяжет со своим прошлым, он ведь столько людей убил, такое будут долго помнить. И вообще, может, у него уже с головой не всё в порядке, убьёт ненароком. А если дети будут? Что им говорить? Ваш папа серийный убийца? Нет, мне моя жизнь нравится, не хочу я таких проблем.— Да, я тебя понимаю, — он как будто прочитал мои мысли, — страшно со мной, ладно не буду навязываться, извини, если напугал, просто не с кем поговорить. Я тебе номер оставлю, звони, если что.Он написал свой номер в блокноте и вырвал листок.— Ну, пока, спасибо, что выслушала.— Пока.Я развернулась и быстро пошла в сторону дома. Хотелось вернуться, догнать его, но проклятый здравый смысл... Дома я не могла уснуть. Может, зря я с ним так? Может, это судьба? Я несколько раз тянулась к телефону, но набрать его номер не решалась. Утром позвонила заказчику, сказала, что плохо себя чувствую, приняла снотворное и легла спать.Проснулась я уже поздно вечером. Мысли о Юре вернулись. Я решила посмотреть в Гугле, нет ли публикаций про его убийства. Убийствами сутенёров занимались в основном девушки, бывшие проститутки. В 2001 ничего подобного не было, я убрала дату и через полчаса нашла что-то похожее. В статье описывалась история Ани, только дело было в 1995, а её парню было не 20, а 25.Девяностые... Сейчас девушек не заталкивают в машины, сейчас всё цивилизованно. Мамочкины Сашеньки умело внушают им, что они неудачницы, обещают красивую жизнь и лёгкую работу и вот девушки, вроде как, сами идут в проститутки, а Сашеньки возвращаются домой, к женам, плотно кушают и спокойно спят.С фотографии, прикреплённой к статье, на меня смотрело лицо Юры. Но этого не может быть! Тому Юре сейчас лет 50... исполнилось бы, если бы он не покончил с собой в тюрьме. Его посадили после того, как он убил больше двадцати человек, перешёл кому-то дорогу, сдали его же заказчики. Им нужен был послушный киллер, а не благородный мститель. Я стала искать дальше. Дело бы громким, даже по телевизору показывали, я нашла запись той передачи: его голос, его взгляд, выражение лица. Как такое возможно? Может, не умер? Сбежал, притворившись мёртвым? А возраст?Выпив кофе, я пришла к простому выводу парень прочитал красивую историю о серийном убийце, понял, что очень похож на него, передвинул время событий на 6 лет вперёд, прибавил себе возраст и вуаля — он супергерой, который производит впечатление на дурочек, вроде меня. А выглядел таким искренним, потому что вжился в роль и сам поверил в своё враньё. Хорошо, что не позвонила и потащила к себе домой. Он точно не в себе, раз такое придумал.Эти мысли меня немного успокоили и чувство вины ушло. Нельзя доверяться незнакомцам, надо всё проверять. Только вот смешная зелёная машинка возле банка через дорогу не появилась ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц...

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