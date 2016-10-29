Ночь с ангелом

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 12:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 5 +4 Вчера, 12:52 by

Я познакомился с Лилией на похоронах моей подруги. Мы с умершей просто встречались, у нас еще не было интима. У нас с Лилей (погибшую тоже звали Лилия, но я сокращу ее имя, чтобы не путать с новой знакомой) было много общих интересов. Мы являлись членами движения «Автостопом по Вселенной». То есть, конечно, в космос не летали, но наши товарищи признавали передвижение в путешествиях по всему миру только автостопом. Даже на кораблях, поездах и самолетах.Мы с Лилей путешествовали вместе, владели по паре-тройке языков, но разных, что упрощало наши передвижения по миру. Не надо думать, что автостопщики — нищие. Практически каждый из нас может себе позволить оплатить достаточно дорогое путешествие. Но в автостопе важны драйв и кайф от непредсказуемости. К примеру, в хостелах можно познакомиться с интересными людьми, в разных местностях отведать замечательных угощений. Правда, кормить даром мало кто соглашается. Опять же, мы — не попрошайки. Мы не платим только за проезд. Принципиально. Хотя кто сказал, что развлекать водилу, подобравшего тебя, байками, выслушивать его откровения — не работа?Попутчик-стопер — он тот же психолог, к которому не надо записываться на прием и которому не надо платить. У каждого человека есть проблемы, в основном психологические. Непростые отношения с близкими, какие-то фобии, старые грешки, терзающие совесть. А тут — кто-то, готовый выслушать, кого ты больше никогда не увидишь. Именно поэтому нас сажают рядом и везут туда, куда нам надо. В этот раз Лиля заявила, что отправится в путь одна. Я испугался за нее. Девушку, голосующую на трассе, в 9 случаях из 10 принимают за жрицу любви. Но Лиля объяснила, что изучила много литературы по женскому автостопу, общалась со стопершами, убедила меня, что все будет хорошо. Она уехала, а через день на обочине обнаружили ее изуродованный труп.После окончания следствия нам сказали, что ее сбила какая-то машина, не заметившая голосовавшую. С похорон я шел совершенно убитый. Лилия подошла ко мне и представилась. Она сказала, что хорошо знала Лилю, но сама она входит в другой клуб, автостоп-гонок. То есть там люди кидают жребий, кому с кем соперничать, и отправляются в назначенную точку, стараясь обогнать друг друга. Это может быть и соседний город, и любое место на другой стороне глобуса. Новая знакомая предложила мне сменить клуб, чтобы воспоминания не мешали жить. Она пообещала, что во время розыгрыша подстроит все так, что мы станем парой в гонке.Я недолго думал. Меня приняли в клуб без разговоров. На жеребьевке, как и предсказывала Лилия, из барабана вытащили бумажку с моим именем. Нам предстояло добраться от клуба до Костницы в Кутна-Горе в Чехии. Старт — через день, на рассвете. Нас провожали как героев на войну. Крики, свист, аплодисменты, пожелания удачи. Пока я улыбался в ответ на напутственные речи, пробил час старта, и Лилия, ни слова не говоря, исчезла в толпе. Я изумился такой прыти, пожал руки председателю клуба, членам правления и тоже направился к шоссе…Единственный билет, который я купил, был билет на автобус на время пересечения границы с Евросоюзом. Сел за Псковом, вышел на первой же остановке в Эстонии. Более продвинутый стопер мог бы добраться морем до Калининграда и следовать в Чехию через Польшу. Но я до этого догадался позже. Я несся в фурах и легковушках по дорогам России, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, читая блог соперницы. Останавливался в тех же городах, которые она обозначала на своей карте, и тупо бродил по тем же улицам. Я не соревновался с ней. Меня подталкивало какое-то смутное желание — не обогнать, а догнать Лилию, прикоснуться к ней, быть с ней, дышать тем же воздухом, что и она.Так как правила запрещали пересекаться в путешествии, сойтись мы могли лишь на финишной прямой — у входа в цистерцианский монастырь. Я выбрал маршрут Лилии, чтобы увидеть ее хоть краем глаза, но везде опаздывал. Я увидел Лилию на закате возле Костницы. Прошло полтора дня с момента нашего отъезда из Покровской. Вход в Седлецкий собор был уже закрыт. Ночь опускалась на мистический город, туристическим брендом которого являлся собор, все внутреннее убранство которого — от дверей до люстр — состояло из человеческих костей.Лилия победно прокричала в свой смартфон: «А, вот и тот, кто не смог!». Из экрана послышался одобрительный гул голосов. Она поманила меня и сделала селфи на фоне моей кислой физиономии. Отключив связь, взяла меня за руку и повела в обход собора. Я перестал соображать, шел как во сне. Каким-то образом мы оказались внутри церкви, кто-то нас впустил, повинуясь приказу девушки. Сюрреалистическая картина внутри меня совершенно не смущала. Кости со знаменитого погоста, заложенного в XIII веке, ставшие украшением храма, создавали гармоничную композицию. С гирлянд под потолком на нас пустыми глазницами смотрели сотни черепов. Девушка засмеялась тихо и призывно, увлекла меня на пол…Теперь я знаю, что такое любовь. Меня не было. Была только она, и я был не только внутри ее тела, но и внутри души. Я смотрел на мир ее глазами, я видел мириады звезд и волшебный свет иных миров. Мы улетали к этим мирам и парили там, падая в пучину океана, где качались на волнах и наслаждались шумом прибоя. Сколько это продолжалось и когда закончилось? Через час, через день, через вечность?…Я проснулся, лежа на чем-то мягком. Лилия спала, раскинув руки. Я приподнялся и погладил ее по лицу, поцеловав в лоб. Она открыла глаза и села. Я уставился на два мощных крыла, которые подняли бы в небо и дракона. Они трепетали за спиной моей любимой. Лилия дернула плечами, и крылья исчезли, только несколько перышек планировали на каменный пол. Лилия посмотрела мне в глаза:Я не отказался.Лилия застонала и обвила меня крепкими жадными руками. Я снова оказался в пучине страсти. Казалось, крылья за спиной Лилии с шумом распахнулись и понесли нас к звездам. Утром меня растолкал сторож. Он ругался, что я спрятался внутри собора, нарушил правила. Грозил полицией. Наверное, я выглядел полоумным, потому что сторож вдруг дал мне бутылку воды и бутерброд, погладил по спине и проводил на дорогу. Я вернулся в клуб и стал ждать Лилию. Но она не появилась. Ни через час, ни через день. Телефон ее молчит, страница удалена…Я схожу с ума. К кому ее приставили снова? Где ее искать? И возможно ли это? Может быть, она сама меня найдет? Я ношусь по миру автостопом, я ищу ее, но не могу найти…Автор - Сергей.

Ключевые слова: Лиля труп предсказание мистический город aнгел-хранитель любовь путешествие автостопом

Другие, подобные истории: