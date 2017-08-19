Хранители. Мир мертвой воды

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 31 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 16:41 by

С высоты лазурно-голубого неба звезда освещала желтую безжизненную пустыню, покрытую местами скалами и скелетами неведомых животных. Между скал порой можно было увидеть руины зданий, в том числе и немалых размеров дворцов. Несложно было предположить, что когда-то в незапамятные времена здесь располагался немалых размеров прекрасный город.У входа появились несколько фигур: мужчина лет 25, девушка примерно его возраста, девочка, совсем юная на вид, да тот, кого трудно было назвать человеком, - все его конечности, а также половина туловища были механическими.- Почему именно сюда? - спросил Рон, оглядываясь и вытирая пот со лба.- Единственный уцелевший из нижних этажей, - безэмоционально ответил Морль. - Инь и Янь уловили исходящий отсюда слабый сигнал. А значит, где-то рядом может находиться один из осколков.Морль пошел первым, Рон и Елена - сразу за ним, Энн же замыкала процессию. Они продвигались "улочками", под ногами хрустел песок и порой мелкие косточки. Порой среди песка можно было обнаружить останки чего-то отдаленно похожего на железную дорогу.- Подводные соединения, - объяснила Елена. - Так они раньше путешествовали между городами, когда желали добраться быстро. Инь и Янь успели многому меня научить.Стояла ужасная жара. Рон не знал, как измеряется температура в этом мире, но по земным мерками здесь было не менее сорока градусов. Никакого дуновения ветра, ни малейшего намека на облака, лишь дрожит пропитанный Вспышкой воздух. Внезапно мужчина отчетливо увидел, как от стены обвалившегося небоскреба отделились две полупрозрачные фигуры, похожие на человеческие, но, приглядевшись, Рон рассмотрел перепонки между их пальцами, а также небольшие плавники на спинах.- Эй! - крикнул он, но ответа не получил. Несколько секунд призраки наблюдали за четверкой Хранителей, после чего исчезли так же внезапно, как и появились.- Кто это был? - спросил Рон, неожиданного для самого себя не испытывая особого удивления.- Тени памяти, - ответила Энн. В ее голосе слышалась тоска. - Некоторые жители оказываются столь привязанными к своему дому, что даже после смерти отказываются его покидать. На Земле ведь так же было?- Да, - неуверенно ответил Рон. - Только мало кто в это верил.- Так, хорошо, - подал голос Морль. - Сделаем привал. Вы устали, да и стемнеет скоро. Елена, приготовь пока что-нибудь, пожалуйста, а я на разведку схожу. Буду через несколько минут.***С наступлением темноты температура воздуха заметно понизилась, и изо ртов начал выходить пар. В ожидании Морля остальные развели костер и теперь сидели вокруг него, согреваясь. Ветра никакого не было, да и откуда ему тут взяться? Вокруг витала тяжелая, мрачная атмосфера, полная тишина не могла поднять упаднического настроения. Елена первой прервала тишину:- А ведь я раньше и подумать не могла, что нечто подобное могло произойти со мной, - она подкинула в огонь лежавшую рядом кость. - В меру скучная работа, обычная жизнь. Могла ли я предположить, что билет на, казалось бы, простой аттракцион, которых полно в городе, так кардинально мою жизнь изменит? Встреча с Инь и Янь, морок, фантом, паук гигантский, получение кольца... И дальнейшее знакомство с Морлем и другими. Просто какое-то странное фэнтези. А как у тебя было? - обратилась она к Рону.Тот несколько мгновений молчал, но потом решил, что какая уж тут разница:- Рассказать могу совсем немного. Мой мир Земля погиб, но вы все это и так уже знаете, - необычно спокойным голосом заговорил он. - А о том, кто я на самом деле, узнал лишь когда Энн перенесла меня на свой девятый этаж. А так, то же самое - обычная жизнь, работа, семья. С личной жизнью, правда, не особо сложилось, а теперь что уж думать об этом.- А я всегда знала, кем являюсь, - улыбнулась Энн. - Чуть ли не с рождение мне было очень легко находить общий язык с животными, я и язык их понимала. И будто внутренний голос называл меня Хранительницей. Не сомневаюсь, что это Инь и Янь мне нашептывали.В этот момент наконец вернулся Морль:- Сигнал недалеко отсюда, - сказал он своим обычным монотонным голосом. - Отправимся утром. Катастрофа повлияла на течение времени в этом мире, так что отдых можем себе позволить.***Они отправились дальше, как только первые лучи солнца показались над горизонтом. Очень быстро воздух нагрелся, и уже спустя полчаса стало невыносимо жарко, поэтому путешественники старались держаться в тени развалин. Морль вел путешественников вдоль ржавых останков железной дороги, направляясь к самому центру города, где высилось единственное уцелевшее здание - огромный спиральной формы небоскреб, практически лишенный окон, а на месте входной двери зияло круглое отверстие. Через него четверка и вошла внутрь. Морль поднял руку вверх и с помощью встроенного прибора осветил помещение. Трудно было предположить, чем оно являлось раньше, - совершенно пустое, пол и стены покрыты пылью и песком, никакой мебели или каких-либо устройств. Киборг направился дальше и, подойдя к стене, трижды постучал по ней второй рукой, увеличивая громкость. После третьего стука часть пола просто исчезла, обнажив винтовую лестницу, ведущую на неизвестную глубину. Морль проверил датчик - сигнал исходил снизу, и Хранители начали спускаться. Им очень повезло, что лестница оказалась целой - ее длина составила добрых две сотни метров.Закончилась она вовремя - становилась все более ощутимой нехватка воздуха. Преодолев последующий за лестницей коридор, они вошли в большое помещение и тут же остановились как вкопанные - посредине него вращалась прозрачная сфера, от которой исходил голубоватый свет, так что прибор Морля больше не понадобился. Внутри сферы висел длинный белый осколок, который и испускал тот самый свет. Вокруг же сферы периодически появлялись знакомые тени. Они не двигались, их взгляды были обращены к осколку, невозможно было предположить, чем они занимались и что означало это безмолвие. Ведь тени повторяют те действия, которым и была посвящена большая часть их жизни. У Рона возникла мысль, что так они подпитывали осколок, возможно, с помощью энергии собственных тел. Но уверенности в этом не было.- Я знаю, что надо сделать! - внезапно воскликнула Елена. Остальные тут же повернулись к ней. - Не так давно я открыла в себе новую способность - проникать в воспоминания различных сущностей. Тренировалась на животных несколько раз. Посмотрим, получится ли в нашем случае.- Что для этого требуется? - спросил Морль.- Ничего. Просто стойте тихо и не мешайте, - Елена подошла к ближайшей тени и протянула вперед руку, не касаясь самой тени. Ее сознание очистилось, оставив лишь практически осязаемый туман. А спустя несколько мгновений окружение поменялось. Пол заблестел, помещение наполнил яркий свет. В прозрачном потолке отчетливо виднелась синева океана, в которой то и дело проплывали рыбы. Вокруг же сферы теперь стояли вполне осязаемые существа, напоминающие людей, но покрытые чешуей и с перепонками между пальцами. На шеях отчетливо виднелись жабры, одеты они были в длинные мантии серебристого цвета, которые будто бы сливались с чешуей. Они переговаривались, но Елена не могла понять ее язык, да это ей и не нужно было. Она наблюдала, видела то, что остальным было недоступно, а именно тонкий, бледный луч, тянувшийся от головы к голове каждого из существ, объединяя их сознания в одно. Впереди же образовывался еще один луч, ведущий к сфере, но на первый взгляд никак на нее не воздействовавший. Значит, этого недостаточно. Но что тогда?- Думай, - прошептала она. - Ты же Хранитель, ищи.Тогда она усилила чувства, тем самый ей удалось частично объединить свое сознание с подводными жителями. И она поняла, что этот самый луч не был предназначен для открытия сферы, он указывал куда-то в другую сторону."Значит, вы призывали кого-то, - подумала она. - Того, кто способен добраться до кристалла. А это может быть только Хранитель, больше ведь некому".И она направилась вдоль переднего луча, медленными шагами обойдя сферу. Луч проходил прямо сквозь нее и терялся в глубине дальнего коридора. Она знала, что сейчас действует лишь ее подсознание, физическая оболочка осталась на своем месте. Остальные понимают, что она делает, так что помешать не должны, и Елена двинулась дальше, не отходя от луча ни на сантиметр.Луч привел ее в соседнее помещение, посреди которого стояла еще одна фигура, которая, на первый взгляд, ничем не отличалась от остальных, находящихся у сферы. Но, присмотревшись, Елена поняла, что перед ней старик, цвет его мантии был гораздо ярче, чем у других, кроме этого, покрытый едва заметным узором в виде дракона.- Дракон... Символ мудрости, сознания. В некоторых верованиях олицетворяет водного духа. В этом есть смысл, - проговорила Елена. - Нужно найти способ как-нибудь поговорить с ним. Хранитель ведь никогда не умирает до конца, пока мир цел. Его духовная частичка все равно остается, даже если физической оболочки больше нет.Она закрыла глаза, сосредоточилась, используя все свои доступные силы, проникая глубже и глубже в подсознание. И спустя несколько минут "блужданий" она услышала одну-единственную фразу, которую смогла понять - "лишь высший эмоциональный всплеск достигнет осколка"."Высший эмоциональный всплеск... Прости, Рон", - подумала она и отсоединилась от теней.- Что ты узнала? - спросил Рон. Елена, не говоря, ни слова, подошла к нему и обхватила его голову руками.Огонь, жар, крики. Запах смерти витает в воздухе. Исчезающая в стене пламени фигура сестры, отставший отец... Отрезанная голова в топке, грохот и вспышка. Рон закричал, его глаза вспыхнули синим пламенем. Возникший импульс в один миг разбросал Хранителей в разные стороны и ударил в сферу. Не было ни треска, ни какого-либо другого звука. Оболочка исчезла, обнажив осколок.Задыхаясь, Рон опустился на колени. Он дрожал, чувствуя как боль, так и огромную ярость.- Зачем?! - крикнул он. - Зачем ты это сделала?- Прости, - ответила поднявшаяся на ноги Елена. - Это был единственный способ. Теперь забери осколок.- Почему я-то? - удивился Рон; его гнев понемногу утихал.- Потому что именно ты открыл сферу. И только тот, кто испытал эмоциональный всплеск, сможет получить осколок.Рон нерешительно подошел к осколку, который теперь просто висел в воздухе. Он протянул руку, ожидая жара, либо хотя бы покалывания. Но ничего подобного, осколок просто лег ему в ладонь, будто так и надо было.Неожиданно помещение содрогнулось. Вдалеке послышался жуткий рев, с потолка посыпалась каменная крошка и куски стекла. Лишенный поддержки кристалла мир начал окончательно разрушаться.Елена сняла с шее цепочку с висевшим на ней кольцом и приложила к ближайшей стене. Спустя несколько мгновений образовался довольно большой голубоватый круг, в котором виднелось лишь бескрайнее синее небо и легкие перистые облака. Присмотревшись, можно было, однако, заметить, как в одном месте несколько таких облаков объединялись в одно, а прямо на нем виднелись очертания города!- Идем к Эолу и его Детям Солнца, - сказала Елена и первой вошла в круг. Остальные двинулись за ней. Через миг, после того, как они прошли, огненная волна в одну секунду смела помещение, и еще один мир погрузился в вечную тьму.

Ключевые слова: Мир хранители уничтожение авторская история

Другие, подобные истории: