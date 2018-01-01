Воскрешение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:11

Причина: Изменён раздел.

Космонасть Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:11 by

Дверь открыл парень в выцветшей футболке и семейных трусах.— Почему ты в такую рань? — он безуспешно протирал покрасневшие глаза.— Здравствуй, — гость по-доброму улыбнулся и без приглашения прошёл в квартиру.Главная комната являла собой классическое пристанище затворника-одиночки: разбросанная по всему пространству одежда разной степени свежести, пластиковые и картонные упаковки из-под заказанной на дом еды и запах. Вернее смрад. Табачный перегар соревновался в омерезении с потом и тухнущими остатками продуктов.— Склеп. Как есть... склеп, — гость извлёк из горы мусора табурет и уселся посреди помещения.— Чего припёрся? — снова пробурчал хозяин, почёсывая жиденькую поросль, что с очень сильной натяжкой можно было назвать бородой.— Сёстры твои просили проведать. Говорят, совсем тебе плохо. И вижу — не ошиблись они.— Слушай этих куриц больше, — парень упал на диван и закурил.Сигаретный дым добавил новую порцию общему кумару комнаты, в котором целая бригада лесорубов могла с лёгкостью оставить весь свой инвентарь.— Ты это сам скажи, когда в следующий раз денежный перевод от них получать будешь, — гость всё так же с теплом улыбался.— Нотации пришёл читать, — парень мотнул головой, немытые волосы сосульками заколыхались у лба. — С моралью к правительству иди.— До правительства мне дела нет, а вот о тебе мы беспокоимся.— Продолжайте в том же духе, — снова проворчал хозяин.Посетитель не ответил, молча пробрался через завалы к окну, отдёрнул шторы и раскрыл створки настежь. Свет залил убожество комнаты, а следом ворвался свежий воздух, который сразу же вступил в бой с тлетворной вонью помещения.— Зараза! — вампиром зашипел затворник и нырнул под покрывало.— Что ты там мычишь, пододеяловый мой? Вернуть тебе твой две тысячи седьмой? А для чего? Чтобы опять на те же грабли по второму кругу?Хозяин квартиры дёрнулся на диване, отворачиваясь от друга, взбрыкнул ногой, запахнулся в плед поглубже. Издаваемое при этом ворчание практически невозможно было разобрать.— Ах ты теперь опытный! Лоб закалённый стал. Хорошо, конечно, только и грабли теперь чугунные. В этом соревновании не так побеждают. Здесь осторожность и сноровка нужны. Тебе же удобно спрятаться в интернете, получая поддержку от себе подобных в чатах и группах. Мол, весь мир против вас, никто не понимает, они — недалёкие или вообще умственно отсталые. Однако отстали именно вы. В сладостном эскапизме перестали видеть хоть что-то, кроме возведённого в абсолют страдания. Показушного в большинстве случаев. Вы не мученники, вы эгоисты.— Отвали, — промямлили из укрытия.— Ты, брат, мне Обломова здесь не разыгрывай, не на того напал. Самому не тошно деградировать? Хихикаешь над безвкусными картинками авторства третьесортных бумагомарак, над такими же видеозаписями, не забывая при всём этом ныть в удобно подобранный момент. Пьёшь тоже что-то поганое. Что это? Бл… Бл… мерзость! А я тебе вина хорошего привёз.Хозяин повернулся и осторожно высунул голову наружу.— Ну что ты смотришь на меня своими щенячьими глазами? Помощи ждёшь? Так вот он я, здесь. Или знамения какого? Так вот он я, здесь. Остальные указатели и знаки ты пропустил, отгородившись пледом от мира.— Тебе меня не понять. Иди к чёрту! — с этими словами парень снова скрылся под одеялом.— Значит, вставать не будешь? — гость вернулся к табурету.Из-под покрывала показался средний палец правой руки.— Дурак ты, Лазарь, — вздохнул гость и покинул квартиру.***— Ну, что? — Марфа с Марией накинулись с распросами на Спасителя, как только тот вышел из подъезда.— Ничего, — дружелюбно улыбнулся Мессия.— Но ты же повелел ему встать и идти?— Мог бы, да смысла в том нет.— Как это?!— Без его желания всё пустым будет. А он… Отец ему судья.Лазарь наблюдал за троицей из окна, стыд и вина растворяли в себе уныние, побуждали к какому-то действию. Может, Иисус прав? Может, пора выползти из склепа? Но что, если его не примут после такого продолжительного затворничества? Сомнения. Вихрь мыслей грозил расколоть голову, а руки между тем машинально собирали разбросанный по комнате хлам в мусорный пакет.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Лазарь воскрешение Иисус лень

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