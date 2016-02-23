Городская легенда. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ерема Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:44 by

Конечно, это странно после такого потрясения, но я не заметил, как заснул прямо лежа на полу. Проснулся от лучей солнца, которые пробивались сквозь занавеску, кое-как встал, до сих пор переваривая ночной кошмар, машинально вколол обезболивающее, принял выкупленные по рецепту таблетки и стал приводить мысли в порядок.На столе по-прежнему стояло две кружки чая – значит, это все было не сном. Но ведь такая реальность не вяжется со здравым смыслом!Я сел за комп, открыл историю просмотров, вышел на вчерашний форум, вошел в профиль и открыл личные сообщения. Там было только письмо от модератора: «Уважаемый новичок! Отпишитесь, пожалуйста, в приветственном разделе форума и по возможности внесите в свой профиль данные в как можно более полном объеме. Для полноценного общения нам сначала необходимо знать, кто Вы и чем дышите!». И никаких сообщений от существа с именем Карина... И что это тогда ночью было? Ладно, будем мыслить логически: я переписывался с несуществующим пользователем без физической отправки сообщений, потом уснул за компом во время фильма, хотя днем неплохо выспался (да и привычка у меня бодрствовать ночью), потом налил чай себе и еще кому-то, а этот «кто-то» чай не пил - тогда вообще был ли этот «кто-то»? А если мне нерадивая медсестра не те ампулы выдала или не те пилюли, и я просто обдолбанный всю ночь провалялся, потом в горячке встал, налил чай воображаемому гостю и опять отъехал? Так, стоп! Я ведь и по телефону с этой Кариной общался. Ну да, во входящем списке незнакомый номер есть, а вот сообщение с просьбой ответить ей отсутствует. Может быть, я удалил его, по привычке стирая сообщения сразу после прочтения? Просто обычно так и поступаю, но чтобы именно то смс удалял - я не помню. Взял телефон, набрал номер и услышал удивленный мужской голос:- Да?!- Здравствуйте, мне нужно с Кариной пообщаться.Мужской голос ответил уже с некоторым раздражением:- Молодой человек, если это какой-нибудь банк, то сообщите вашему руководству, что базы данных иногда обновлять надо. Я купил этот номер две недели назад, никому его просто не мог «засветить», потому что пользуюсь им исключительно для выхода в интернет с модема. Кстати, вы мне сейчас на комп звоните. Если им и пользовалась какая-то Карина, то не менее полугода должно уж было пройти с того времени, иначе бы мне сим-карту не имели права продать.- Послушайте, дело в том, что Карина ночью звонила с этого номера и просила о помощи, и я...Тут меня властно перебили:- Этого быть не могло, поскольку симка из модема не вынималась с момента покупки, и никаких Карин в моем доме не проживает. Попробуйте позвонить на горячую линию телефонной сети. До свидания!Вызов прервался.Все начало проясняться: ошибочно выданные лекарства и глюк телефонной сети. Но ведь я только что и укол поставил, и таблетки принял. Меня сейчас опять должно начать плющить, а может, я уже не в себе? Будем надеяться, что все происходящее вокруг именно сейчас реально. Тем более, что мне к врачу надо, а то нарушение впишут, больничный не оплатят, да еще и в палате продержат до снятия гипса.Я положил в карман пару ампул с обезболивающим, упаковки пилюль, чтобы задать вопрос врачу, и отправился на прием.К моему удивлению, врач сообщил, что медсестра выдала мне именно то, что нужно. Сказал, чтобы я пришел через два дня после обхода, а после распрощался со мной.Вот теперь мне снова стало страшно. Руководствуясь каким-то странным чувством, я вышел из больницы не через главный вход, а через подсобку, умудрился с рукой на перевязи перелезть через забор, а потом дворами быстрым шагом двинулся почему-то в противоположную сторону от моего дома.Вдруг зазвонил мой телефон, меня аж холодный пот прошиб, который тут же мгновенно высох, когда я увидел, что звонит мой мастер. Надо же, первый раз в жизни рад звонку начальника.- Ванька, привет. Послушай, я тут на лестнице в твоей общаге стою, ты долго еще у врача будешь?- Нет.- Тут такое дело: меня от профсоюза отправили гостинец тебе принести, давай я просто навстречу тебе отправлюсь и все передам. Тороплюсь, понимаешь ли, да и стоять тут в подъезде холодно.Я почти бегом побежал к парадному входу больницы, чтобы оттуда как бы к дому пойти. Возле крыльца стоял полицейский экипаж.- Молодой человек, можно вас на минутку? - крикнул сержант.Я подошел. В эту же секунду четыре руки схватили меня и ничком бросили на заднее сиденье, машина тут же рванула с места.- Вот и поймали мы тебя, Ванечка. Сейчас воспитывать будем, - радостно проговорил тот, что был не за рулем.- Ребята, это ошибка какая-то, да и человек там меня ждет.- Мастер твой, что ли? Не ждет он тебя, это мы звонили. Не рыскать же нам по всему городу, если ты побегать вздумал. А так – сам к нам обратно в руки и направился. Теперь уж не домой к тебе поедем, а в лес. Там атмосфера более разговору способствует.Когда наконец машина остановилась, тот же сержант уже без предисловий снова заговорил:- Говорили ведь тебе – не высовывайся, не ищи никого. Забудь все и живи как раньше, а иначе жди гостей. Зачем куда-то названивать стал? Человек-то ничего и вправду не знает. Ну, нас к тебе сразу и отправили, как только бабка поняла, что ты не угомонился. Только опоздали мы в общагу-то. Подъехали к больнице, ждем тебя, а тут доносят, что ты черным ходом вышел и в другую сторону дворами убег. Тогда-то мы и придумали эту канитель с мастером, чтобы ты сам себя обнаружил.Да, все оказалось более чем реально... Все же я нашел в себе смелость спросить:- А зачем бабка-то та девочкой притворяется и почему забрала бабушкин подарок посмертный?- А это, Ванечка, не твоего ума дело, - ответил тот же сержант. - Просто забудь все. Или опять не понял? Сейчас мы тебе предоставим доказательство, что с нами лучше не шутить, если тебе прошлой ночи не хватило.Тут меня грубо вышвырнули из машины.- Иди домой, а то холодать стало к вечеру. А про бабку могу и сказать – все равно никому не расскажешь: не притворяется она девочкой, а телом своей правнучки теперь пользуется, когда та спит. Раньше и другими телами пользовалась, сама парализованная уже лет двадцать пять лежит.Холодина и вправду надвигалась нешуточная. Только в подъезде я заметил странности: рука не болела, и гипс пропал. Ладно, готов поверить, что они мне руку вылечили, раз такие фокусы творить могут. Вот только с какого перепугу им это делать? Да и с руками что-то явно было не так, а вот что именно - я сначала не понял.Дверь моей комнаты в общаге была открыта, горел свет. Навстречу мне кинулась какая-то очень пожилая женщина:- Ваня, ну опять!.. Я уже всю полицию взбудоражила. Третий раз за год ведь такая история. Ну, не хочу я тебя в дурку сдавать, да как бы не пришлось теперь. Такой холод на улице, а ты опять пешком в лес ходил на то же место? Каждый раз, когда ты возвращаешься, я рассказываю тебе все заново – и память возвращается, ведь по лицу вижу, что ты ничего не помнишь. Ну и себя, и меня пожалей – ведь не молодой ты уже, чтобы такие фокусы зимой выкидывать, за 20 километров по такому морозу бегать.«Как немолодой, - пронеслось в моей голове. - И кто эта женщина? Очередные шутки той бабки-девочки? Ведь патрульные – или кто там был под их видом – обещали предоставить бесспорное доказательство, что мне надо тихо сидеть».И тут мой взгляд упал на зеркало на стене, котором отражался я, постаревший лет на 40. Ноги мои стали ватными, и я непроизвольно сел на пол.- Ну вот, тот же финт: обморок после взгляда в зеркало! – запричитала женщина.Она что-то несколько минут говорила в телефон, а дальше все было как в кошмарном сне. Мы сидели рядом на диване, она рассказывала, а я потихоньку вспоминал выпавшие из памяти последние тридцать лет моей жизни. Вспомнил, как в 27 лет по пути на работу сломал руку, как увидел торчащую из запястья кость, потерял сознание. Как очнулся в палате и нес какую-то чушь про колдунов после наркоза, над которой потешалась вся палата. Как познакомился с медсестрой. Как мой дурацкий график на работе мешал нам нормально встречаться потом; как уволился и удачно устроился на завод; свадьбу нашу вспомнил и всю нашу счастливую семейную жизнь, только омраченную безуспешными попытками завести детей. Вспомнил, как два года назад вышел на пенсию и как потом еще год упорно не хотел уходить с работы. Как наконец решился и уволился. И еще вспомнилось, как мы стали регулярно ходить на лыжах для поддержания формы. И еще вспомнил, как жена неудачно съехала с горы в лесу и сломала шею ровно год назад, день в день. Вспомнил женщину, которая мне все это рассказывает – сестру моей жены.- Вот волнуюсь, как бы ты еще чего-нибудь не нафинтил, а мне идти надо. Обещай, что все тихо будет.И она ушла.Все так понятно и грустно: я просто сумасшедший старик. Все мои страхи – плод больного воображения в старании притупить горечь потери, вот чем и объясняется потеря памяти и подмена реальных воспоминаний ложными. Да, сознание – еще более странная штука, чем нам рассказывают ученые.После полуночи в дверь робко заскребли. Случись такое с жителем квартиры – насторожился бы, но тут ведь общага - сорок комнат на этаж...Затем раздался робкий детский голосок:- Дед Вань, пусти, пожалуйста. Мамка еще с работы не вернулась, я одна спать боюсь.Вот ведь знакомый голос, и образ какой-то с ним определенно вяжется. Неужели я всех соседей перезабыл? Завтра сам к дурику схожу, но осторожно, а то как бы на долгие годы у него не загоститься.Открываю дверь, входит маленькая девочка. А ведь да, знакомое лицо.Говорит так, хитро сощурившись:- А у тебя все кресла и диван не под мой рост, я с собой свой стульчик захватила.Она делает шаг за порог и в сторону, берет что-то с пола и бросает в коридор. Меня охватывает паника, потому что по полу бесшумно катится голова сержанта из моего бреда. Девочка смотрит на меня удивленно:- Ты что, это же пуфик такой.Гляжу – она садится на что-то вроде набитого тряпьем мячика.Точно, дурик меня аж заждался.А дальше начинается нечто невообразимое: девочка достает из маленького кармашка на платьице огромный планшет, включает его и говорит:-Так-с, какое у нас сегодня число уже? Точно, 25 февраля 2018-го года. А время сколько? Ой, уже почти три четверти первого – скоро сутки, как началось наше знакомство, Ваня.Я сам не заметил, как сел прямо на пол.- Да ты не злись, Вань. Просто развлекаюсь так. Я не я буду, если не ошарашу и не напугаю. Ты не сумасшедший. Проснулся бы ты утром, пошел бы к врачу – и все было бы нормально. Так ведь нет – ты даже перепуганный дотошным оказался. А ведь через неделю бы все забыл, как дурной сон. Уж я бы позаботилась, как теперь забочусь, чтобы ты понял, что со мной шутки шутить нельзя. Думаешь, тридцать лет из памяти вылетело, и ты умом тронулся с горя? А вот и нет! Я просто эти годы у тебя украла, а тебя в реальном времени ни на минуту не сместила. Кому-то отдала прожить твою молодость, а тебе подсунула кое-чью старость с частично утерянной ложной памятью. Ну и кое-кому кое-что тоже подморочила. Ой, для тебя это так же сложно, как для питекантропа высшая математика. Не буду утруждать себя объяснениями. Доживай теперь остаток дней и мучайся. Каринку я тебе завтра на хранение сдам, чтобы ты хлопоты мои отрабатывал. Она мне только изредка надобна, так не валяться же ей все это время колодой под забором у меня. Назначаю тебя ее хранителем, и только попробуй скройся - я хоть из-под земли достану.Девочка-бабуля встала, убрала пуфик и планшет в кармашек платья, взобралась на подоконник, открыла фрамугу и не спеша спрыгнула с подоконника четвертого этажа.После этого ни о каком сне не могло быть и речи. Я так и просидел на полу до рассвета.Утром уже знакомый мне экипаж полиции, но в гражданской одежде и на грузовой «Газели» доставил колоду прямо в мою комнату. Судя по виду, на ней несколько раз и вправду рубили мясо. Я тут же убрал ее в стенной шкаф и завалил старыми фуфайками, чтобы лишний раз не натыкаться взглядом.Так прошло пару дней. Я как-то умудрился не сойти с ума по-настоящему.Наконец я решил выбраться из общаги в магазин за продуктами. По дороге со мной здоровались люди, которых я раньше не знал, мы с ними заводили какие-то разговоры, где я отвечал как магнитофон, включающий нужную запись на нужном месте бессознательно. Да, реально потрудилась бабулька! Действительно, простому смертному не осмыслить, как это вообще возможно сделать.После магазина не хотелось идти в дом, где стоит эта колода, пусть даже и спрятанная в шкафу. Я бездумно пошел по улице куда глаза глядят. Непонятно почему я начал размышлять, что это за вещь такая ценная, которую представляла из себя фотография: почему моя бабуля именно мне ее передала перед смертью? И почему на меня стали выходить только тогда, когда я руку сломал? Та старуха ведь начала розыски этой ценной вещи сразу после смерти бабули, по ее словам. И вообще, зачем было устраивать такие сложные схемы? А может быть, все это и не взаимосвязано. Так в чем же тогда смысл всего этого?В итоге у меня голова заболела. Я решил просто купить чекушку водки, напиться и хотя бы сегодняшней ночью забыться.И вот я уже с покупками на пороге комнаты. Дверь распахнута. Грязные следы ведут прямо к стенному шкафу. Чурбана нет на месте.Интересно: теперь я займу место этой колоды? Пропали даже силы закрыть за собой дверь. Я опустился в кресло, и взгляд мой упал на телефон, который я забыл дома, уходя в магазин. На экране - бесчисленные пропущенные вызовы и сообщение: «Срочно нужна Каринка». Мне даже полегчало. Наверное, замучились ждать, пока отвечу, приехали и сами забрали. И такая бесцеремонность тоже как раз в их стиле.Я приготовил ужин, после водки сон сморил меня мгновенно.Приснился мне сон-воспоминание из детства: валяюсь я очень маленький на кровати, а бабуля за столом сидит. В руках французскую булавочку держит, тычет ей во что-то на столе и приговаривает: «Ох, спинку у Зойки прихватило. Ох, ножка отнялась. Ох, вторая не шевелится. А вот мы и до ручек добрались! Ох, две мы с Зойкой тут сидим на портрете – значит, пролежит она на кровати, пока я в гроб не лягу. А найдет это заклятие раньше моей смерти – лежать ей в кровати до своей гробовой доски. А как найдет после моей смерти – так ей исцеление только через год будет. А я так надежно спрячу, что и до смерти своей не найдет. На виду лежать будет заклятье это под защитой моей родной души, да не сможешь увидеть, где искать, пока кровь моя родная своему несчастью не обрадуется – и вовек тебе, Зойка, не сыскать заклятия! А потому что нечего трепать: «Чтоб ты сдохла, ведьма старая, а всем потомкам твоим как горя не доставь – так чтоб только счастливее стали от такой-то их худой жизни». Вот ты на свое проклятие здоровьем и завязана своим да жизнью моей, Зойка, как и счастьем в жизни внука моего».Только проснувшись, я понял, что на столе лежала тогда та самая фотография. Ну и догадался, кто такая Зойка.А дверь через секунду распахнулась от сильного удара. Ворвались уже знакомые мне полицейские, быстро зачитали мне права, сунули в лицо ордер на арест, обвинили в пособничестве к похищению человека и в позе ласточки поволокли на выход. В коридоре, как обычно по утрам, полно людей было.- Куда деда-то поволокли?! Жил себе человек тихо, пахал всю жизнь, да и сумасшедший он – какое тут похищение?! – раздался чей-то молодой злой голос.- Кто-то хочет ему компанию составить?! – рявкнул сержант, чей единственный голос я всегда из этой пары и слышал.Толпа расступилась.Меня привезли не в отделение, а за город на какой-то хутор, где я ни разу не был. Буквально на руках внесли в дом, где в горнице на кровати лежала очень старая женщина, и шваркнули об пол. Я поднялся и понял, пред чьими очами меня представили.- Ну, Ваня, рассказывай, куда мою Каринку подевал? - без злобы в голосе, но властно произнесла бывшая подруга моей бабушки.- Да не девал я ее никуда, - и рассказал, как дело было, закончив словами. - Думал, ваши ребята ее забрали.- А вот не брали они Каринку, Ванечка! Я тебя зазря ее хранителем назначила - мои хлопоты, да и, если честно, грехи твоей бабули отрабатывать?- Простите, не знаю, как вас по отчеству, Зоя...- Ивановна!- Зоя Ивановна, простите мою бабушку, если можете. Она с фоткой тогда уж погорячилась, если честно. Все равно только через год встанете, хоть полмира в бараний рог согните. Зачем бессмысленно зло умножать? И я рассказал, что вспомнил события моей младенческой бытности. - А Карину я никому не отдавал. Если считаете, что не уберег вашу прислугу, то делайте со мной, что хотите.- Да не прислуга она мне, а внучка. Карина, покажись! И колодой никогда она не была, и руки ни у какой Ульки не отсыхали – пугали мы тебя просто. И правнучки, чьим телом я якобы пользуюсь, у меня нет – это голем был, как и эти два молодца, которые тебя доставили сюда. Кстати, второй из этой пары даже даром речи не наделен. Они и колоду уперли вчера, потому что я приказала.- А смысл всего этого был, когда фотку уже нашли?- Да вот... смотрели, в бабку свою-ведьму пошел или, все же, человеком вырос. И смелость твою испытывали заодно. Сейчас твою жизнь в нужное русло повернем – не будем уподобляться той, что четверть века нормальной жизни у меня отняла. Фото только изъятое из общей чехарды исключу, чтобы не ходить вновь за ней и о себе не напоминать.И вот наваждение рассеялось. Выхожу я из кабинета врача с бумагами в руках и свежим гипсом – кстати, как я тут оказался, ведь только что где-то в другом месте был? Спотыкаюсь прямо на ровном месте и падаю... Смотрю на руку: был закрытый перелом – стал открытый, и теряю сознание от боли.Очнулся в палате после наркоза, всплыла в памяти эта история. Неужели мне это во время операции приснилось? Рассказал ребятам – смеялись очень.Вот на днях с медсестрой одной познакомился тут. Почему-то, когда взглянул на нее, вспомнил ту часть своего сна про лыжи. Нет уж, если в старости приспичит спортом заняться, то лучше фитнес.

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