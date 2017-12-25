Посылка с того света

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 3 0 Сегодня, 18:24 by

К сорока годам я усвоил одну простую вещь: если супруга назвала тебя неудачником, значит нужно срочно с ней разводится. А моя Елена принадлежала к числу красивых, но вечно всем недовольных женщин, которые могли вынести мозг по любому пустяку. Ей всего было мало. Не устраивали ни трехкомнатная квартира, ни старинная мебель, ни новая иномарка.— У всех мужья как мужья — читают книги, приглашают жен за границу, а ты, неудачник чертов, только и можешь возиться со своей фирмой по производству и установке пластиковых окон! Я с тобой просто медленно и бесповоротно деградирую! — заявила она однажды, швырнув тарелку с яичницей на стол.И хотя я принадлежу к числу мужчин, которых трудно вывести из себя, тогда мне пришлось так стукнуть кулаком, что тарелка подскочила, а яичница плюхнулась на красивый Ленкин халат с драконами. В воздухе на минуту повисла тягостная тишина. После чего неожиданно меня прорвало. Обвинения Елены были несправедливыми. Благоверная и на курорты ездила, и шмотками была обеспечена. Чего с жиру бесится?— Ты только и можешь, что жить на мои деньги и закатывать мне истерики целыми днями! Не нравлюсь — на этой неделе разведемся, и я заблокирую твой счет! Посмотрим, что тогда запоешь! — заявил я, изо всех сил пнул ногой ни в чем не повинный стол, и отправился в гараж.Уходя, даже не обернулся, но за десять лет нелегкой семейной жизни хорошо успел изучить Ленку. Я знал, что она сейчас сидит с покрасневшими от слез глазами и открытым от удивления ртом. Елена женила меня на себе, сообщив, что ждет ребенка. Сына я очень люблю.— Угораздило же меня связаться с этой идиоткой! Нужно было давным-давно ее бросить! — злился я, но когда нащупал в бумажнике фотографию сына, на душе стало немного легче.Я женился на Елене десять лет назад. Точнее, она женила меня на себе, заявив, что беременна и аборт делать поздно. Мерзавцем я никогда не был. Тут ее расчет оказался верным. Дождался, пока родит, сделал ребенку экспертизу ДНК, и когда убедился, что ребенок от меня, взял в жены эту пустоголовую куклу. Для сына готов был пойти на все что угодно. Лена же, требуя внимания, мстила мне истериками. Я терпел их, но сегодня утром почувствовал, что у меня больше нет сил.В миг тяжких раздумий позвонил Толик, мой давний друг. Он неплохо разбирался в женской психологии, сам был женат уже третьим браком. Однажды я спросил, как ему удается давать такие верные советы женатикам, если он сам уже три раза разведен. Толик непринужденно ответил:— Друг мой, я умею на них жениться, но жить с ними у меня терпения уже не хватает.— Решил развестись со своей, достала!- сообщил я.— Давно пора! Я удивлялся, как ты с ней живешь. Я бы на твоем месте сдал ее в дурдом! — поддержал меня Толя. — Брось переживать из-за этой куклы, лучше приезжай ко мне на дачу! Снимем стресс. Водочка, шашлыки, сауна! Все обеспечу! — предложил он.Я с радостью согласился. Дача моего лучшего друга находилась в пятидесяти километрах от города, в шикарном сосновом бору. Анатолий был отличным хозяином, и у него в гостях я ощутил, как человеку мало надо для счастья: уютный дом, на столе хорошая выпивка и закуска, дрова потрескивают в камине. Погода в тот день стояла замечательная, чистый холодный воздух говорил о скорой осени.— Слушай, Толя, а чей это роскошный, но пустой коттедж, недалеко от твоей дачи? — спросил я приятеля, думая о том, где буду жить после развода.— А это моего покойного соседа Виктора, ты помнишь, был такой владелец бензоколонок в нашем городе?Этого человека я не помнил, но Толя отлично умел рассказывать истории, поэтому сделал вид, что мне интересно.— Призрак его жены до сих пор бродит вдоль трассы! — начал свой рассказ Анатолий, польщенный моим вниманием. — Его многие видели…Тогда я и представить себе не мог, как рассказ повлияет на мою жизнь.— Его жена Евгения изменяла бедняге направо и налево, а когда муж заболел, стала наставлять ему рога с его личным шофером! Виктор ни о чем не догадывался. Как-то у него прихватило сердце. Врачи сказали что прогнозы неутешительные. Я уж не знаю, по какой причине мужик отказался лечиться за границей, остался в том самом коттедже. А женушке до него не было дела! Однажды эта стерва сказала, что едет покупать ему редкое лекарство, а на самом деле поехала развлекаться с любовником. У несчастного Виктора в тот момент случился сердечный приступ. Прислуга вызвала «Скорую помощь», но до ее приезда он не дожил. Когда неверной супруге сообщили о смерти благоверного, она со своим шофером бросилась домой на всех парах. Превысили скорость и насмерть разбились! С тех пор призрак Евгении по ночам является водителям на дороге и просит передать лекарство для любимого мужа.— Может, Евгения вовсе не погибла? — предположил я.— Еще как погибла. Я лично опознавал ее тело в морге. Эх, красавицей она была, только очень уж любила мужиков! — грустно сказал мой друг.— И у тебя с ней что-то было?Анатолий только рукой махнул огорченно. В ту ночь мы с ним ели шашлыки, пили водку, любовались звездами и больше не думали о житейских неприятностях. Прогостив за городом неделю, я в воскресный вечер собрался домой.Включил телефон и с удовольствием отметил в нем больше сотни пропущенных звонков Елены. "Ну ничего, ничего, покрутишься ты у меня! Посмотрим, как побегаешь по салонам красоты без моих денег!" — думал я. Ведь перед уходом я заблокировал супругин банковский счет и оставил в доме деньги только на еду и оплату коммунальных счетов. В гостях у Толика я окончательно успокоился и до мелочей продумал детали будущего развода. Вернусь в город, куплю квартиру, отсужу сына и начну жизнь с чистого листа. Я так был занят своими мыслями, что не заметил, как выехал на трассу.Проезжая мимо березовой рощи, увидел голосовавшую женщину. Меня удивило, что она была одета в легкое пальто. Когда незнакомка села в авто, меня поразила ее внешность. Представьте себе миниатюрную, стройную натуральную блондинку с неземной красоты зелеными глазами, чувственным ртом и родинкой над верхней губой.— Спасибо вам! Я давно уже здесь голосую! — прощебетала она, впорхнув ко мне в салон.— Куда вас отвезти? Может быть, заедем по дороге в кафе?— Ой, нет, лучше отвезите меня на городское кладбище.— Скоро стемнеет. Не боитесь ночью идти одна на кладбище?— Муж меня простил! Я спешу к нему! — спокойно ответила она.Я был настолько ошеломлен прелестью незнакомки, что почти не задумываясь выполнил ее просьбу. Это был какой-то гипноз. Когда машина остановилась у ворот кладбища, удивительная пассажирка протянула мне пакет и сказала:— Вот, эти лекарства теперь моему супругу не нужны, а живым пригодятся! И включите свой мобильный телефон. Жизнь вашего сына в большой опасности!После этого она просто растаяла в воздухе. На ее сиденье остался лежать пакет с медикаментами.Я решил, что медленно схожу с ума. Разорвав пакет, я увидел в нем лекарство от сердечной недостаточности. В то время в нашем городе его было достать непросто. Включив телефон, хотел позвонить Толику и спросить его о качестве выпитого нами алкоголя, но в этот момент раздался звонок супруги.— Игоречек, миленький, у нашего Андрея диагностировали тяжелую сердечную недостаточность! Он сейчас в детской кардиологии! Ему срочно нужен..., — Ленка в трубку прорыдала название того самого лекарства, которое оставила мне незнакомка.Я не раздумывая рванул в детскую больницу. Отдал лечащему врачу моего мальчика заветные ампулы, оплатил лечение. В коридоре у палаты сына наткнулся на супругу. В минуту несчастья она казалась жалкой и беззащитной. Мы по очереди дежурили у постели Андрюши и вновь стали семьей! О таинственной пассажирке я тогда забыл. В вихре забот загадочная встреча казалась мне кошмарным сном. Вскоре случилось чудо, наш малыш выздоровел.Прошел год. С Еленой мы так и не развелись. Погожим летним утром я привёз жену и сына отдыхать на дачу к Анатолию. Пока Лена умело накрывала на стол, а друг жарил свои фирменные шашлыки, я от скуки начал листать альбом с фотографиями и вдруг наткнулся на фото той самой красавицы, которой был обязан жизнью Андрей.— Толя, кто это? — испуганно закричал я, показывая снимок.— Тише, что ты так всполошился. Это моя покойная соседка Евгения. Помнишь, я тебе рассказывал о ней? Она похоронена вместе с мужем на городском кладбище.Я задумался. Рассказать кому-то о том, что посылка с того света спасла жизнь моему маленькому сыну я не смогу. Меня примут за психа. В конце концов решил, что схожу в церковь и закажу молебен по душе Евгении, удивительной женщины, чье участие в судьбе моего сына помогло победить смерть.Автор - Игорь.

Ключевые слова: Ночь трасса призрак кладбище творческая история

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