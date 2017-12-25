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Творческие истории

Посылка с того света

К сорока годам я усвоил одну простую вещь: если супруга назвала тебя неудачником, значит нужно срочно с ней разводится. А моя Елена принадлежала к числу красивых, но вечно всем недовольных женщин, которые могли вынести мозг по любому пустяку. Ей всего было мало. Не устраивали ни трехкомнатная квартира, ни старинная мебель, ни новая иномарка.

— У всех мужья как мужья — читают книги, приглашают жен за границу, а ты, неудачник чертов, только и можешь возиться со своей фирмой по производству и установке пластиковых окон! Я с тобой просто медленно и бесповоротно деградирую! — заявила она однажды, швырнув тарелку с яичницей на стол.

И хотя я принадлежу к числу мужчин, которых трудно вывести из себя, тогда мне пришлось так стукнуть кулаком, что тарелка подскочила, а яичница плюхнулась на красивый Ленкин халат с драконами. В воздухе на минуту повисла тягостная тишина. После чего неожиданно меня прорвало. Обвинения Елены были несправедливыми. Благоверная и на курорты ездила, и шмотками была обеспечена. Чего с жиру бесится?

— Ты только и можешь, что жить на мои деньги и закатывать мне истерики целыми днями! Не нравлюсь — на этой неделе разведемся, и я заблокирую твой счет! Посмотрим, что тогда запоешь! — заявил я, изо всех сил пнул ногой ни в чем не повинный стол, и отправился в гараж.

Уходя, даже не обернулся, но за десять лет нелегкой семейной жизни хорошо успел изучить Ленку. Я знал, что она сейчас сидит с покрасневшими от слез глазами и открытым от удивления ртом. Елена женила меня на себе, сообщив, что ждет ребенка. Сына я очень люблю.

— Угораздило же меня связаться с этой идиоткой! Нужно было давным-давно ее бросить! — злился я, но когда нащупал в бумажнике фотографию сына, на душе стало немного легче.

Я женился на Елене десять лет назад. Точнее, она женила меня на себе, заявив, что беременна и аборт делать поздно. Мерзавцем я никогда не был. Тут ее расчет оказался верным. Дождался, пока родит, сделал ребенку экспертизу ДНК, и когда убедился, что ребенок от меня, взял в жены эту пустоголовую куклу. Для сына готов был пойти на все что угодно. Лена же, требуя внимания, мстила мне истериками. Я терпел их, но сегодня утром почувствовал, что у меня больше нет сил.

В миг тяжких раздумий позвонил Толик, мой давний друг. Он неплохо разбирался в женской психологии, сам был женат уже третьим браком. Однажды я спросил, как ему удается давать такие верные советы женатикам, если он сам уже три раза разведен. Толик непринужденно ответил:
— Друг мой, я умею на них жениться, но жить с ними у меня терпения уже не хватает.

— Решил развестись со своей, достала!- сообщил я.

— Давно пора! Я удивлялся, как ты с ней живешь. Я бы на твоем месте сдал ее в дурдом! — поддержал меня Толя. — Брось переживать из-за этой куклы, лучше приезжай ко мне на дачу! Снимем стресс. Водочка, шашлыки, сауна! Все обеспечу! — предложил он.

Я с радостью согласился. Дача моего лучшего друга находилась в пятидесяти километрах от города, в шикарном сосновом бору. Анатолий был отличным хозяином, и у него в гостях я ощутил, как человеку мало надо для счастья: уютный дом, на столе хорошая выпивка и закуска, дрова потрескивают в камине. Погода в тот день стояла замечательная, чистый холодный воздух говорил о скорой осени.

— Слушай, Толя, а чей это роскошный, но пустой коттедж, недалеко от твоей дачи? — спросил я приятеля, думая о том, где буду жить после развода.

— А это моего покойного соседа Виктора, ты помнишь, был такой владелец бензоколонок в нашем городе?

Этого человека я не помнил, но Толя отлично умел рассказывать истории, поэтому сделал вид, что мне интересно.

— Призрак его жены до сих пор бродит вдоль трассы! — начал свой рассказ Анатолий, польщенный моим вниманием. — Его многие видели…

Тогда я и представить себе не мог, как рассказ повлияет на мою жизнь.

— Его жена Евгения изменяла бедняге направо и налево, а когда муж заболел, стала наставлять ему рога с его личным шофером! Виктор ни о чем не догадывался. Как-то у него прихватило сердце. Врачи сказали что прогнозы неутешительные. Я уж не знаю, по какой причине мужик отказался лечиться за границей, остался в том самом коттедже. А женушке до него не было дела! Однажды эта стерва сказала, что едет покупать ему редкое лекарство, а на самом деле поехала развлекаться с любовником. У несчастного Виктора в тот момент случился сердечный приступ. Прислуга вызвала «Скорую помощь», но до ее приезда он не дожил. Когда неверной супруге сообщили о смерти благоверного, она со своим шофером бросилась домой на всех парах. Превысили скорость и насмерть разбились! С тех пор призрак Евгении по ночам является водителям на дороге и просит передать лекарство для любимого мужа.

— Может, Евгения вовсе не погибла? — предположил я.

— Еще как погибла. Я лично опознавал ее тело в морге. Эх, красавицей она была, только очень уж любила мужиков! — грустно сказал мой друг.

— И у тебя с ней что-то было?

Анатолий только рукой махнул огорченно. В ту ночь мы с ним ели шашлыки, пили водку, любовались звездами и больше не думали о житейских неприятностях. Прогостив за городом неделю, я в воскресный вечер собрался домой.

Включил телефон и с удовольствием отметил в нем больше сотни пропущенных звонков Елены. "Ну ничего, ничего, покрутишься ты у меня! Посмотрим, как побегаешь по салонам красоты без моих денег!" — думал я. Ведь перед уходом я заблокировал супругин банковский счет и оставил в доме деньги только на еду и оплату коммунальных счетов. В гостях у Толика я окончательно успокоился и до мелочей продумал детали будущего развода. Вернусь в город, куплю квартиру, отсужу сына и начну жизнь с чистого листа. Я так был занят своими мыслями, что не заметил, как выехал на трассу.

Проезжая мимо березовой рощи, увидел голосовавшую женщину. Меня удивило, что она была одета в легкое пальто. Когда незнакомка села в авто, меня поразила ее внешность. Представьте себе миниатюрную, стройную натуральную блондинку с неземной красоты зелеными глазами, чувственным ртом и родинкой над верхней губой.

— Спасибо вам! Я давно уже здесь голосую! — прощебетала она, впорхнув ко мне в салон.

— Куда вас отвезти? Может быть, заедем по дороге в кафе?

— Ой, нет, лучше отвезите меня на городское кладбище.

— Скоро стемнеет. Не боитесь ночью идти одна на кладбище?

— Муж меня простил! Я спешу к нему! — спокойно ответила она.

Я был настолько ошеломлен прелестью незнакомки, что почти не задумываясь выполнил ее просьбу. Это был какой-то гипноз. Когда машина остановилась у ворот кладбища, удивительная пассажирка протянула мне пакет и сказала:
— Вот, эти лекарства теперь моему супругу не нужны, а живым пригодятся! И включите свой мобильный телефон. Жизнь вашего сына в большой опасности!

После этого она просто растаяла в воздухе. На ее сиденье остался лежать пакет с медикаментами.

Я решил, что медленно схожу с ума. Разорвав пакет, я увидел в нем лекарство от сердечной недостаточности. В то время в нашем городе его было достать непросто. Включив телефон, хотел позвонить Толику и спросить его о качестве выпитого нами алкоголя, но в этот момент раздался звонок супруги.

— Игоречек, миленький, у нашего Андрея диагностировали тяжелую сердечную недостаточность! Он сейчас в детской кардиологии! Ему срочно нужен..., — Ленка в трубку прорыдала название того самого лекарства, которое оставила мне незнакомка.

Я не раздумывая рванул в детскую больницу. Отдал лечащему врачу моего мальчика заветные ампулы, оплатил лечение. В коридоре у палаты сына наткнулся на супругу. В минуту несчастья она казалась жалкой и беззащитной. Мы по очереди дежурили у постели Андрюши и вновь стали семьей! О таинственной пассажирке я тогда забыл. В вихре забот загадочная встреча казалась мне кошмарным сном. Вскоре случилось чудо, наш малыш выздоровел.

Прошел год. С Еленой мы так и не развелись. Погожим летним утром я привёз жену и сына отдыхать на дачу к Анатолию. Пока Лена умело накрывала на стол, а друг жарил свои фирменные шашлыки, я от скуки начал листать альбом с фотографиями и вдруг наткнулся на фото той самой красавицы, которой был обязан жизнью Андрей.

— Толя, кто это? — испуганно закричал я, показывая снимок.

— Тише, что ты так всполошился. Это моя покойная соседка Евгения. Помнишь, я тебе рассказывал о ней? Она похоронена вместе с мужем на городском кладбище.

Я задумался. Рассказать кому-то о том, что посылка с того света спасла жизнь моему маленькому сыну я не смогу. Меня примут за психа. В конце концов решил, что схожу в церковь и закажу молебен по душе Евгении, удивительной женщины, чье участие в судьбе моего сына помогло победить смерть.

Автор - Игорь.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Ночь трасса призрак кладбище творческая история

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 18:28
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (283|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 250
С логическим мышлением у главного героя туго. Посреди ночи, на пустынной дороге, голосует незнакомая девушка. Не задаваясь вопросом, как она тут оказалась, он сажает её в машину и везёт на кладбище. Любой нормальный человек уже бы насторожился такой просьбе. Тем более после истории о призраке, появляющемся на трассе.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 20:05
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (645|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 327
Цитата: A.Norton
С логическим мышлением у главного героя туго. Посреди ночи, на пустынной дороге, голосует незнакомая девушка. Не задаваясь вопросом, как она тут оказалась, он сажает её в машину и везёт на кладбище. Любой нормальный человек уже бы насторожился такой просьбе. Тем более после истории о призраке, появляющемся на трассе.

С личной жизнью у Гг туго laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:03
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2207|0)
Публикаций: 973
Комментариев: 8 184
Цитата: A.Norton
С логическим мышлением у главного героя туго. Посреди ночи, на пустынной дороге, голосует незнакомая девушка.

История про девушку призрака конечно никто не отменял, но со свистом на скорости проезжать мимо голосующей девушки, согласитесь уважаемый, не совсем по-мужски. Мало ли что случилось, на её лице не написано, что она та самая "призрачная" девушка. Поэтому тут логика ни при чём)
Меня удивило, что она была одета в легкое пальто. Когда незнакомка села в авто, меня поразила ее внешность. Представьте себе миниатюрную, стройную натуральную блондинку с неземной красоты зелеными глазами, чувственным ртом и родинкой над верхней губой. - сомнения возникли, когда она уже села в машину) Это нам сейчас легко так рассуждать, а там ситуация нестандартная и каждый бы в той ситуации остановился, невзирая на услышанную историю)
И следуя выводу из этой истории, подбирать ночью голосующих путников нельзя что ли совсем? Вдруг путник призрак или вампир окажется? Если честно по совести, никто на это не обращает внимания, добрый человек остановится и плевать ему на сказки и истории, а плохой даже днём будет смотреть во все глаза на голосующего и проедет мимо.

Цитата: Космонасть
С личной жизнью у Гг туго

При чём тут личная жизнь?????? Ночь, трасса, любой помог бы в той ситуации.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
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