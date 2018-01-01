Найди моё тело

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:07 by

Я вышла из поезда и огляделась. Город совсем не изменился. Несколько новых зданий, но все остальное было по-старому: узкие улочки, невысокие домики, парк, родная школа. И даже дом, в котором прошло мое детство, все еще не покрасили. На стенах я заметила те же надписи, и мне стало весело. Должно быть, мама увидела меня в окно, потому что нажала на кнопку, открывающую дверь, еще до того, как я успела подойти к домофону.Мы не виделись целый год. И вообще, в последнее время мамуля сама навещала меня, а я не была в своем городе года три. К моему приезду был приготовлен великолепный обед: любимые пельмени, борщ, компот из вишни. Все, по чему я каждый день скучала. Уплетала за обе щеки, мы болтали смеялись. Так хорошо было снова сидеть на кухне с мамой. Уже после полуночи я легла спать в своей старой комнатке. Все в ней было, как и раньше: клетчатое покрывало, светлый письменный стол, книги на полке. Думала, усну с трудом, но сон пришел, едва коснулась головой подушки.Не знаю почему, но первым делом, а точнее первым человеком, о котором я подумала после пробуждения, был Андрей. Мой друг детства. Покинув родной город, я ничего не знала о судьбе своего бывшего парня. Мы жили в одном подъезде: он на шестом этаже, а я — на втором. Сначала друг другу не нравились, дрались и ругались. Потом подружились. И незаметно наши отношения переросли во что-то большее. Роман продолжался полтора года, но потом что-то пошло не так. Андрей познакомился с девушкой, которой удалось нас разлучить. Я поступила в институт в другом городе, а мой друг — нет.И как-то все угасло, хотя мы остались друзьями. Я не страдала из-за нашего расставания, быстро перестала мучиться, потому что поняла — так должно было случиться. Но хотя потом у меня были другие парни, я много раз влюблялась, в глубине души все равно вспоминала об Андрее. О том, как каждое утро он кидал в мое окно камешки, как срывал для меня сирень, катал на мотоцикле. Жалела, что ни с одним из моих бойфрендов не могла так веселиться и так понимать друг друга. За завтраком мне пришла в голову мысль, что нужно Андрюшку навестить. Будет очень здорово поболтать с ним о былых временах. Я даже поднялась на шестой этаж и позвонила в дверь его квартиры, но мне никто не открыл.После обеда мы с мамой пошли на кладбище — проведать могилы папы и дедушки с бабушкой. Потом заглянули к моей тетке, маминой сестре, а на обратном пути зашли в магазин. Возвращаясь из магазина, разговаривали о старых знакомых и соседях. Я решила, что наступил подходящий момент, чтобы спросить об Андрюхе и его родных.— Окна у них пыльные, никаких занавесок… Не похоже, что там кто-то живет, — заметила я.— Квартира пустует. Родители давно перебрались в деревню, а тут остался только Андрюша, — мама вздохнула. — Но что-то у него не складывалось с девушкой, да и в магазине, которым он владел, дела шли плохо. Несколько месяцев назад уехал, кажется, за границу. Честно говоря, я и не знаю, куда. Кажется, его родители тоже не знают, но я давненько с ними не общалась.На следующий день я навестила свою подругу по средней школе, Машу. Она вышла замуж, сидела дома с двумя детьми. Жила в нашем районе. Мария угостила меня кофе и домашним тортом, а потом начала расспрашивать о жизни в большом городе, о работе, в то же время присматривая за двумя малышами. Я спросила об Андрее, но она лишь пожала плечами.— Я не видела его с Пасхи, кажется, уехал в Германию.Все это было немного странно. Как такое возможно, что никто не знает, где он и что с ним? Я разговаривала с приятелями Андрея, но у них даже не было его номера телефона. Расспрашивала подруг, из тех, которые любят знать все обо всех. Однако даже они лишь пожимали плечами.И только одна, Катя, сказала:— Знаешь, эта его девушка, Майка... Помнишь ее, а?Я кивнула. Именно Майя стала между нами много лет назад.— У нее был парень. Такой здоровый громила, работал охранником. Майя с ним порвала, но он все время уговаривал ее вернуться, злился на Андрея, что тот отбил у него девушку. И насколько я знаю, Майка снова с этим громилой.— Ну и что с того? — нахмурила я брови.— Она вернулась к нему, вместо того чтобы уехать с Андреем. После стольких лет. Как по мне, немного странно всё это, не находишь? Как-то подозрительно.«Уехал, ну что ж тут поделать. Если бы хотел, чтобы знакомые с ним общались, оставил бы контакты» - подумала я.Потом я отправилась к своей классной руководительнице из начальной школы. Засиделась у нее и возвращалась домой, когда уже стемнело. Приближаясь к дому, мимоходом поглядела вверх, на окна Андрея. И стала как вкопанная, потому что мне показалось, в квартире кто-то есть! Будто там горит какой-то слабый свет. Я забежала в лифт и поехала наверх, позвонила в дверь моего приятеля, но никто не открыл. Постояла там еще какое-то время, а потом разочарованно спустилась в мамину квартиру, решив, что мне всё почудилось, что приняла за свет отблеск из окон соседнего дома. Приняла душ и легла в постель, взяв книжку. Читала, а глаза закрывались сами собой.Вдруг вздрогнула, услышав странный звук, будто чье-то дыхание. Будто в комнате кто-то был.Мне показалось что я увидела Андрея. Как он мог появится в моей комнате?Я села в постели.— Мама? — спросила, но ответом была тишина.Вдруг рядом со шкафом я заметила чью-то тень. Не закричала лишь потому, что от страха потеряла дар речи. Тень двинулась и через мгновение я увидела… Нет, не ошиблась. Это был Андрей!— Что ты туг делаешь? — прошептала я удивленно и испуганно.Что ему нужно? Как он попал в нашу квартиру? Он не ответил. И вообще выглядел странно. Андрюша покачал головой, приложил палец к губам, будто хотел сказать, чтобы я вела себя тихо. Потом подошел к шкафу и медленным движением вынул из него что-то. Это был альбом со старыми фотографиями. Широко распахнутыми глазами я смотрела, как парень их просматривает.А потом услышала голос:"Алла, Аллочка! Вставай!".Я вскочила с постели. В дверях комнаты стояла мама, улыбаясь мне. Был день, Андрей куда-то пропал. Приснилось ли все это? Может, в последнее время слишком часто о нем думала? Когда после завтрака вернулась в свою комнату, на прикроватной тумбочке увидела старую, помятую школьную фотографию. Мы с Андреем за городом: сидим на упавшем дереве и улыбаемся в объектив. Это было «наше» место. Откуда это фото здесь?До моего отъезда осталась неделя. Я решила как можно больше времени проводить с мамой. А Андрюша и наши с ним отношения — это прошлое. Не видела бывшего бойфренда много лет, почти забыла о его существовании. А тут вдруг каждая мелочь напоминала мне о нем. И еще этот странный сон.Как-то вечером я чистила зубы стоя над умывальником. Зеркало запотело, поэтому я не видела своего отражения. Склонилась над раковиной, выплюнула пасту, а когда выпрямилась… К своему ужасу, заметила, что на запотевшем зеркале что-то появляется… Господи Боже, это были какие-то буквы! Чья-то невидимая рука писала слова одно за другим.ПОМОГИ… НАЙДИ…НА НАШЕМ МЕСТЕ…Волосы у меня встали дыбом. Почему я все это вижу? Может быть, я сошла с ума?В ту ночь я никак не могла уснуть, лежала в постели и все время размышляла о том, что со мной происходит. Устала, но сон не приходил. Я ворочалась с боку на бок, а в голове носились странные мысли. И вдруг, когда за окном уже начало рассветать, вспомнила, как Катька рассказывала мне о бывшей девушке Андрея и об этом охраннике. «Он угрожал Андрюхе, злился на него», — дошло до меня. А потом вспомнилась та фотография. Почему я нашла на тумбочке именно ее? Почему не другую? И еще эта надпись на зеркале. Я села в постели. Что-то вырисовалось у меня в голове, когда я сложила все эти факты в единое целое, но… Нет, это невозможно.Однако с самого утра я поехала в полицию. Что-то заставило меня сделать это, какая-то странная сила. Я не знала, что сказать, как начать. И все-таки нашла нужные слова. Сказала что беспокоюсь о друге детства, что никто не знает, где он, что с ним могло что-то произойти. О чудо, полицейские отнеслись к моему заявлению серьезно. А потом события стали развиваться в бешеном темпе. Оказалось, что Андрей действительно как в воду канул. Никто не знал, где он. Тогда мне вспомнилось место на той фотографии. Я сказала полиции, что он любил там бывать, они стали обыскивать территорию. И нашли его! Вернее, его тело. Моего Андрюшку убил громила-охранник, ревновавший Майку. Тело спрятал в одном из разрушенных бункеров.Думаю, что это дух Андрея навел меня на след преступления. Надеюсь, что душа его обрела покой.Автор - Алла.

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