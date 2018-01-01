Пророк поневоле

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:25 by

Сверхспособности есть у каждого человека. У кого-то они проявляются сами собой. У кого-то вообще не проявляются. А у кого-то их вызывают удары судьбы.Петька был сущим наказанием для нашего района. Отец у него сидел — убил в пьяной драке собутыльника, вкатили огромный срок как раз накануне рождения Петькиного младшего брата. Мать, Людка, тащила четверых детей, горбатилась на ферме, и за Петькой старшим догляда особого не было. Тут не до воспитательного процесса. Вот Петька и рос — как чертополох у дороги. В какую сторону ему удобнее — в такую и тянется. В 14 лет, на заре 90-х, Петька решил, что пора помогать мамаше материально. Начал промышлять мелким рэкетом, сколотил бригаду.В поселке Петьку кто ненавидел и боялся, а кто любил. Он, пощипывая наших коммерсантов, ментов не боялся — все прикормлены. Порой и дебоширил. Зато Петька помогал униженным и оскорбленным. Мог бабке отвалить денег на лечение или многодетной семье оплатить путевки в летний лагерь для детей. А как его девки любили! Но он хранил верность Таньке. Стервозная девица, размалёванная и вульгарная, материлась как сапожник. Но Петьке была в самый раз. К тому же главное, за что он ценил Таньку — за верность, и за то, что не требовала от него законного брака.Однажды приехал к нам один предприниматель - строить фермерское хозяйство. И закрутилась у них с Петькиной мамкой любовь. Тот бесился — не по понятиям это, не ждать отца с зоны, и фермера начал кошмарить. Про то узнала Людка и отходила Петьку. Он терпел — матери можно. Но она от Петькиного смирения вошла в раж и так приложила сыночку по голове сковородкой, что он потерял сознание. Очнувшись, непонимающе смотрел на плачущую мать и бригаду скорой помощи. А потом встал, как ни в чём не бывало, и ушёл к себе. В тот вечер пацаны отмечали Петькину боевую травму. Петька же был хмур и в общем веселье не участвовал. А потом вперил взгляд в Вовку, свою правую руку, и сказал: «Братан, тебе бы к лепиле, у тебя яйца не того цвета». Братва примолкла, Вовка разинул рот. Потом все заржали. А Петька снова потерял сознание.Из-за травмы Петька провалялся в больнице с сотрясением пару недель и ушел из бригады после выписки. Сначала все думали, что у Петьки крыша поехала — он начал говорить, что слышит голос в голове, который сообщает, у кого какая проблема и как ее решить магически. Вовке он советовал проверить мужские причиндалы, а матери — снять венец одиночества. Говорил, что потому ей и достался беспутный их папанька, и так ей и мыкать горькую долю жены без мужа. Мол, папанька вскорости выйдет, да снова сядет. Пацаны стали думать, что их главный поплыл мозгами. А вот Людка прониклась и дала согласие на обряд.Петька на убывающей Луне повел ночью мать на местное кладбище, к могиле ее тезки. Взял свежее куриное яйцо, снесенное их белой курицей накануне, катал вокруг материнской готовы и бубнил: «Луна убывает, венец одиночества с собой забирает. Все зло ушло в яйцо, черное — в белое, белое — в черное, в землю могильную, с живого к мертвому. С рабы Божьей (имя), которой в любви с хорошим мужем жить, к рабе Божьей (имя), что в земле могильной лежит. Аминь!». Петька повторял заговор по количеству лет матери. Потом швырнул яйцо на могилу, оно разбилось — внутри была чернота. Шли домой молча, не оглядываясь.Удивительно, но через неделю пришла бумага с зоны — папаша требовал у Людки развода. А еще через неделю к ней присватался фермер. А папанька женился на другой. Но, выйдя с зоны, через полгода опять туда вернулся — за кражу по пьянке. Так что Петькино предсказание сбылось. Вовка, глядя на такие чудеса, пошел по врачам. А у него рак яичка! Вовремя обнаружили и вылечили — спасибо Петьке!Постепенно все уверовали в Петькины сверхспособности. Про него пошла слава по всему району и области. Он забросил грабежи и заделался целителем. Только жил в одиночестве. Не женился, так как Танька от него ушла, а другая ему была не нужна. А ушла потому, что в шутку спросила, когда выйдет замуж, а Петька ей на полном серьёзе ответил — через 15 лет. 20-летней Таньке это не понравилась, потому что ей замуж как раз хотелось сейчас, и за Петьку, хоть она и вида не подавала. Услышав про 15 лет, она поняла это как намек на то, что она Петьке и даром не нужна. Поехала в столицу искать другого жениха.Через 15 лет, день в день после того предсказания о Танькином небыстром замужестве, к известному целителю Петру пожаловала на прием бизнес-леди Татьяна. Он еле узнал в красивой злющей бабе свою Таньку. «Сволочь! — орала она, — накаркал, мыкаюсь одна, и жениха не предвидится! Денег — завались, а личной жизни ноль!». Петька молчал и отводил глаза. Тогда разъяренная Танька метнулась на кухню, схватила сковороду и изо всех сил долбанула его по голове. Еще и в глаз кулаком засветила. Петька упал со стула. Очнулся — над ним плачущая Танька и бригада скорой помощи. Почти дежавю. Петька улыбнулся грустно: «Улетел…». «Кто улетел, Петенька?» — испуганно всхлипнула Танька. «Ангел улетел. Голос не слышу…».Так сбылось Петькино предсказание — через месяц они венчались с Татьяной в церкви. Правда, им пришлось уехать из поселка — местные возненавидели Таньку за то, что она сковородой убила волшебный Петькин дар.Автор - Ирина.

Ключевые слова: Деревня предсказатель целитель дар творческая история

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