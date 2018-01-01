Дело №18. Часть вторая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:17 by

Ночью я проснулся от тихих, будто шуршащих шагов на кухне. Ну, благо квартира у меня маленькая - кухня и кабинет, так что если вор, то можно и здесь подождать, все равно явится.Вооружившись табельным "релтоном", я уселся на стуле против двери. Минут через двадцать я услышал, что гость, очевидно не прельстившись содержимым холодильника, ложкой и кастрюлей, двинулся в мою засаду. Вскоре в двери показалась его физиономия, замотанная шарфом. Какое-то время вор осознавал суть происходящего, затем, поняв, что с пистолетом шутки плохи, рванулся назад.Я кинулся за ним. Незваный гость пронесся мимо входной двери к концу коридора. "Он что, псих? - пронеслось у меня в голове, - там же только кухня, а из окна прыгать высоковато - восьмой этаж". Но вор действительно прошмыгнул на кухню, одним прыжком оказавшись у окна. В этот момент я, наконец, вспомнил, что у меня в руке пистолет и традиционно выстрелил по ногам."Цель" дрогнула, но нашла силы открыть окно и перекинуться через подоконник.Подбежав к окну, я с лёгкой дрожью глянул вниз. Трупа не было. Совсем. То есть я, конечно, допускаю, что можно выжить, выпрыгнув с восьмого этажа на снег (хотя сам не видел), но чтобы ещё потом с простреленной ногой буквально исчезнуть из-под окон... Простите, господа, по-моему - это тихий бред.Поняв, что снова заснуть уже вряд ли удастся, я заранее оделся как на работу и спустился вниз.Примерно полчаса я изучал снег под окном. И даже под окнами соседей. Но этот осмотр лишь подтвердил, что на снег никто не падал, и что соседей плохо учили не мусорить. Только на одном из деревьев, где-то в метре от земли остался выжженый след. На всякий пожарный я сделал небольшой фотоотчет, окончательно собрался и понуро двинулся на работу.У дверей Департамента меня встретил заспанный Крей.- Слушай, Гриан, - приплясывая от холода, как-то испуганно зашептал он. - Я сегодня... эмм... задержался на работе. Прихожу домой, а там все перерыто, и папка с делами пропала, а там ведь все за месяц... Ты не знаешь, это... Может взломщик какой завёлся? А?Его слова заставили меня задуматься. Сегодня незваный гость приходил и ко мне, и к Крею, но зачем?- А там точно все дела были? - спросил я, начиная смутно что-то понимать.- Ну, не совсем, - неуверенно протянул Крей. - Я вечером восемнадцатое отдал в обработку...- Ясно.Значит, вору нужна была папка с делом №18. А кому она нужна больше всего? Тому, кто непосредственно связан с этим делом. Поскольку труп за папкой прийти не мог, значит это был убийца.В этот момент дверь Департамента открылась с задумчивым скрипом, и наружу выглянул заспанный дежурный.- А что это вы тут делаете, работнички? - вопросил он.- Так вас ждем! - провыли мы, выбивая зубами гвардейские марши.- У вас же с семи утра, а сейчас только пять, - удивился дежурный, но мы, больше не слушая его, протолкнулись в здание.Я опрометью кинулся в архив, где рассматривали и обрабатывали дела. Наспех выжал, станцевав пальцами балетную партию, резервный пароль.Первое, что я увидел, были открытое окно и грязно-кровавые следы на полу. Ну да, конечно, если вор пробрался на восьмой этаж, то проберется и на второй.Думаю, нет смысла говорить, что папки, как с этим, так и ещё с двумя делами, в архиве не было.

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