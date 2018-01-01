Страшно, аж жуть

Страшно, аж жутьИду, дрожу. Вздрагиваю от каждого шороха. Шарахаюсь от каждого куста. И чёрт меня дёрнул пойти этим кладбищем! Хотела сократить дорогу... Как же! Как бы жизнь себе не сократить сердечным приступом.
Вокруг непроглядная темень. Откуда-то издали доносятся жуткие звуки: какие-то скрипы, потрескивания, шелест листьев под чьими-то крадущимися шагами... Хоть бы луна выглянула из-за туч! Всё-таки лучик света в этом мрачном царстве...
Вдруг, словно услышав мои молитвы, сквозь истончившуюся облачную пелену просочился призрачный бледный свет и высветил тёмную человеческую фигуру, стоящую посреди тропинки. Я аж присела:
- Господи, кто здесь?!
- А кто вам нужен? - прозвучал в ответ чуть насмешливый, приятный мужской голос.
- Э-э... - не нашлась я, что ответить.
- Что это вы ходите ночью по кладбищу? - поинтересовался незнакомец.
- Да вот... - промямлила я. - Хотела дорогу сократить...
- А... Ну тогда вас, может, проводить? А то ещё заблудитесь в этой темени.
- Ой, спасибо! - обрадовалась я неожиданной помощи.
Мужчина вежливо взял меня под руку и мы бодро зашагали по дорожке. Разговорились. Вспоминали прошлое, ругали нынешнюю власть за то, что нигде нету фонарей, что дороги стали ужасными, а тёмные улицы опасными из-за разгулявшихся хулиганов и маньяков всех мастей. Так, незаметно, и дошли до выхода из кладбища. Здесь мужчина остановился и сказал:
- Ну, всё, будем прощаться. Мне в другую сторону.
- Ой, спасибо вам, добрый человек! - рассыпалась я в благодарностях. - Сто лет вам жизни! И что бы я без вас делала! Наверное, уже умерла бы от страха!
- Почему? Что на кладбище может быть страшного? - усмехнулся незнакомец (за своей болтовнёй я так и не спросила его имени).
- Ну как же... Могилы, мертвецы... - промямлила я.
- Мертвецы? - снова усмехнулся мужчина. - А чего нас бояться?
Автор - СИРена.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 0
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