Страшно, аж жуть

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:16

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Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:16 by

Иду, дрожу. Вздрагиваю от каждого шороха. Шарахаюсь от каждого куста. И чёрт меня дёрнул пойти этим кладбищем! Хотела сократить дорогу... Как же! Как бы жизнь себе не сократить сердечным приступом.Вокруг непроглядная темень. Откуда-то издали доносятся жуткие звуки: какие-то скрипы, потрескивания, шелест листьев под чьими-то крадущимися шагами... Хоть бы луна выглянула из-за туч! Всё-таки лучик света в этом мрачном царстве...Вдруг, словно услышав мои молитвы, сквозь истончившуюся облачную пелену просочился призрачный бледный свет и высветил тёмную человеческую фигуру, стоящую посреди тропинки. Я аж присела:- Господи, кто здесь?!- А кто вам нужен? - прозвучал в ответ чуть насмешливый, приятный мужской голос.- Э-э... - не нашлась я, что ответить.- Что это вы ходите ночью по кладбищу? - поинтересовался незнакомец.- Да вот... - промямлила я. - Хотела дорогу сократить...- А... Ну тогда вас, может, проводить? А то ещё заблудитесь в этой темени.- Ой, спасибо! - обрадовалась я неожиданной помощи.Мужчина вежливо взял меня под руку и мы бодро зашагали по дорожке. Разговорились. Вспоминали прошлое, ругали нынешнюю власть за то, что нигде нету фонарей, что дороги стали ужасными, а тёмные улицы опасными из-за разгулявшихся хулиганов и маньяков всех мастей. Так, незаметно, и дошли до выхода из кладбища. Здесь мужчина остановился и сказал:- Ну, всё, будем прощаться. Мне в другую сторону.- Ой, спасибо вам, добрый человек! - рассыпалась я в благодарностях. - Сто лет вам жизни! И что бы я без вас делала! Наверное, уже умерла бы от страха!- Почему? Что на кладбище может быть страшного? - усмехнулся незнакомец (за своей болтовнёй я так и не спросила его имени).- Ну как же... Могилы, мертвецы... - промямлила я.- Мертвецы? - снова усмехнулся мужчина. - А чего нас бояться?Автор - СИРена.

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