Сёстры Лисохвост

Сёстры ЛисохвостОни приехали издалека.
Старшая была высокой, с копной огненных волос. Младшая же была ростом пониже, и волосы ее серебрились, как снег под луной.
Когда они только явились, пока выгружали дорожные сумки из старенького "форда", я беззастенчиво разглядывал их обеих, неспешно потягивая кофе. Разглядывал в основном одежду, потому что это занимало меня больше всего в жизни. Делать было нечего, день выдался погожим. Мне бы отправиться на прогулку, но нет, я битый час слонялся от ноутбука к окну и обратно. Через приоткрытую форточку я слышал, как девушки препирались.
У старшей был довольно громкий голос, и практически отсутствовали манеры, насколько я мог судить по тому, как грубо старшая подгоняла младшую. Однако, когда младшая открыла рот, чтобы поставить на место старшую, я понял, что не одна лишь старшая умеет припечатать крепким словцом. Столько непечатного полилось из ее хорошенького рта, что я даже смутился.
В разгар перепалки они заметили меня, осторожно выглядывающего из-за занавески и стаканчиком в руке. Старшая показала мне средний палец, а младшая проорала:
- Какого хрена ты пялишься, м*дак?!
Я поперхнулся и отодвинулся от окна подальше, еще долго слыша ругань с улицы.
Так я познакомился с сестрами Лисохвост.
Они въехали в квартиру напротив. Дом небольшой, практически все друг друга знают. Соседками они были, скажем, так себе. На все мои просьбы убавить громкость музыки, ответом мне служил средний палец.
За замечание на курение в подъезде - средний палец.
За приветствие - ну, понятно.
К слову, не ладили они со всеми жильцами подъезда. Пожилые женщины со второго, четвертого и пятого этажей регулярно перемывали девушкам косточки, пытались вовлечь и меня и других обитателей, но я вежливо отказался от участия в подобных беседах. С того момента обо мне тоже поползли слухи. Они, правда, и раньше были, ведь если человек живет в одиночестве и не заводит даже домашнее животное, с ним явно что-то не так. Впрочем, это никак не мешало сплетницам приходить ко мне в ателье, чтобы заказать какое-нибудь платье или ушить рубашку для супруга. Сплетни сплетнями, а хорошо сидящие вещи, как и хорошего портного, днем с огнем не сыщешь. Да, сейчас не проблема прогуляться до торгового центра или же заказать нужное онлайн. Но можно промахнуться с размером, не найти подходящей расцветки, обнаружить, что блуза пожелтела после недолгой носки, а брюки полиняли даже при соблюдении всех правил стирки, указанных производителем. Таких проблем не бывает, если люди приходят ко мне. Да, ценник сильно отличается от чисел на бирке в магазине, однако вещь прослужит долго, потому что я обхожу стороной ткани отвратительного качества, не берусь за работу, если клиент упрямится и настаивает на безвкусной расцветке. К счастью, клиентов стало достаточно, чтобы морщить нос и высказывать свое недовольство кошмарным горошком или вырвиглазным оттенком будущей подкладки для пальто.
Старшую звали Айла, младшую - Мол. Как я об этом узнал, если беседа не клеилась и сводилась к лаконичному жесту в ответ на любые мои слова?
Айла устроилась официанткой в кафе недалеко от дома, куда я часто раньше заходил пообедать. Там приемлемые цены, вкусный кофе и изумительный сырный суп с креветками. Наверное, самый вкусный во всем городе.
Мол я часто видел в книжном в форменной одежде магазина и с бэйджем на груди.
Если я попадал в кафе, то Айла, поджав губы, обходила меня, как прокаженного.
Если я оказывался в книжном, Мол закатывала глаза и скрывалась за полками с тетрадями.
С одной стороны, я их прекрасно понимал. Мне бы тоже не захотелось столкнуться с кем-то из соседей на работе. С другой стороны, я недоумевал, ведь зла я им не желал и никоим образом не обижал их. Быть может, в их памяти я отпечатался, как чересчур любопытный сосед, который украдкой подглядывал за ними в день приезда, а потом еще достававший своими претензиями.
Иногда Айла все же будто меняла гнев на милость, подходила ко мне в кафе и вполне вежливо разговаривала со мной, принимая заказ. Я видел на ее лице следы усталости, словно она не спала много ночей подряд. Под лазурными глазами залегли тени, девушка двигалась медленно и по нескольку раз переспрашивала у меня что именно я хочу заказать.
Потом она возвращалась к излюбленной манере поведения и продолжала меня игнорировать.
Каково же было моё удивление, когда однажды колокольчик над входной дверью ателье звякнул и на пороге я увидел своих недружелюбных соседок, скромно потупивших глаза.
- Надо же, какой сюрприз,- радушно улыбнулся я, откладывая в сторону очки и вставая с уютного кресла, - совершенно не ожидал увидеть вас в моем скромном ателье.
Мол скрестила руки на груди, и буркнула:
- Если бы мы знали, что ты здесь работаешь, то и не увидел.
Я усмехнулся, но ничего не ответил, ожидая, пока слово возьмет старшая сестра. Айла шумно втянула воздух в легкие, огляделась по сторонам.
- Хорошо у тебя тут, - она задержала взгляд на зеркале от потолка до пола в тяжелой черно-золотой раме. Я любил это зеркало. Купил его практически за бесценок на блошином рынке. Бывший хозяин торопился от него избавиться, бормоча что-то про дурную ауру и возможность увидеть мертвецов в отражении. К сожалению или к счастью, история не подтвердилась. В отражении было видно лишь восхищенных клиентов в новой одежде да самого меня, с довольным лицом наблюдающим за результатами работы.
Но не только зеркало привлекало внимание. Я постарался сделать ателье как можно более уютнее, потому стены выкрасил в кофейно-бежевый оттенок. Обилие света из больших французских окон по обеим сторонам от двери скрывалось за золотистыми шторами.
Напротив зеркала поставил мягкий диван, возле него - стеклянный столик, на который всегда складывал последние выпуски журналов. Были и примерочные, спрятанные от любопытных глаз тяжелыми портьерами. Никто, конечно, не видел что творится в рабочей части ателье, скрытой за темной дубовой дверью, но этого и не нужно.
- Чем могу быть полезен?- спросил я, спрятав руки в карманы брюк. Айла достала из сумочки мятые листы бумаги и протянула мне. Я увидел неряшливые наброски накидок с капюшонами.
- И это все?- я невольно улыбнулся. Я потянулся за очками, что остались лежать на стойке, за которой обычно сидела моя помощница. В тот день ее не было, заболела.
- Желательно еще сделать вот здесь крепление, - Айла подошла ко мне поближе и ткнула пальцем в место, где капюшон соединялся с остальной частью накидки,- ну знаешь, чтобы не на шнурках держалось, а плотно к шее прилегало.
Задача простая.
- Чай, кофе? - предложил я, поведя рукой в сторону дивана, приглашая сестер присесть.
- Кофе, - Мол первая бухнулась на диван, закинув ногу на ногу. Айла просто покачала головой.
- Ничего не хочу.
Когда с замерами и кофе было покончено, Айла внесла предоплату, притом куда больше, чем та сумма, что я озвучил.
- Не стоит, - отказался я, покачав головой. Девушка молча положила деньги на стойку, проигнорировав мои слова, взяла под руку сестру и они ушли, не попрощавшись.
Накидками обе оказались более чем довольны. Мол тут же кинулась к зеркалу, чтобы примерить обновку, Айла же пока отсчитывала остаток суммы. Моя помощница, увидев сумму, снова превышающую цену в разы, округлила глаза.
- Госпожа, - промямлила помощница и вернула часть денег, - вы слишком щедры.
Айла повернулась ко мне, наблюдающему за примеркой Мол. Я был чрезвычайно доволен. Накидки получились чудесными. Поскольку пожеланий по выбору ткани не было, как не было их и по нужной длине, накидки вышли из плотного материала черного цвета с серебристой подкладкой, напоминающей по оттенку волосы Мол. Внешняя часть накидок была пропитана специальным раствором, не позволяющим полностью промокнуть в дождь или под сильным снегопадом. На боках накидок я сделал прорези для рук, добавил заклепки, чтобы в холод сестры смогли застегнуть накидки и сберечь немного тепла.
- Я всего лишь хочу расплатиться за добавленные детали, которых нет в эскизах,- пробормотала Айла, протягивая деньги уже мне. Я вежливо попросил ее убрать деньги туда, откуда она их достала.
- Это мелочи, - сказал я, не сводя глаз с накидки на Мол. В голову пришла мысль о том, что я мог бы разработать собственную линию одежды и расширить ателье магазином. Но нет, тогда вещи потеряют индивидуальность, а я сам превращусь в тех, кого недолюбливаю - изготовителя одежды, штампующего ее на конвейере, не заботящегося о том, что все люди уникальны, отличаются по росту и весу, пусть даже они носят одинаковый размер.
- Спасибо, - тихо произнесла Айла. Я оторвался от накидки и перевел взгляд на старшую сестру, вид у которой оставлял желать лучшего. Куда-то подевался чудесный лазурный цвет глаз, вместо него я видел черно-синюю морскую пучину.
- Заходите как-нибудь на чашку чая. Просто по-соседски, - пробормотал я. Сестры синхронно кивнули.
Той же ночью меня разбудил громкий стук в дверь. На пороге стояла Айла с широко распахнутыми от ужаса глазами.
- Помоги, пожалуйста, - прошептала она, как-то странно ухватив меня за плечи. Спросонья мне показалось это лишь продолжением сна. Но когда я почувствовал, что рукава моей пижамной рубашки намокли, что накидка девушки изодрана в лохмотья, голова сразу прояснилась.
У Айлы не было правой кисти. На ее месте болтались такие же изжеванные лохмотья, похожие на остатки одежды.
Я невольно отшатнулся, сглотнул.
- Умоляю, - уже проскулила Айла, опустила руки и зарыдала, осев на корточки.
- Где Мол? - только и смог спросить я, севшим от испуга голосом. Айла не ответила, лишь сильнее зашлась в рыданиях.
Когда она привела меня в их квартиру, к моему горлу подступила тошнота. Мол абсолютно неподвижно лежала на диване, закатив глаза. У нее практически отсутствовал подбородок, все, что ниже шеи - залито красным.
Я видел, как вздымалась ее грудь. Она дышала тяжело, прерывисто, будто никак не может очнуться от кошмара.
Если не брать во внимание увиденное, то что-то не так. Лицо Мол выглядело иначе, как и ее тело. Оно было как бы немного деформировано. Ноги ниже колен черного цвета, чуть суженные к ступне. Руки походили на обугленные ветки.
- Кто это сделал? - спросил я, таращась на кровоточащий подбородок девушки, вернее на то, что от него осталось, а потом опомнился:
- Какого черта ты не вызовешь "скорую"?
- Не могу-у-у, - завыла Айла, рухнула на пол и как-то сразу уменьшилась под натиском нарастающей истерики.
Я дважды чертыхнулся, с трудом выудил у нее информацию про то, где у них хранится аптечка.
Ну что за дела! Привела меня, показала то, с чем справиться сама не в силах, но вместо того, чтобы действовать сообща, она предпочитает рыдать, ничего не слыша и не видя вокруг. Впрочем, когда кровь немного отхлынула от головы, я понял, что зря сержусь. Ей ни до чего нет дела в данной ситуации.
Аптечка нашлась в кухонном шкафчике, и, хвала небесам, там обнаружилась перекись водорода, бинты, маленькая бутылка виски. Такие можно купить в аэропортах и привезти в качестве сувенира. Но кто такое станет хранить в аптечке? Хотя, быть может, там ей и место. Все остальное содержимое для лечения физических ран, виски - для ран душевных.
- Пей, - я вручил бутылочку Айле. Девушка сначала мотнула головой.
- Пей, говорю!
Она кое-как отвинтила крышку дрожащими руками, поднесла ее к губам.
- Ей нужно в больницу, - произнес я, снова посмотрев на Мол, - она просто умрет от потери крови.
Айла зашипела на меня:
- Я же сказала, что не могу. Нельзя ей в больницу!
Тут-то я увидел у Мол хвост. Длинный лисий хвост. Черно-серебряный мех. Видимо, поначалу она его пыталась спрятать, а теперь позабыла про это из-за боли.
- Это что? - заикаясь, выдавил я, делая шаг назад. Айла залпом осушила бутылочку, выдохнула, взяла себя в руки, усадила меня в кресло.
- У тебя есть знакомые врачи?
Я кивнул.
Мол подлатали. За кошмарно огромную сумму денег, которую я в жизни не держал в руках за раз и вряд ли со мной такое произойдет. У Айлы же она обнаружилась в сумочке. Когда стопка купюр спряталась в кармане моего давнего приятеля, а лицо Мол более или менее приведено в порядок, рука Айлы забинтована, он, бросив последний изумленный взгляд на лисий хвост, покачал головой, словно знал наперед, что ничего хорошего не произойдет в дальнейшем. Мол через некоторое время заснула, а Айлу я потащил на кухню.
- Что произошло? - спросил я, наливая в чайник воды. Руки тряслись и на меня снова накатил страх. Айла молчала, вперившись взглядом в стол. В шкафчике нашелся растворимый кофе, которого я от души насыпал в две чашки. Порывшись еще немного я нашел початую бутылку коньяка. Пока вода закипала, я полез в холодильник. Впрочем, зря. Кроме полиэтиленового пакета с мясом я ничего не нашел.
- Ты, наверное, меня не расслышала, - я присел на корточки возле Айлы и как следует тряхнул ее,- какого хрена с вами случилось?
Айла задрожала.
- Тебе не кажется, что я имею право знать, особенно после того что увидел? - продолжал настаивать я, пытаясь заглянуть в глаза девушке. Она упорно избегала зрительного контакта.
- Отлично, - процедил я сквозь зубы, усаживаясь за стол напротив Айлы. Через какое-то время чайник засвистел, я добавил кипяток в чашки с горстками кофе, плеснул туда же коньяка. Вкус вышел отвратительным, и я закашлялся, когда сделал пару глотков, предварительно подув на получившийся напиток. По спине пробежали мурашки. Ну да зато это гарантировано взбодрит. Мне вдруг вспомнилась накидка, изорванная в лохмотья, и на душе стало тоскливо.
- Ведьма, - выдохнула Айла, когда я поставил перед ней чашку.
- Какая ведьма?
Девушка прикрыла глаза и начала говорить. Полушепотом, быстро и сбивчиво. Сестры Лисохвост, оказывается, приехали не просто так, а движимые чувством мести и справедливости. С огромным трудом отыскав женщину из соседнего дома, которая оказалась не против побаловаться с черной магией, девушки решили мстить за то, что эта ведьма сделала с их прабабкой много-много лет назад. За проклятие, из-за которого все девочки в семье стали рождаться наполовину людьми, наполовину лисицами. Это не давало нормально жить, сильно выматывало. Звериная половина рвалась на волю, человеческая же сущность пыталась ее сдержать.
Спросите, что ж такого сделала их прабабка, после чего на все семейство такую беду наслали? Айла ответит, что прабабка увела мужчину у ведьмы, да только не нарочно, случайно, ввиду своей ангельской красоты.
Спросите, как так вышло, что одна девчонка лишилась руки, второй теперь впору маску носить не снимая? Айла промолчит, я же отвечу: ведьма оказалась не просто там шарлатанкой какой-нибудь, а настоящей злой колдуньей, закаленной, подкованной и готовой дать отпор. Неспроста же она до сих пор жива, а в семье Айлы и Мол сменилось уже несколько поколений.
Я бы после такого наверняка просто-напросто уехал бы куда глаза глядят. Ну руки нет, так это не беда, мало ли чего в следующий раз лишат.
Айла со мной не согласилась.
- Нужно довести дело до конца, - закончив рассказ, просипела Айла. Я, уже несколько захмелевший, с непониманием уставился на нее.
- Давай-ка вы обойдетесь без этого. Я даже могу поставить на того, кто действительно доведет все до финальной точки. И, увы, это не ты с сестрой.
Айла сердито посмотрела на меня.
- Как ты не понимаешь!
- Погляди на Мол! - я не дал ей высказаться, грубо перебив девушку,- просто пойди и погляди на нее, Айла! Ты права, мне не понять тебя, уже просто из-за увиденного. Неужели так плоха ваша жизнь, что вы готовы положить ее на алтарь мести?
Айла встала, пошатываясь доковыляла до холодильника, достала тот самый пакет с мясом, вывернула мясо в глубокую тарелку, вернулась на свое место и принялась есть. Ее рот стал чуть больше, немного вытянулся, а вместо обычных человеческих зубов я увидел неровный частокол из заостренных костяных игл. Айла ела и смотрела мне в глаза, вероятно, ожидая того, что меня сейчас начнет тошнить, попрошу остановиться или нечто в этом роде. Однако я просто наблюдал за тем, как Айла отправляет в глотку кусок за куском, слизывая кровь с подбородка.
- Как я вижу, единственный минус в том, что приходится питаться сырым мясом, верно? - спросил я, делая еще глоток и снова морщась.
- Человечиной.
Кофе едва не полился обратно.
- Что?
- Нам приходится питаться человечиной. Это один из побочных эффектов проклятия. Чтобы сопротивляться преобладанию звериной сущности.
Я прикрыл рот рукой. Теперь к горлу действительно подкатывала тошнота.
- Пожалуй, мне пора. Чем смог - помог, а дальше решай сама.
Айла облизала пальцы, сверкнула глазами.
- Но имей в виду, у меня дома есть ружье. Так, предупреждаю на всякий случай.
Едва я закрыл дверь своей квартиры, как возникло желание забаррикадироваться и никогда не выходить наружу. Я забрался в кровать, сначала кинув безнадежно испачканную пижаму в стирку. Постельное белье приятно холодило кожу. Сон все никак не шел, я просто смотрел в потолок и думал, думал. Что бы я сам делал в такой ситуации, если оказался наполовину человеком, наполовину зверем? В принципе, я бы вряд ли ввязался в вендетту. Если бы жить надоело, есть более доступные способы с ней расстаться, а не лезть при этом к агрессивно настроенной особе, которая мало того, что совсем не будет рада встречи с потомками женщины, оскорбившей ведьму, так еще и обиду наверняка до сих пор держит.
Я тихо засмеялся. Ведьма.
У меня есть смартфон, я не смыслю жизни без интернета. Раз в неделю я обязательно смотрю какой-нибудь фильм, созваниваюсь с родителями, которые живут в далеком городе у моря, где мне оказалось невыносимо жить после годов ненавистной школы. Я много лет занимаюсь пошивом качественной одежды, читаю книги и стараюсь гулять почаще, чтобы проветривать голову. Мне нравится покупать крепкий кофе в бумажных стаканчиках, на которых пишут моё имя и, если повезет, симпатичная бариста нарисует над именем сердечко. Но при всем при этом в квартире напротив живут проклятые девушки, питающиеся человечиной, а в соседнем доме, по их словам, обитает самая настоящая ведьма, к которой лучше не соваться, если руки дороги. А мне дороги, да и соваться я бы к ней все равно не стал.
Следующим днем ко мне в ателье заглянула высокая стройная женщина в шляпке с вуалью на лицо.
- Добро пожаловать, - поприветствовал ее я, постаравшись улыбнуться как можно дружелюбнее. Бессонная ночь давала о себе знать, но я надеялся, что клиенты не будут сильно рассматривать мои синяки под глазами. Женщина остановилась напротив зеркала, убрала вуаль с лица, внимательно вгляделась в зеркальную гладь, улыбнулась.
- Какое старинное, - мягко сказала она, - вы знали, что в нем при желании можно разглядеть души всех предыдущих владельцев, умерших, смотрясь в свое отражение?
Честно говоря, у меня даже не нашлось слов, которые я смог бы сложить во вразумительный ответ.
- Подойдите поближе, - женщина поманила меня к себе и я непонятно почему подчинился. Она аккуратно взяла меня под локоть.
- Смотрите.
Женщина указала пальцем на зеркало.
- Видите юную девушку с фиолетовым отпечатком веревки на шее? Она повесилась на кожаном ремне своего отца, не вытерпев разлуки с любимым человеком, в то время, как родители принуждали ее выйти замуж по расчету.
Я изо всех сил старался увидеть то, о чем говорила женщина, но не получалось.
- По правую руку от нее стоит мальчик-подросток, который полоснул себе по горлу опасной бритвой из-за невыносимых головных болей. Правда, случилось это лет на сто позже после кончины девушки.
- Простите, госпожа, - вежливо сказал я,- но ничего из того, что вы сейчас рассказали, я не вижу.
Женщина снова улыбнулась.
- Зеркало может вам показать и грядущие смерти, если захотеть.
- Вы ко мне по какому-то делу? - я силился оторвать взгляд от зеркала, но не мог, потому что мне привиделся мой собственный труп, лежащий на полу с разорванным горлом. Женщина поправила шляпку.
- Я к вам с советом. Будет очень здорово, если вы ему последуете.
- Внимательно слушаю, - я скрестил руки на груди, поправив очки. Женщина присела на диван, положив рядом с собой свою небольшую сумочку.
- Полагаю, вам хорошо известны сестры Лисохвост.
Я кивнул.
- Не настолько хорошо, как вы думаете. Они просто мои соседки.
Женщина хмыкнула.
- Только соседки?
- Я знаком с историей их проклятия, если вы об этом.
У женщины глаза вспыхнули зеленым огнем и тут же погасли.
- Прошу прощения, конечно, но что именно вам рассказали о проклятии?
- Семья сестер проклята за слабину их прабабки, которая имела наглость увести мужчину у могущественной ведьмы. Думается мне, что именно она сейчас сидит на моем диване,- я вздохнул. Женщина взбила рукой пышные смоляные кудри, откинула их с плеч на спину.
- Насчет могущественной вы мне несколько польстили. Да и не была я ведьмой тогда.
Она чуть подалась вперед.
- Только увела она мужа, не просто возлюбленного или жениха. Супруга, от которого я носила под сердцем первенца. Желанного, выстраданного.
У меня как-то резко пересохло в горле.
- Ребенка я тоже потеряла, упав с лестницы, - она сказала это очень спокойно. От этого спокойствия в голосе я почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал холодок.
- И тогда, лежа в крови у подножия лестницы, я стала звать на помощь. Кого угодно, лишь бы меня услышали.
Она плотоядно оскалилась.
- И меня услышали.
Я бы все отдал в тот момент, чтобы не смотреть в глаза ведьмы.
- Услышал тот, кто бродит во тьме, кто приходит, к таким, как я.
За спиной как будто кто-то тихо вздохнул. Помощницы снова не было на месте, она отпросилась, чтобы забрать туфли из мастерской.
- Мой бывший супруг не протянул долго в браке с Лисохвост. Он повесился на яблоне, прямо под окнами их гостиной. Когда Лисохвост была беременна своей дочерью. Девочка родилась с лисьим хвостом. Откуда я это знаю?
Мне хотелось закричать от внезапно навалившегося ужаса, от которого сердце ушло в пятки. В затылок понесся еще один вздох и запахло псиной.
- Тот, кто меня услышал, рассказал.
- Так что там с советом?
Соблазн повернуться и посмотреть был велик, но какой-то частью себя я понимал, что лучше этого не делать.
- Игнорируйте их. Будто их не существует.
Женщина вновь взглянула на зеркало. Я поджал губы.
- Вероятно, я сейчас спрошу то, что вам не понравится. Но разве девушки заслужили так страдать из-за оплошности женщины, которую они, возможно, даже и не застали на этом свете?
Колокольчик над дверью звякнул. Ведьма приосанилась, оставив мой вопрос без ответа, поскольку в ателье вошли сестры Лисохвост. Лицо Мол было скрыто шарфом, а Айла прятала отсутствие кисти в длинном рукаве поношенного свитера.
- Нам бы новые накидки, - сказала она, не заметив мою гостью.
- Вам уже ничего не понадобится.
Ведьма встала с дивана, горделиво вздернула подбородок. Айлу затрясло.
- Ты! - прошипела она, прежде чем упасть на четвереньки. Затрясло и Мол. Ведьма хлопнула в ладоши и за моей спиной раздалось приглушенное рычание. Я сделал осторожный шаг назад, боясь упереться спиной в того, кто дышал мне в затылок. Однако ничего не произошло. Потому еще шаг. И еще.
Лицо Айлы вытянулось, а глаза стали ядовито-желтого цвета. Она резко повернула голову ко мне, я охнул и попросту трусливо скрылся за стойкой. Я слышал рычание, чувствовал, как накаляется воздух в ателье. Еще мгновение и точно произойдет нечто очень нехорошее. Трясущимися руками я достал телефон из кармана брюк и написал помощнице, что у нее сегодня выходной до конца дня и чтобы она даже не думала возвращаться на рабочее место.
Едва я закончил набирать сообщение, как закричала Айла. Закричала и Мол. Раздавались глухие удары. Звон стекла. Снова рычание, треск разрываемой плоти, ломающихся костей.
Всхлипы.
Громкий звериный рык.
Я зажмурился, прижав ладони к ушам. И зря не зажал нос, потому что по ателье поплыл сладковатый запах крови. Псиной завоняло так, что голова пошла кругом.
Криков больше не было. Только звук, как будто кто-то ел. Медленно жевал.
Я не знаю, сколько это продолжалось. Я раскачивался из стороны в сторону, шепотом пытался успокоить сам себя, унять дрожь в коленках.
Но потом наступила тишина.
Я открыл глаза, отнял руки от головы. Действительно, все стихло. Кое-как поднялся, выглянул из-за стойки и тут же прижал руку ко рту, увещевая желудок прекратить пытаться вытолкнуть наружу свое содержимое.
Ведьма сидела на диване, листая один из журналов. Перед ней же огромная темно-красная лужа, в которой виднелись обломки чего-то белого. Вариантов немного, скорее всего, это были кости. Я вышел из-за стойки, опираясь на нее рукой.
- Что вы наделали?- прошептал я, глядя то на лужу, то на ведьму, которая перелистнула страницу. На носах ее туфель были брызги крови.
- Обеспечила себе покой на долгие годы вперед.
Она опустила вуаль на лицо, кивнула мне в знак прощания, открыла дверь и вышла на улицу. Следом за ней, ветряным вихрем, вылетел кто-то невидимый.
Я осел на пол, разглядывая лужу крови, оставшуюся после сестер Лисохвост. Стоило мне посмотреть на зеркало, как дышать стало нечем. Из-за той стороны зеркальной глади на меня смотрели две худенькие девушки с лисьими головами.
В ателье пришлось менять напольное покрытие. Как бы я старательно не отмывал кровь, все равно осталось бурое пятно. Клиенты, которым действительно было что-то нужно, не ленились приходить сделать заказ и снять мерки ко мне домой. С ведьмой я иногда пересекался на улице или в магазинах. Она всегда вежливо улыбалась, чуть приподняв край вуали. Но я старался не подходить близко, боясь снова ощутить присутствие кого-то невидимого и оттого весьма опасного. Хотя что может оказаться опаснее разъяренной женщины, которая во что бы то ни стало решила воздать обидчикам сполна?
Зеркало в ателье осталось на своем законном месте, пусть я и стал неизменно видеть в нем сестер Лисохвост. Они стояли, прижав руки к зеркалу с обратной стороны, глядя на меня ядовито-желтыми глазами на лисьих головах. Я лишь отворачивался, отмахиваясь от назойливого видения. Не мог их жалеть, как не мог и осуждать. Периодически я даже слышал, как сестры скребут ногтями изнутри зеркала. Самое неприятное заключалось в том, что этот отвратительный звук слышали и клиенты. Я отвлекал их внимание на кофе, чай, новые выпуски журналов с глянцевыми обложками и красочными фотографиями, если они ждали упаковки готового заказа.
Спустя какое-то время я даже привык к тому, что сестры постоянно стояли с той стороны зеркала.
Но в один день, открыв дверь ателье, я увидел, что зеркало треснуло прямо посередине. В нем больше ничего не отражалось.
Автор - LostSummoner.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:27 by КосмонастьПросмотров: 67Комментарии: 3
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