Сёстры Лисохвост

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:40

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Они приехали издалека.Старшая была высокой, с копной огненных волос. Младшая же была ростом пониже, и волосы ее серебрились, как снег под луной.Когда они только явились, пока выгружали дорожные сумки из старенького "форда", я беззастенчиво разглядывал их обеих, неспешно потягивая кофе. Разглядывал в основном одежду, потому что это занимало меня больше всего в жизни. Делать было нечего, день выдался погожим. Мне бы отправиться на прогулку, но нет, я битый час слонялся от ноутбука к окну и обратно. Через приоткрытую форточку я слышал, как девушки препирались.У старшей был довольно громкий голос, и практически отсутствовали манеры, насколько я мог судить по тому, как грубо старшая подгоняла младшую. Однако, когда младшая открыла рот, чтобы поставить на место старшую, я понял, что не одна лишь старшая умеет припечатать крепким словцом. Столько непечатного полилось из ее хорошенького рта, что я даже смутился.В разгар перепалки они заметили меня, осторожно выглядывающего из-за занавески и стаканчиком в руке. Старшая показала мне средний палец, а младшая проорала:- Какого хрена ты пялишься, м*дак?!Я поперхнулся и отодвинулся от окна подальше, еще долго слыша ругань с улицы.Так я познакомился с сестрами Лисохвост.Они въехали в квартиру напротив. Дом небольшой, практически все друг друга знают. Соседками они были, скажем, так себе. На все мои просьбы убавить громкость музыки, ответом мне служил средний палец.За замечание на курение в подъезде - средний палец.За приветствие - ну, понятно.К слову, не ладили они со всеми жильцами подъезда. Пожилые женщины со второго, четвертого и пятого этажей регулярно перемывали девушкам косточки, пытались вовлечь и меня и других обитателей, но я вежливо отказался от участия в подобных беседах. С того момента обо мне тоже поползли слухи. Они, правда, и раньше были, ведь если человек живет в одиночестве и не заводит даже домашнее животное, с ним явно что-то не так. Впрочем, это никак не мешало сплетницам приходить ко мне в ателье, чтобы заказать какое-нибудь платье или ушить рубашку для супруга. Сплетни сплетнями, а хорошо сидящие вещи, как и хорошего портного, днем с огнем не сыщешь. Да, сейчас не проблема прогуляться до торгового центра или же заказать нужное онлайн. Но можно промахнуться с размером, не найти подходящей расцветки, обнаружить, что блуза пожелтела после недолгой носки, а брюки полиняли даже при соблюдении всех правил стирки, указанных производителем. Таких проблем не бывает, если люди приходят ко мне. Да, ценник сильно отличается от чисел на бирке в магазине, однако вещь прослужит долго, потому что я обхожу стороной ткани отвратительного качества, не берусь за работу, если клиент упрямится и настаивает на безвкусной расцветке. К счастью, клиентов стало достаточно, чтобы морщить нос и высказывать свое недовольство кошмарным горошком или вырвиглазным оттенком будущей подкладки для пальто.Старшую звали Айла, младшую - Мол. Как я об этом узнал, если беседа не клеилась и сводилась к лаконичному жесту в ответ на любые мои слова?Айла устроилась официанткой в кафе недалеко от дома, куда я часто раньше заходил пообедать. Там приемлемые цены, вкусный кофе и изумительный сырный суп с креветками. Наверное, самый вкусный во всем городе.Мол я часто видел в книжном в форменной одежде магазина и с бэйджем на груди.Если я попадал в кафе, то Айла, поджав губы, обходила меня, как прокаженного.Если я оказывался в книжном, Мол закатывала глаза и скрывалась за полками с тетрадями.С одной стороны, я их прекрасно понимал. Мне бы тоже не захотелось столкнуться с кем-то из соседей на работе. С другой стороны, я недоумевал, ведь зла я им не желал и никоим образом не обижал их. Быть может, в их памяти я отпечатался, как чересчур любопытный сосед, который украдкой подглядывал за ними в день приезда, а потом еще достававший своими претензиями.Иногда Айла все же будто меняла гнев на милость, подходила ко мне в кафе и вполне вежливо разговаривала со мной, принимая заказ. Я видел на ее лице следы усталости, словно она не спала много ночей подряд. Под лазурными глазами залегли тени, девушка двигалась медленно и по нескольку раз переспрашивала у меня что именно я хочу заказать.Потом она возвращалась к излюбленной манере поведения и продолжала меня игнорировать.Каково же было моё удивление, когда однажды колокольчик над входной дверью ателье звякнул и на пороге я увидел своих недружелюбных соседок, скромно потупивших глаза.- Надо же, какой сюрприз,- радушно улыбнулся я, откладывая в сторону очки и вставая с уютного кресла, - совершенно не ожидал увидеть вас в моем скромном ателье.Мол скрестила руки на груди, и буркнула:- Если бы мы знали, что ты здесь работаешь, то и не увидел.Я усмехнулся, но ничего не ответил, ожидая, пока слово возьмет старшая сестра. Айла шумно втянула воздух в легкие, огляделась по сторонам.- Хорошо у тебя тут, - она задержала взгляд на зеркале от потолка до пола в тяжелой черно-золотой раме. Я любил это зеркало. Купил его практически за бесценок на блошином рынке. Бывший хозяин торопился от него избавиться, бормоча что-то про дурную ауру и возможность увидеть мертвецов в отражении. К сожалению или к счастью, история не подтвердилась. В отражении было видно лишь восхищенных клиентов в новой одежде да самого меня, с довольным лицом наблюдающим за результатами работы.Но не только зеркало привлекало внимание. Я постарался сделать ателье как можно более уютнее, потому стены выкрасил в кофейно-бежевый оттенок. Обилие света из больших французских окон по обеим сторонам от двери скрывалось за золотистыми шторами.Напротив зеркала поставил мягкий диван, возле него - стеклянный столик, на который всегда складывал последние выпуски журналов. Были и примерочные, спрятанные от любопытных глаз тяжелыми портьерами. Никто, конечно, не видел что творится в рабочей части ателье, скрытой за темной дубовой дверью, но этого и не нужно.- Чем могу быть полезен?- спросил я, спрятав руки в карманы брюк. Айла достала из сумочки мятые листы бумаги и протянула мне. Я увидел неряшливые наброски накидок с капюшонами.- И это все?- я невольно улыбнулся. Я потянулся за очками, что остались лежать на стойке, за которой обычно сидела моя помощница. В тот день ее не было, заболела.- Желательно еще сделать вот здесь крепление, - Айла подошла ко мне поближе и ткнула пальцем в место, где капюшон соединялся с остальной частью накидки,- ну знаешь, чтобы не на шнурках держалось, а плотно к шее прилегало.Задача простая.- Чай, кофе? - предложил я, поведя рукой в сторону дивана, приглашая сестер присесть.- Кофе, - Мол первая бухнулась на диван, закинув ногу на ногу. Айла просто покачала головой.- Ничего не хочу.Когда с замерами и кофе было покончено, Айла внесла предоплату, притом куда больше, чем та сумма, что я озвучил.- Не стоит, - отказался я, покачав головой. Девушка молча положила деньги на стойку, проигнорировав мои слова, взяла под руку сестру и они ушли, не попрощавшись.Накидками обе оказались более чем довольны. Мол тут же кинулась к зеркалу, чтобы примерить обновку, Айла же пока отсчитывала остаток суммы. Моя помощница, увидев сумму, снова превышающую цену в разы, округлила глаза.- Госпожа, - промямлила помощница и вернула часть денег, - вы слишком щедры.Айла повернулась ко мне, наблюдающему за примеркой Мол. Я был чрезвычайно доволен. Накидки получились чудесными. Поскольку пожеланий по выбору ткани не было, как не было их и по нужной длине, накидки вышли из плотного материала черного цвета с серебристой подкладкой, напоминающей по оттенку волосы Мол. Внешняя часть накидок была пропитана специальным раствором, не позволяющим полностью промокнуть в дождь или под сильным снегопадом. На боках накидок я сделал прорези для рук, добавил заклепки, чтобы в холод сестры смогли застегнуть накидки и сберечь немного тепла.- Я всего лишь хочу расплатиться за добавленные детали, которых нет в эскизах,- пробормотала Айла, протягивая деньги уже мне. Я вежливо попросил ее убрать деньги туда, откуда она их достала.- Это мелочи, - сказал я, не сводя глаз с накидки на Мол. В голову пришла мысль о том, что я мог бы разработать собственную линию одежды и расширить ателье магазином. Но нет, тогда вещи потеряют индивидуальность, а я сам превращусь в тех, кого недолюбливаю - изготовителя одежды, штампующего ее на конвейере, не заботящегося о том, что все люди уникальны, отличаются по росту и весу, пусть даже они носят одинаковый размер.- Спасибо, - тихо произнесла Айла. Я оторвался от накидки и перевел взгляд на старшую сестру, вид у которой оставлял желать лучшего. Куда-то подевался чудесный лазурный цвет глаз, вместо него я видел черно-синюю морскую пучину.- Заходите как-нибудь на чашку чая. Просто по-соседски, - пробормотал я. Сестры синхронно кивнули.Той же ночью меня разбудил громкий стук в дверь. На пороге стояла Айла с широко распахнутыми от ужаса глазами.- Помоги, пожалуйста, - прошептала она, как-то странно ухватив меня за плечи. Спросонья мне показалось это лишь продолжением сна. Но когда я почувствовал, что рукава моей пижамной рубашки намокли, что накидка девушки изодрана в лохмотья, голова сразу прояснилась.У Айлы не было правой кисти. На ее месте болтались такие же изжеванные лохмотья, похожие на остатки одежды.Я невольно отшатнулся, сглотнул.- Умоляю, - уже проскулила Айла, опустила руки и зарыдала, осев на корточки.- Где Мол? - только и смог спросить я, севшим от испуга голосом. Айла не ответила, лишь сильнее зашлась в рыданиях.Когда она привела меня в их квартиру, к моему горлу подступила тошнота. Мол абсолютно неподвижно лежала на диване, закатив глаза. У нее практически отсутствовал подбородок, все, что ниже шеи - залито красным.Я видел, как вздымалась ее грудь. Она дышала тяжело, прерывисто, будто никак не может очнуться от кошмара.Если не брать во внимание увиденное, то что-то не так. Лицо Мол выглядело иначе, как и ее тело. Оно было как бы немного деформировано. Ноги ниже колен черного цвета, чуть суженные к ступне. Руки походили на обугленные ветки.- Кто это сделал? - спросил я, таращась на кровоточащий подбородок девушки, вернее на то, что от него осталось, а потом опомнился:- Какого черта ты не вызовешь "скорую"?- Не могу-у-у, - завыла Айла, рухнула на пол и как-то сразу уменьшилась под натиском нарастающей истерики.Я дважды чертыхнулся, с трудом выудил у нее информацию про то, где у них хранится аптечка.Ну что за дела! Привела меня, показала то, с чем справиться сама не в силах, но вместо того, чтобы действовать сообща, она предпочитает рыдать, ничего не слыша и не видя вокруг. Впрочем, когда кровь немного отхлынула от головы, я понял, что зря сержусь. Ей ни до чего нет дела в данной ситуации.Аптечка нашлась в кухонном шкафчике, и, хвала небесам, там обнаружилась перекись водорода, бинты, маленькая бутылка виски. Такие можно купить в аэропортах и привезти в качестве сувенира. Но кто такое станет хранить в аптечке? Хотя, быть может, там ей и место. Все остальное содержимое для лечения физических ран, виски - для ран душевных.- Пей, - я вручил бутылочку Айле. Девушка сначала мотнула головой.- Пей, говорю!Она кое-как отвинтила крышку дрожащими руками, поднесла ее к губам.- Ей нужно в больницу, - произнес я, снова посмотрев на Мол, - она просто умрет от потери крови.Айла зашипела на меня:- Я же сказала, что не могу. Нельзя ей в больницу!Тут-то я увидел у Мол хвост. Длинный лисий хвост. Черно-серебряный мех. Видимо, поначалу она его пыталась спрятать, а теперь позабыла про это из-за боли.- Это что? - заикаясь, выдавил я, делая шаг назад. Айла залпом осушила бутылочку, выдохнула, взяла себя в руки, усадила меня в кресло.- У тебя есть знакомые врачи?Я кивнул.Мол подлатали. За кошмарно огромную сумму денег, которую я в жизни не держал в руках за раз и вряд ли со мной такое произойдет. У Айлы же она обнаружилась в сумочке. Когда стопка купюр спряталась в кармане моего давнего приятеля, а лицо Мол более или менее приведено в порядок, рука Айлы забинтована, он, бросив последний изумленный взгляд на лисий хвост, покачал головой, словно знал наперед, что ничего хорошего не произойдет в дальнейшем. Мол через некоторое время заснула, а Айлу я потащил на кухню.- Что произошло? - спросил я, наливая в чайник воды. Руки тряслись и на меня снова накатил страх. Айла молчала, вперившись взглядом в стол. В шкафчике нашелся растворимый кофе, которого я от души насыпал в две чашки. Порывшись еще немного я нашел початую бутылку коньяка. Пока вода закипала, я полез в холодильник. Впрочем, зря. Кроме полиэтиленового пакета с мясом я ничего не нашел.- Ты, наверное, меня не расслышала, - я присел на корточки возле Айлы и как следует тряхнул ее,- какого хрена с вами случилось?Айла задрожала.- Тебе не кажется, что я имею право знать, особенно после того что увидел? - продолжал настаивать я, пытаясь заглянуть в глаза девушке. Она упорно избегала зрительного контакта.- Отлично, - процедил я сквозь зубы, усаживаясь за стол напротив Айлы. Через какое-то время чайник засвистел, я добавил кипяток в чашки с горстками кофе, плеснул туда же коньяка. Вкус вышел отвратительным, и я закашлялся, когда сделал пару глотков, предварительно подув на получившийся напиток. По спине пробежали мурашки. Ну да зато это гарантировано взбодрит. Мне вдруг вспомнилась накидка, изорванная в лохмотья, и на душе стало тоскливо.- Ведьма, - выдохнула Айла, когда я поставил перед ней чашку.- Какая ведьма?Девушка прикрыла глаза и начала говорить. Полушепотом, быстро и сбивчиво. Сестры Лисохвост, оказывается, приехали не просто так, а движимые чувством мести и справедливости. С огромным трудом отыскав женщину из соседнего дома, которая оказалась не против побаловаться с черной магией, девушки решили мстить за то, что эта ведьма сделала с их прабабкой много-много лет назад. За проклятие, из-за которого все девочки в семье стали рождаться наполовину людьми, наполовину лисицами. Это не давало нормально жить, сильно выматывало. Звериная половина рвалась на волю, человеческая же сущность пыталась ее сдержать.Спросите, что ж такого сделала их прабабка, после чего на все семейство такую беду наслали? Айла ответит, что прабабка увела мужчину у ведьмы, да только не нарочно, случайно, ввиду своей ангельской красоты.Спросите, как так вышло, что одна девчонка лишилась руки, второй теперь впору маску носить не снимая? Айла промолчит, я же отвечу: ведьма оказалась не просто там шарлатанкой какой-нибудь, а настоящей злой колдуньей, закаленной, подкованной и готовой дать отпор. Неспроста же она до сих пор жива, а в семье Айлы и Мол сменилось уже несколько поколений.Я бы после такого наверняка просто-напросто уехал бы куда глаза глядят. Ну руки нет, так это не беда, мало ли чего в следующий раз лишат.Айла со мной не согласилась.- Нужно довести дело до конца, - закончив рассказ, просипела Айла. Я, уже несколько захмелевший, с непониманием уставился на нее.- Давай-ка вы обойдетесь без этого. Я даже могу поставить на того, кто действительно доведет все до финальной точки. И, увы, это не ты с сестрой.Айла сердито посмотрела на меня.- Как ты не понимаешь!- Погляди на Мол! - я не дал ей высказаться, грубо перебив девушку,- просто пойди и погляди на нее, Айла! Ты права, мне не понять тебя, уже просто из-за увиденного. Неужели так плоха ваша жизнь, что вы готовы положить ее на алтарь мести?Айла встала, пошатываясь доковыляла до холодильника, достала тот самый пакет с мясом, вывернула мясо в глубокую тарелку, вернулась на свое место и принялась есть. Ее рот стал чуть больше, немного вытянулся, а вместо обычных человеческих зубов я увидел неровный частокол из заостренных костяных игл. Айла ела и смотрела мне в глаза, вероятно, ожидая того, что меня сейчас начнет тошнить, попрошу остановиться или нечто в этом роде. Однако я просто наблюдал за тем, как Айла отправляет в глотку кусок за куском, слизывая кровь с подбородка.- Как я вижу, единственный минус в том, что приходится питаться сырым мясом, верно? - спросил я, делая еще глоток и снова морщась.- Человечиной.Кофе едва не полился обратно.- Что?- Нам приходится питаться человечиной. Это один из побочных эффектов проклятия. Чтобы сопротивляться преобладанию звериной сущности.Я прикрыл рот рукой. Теперь к горлу действительно подкатывала тошнота.- Пожалуй, мне пора. Чем смог - помог, а дальше решай сама.Айла облизала пальцы, сверкнула глазами.- Но имей в виду, у меня дома есть ружье. Так, предупреждаю на всякий случай.Едва я закрыл дверь своей квартиры, как возникло желание забаррикадироваться и никогда не выходить наружу. Я забрался в кровать, сначала кинув безнадежно испачканную пижаму в стирку. Постельное белье приятно холодило кожу. Сон все никак не шел, я просто смотрел в потолок и думал, думал. Что бы я сам делал в такой ситуации, если оказался наполовину человеком, наполовину зверем? В принципе, я бы вряд ли ввязался в вендетту. Если бы жить надоело, есть более доступные способы с ней расстаться, а не лезть при этом к агрессивно настроенной особе, которая мало того, что совсем не будет рада встречи с потомками женщины, оскорбившей ведьму, так еще и обиду наверняка до сих пор держит.Я тихо засмеялся. Ведьма.У меня есть смартфон, я не смыслю жизни без интернета. Раз в неделю я обязательно смотрю какой-нибудь фильм, созваниваюсь с родителями, которые живут в далеком городе у моря, где мне оказалось невыносимо жить после годов ненавистной школы. Я много лет занимаюсь пошивом качественной одежды, читаю книги и стараюсь гулять почаще, чтобы проветривать голову. Мне нравится покупать крепкий кофе в бумажных стаканчиках, на которых пишут моё имя и, если повезет, симпатичная бариста нарисует над именем сердечко. Но при всем при этом в квартире напротив живут проклятые девушки, питающиеся человечиной, а в соседнем доме, по их словам, обитает самая настоящая ведьма, к которой лучше не соваться, если руки дороги. А мне дороги, да и соваться я бы к ней все равно не стал.Следующим днем ко мне в ателье заглянула высокая стройная женщина в шляпке с вуалью на лицо.- Добро пожаловать, - поприветствовал ее я, постаравшись улыбнуться как можно дружелюбнее. Бессонная ночь давала о себе знать, но я надеялся, что клиенты не будут сильно рассматривать мои синяки под глазами. Женщина остановилась напротив зеркала, убрала вуаль с лица, внимательно вгляделась в зеркальную гладь, улыбнулась.- Какое старинное, - мягко сказала она, - вы знали, что в нем при желании можно разглядеть души всех предыдущих владельцев, умерших, смотрясь в свое отражение?Честно говоря, у меня даже не нашлось слов, которые я смог бы сложить во вразумительный ответ.- Подойдите поближе, - женщина поманила меня к себе и я непонятно почему подчинился. Она аккуратно взяла меня под локоть.- Смотрите.Женщина указала пальцем на зеркало.- Видите юную девушку с фиолетовым отпечатком веревки на шее? Она повесилась на кожаном ремне своего отца, не вытерпев разлуки с любимым человеком, в то время, как родители принуждали ее выйти замуж по расчету.Я изо всех сил старался увидеть то, о чем говорила женщина, но не получалось.- По правую руку от нее стоит мальчик-подросток, который полоснул себе по горлу опасной бритвой из-за невыносимых головных болей. Правда, случилось это лет на сто позже после кончины девушки.- Простите, госпожа, - вежливо сказал я,- но ничего из того, что вы сейчас рассказали, я не вижу.Женщина снова улыбнулась.- Зеркало может вам показать и грядущие смерти, если захотеть.- Вы ко мне по какому-то делу? - я силился оторвать взгляд от зеркала, но не мог, потому что мне привиделся мой собственный труп, лежащий на полу с разорванным горлом. Женщина поправила шляпку.- Я к вам с советом. Будет очень здорово, если вы ему последуете.- Внимательно слушаю, - я скрестил руки на груди, поправив очки. Женщина присела на диван, положив рядом с собой свою небольшую сумочку.- Полагаю, вам хорошо известны сестры Лисохвост.Я кивнул.- Не настолько хорошо, как вы думаете. Они просто мои соседки.Женщина хмыкнула.- Только соседки?- Я знаком с историей их проклятия, если вы об этом.У женщины глаза вспыхнули зеленым огнем и тут же погасли.- Прошу прощения, конечно, но что именно вам рассказали о проклятии?- Семья сестер проклята за слабину их прабабки, которая имела наглость увести мужчину у могущественной ведьмы. Думается мне, что именно она сейчас сидит на моем диване,- я вздохнул. Женщина взбила рукой пышные смоляные кудри, откинула их с плеч на спину.- Насчет могущественной вы мне несколько польстили. Да и не была я ведьмой тогда.Она чуть подалась вперед.- Только увела она мужа, не просто возлюбленного или жениха. Супруга, от которого я носила под сердцем первенца. Желанного, выстраданного.У меня как-то резко пересохло в горле.- Ребенка я тоже потеряла, упав с лестницы, - она сказала это очень спокойно. От этого спокойствия в голосе я почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал холодок.- И тогда, лежа в крови у подножия лестницы, я стала звать на помощь. Кого угодно, лишь бы меня услышали.Она плотоядно оскалилась.- И меня услышали.Я бы все отдал в тот момент, чтобы не смотреть в глаза ведьмы.- Услышал тот, кто бродит во тьме, кто приходит, к таким, как я.За спиной как будто кто-то тихо вздохнул. Помощницы снова не было на месте, она отпросилась, чтобы забрать туфли из мастерской.- Мой бывший супруг не протянул долго в браке с Лисохвост. Он повесился на яблоне, прямо под окнами их гостиной. Когда Лисохвост была беременна своей дочерью. Девочка родилась с лисьим хвостом. Откуда я это знаю?Мне хотелось закричать от внезапно навалившегося ужаса, от которого сердце ушло в пятки. В затылок понесся еще один вздох и запахло псиной.- Тот, кто меня услышал, рассказал.- Так что там с советом?Соблазн повернуться и посмотреть был велик, но какой-то частью себя я понимал, что лучше этого не делать.- Игнорируйте их. Будто их не существует.Женщина вновь взглянула на зеркало. Я поджал губы.- Вероятно, я сейчас спрошу то, что вам не понравится. Но разве девушки заслужили так страдать из-за оплошности женщины, которую они, возможно, даже и не застали на этом свете?Колокольчик над дверью звякнул. Ведьма приосанилась, оставив мой вопрос без ответа, поскольку в ателье вошли сестры Лисохвост. Лицо Мол было скрыто шарфом, а Айла прятала отсутствие кисти в длинном рукаве поношенного свитера.- Нам бы новые накидки, - сказала она, не заметив мою гостью.- Вам уже ничего не понадобится.Ведьма встала с дивана, горделиво вздернула подбородок. Айлу затрясло.- Ты! - прошипела она, прежде чем упасть на четвереньки. Затрясло и Мол. Ведьма хлопнула в ладоши и за моей спиной раздалось приглушенное рычание. Я сделал осторожный шаг назад, боясь упереться спиной в того, кто дышал мне в затылок. Однако ничего не произошло. Потому еще шаг. И еще.Лицо Айлы вытянулось, а глаза стали ядовито-желтого цвета. Она резко повернула голову ко мне, я охнул и попросту трусливо скрылся за стойкой. Я слышал рычание, чувствовал, как накаляется воздух в ателье. Еще мгновение и точно произойдет нечто очень нехорошее. Трясущимися руками я достал телефон из кармана брюк и написал помощнице, что у нее сегодня выходной до конца дня и чтобы она даже не думала возвращаться на рабочее место.Едва я закончил набирать сообщение, как закричала Айла. Закричала и Мол. Раздавались глухие удары. Звон стекла. Снова рычание, треск разрываемой плоти, ломающихся костей.Всхлипы.Громкий звериный рык.Я зажмурился, прижав ладони к ушам. И зря не зажал нос, потому что по ателье поплыл сладковатый запах крови. Псиной завоняло так, что голова пошла кругом.Криков больше не было. Только звук, как будто кто-то ел. Медленно жевал.Я не знаю, сколько это продолжалось. Я раскачивался из стороны в сторону, шепотом пытался успокоить сам себя, унять дрожь в коленках.Но потом наступила тишина.Я открыл глаза, отнял руки от головы. Действительно, все стихло. Кое-как поднялся, выглянул из-за стойки и тут же прижал руку ко рту, увещевая желудок прекратить пытаться вытолкнуть наружу свое содержимое.Ведьма сидела на диване, листая один из журналов. Перед ней же огромная темно-красная лужа, в которой виднелись обломки чего-то белого. Вариантов немного, скорее всего, это были кости. Я вышел из-за стойки, опираясь на нее рукой.- Что вы наделали?- прошептал я, глядя то на лужу, то на ведьму, которая перелистнула страницу. На носах ее туфель были брызги крови.- Обеспечила себе покой на долгие годы вперед.Она опустила вуаль на лицо, кивнула мне в знак прощания, открыла дверь и вышла на улицу. Следом за ней, ветряным вихрем, вылетел кто-то невидимый.Я осел на пол, разглядывая лужу крови, оставшуюся после сестер Лисохвост. Стоило мне посмотреть на зеркало, как дышать стало нечем. Из-за той стороны зеркальной глади на меня смотрели две худенькие девушки с лисьими головами.В ателье пришлось менять напольное покрытие. Как бы я старательно не отмывал кровь, все равно осталось бурое пятно. Клиенты, которым действительно было что-то нужно, не ленились приходить сделать заказ и снять мерки ко мне домой. С ведьмой я иногда пересекался на улице или в магазинах. Она всегда вежливо улыбалась, чуть приподняв край вуали. Но я старался не подходить близко, боясь снова ощутить присутствие кого-то невидимого и оттого весьма опасного. Хотя что может оказаться опаснее разъяренной женщины, которая во что бы то ни стало решила воздать обидчикам сполна?Зеркало в ателье осталось на своем законном месте, пусть я и стал неизменно видеть в нем сестер Лисохвост. Они стояли, прижав руки к зеркалу с обратной стороны, глядя на меня ядовито-желтыми глазами на лисьих головах. Я лишь отворачивался, отмахиваясь от назойливого видения. Не мог их жалеть, как не мог и осуждать. Периодически я даже слышал, как сестры скребут ногтями изнутри зеркала. Самое неприятное заключалось в том, что этот отвратительный звук слышали и клиенты. Я отвлекал их внимание на кофе, чай, новые выпуски журналов с глянцевыми обложками и красочными фотографиями, если они ждали упаковки готового заказа.Спустя какое-то время я даже привык к тому, что сестры постоянно стояли с той стороны зеркала.Но в один день, открыв дверь ателье, я увидел, что зеркало треснуло прямо посередине. В нем больше ничего не отражалось.Автор - LostSummoner.

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