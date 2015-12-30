Ольга. Путь к себе

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:32

Mary3.11. Просмотров: 45 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 10:23 by

Олечка с детства была странным ребёнком. Она не играла в игрушки, любила смотреть на облака, разговаривала с цветами. А ещё у неё были необыкновенные ручки, они излучали тепло. Когда, бегая по двору, кто-то из нас разбивал коленку или нос, Олечка молча подходила, гладила рукой по голове и дула на больное место. Боль уходила, кровь останавливалась быстрее, да и заживала ссадина довольно быстро. Только вот Оля потом ложилась на скамейку и лежала без сил, глядя в небо.Когда мы дружной дворовой компанией отправились в первый класс, Оля тоже была с нами. Я очень обрадовалась, что учиться мы будем в одном классе. В школе Олечка звёзд с неба не хватала, училась на "троечки", но после одного случая они стали трансформироваться в "пятерки".А случилось вот что. В школе нашей директором работала замечательная женщина, Валентина Матвеевна. В ней сочетались все лучшие качества человека и педагога. И вот однажды, идя по коридору во время перемены, ей стало плохо. Наш класс шёл дружным строем из столовой. Оля, увидев нашу Валентину Матвеевну у окна, обмахивающуюся платком, подбежала к ней, положила руку на голову и замерла. От такой невиданной наглости замерла и наша строгая училка. Потом набрала побольше воздуха и заорала, как пароходный гудок: "Лобанова, кто разрешил выйти из колонны?!"Но тут же резко замолчала, потому что директор пришла в себя, а вот Оле наоборот стало плохо. После этого случая стали просачиваться слухи, что маленькая первоклашка сняла приступ у директора. Учителя стали потихоньку пользоваться Олиной помощью, что в дальнейшем обещало ей хороший аттестат.А в Олиной жизни события происходили с быстротой киносериала. Где её пятилетняя сестра смогла подцепить скарлатину, следом ещё какую-то инфекцию. Но Лена провела в больнице больше месяца, а потом оказалось, что болезни дали осложнение - ребёнок оглох.Следом ещё ужасная беда: мама девочек погибает в автокатастрофе. Она работала экспедитором, много ездила по стране. И вот в одной из таких поездок водитель не справился с управлением, и машина упала с моста.Олечка очень тяжело пережила мамину смерть, месяца три она не разговаривала совсем. А потом вдруг как-то ожила, стала разговаривать, на улицу выходить. Моя мама смогла взять для Оли путевку в лагерь, и мы вместе туда отправились. Там мне Оля и рассказала, что она разговаривает с мамой, а та ей подсказывает, как правильно лечить людей, а самой не болеть от них.Честно скажу, я тогда испугалась, я подумала, что девочка сумасшедшая. Когда вернулись домой, я все рассказала маме. Она побеседовала с отцом Оли. О чем? Не знаю, но мне велела молчать об этом.Так мы и росли, к десяти годам Оля здорово научилась лечить и сама уже силы не теряла. А ещё ей удалось частично вернуть слух родной сестре.К пятнадцати годам Оля стала известна в определённых кругах. Время началось странное - перестройка, все стали верить колдунам и хиромантам.Вот один такой колдун и явился к Ольгиному отцу с предложением учить его дочь. Как потом мужчина рассказывал, что был как в трансе, головой мотал и что-то говорил, подписал у нотариуса бумаги и отправил свою девочку с незнакомым мужиком. Мама была в ужасе, ругалась, заставила его собраться и идти в милицию. До милиции он не дошел - с инфарктом попал в больницу. Оля потом прислала письмо. Она рассказала, что её учитель называет себя белым колдуном, но сам занимается чёрными обрядами. В учениках у него она и ещё девочка. Он их не обижает, и у Оли все хорошо.Прошло три года. Я общалась с Леной, сестрой Оли. Писем от неё больше не было, раз в месяц приходил денежный перевод с неплохой суммой. После инфаркта отец девочек не смог работать на производстве, его перевели на лёгкую и малооплачиваемую работу. Так что материальная помощь от дочери была кстати.А потом появилась Оля. Именно появилась, растрепанная, грязная, полубезумный взгляд. Через неделю, немного успокоившись, она рассказала, что произошло:Учитель (именно так он велел себя называть) оказался очень плохим человеком, но хорошим колдуном. Сначала он учил девочек, как разбираться в травах, варить разные снадобья и эликсиры. У него был кабинет магической помощи, куда приходили страждущие люди. Там же он учил девочек, как навести, а потом снять порчу. Научил их делать обряд вуду. Показал, как можно остановить сердце человека, просто представив его в своей руке. И много ещё чему учил их этот колдун.Сначала Оля пыталась сопротивляться чёрной магии, она не хотела учиться этому. Но силы были не особо равные. Девушка находилась как в коконе, по её словам, чёрная субстанция со всех сторон обнимала её тело и душу. Каждый день учитель давал девушкам какой-то элексир, после которого они были послушны и покорны.Потом случилось чудо: Олечка влюбилась! На приём в кабинет магической помощи обратилась женщина с сыном. По словам матери... на её сыночка наслали порчу, и он стал постоянно болеть.Учитель всегда говорил девочкам, что если человек хочет, что бы была порча, пусть будет порча, главное, чтоб деньги платили. Но Оля увидела, что молодому человеку срочно требуется операция. Обрадованная мать стала хвалить девушку на всех углах. Учитель сначала рассердился, но, поняв, что "пациентов" прибавилось, не стал наказывать Олю. А она стала настоящей красавицей, только прятала свою красоту от всех под чёрными одеждами.Молодой человек после операции пришёл поблагодарить спасительницу и "пропал"! Оля ответила ему взаимностью. Но не тут-то было. У чёрного колдуна свои планы на красавицу-ученицу. Он категорически запретил встречаться молодым людям.Но у любви свои планы. Пара продолжала тайно встречаться и даже планировала свадьбу. Тайну выдала вторая ученица. Учитель был зол: "Как она посмела, эта девчонка! Он столько для неё сделал! Именно она, Ольга, должна стать его преемницей".Долго бушевал колдун, когда Оля появилась дома, у него уже был план. Он попросил девушку познакомить его со своим парнем, ведь он заменил ей отца и т.д. Олечка обрадовалась и пригласила к ним в дом молодого человека.На её глазах колдун расправился с парнем: он сжал его сердце в кулак, хотя это было на ментальном уровне, девушка все это видела как наяву. Свет померк в глазах Ольги, она только услышала, как колдун велел своим помощникам избавиться от тела. Она вошла в странное состояние: тело девушки увеличилось в несколько раз, в руках появилась невиданная сила. Она шагнула навстречу колдуну, представила, что держит в своих огромных руках его чёрное сердце и стала потихоньку сжимать его. Учитель не ожидал такой реакции от самой спокойной ученицы, он засмеялся: "Молодец, хорошо я тебя обучил!"Дальше ему стало не до смеха. Ольга все сильнее сжимала его сердце, по её рукам потекла чёрная кровь."Остановись, глупая, куда тебе со мной тягаться". Но Олю уже нельзя было остановить. Колдун молил о пощаде, он признался, что именно он организовал инфаркт её отцу, что он специально опаивал её своими снадобьями, потому что она сопротивлялась чёрным наукам, говорил, что сам хотел жениться на ней. Это было последней каплей. Ольга сжала чёрное сердце колдуна, что было сил, он замертво упал на пол.Когда Оля пришла в себя, она увидела мертвое тело своего учителя и ужаснулась содеянному, ведь её душа стала такой же чёрной, она убийца. В этот момент девушка увидела луч света, по нему двигалась её покойная мать. Она ласково улыбалась девушке и протягивала ей руку. Оля обрадовалась, может, хоть на минутку удастся обнять маму. Но нет, мама сказала: "Иди, иди и помогай людям. Я люблю тебя, доченька!".И Оля пошла, она была как в тумане, не помнит, как добралась до родного города. Но точно помнит, что она убила учителя. Девушка пошла в милицию, все рассказала, но информация не подтвердилась. Учитель умер от обширного инфаркта, спасти его не было возможности. Уставший и рано поседевший следователь на её слова об астрале только посмеялся и посоветовал обратиться в астральную милицию.Девушка в изнеможении опустилась на скамейку в сквере. Боооом! Боооом! Недалеко звонил церковный колокол. Вот она - астральная милиция! Оля пошла в храм. О чем она разговаривала с батюшкой неизвестно, но через несколько дней она уехала в один из дальних монастырей.Сестре и отцу она иногда писала, потом стала звонить. Приехала в родной город на похороны отца. Сказала только, что живет при монастыре, помогает монахиням, настоятельница очень помогла ей, многое объяснила. Помогла закончить медучилище, и Оля работает в доме престарелых. Свой дар она использует во благо людям.

Ключевые слова: Колдун месть магия авторская история

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