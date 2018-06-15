Продается дом

Космонасть Просмотров: 100 Комментарии: 6 +6 Вчера, 20:14 by

Я пролистал фотографии. Двухэтажный современный коттедж с огромными окнами. Плюс: отличный вид на лесок и небольшую речушку. Минус: соседние дома находились не так уж и далеко, а судя по фото занавесок в доме не имелось. Зато имелась мебель. Территория дома, правда, казалась несколько неухоженной, да и забора нет. Впрочем, цена с лихвой компенсировала все недостатки. Были и другие варианты, но, если честно, еще ни один не нравился мне настолько сильно.Я бросил взгляд на часы. Три часа ночи. Ого, пора завязывать с ночными бдениями и восстанавливать режим сна. Прямо с завтрашнего дня нужно начинать, вернее, с сегодняшнего. Я встал, подошел к окну, приоткрыл его. Морозный воздух тотчас забрался под футболку и я поежился, однако все равно решил покурить. Выдыхая дым в окно, я смотрел на заснеженную улицу, на редкие огни окон, мерцающие в темноте студеной ночи.Дом мне хотелось купить давно. Быть может, наложились воспоминания из детства о бабушкином доме, где я проводил каждое лето. Возле ее домика был небольшой сад, где росли яблони и вишневые деревья. Прямо под окнами бабушка сажала разную зелень, вроде укропа или петрушки, чуть поодаль находились грядки с помидорами, огурцами и сладким перцем. Дом продали сразу после смерти бабушки, хотя я уговаривал не делать этого, а все так же проводить там каждое лето. Ведь для меня, тогда ребенка, были неведомы различные проблемы, связанные с сохранностью дома за городом, в то время, когда ты сам живешь в городе. Ведь воров и разных неприятных бездомных личностей вряд ли остановил бы просто замок на двери, через забор перелезть тоже не проблема.Риэлтор, с которым я созвонился, проснувшись ближе к обеду, согласился показать дом сразу на следующий день. Сообщил адрес, время. Ну отлично.- Привет, - раздался сонный голос Груши после нескольких гудков, - чего хотел?- Ты занят завтра?- спросил я, заваривая чай. День выдался замечательный. Окно открыто для проветривания. В кухню заглядывало зимнее солнце. Небо синее-синее, на улице орут дети. Мне это не мешало, поскольку я, слушая звонкие голоса, будто сам переносился в детство на время. Лай, ворчливый голос чьей-то бабушки, которая отчитывала какого-то мальчика за то, что он умудрился выйти во двор без варежек.- Вроде нет, - Груша зевнул.- Поедешь со мной дом посмотреть?- Ага, все-таки созрел, - в голосе Груши я чувствовал улыбку.- Ну да как сказать, - пробормотал я, - может быть, я его и не куплю, но посмотреть-то хочется. Я тогда заеду за тобой в два.- Давай.Груша уже ждал меня возле подъезда. Увидев мою машину, он радостно помахал мне. Когда автомобиль притормозил, он плюхнулся на сидение справа от меня, снял вязаную перчатку и пожал мне руку. Груше тяжело жилось зимой из-за плохой переносимости холода, потому перед выходом на улицу он надевал футболку, затем рубашку, сверху свитер, обматывал шею толстенным шарфом, под джинсы натягивал термобелье. Две пары носков, шапка, пуховик. Все это делало упитанного Грушу только больше в размерах. Помогало ли спастись от холода? Ну, он говорил, что да. Однако при длительном нахождении на улице у него все равно синели губы и через какое-то время он начинал пританцовывать на месте, чтобы согреться.- Оп, новая шапка, - сказал он, шумно вдыхая носом воздух, - я угадал?- Ну почти новая, - я ждал, пока Груша пристегнет ремень безопасности, что давалось нелегко, - купил ее где-то года два назад и не носил.- Неплохо. Так-с, что за дом?Пока мы ехали, я вкратце рассказал про коттедж, местность вокруг. Особое внимание уделил огромным окнам, потому что они продолжали меня беспокоить. В каждой комнате в квартире я повесил плотные шторы, чтобы не находиться на обозрении у любителей попялиться в окна с улицы. Первый этаж, как-никак. Стимулом к покупке штор еще стало признание одного моего бывшего знакомого, что у него имеется небольшое хобби: фотографировать людей в окнах первых этажей, возвращаясь вечером с работы. Собственно, именно по этой причине мы и не общаемся. Больной ублюдок.Далее Груша начал рассказывать про то, как у него складывается личная жизнь. Ее можно описать одним словом: никак. Девушки мало обращали внимание на полноватого медлительного парня, считая его непривлекательным и вообще фу, неужели сложно купить абонемент в спортзал, привести себя в порядок и лишь потом уже пытаться заводить романтические отношения? Груша бы рад выполнять все рекомендации несостоявшихся возлюбленных, да только слабое здоровье не позволяет сильно ударяться в занятия спортом. Потому он и Груша. Ну еще и потому, что мы в детстве мы воровали груши в соседском саду, а мой друг застрял в отверстии в заборе при побеге и получил солью в задницу.Риэлтор приехал незадолго до нас. Высокий молодой мужчина посмотрел на меня сверху вниз, улыбнулся, однако улыбка получилась несколько с оттенком брезгливости. Да, если Грушу все называли Грушей, то меня иначе как Хоббитом не величали.- Здравствуйте, - елейным голосом произнес он, - собственно, прошу.Он повел рукой в сторону дома, который в реальности выглядел куда лучше, чем на фотографиях, и этому я несказанно обрадовался. Бывали случаи, когда рассматриваешь фото, тебя все устраивает, здорово. Приезжаешь, а вместо обещанного дворца, стоит халупа с выбитыми стеклами.Риэлтор достал из кармана ключи, открыл входную дверь, любезно пригласил нас войти.- Ничего себе! - присвистнул Груша, стягивая шапку и и поправляя очки, стекла которых делали его глаза в несколько раз больше.- Согласен, - риэлтор, казалось, был доволен не только домом, но и собой, мол, посмотрите какой лакомый кусок у меня, возможно, получится вам предложить. Он рассказал, что на первом этаже находились гостиная, кухня, небольшой кабинет и санузел для гостей, тогда как спальня, просторная ванная и гардеробная располагались наверху. Высокие потолки, добротные полы, мебель практически в каждой комнате. Не знаю почему, но когда люди оставляют в продаваемых квартирах или домах большую часть мебели, лично меня это наводит на мысль, что хозяева очень куда-то торопились. Кончено же, во многих случаях, хозяевам было просто лень заморачиваться с перевозкой нажитого добра, потому вот вам, новый владелец, кровать, диван и куча табуреток. Если не надо, ну тогда сами от них и избавляйтесь.- Кабинет есть, ого, - бормотал Груша, слушая сладкие речи риэлтора: прекрасный современный коттедж с потрясающим видом на лес и реку, меблированные комнаты, хоть сейчас заезжай и живи. Я-то это все уже прочитал на сайте, но почему бы еще раз не повторить, правда?Груша восторженно осматривал уютную кухню. Он очень любил готовить, потому для него было немаловажно обустройство рабочего пространства. Заодно и мне подскажет, если там что-то не так. Раздался тихия щелчок и включилось радио. Женский голос запел смутно знакомую песню. Мы с Грушей переглянулись, а риэлтор, нервно усмехнувшись, в два шага очутился у радиоприемника и выключил его.- Постоянно барахлит, - вздохнул он и продолжил нахваливать столешницы кухонных островков, сделанные из какого-то там суперпрочного материала. Никаких следов от ножей, легко моется, эксклюзивно для этой кухни делали.- Вот, кстати, насчет кабинета, - подал голос я, потому что риэлтор заливался соловьем как будто ради Груши. Возможно, просто он задавал вопросы, а я молчал в основном.- Да-да? - отвлекся риэлтор.- Где он?- Сейчас выходите из кухни, минуете гостиную и вуаля, найдено.Я кивнул и пошел искать нужную комнату.Кабинет был не слишком просторным, зато из него имелся отдельный выход на улицу, что меня не обрадовало. Но в комнате оказалось достаточно тепло, хотя дверь была французской: сверху и по бокам от нее небольшие стеклянные вставки, да и в ней самой они тоже присутствовали. Пока я разглядывал книжный шкаф, из которого даже не потрудились забрать книги, боковым зрением я заметил какое-то движение за дверью. Я нахмурился, повернулся. Ничего.Стоило вернуться к изучению книжных корешков, как глаз снова уловил мельтешение. Ничего. Я, конечно, не из пугливых, но неприятно замечать что-то подобное.Я взял в руки книгу в красно-черном переплете, открыл ее ради интереса. Надпись на обложке гласила: “Чем отличаются люди и черти: анатомическое пособие”. Первая страница пуста, вторая и все последующие, только окрашены в черный. И лишь на последней странице, до которой я долистал принципиально, красовалось краткое “ничем” и изображение непонятного существа с выпущенными внутренностями. Рядом с ним - вырезанный из какого-то, очевидно, учебника, мужчина в разрезе, так сказать, Стало немного не по себе, сложилось впечатление, что меня с головой макнули в грязь. Я поспешил поставить книгу обратно на полку, повернулся и увидел, что за дверью на улицу кто-то стоит. Подойдя поближе я разглядел невысокого парня, который стоял спиной ко мне и туда-сюда двигал детскую коляску. Парень был одет не по погоде.- Что за хрень? - пробормотал я и распахнул дверь. Он совсем не чувствует холода, стоя на морозе в толстовке и джинсах? К тому же, зачем забредать за чужой дом?- Добрый день, - протянул я. Парень не ответил, продолжая покачивать коляску. Я нахмурился.- Добрый день? - донесся до меня приглушенный голос, показавшийся мне очень знакомым. Но исходил он не от парня, а из коляски. Я сделал шаг в сторону, чтобы разглядеть ребенка. Но так ничего и не увидел, кроме темной кучи тряпья.- Добрый день? - повторил голос, исходящий от ъколяски. Мой голос. Это был мой голос. Я замер на месте.- Добрый день? Добрый день? Добрый де-е-ень! До-о-обрый!Куча тряпья задергалась, словно то, что скрывалось под ней, захотело вылезти из коляски. Парень повернулся ко мне. И у него не было лица. Просто гладкая кожаная поверхность. Мне в голову тут же ударила кровь, а желудок сделал сальто. По спине и затылку побежали мурашки.- Мать твою! - выдохнул я, отшатнулся, захлопнул дверь и со всех ног побежал обратно на кухню, где снова играло радио, а риэлтор пытался его выключить. Удалось только после того, как он вытащил штепсель из розетки. Мужской голос, рассказывающий о полезности вареных свиных копыт, умолк.- Э-э, покупать дом я не буду! - выдал я, а Груша удивленно посмотрел на меня. Наверное, мой видок оставлял желать лучшего, потому что его глаза медленно становились еще больше, чем были до этого.- Почему же? - поинтересовался риэлтор и я рассказал то, что произошло в кабинете.- Ах, это, - махнул рукой молодой мужчина, - не обращайте внимания. Это просто вроде безобидного развлечения. Напугай до ужаса потенциальных покупателей.Груша, сильно побледневший после моих слов, проблеял:- Кто, будучи в здравом уме, так развлекается?- Мои конкуренты, например, - фыркнул риэлтор нарочито небрежно, хотя я заметил, что у него затряслись руки.- Почему вы сразу не предупредили о таких шутках? - я потер лоб, озираясь по сторонам. И сколько еще фокусов заготовлено в программе? Однако, хоть я и перенервничал, теперь начинал понемногу успокаиваться. Отличная штука: объяснение, которое вписывается в рациональную картину мира.- Я не думал, что именно сегодня все станет повторяться, - расплылся в улыбке риэлтор, - пойдемте, покажу вам гостиную. Ну-ну, меньше нервов, что ж вы так распереживались.Он похлопал меня по плечу.Гостиная была весьма милой, с камином и мягкими диванами, стеклянным кофейным столиком.- А зачем из кабинета сделан прямой выход на улицу? - спросил я, рассматривая рисунок на бежевых обоях.- Предыдущий хозяин курил, - отозвался риэлтор, - чтобы не дымить в помещении и не тащится на улицу через весь первый этаж, он сделал для себя дверь.- Не проще ли окно открывать? - задумчиво произнес Груша, ощупывая обивку диванов. Риэлтор развел руками.- Не могу знать.Он рассказывал о напольном покрытии, о ковре, который привезли из другой страны специально, чтобы он вписался в интерьер комнаты. Раздумывая над дверью в кабинете и услышав про ковер, я подумал, что предыдущий владелец не искал легких путей.- Смотри-ка, - Груша дернул меня за рукав куртки. Он указал пальцем на окно, за которым кто-то стоял. Кто-то во всем черном и снова без лица, прижавшись гладкой кожаной поверхностью вплотную к стеклу. Я сглотнул, Груша натужно улыбнулся трясущимися губами.- Видимо, вам очень хотят помешать, - промямлил я, показывая риэлтору увиденное. Стоявший за окном царапал стекло, бился головой об оконную раму. Риэлтор охнул, но тут же взял себя в руки и как ни в чем не бывало, сказал:- Привет, идиот! - он помахал стоявшему за окном и тот отзеркалил его жест. Риэлтор довольно ухмыльнулся. Стоявший за окном склонил голову набок, будто желая нас получше рассмотреть. Только нечем же.- Вот видите до чего доходит желание насолить другим людям, просто потому, что они успешнее и быстрее продают дома.- До чего же? - Груша завороженно смотрел в окно. Теперь тот, кто находился за ним, отошел подальше, начал прыгать и выделывать различные трюки. Это все походило на какой-то странный танец. Причем достаточно жуткий.- До кривляния в маске на морозе, - риэлтор брезгливо скривился. Мы быстрым шагом покинули гостиную и возвратились на кухню. Едва мы туда вошли, как радио снова ожило. Это не то чтобы не понравилось, а заставило встать волосы дыбом. Я же сам видел как риэлтор вытаскивал штепсель из розетки. Жизнерадостные голоса из приемника вещали о том, что лучше всего для поддержания молодости и красоты принимать внутрь детские пальцы. Я с непониманием уставился на радиоприемник. Что за дела?- Это насколько же вас должны ненавидеть, чтобы проворачивать такое и мешать работе, - процедил сквозь зубы Груша, пытаясь восстановить дыхание.- Умоляю вас, давайте закончим осмотр дома, - как можно спокойнее сказал риэлтор, - разве вы зря сюда приехали?- Нет, спасибо, - я помотал головой, - могу ли воспользоваться туалетом перед отъездом?- Без проблем, - риэлтор совсем поник, - лучше только на втором этаже, гостевой санузел временно не работает.- Отлично, - цокнул языком Груша, - то есть мало того, что мы видели, еще и с этим проблемы.Я поднялся на площадку второго этажа, где прямо возле окна стоял огромный шкаф, больше похожий на гроб, если честно. Старинный, с не закрывающимися дверцами. Кое-где будто опаленный огнем. Не совсем вписывается в интерьер дома, но, видимо, бывшего хозяина это не напрягало. На площадку выходило три двери и пока я открывал каждую поочередно, чтобы найти ванную, я услышал скрип. Тихий, но очень отчетливый, и мне точно не могло показаться. Я резко обернулся.Одна из створок шкафа открылась нараспашку. В шкафу кто-то находился. Головы не видно, только шея и все остальное туловище."Что-то вы, ребята, немного перестарались", - я усмехнулся. Открылась вторая створка с таким же скрипом, как и до этого. Усмешка медленно сползала с моего лица. Тот, кто находился шкафу, не двигался, он словно просто чего-то выжидал. Я не стал выяснять чего именно и на ватных ногах бросился вниз по лестнице. Вслед мне понесся протяжный скрежет, от которого у меня кровь застыла в жилах. Как будто чем-то жестяным проехались по стеклу.- О, вы так быстро, - риэлтор убрал телефон в карман, я же кинулся мимо него прямо ко входной двери, но заметил, что то-то не так.- Где мой друг? - спросил я у риэлтора, чувствуя, как дрожит голос. Из головы никак не шла картинка с парнем и детской коляской, а в ушах все звенел “добрый день”.- Он вышел подышать свежим воздухом.На кухне снова ожило радио. Приемник зашипел как рассерженный кот, защелкал, перебирая волны. Сквозь обрывки старых песен до меня донесся отрывок из кулинарной передачи. Ведущий монотонно рассказывал про разделку мяса и как проще всего отделить от него кости.- Что за херня здесь происходит?! - я подскочил к риэлтору и толкнул его изо всех сил. Сердце грозилось вот-вот выпрыгнуть из груди. Молодой мужчина не ответил, он просто часто-часто дышал, стараясь не смотреть на меня.- Я никак не могу продать этот дом, - пробормотал он. Радио снова зашипело.- До-о-обрый де-е-ень? - мой голос, доносившийся из приемника, растягивал слова, засмеялся. Риэлтор спрятал лицо в ладони.- Я никак не могу продать этот дом! - гневно выкрикнул он, - после сраного пожара вот это все началось! Мрази, проваливайте отсюда!Радио защелкало.- Сегодня мы выясним, чем же отличаются друг от друга люди и черти! - бодро выдал голос молодой женщины, - у нас в гостях автор анатомического пособия…Приемник захрипел.- НИЧЕМ!От голоса, прорвавшегося сквозь помехи, у меня похолодело все внутри. Он раздался не из приемника. Он звучал из кухни. Я прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Главное, не поворачиваться и просто выбежать на улицу.Риэлтор сполз по стене, начал о чем-то причитать. Молодой мужчина говорил кому-то уходить, оставить дом в покое и дать ему просто сделать свою работу.- ТАК ЧЕМ ЖЕ ОНИ ВСЕ-ТАКИ ОТЛИЧАЮТСЯ?Я медленно двигался к выходу, ощущая спиной, что на меня смотрят.- НИЧЕМ!На кухне что-то загрохотало. Нервы совсем сдали, я в два прыжка очутился у двери, дернул ручку и оказался на улице.Отдышавшись, я огляделся. Груши, вышедшего подышать воздухом, снаружи не оказалось. Я попытался позвать друга по имени, но издал непонятное сиплое “Ты где?”. Я обернулся на дом и заметил, что возле порога лежала шапка Груши и его очки. Наверное, надо бы собраться с духом и обойти всю территорию дома, однако воспоминание о стоявшем за окном гостиной и парне с коляской у двери кабинета, остановило меня. Я смотрел на огромные окна и понимал, что у меня начинают трястись коленки. Ладно, нужно забить на увиденное и искать друга. Чувствуя, как от напряжения все тело вытянулось струной, я медленно двинулся к торцу дома. Никого и ничего. Кроме, разве что, каких-то следов на снегу. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть их внимательнее. Следы вели дальше за дом. Поджав губы, я пошел по ним.Под окном гостиной лежала варежка. Она принадлежала Груше, я этот дурацкий узор на всю жизнь запомнил. Снег вокруг варежки стал багровым. И я понял почему, когда поднял ее с земли. Из варежки торчала оторванная кисть руки. Левая. Громко выругавшись, я отбросил варежку. Краем глаза я заметил какое-то мельтешение, но находка настолько выбила меня из колеи, что мне на тот момент стало сильно плевать на новые фокусы."Добрый день,- донесся мой приглушенный голос,- до-о-обрый!".Валить, валить отсюда. Я со всех ног помчался к машине, на ходу вытаскивая ключи из кармана. Только оказавшись перед автомобилем, снова посмотрел на дом.У окна на втором этаже стоял знакомый силуэт упитанного молодого человека. От сердца отлегло.- Поехали отсюда!Я махнул другу, подзывая к себе. Груша медленно поднял правую руку, склонил голову набок и отзеркалил мое движение. Меня затрясло.- Поехали!Снова махнул и снова мое движение повторили. Меня прошиб холодный пот, а щеки стали мокрыми. От страха потекли слезы.- Спускайся, что ты там забыл?!Силуэт припал к стеклу, вдавившись в него головой. Я открыл дверь машины, забрался на водительское сидение, заблокировал все двери, пристегнулся. Плевать, что там станет с риэлтором, достаточно того, что, вероятно, стало с Грушей.Пока я ехал, то мне все время казалось, что среди деревьев, стоявших вдоль дороги, несся кто-то большой и серый. То припадая на четвереньки, то распрямляясь. Я не хотел поворачивать голову и рассматривать что именно меня преследует и преследует ли. Вдруг я тронулся умом, пока находился на осмотре дома, и теперь мне просто видится погоня, а на самом деле ничего и нет.На пути к дому я купил много алкоголя. Когда я вошел в квартиру, закрыв дверь на все замки, то достал из пакета одну из бутылок, отвинтил крышку и сделал несколько глотков прямо из горлышка. И ничего не почувствовал. Потом я разделся, пошел на кухню, где первым делом зажег свет, лампу на подоконнике, лампочку на вытяжке над плитой. Включил ноутбук. Меня снова начинало трясти. Пришло осознание всего произошедшего. Я посмотрел на дрожащую руку, которой поднимал изгвазданную в крови варежку. На пальцах все еще оставался красноватый след. Куда обращаться? У кого просить помощи? Снова затрясло. Хотелось выть, рыдать в голос, но все что я смог, это просто тихо заплакать.Наверное, нужно было вызвать полицию прямо к дому, дождаться, не заходя в дом. И что я бы сказал? Приезжайте, пожалуйста, здесь парень без лица и куча тряпок в коляске, что говорит моим голосом? Да, они бы приехали, только вместе с теми, кто потом меня бы упек в дурдом.Проснулась совесть, которая навязчиво напомнила о том, что я бросил риэлтора в доме. Так, он говорил про пожар.Поиск хоть какой-нибудь информации про дом в интернете привел меня к небольшой заметке сколько-то летней давности. Раньше на том месте стоял другой дом, который практически полностью исчез в пламени пожара. Источник возгорания не установили. Жильцы дома погибли во сне, потому что пожар произошел ночью и они просто задохнулись. В доме жила молодая семья с маленьким ребенком. Глава семьи - врач, его супруга - хореограф.Пепелище потом расчистили и новый владелец участка возвел для себя коттедж, который теперь продавался. Все. Больше ничего.Пока я пил на кухне, глядя на фотографию семьи, погибшей в пожаре, думал о том, что я конченый трус. Надо было пройтись по всей территории дома, подняться на второй этаж, проверить жив или мертв Груша. Я ругал себя, вспоминая то, как друг стоял на у окна, повторяя за мной взмахи руки. Но я также вспоминал и гладкие лица, без каких-либо намеков на глаза, нос или рот. Коляску. Нечто, кривляющееся за окном. Шкаф. Где-то в голове засела мысль о том, что, в общем-то я правильно сделал, свалив оттуда, пока не случилось по-настоящему страшное. Я гнал эту мысль прочь, продолжая корить себя.Давясь слезами, я еще раз полез на сайт, где висело объявление о продаже дома. Начал заново рассматривать фотографии, только теперь внимательным образом вглядываясь в каждую из них.На снимках кабинета нет ни единой книги, даже той, что я имел неосторожность взять в руки и пролистать. На фотографиях второго этажа нет шкафа, похожего на гроб. В голове гудел голос, постоянно спрашивающий чем же отличаются люди и черти."Ничем",- ответил я сам себе.Автор - LostSummoner.

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