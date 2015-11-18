Ведьма в поле

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:44

Vanhelsing Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:44 by

Дело было в 1998 году. Я тогда ещё учился в школе, жил с родителями в селе и помогал им по хозяйству в свободное от учёбы время. Помимо мелкой живности ,мы держали две коровы, и приходилось заготавливать им сено на зиму. Да и так на вечер траву косить. Родители купили мне мотороллер "Муравей", и заготовка травы стала для меня очень интересным занятием (ещё бы, пацану в 14 лет собственный "почти мотоцикл").И вот в один летний день, где-то в начале июня (точно не помню), я целый день занимался заготовкой сена. Поле находилось метров в трёхстах от дома, надо было по проулку пересечь параллельную улицу, и дальше - поле. На нём ничего не сеяли, потому что его отвели под строительство новых улиц. Но по каким-то причинам улицы не спешили появляться. Поле со временем заросло разнотравием, а это очень хорошее сено для коров. "Зимой ночи длинные. Коровка сама выберет, что ей надо. Коси всё подряд", - говорил отец.В тот день я как обычно с утра по росе, да и пока не жарко, покосил траву, а потом, немного отдохнув и сходив на речку искупаться, часа в три принялся перевозить сухое сено домой. Оно было скошено дня за два до этого и было сухим и лёгким. Я собирал сено вилами в небольшие кучи потом подъезжал на "Муравье", грузил его и, собрав достаточное количество, перетягивал резинкой и отвозил домой.Ближе к вечеру жара спала, но было все равно жарко и душно. Нагретое за день на солнце сено приятно пахло. Я собирал его и думал о чём-то своём. Начинало сереть, и я, почти нагрузив мотороллер, подумывал ехать домой. Как вдруг, подняв сено вилами, я увидел огромного, метра два, желтопуза. От неожиданности я, выронив вилы, отпрыгнул в сторону и, надо признать, сильно испугался. Немного придя в себя, я огляделся по сторонам. Не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мой "олимпийский прыжок".В этот момент я увидел посреди поля женский силуэт. Она медленно двигалась почти в мою сторону. Я сначала подумал, что это кто-то корову свою ищет. Присмотревшись, я не узнал эту женщину. Надо сказать, село у нас было небольшое, и мы все друг друга знали. Ну, если не по имени, то хотя бы в лицо узнавали. А тут посреди поля незнакомая женщина. И что-то было странным в ней. Она была одета в какую-то странную одежду. На ней была какая-то серая одежда. Так уже никто не одевался, и это было заметно издалека. Но кроме этого, мне сразу бросилось в глаза то, что она ни разу не посмотрела в мою сторону. Её путь проходил метрах в пятидесяти от меня. Она просто шла, глядя куда-то вперёд. Я воткнут вилы и косу в сено. Перетянул резинкой. Всё это время я поглядывал на эту женщину. Она ни разу не глянула в мою сторону. И когда она приблизилась ко мне метров на пятьдесят, я вдруг понял, что не слышу её шагов. Погода была спокойная, ветра не было, и я уже должен был слышать её шаги. Мне стало не по себе. По телу пробежал холодок. Вдруг она остановилась. Я в этот момент понял, что она только сейчас заметила меня. Не увидела, а каким-то образом меня почуяла. Она вдруг начала крутиться по сторонам, и я понял, что она меня не видит. Мне показалось, что она жадно втягивает воздух носом, - принюхивается. Нет, я не слышал её дыхания. Я вообще не слышал её.Вдруг она пошла в мою сторону. Мне стало очень страшно. Я понятия не имел, кто это и почему она меня не видит. Я медленно зашёл за мотороллер, стараясь не издавать звуков, присел на корточки и наблюдал за ней, выглядывая из-под сена. Я смотре на неё и понимал, что, когда она подойдёт ко мне, ничего хорошего не произойдёт. Не дойдя до меня метров пятнадцать, она опять остановилась и начала принюхиваться. Я понимал, что она ищет меня. Она чуяла мой запах. А скорее всего, мотороллера. От него за километр несло бензином и горелым маслом (у кого был, тот поймёт). Я не знал, что делать. Завести мотороллер - услышит.Вдруг она побежала в сторону. Нюх подвёл её. Я принял решение. Когда она отбежит от меня метров на сто, я заведу мотороллер и поеду. Она опять остановилась. До неё было метров тридцать-сорок. Я обошел мотороллер, снова посмотрел на неё. Она вертелась в разные стороны. Видимо, она была в ярости. Я дернул заводную ручку, мотор завелся, и я сразу сел за руль. Я вновь глянул в её сторону, и меня сковал ужас. Она смотрела в мою сторону. Через мгновение я выжал сцепление и, включив передачу, помчал по полю в сторону дома (насколько было это возможно на "Муравье"). Я ехал, сколько мог ехать "Муравей". Оглянувшись, я увидел, что эта тварь так и мечется по полю.Доехав до края села, я снова обернулся. На поле никого не было. Она просто исчезла. До дома оставалось метров триста. Я проехал их за минуту или две, но успел перебрать кучу вариантов от слепого оборотня до пересечения параллельных миров.Подъехав к дому, я увидел на улице родителей, которые уже управились с делами и сидели на лавочке, дожидались меня. Отец встал и хотел открыть ворота, но я заглушил мотор. Меня трясло от страха. Я рассказал обо всем родителям, они выслушали, и, по-моему, им нечего было сказать. По моему состоянию, наверное, было видно, что я не вру, но и поверить в мой рассказ тоже было сложно. Дослушав до конца, отец сказал, что надо было молиться.Недели через две, разговорившись с дедом-соседом, я узнал, что это могло быть. В годы Великой Отечественной войны где-то за этим полем то ли бои шли, то ли расстреливали там немцев. В общем, были там трупы солдат. Время было нелёгкое, и, говорят, по ночам местные ходили раздевать трупы. Не нам их судить. Годы были тяжелые, и народ не брезговал сапогами или одеждой убитых. А про одну женщину поговаривали, что ведьма она. Ходила она в любую погоду, но никто не видел, чтобы она что-нибудь несла домой. Говорят, она туда не за шмотками ходила. И вот, видимо, проклятье какое-то теперь её мучило. Сосед тогда мальчишкой был, но по описанию - точно она. Даже хромоту вспомнил.

Ключевые слова: Поле ведьма ужас страх война отголосок авторская история

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