Обратная сторона зеркала

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:12

Estellan Просмотров: 106 Комментарии: 13 +11 Сегодня, 11:12 by

Дорога представляла собой сплошные ямы и возвышения. Легче было идти по обочине, если бы не густая высокая трава, пальцами невидимых мертвецов цепляющаяся за одежду. Облака опускались все ниже, угрожая вот-вот пролиться потоками дождя и сделать путь несчастной женщины окончательно невыносимым.В голове время от времени просыпался здравый смысл и сурово вопрошал ее, зачем она вообще направилась в эту глухомань? Анна привычно отмахивалась от него и лишь плотнее сжимала губы. В отчаянии человек способен на многие глупости, и сейчас она была готова на любую из них. Именно поэтому на ночь глядя и оказалась здесь. В нескольких километрах от цивилизации, выраженной несколькими облупившимися, но все еще жилыми, домами и автобусом до родного города. Топающая в сторону заброшенной деревни, чтобы найти там… что?Анна остановилась передохнуть, с тревогой взглянула на небо и прислушалась. Лес вокруг хранил какое-то непривычное молчание. Ну хоть дождя не начиналось. Как она вообще попала сюда? Стоило ли слушать Тамарку? Наплела она небось про Зеркало. Разве бывает такое? Нет, конечно. Но что делать? Она обращалась ко всем, кому могла. Никто не мог ей помочь.Оставалось совсем немного, за поворотом открылся вид на заброшенную деревню. Покосившиеся заборы, дома в разной степени разрушения. Но ей был нужен только один. К нему она и направилась, легко узнав по описанию.Внутри было темно, несмотря на тусклый свет падающий через окна. В одном Тамарка не соврала, дом действительно был пуст. Только у дальней стены стояло большое, в ее рост, зеркало. Не выпуская из рук потрепанную сумочку с ее небогатым скарбом, Анна приблизилась к зеркалу, коснулась черного стекла рукой.Поверхность вспыхнула, как экран телевизора, заставив женщину отступить, но не позволяя отвести от себя взгляд. Вся жизнь Анны разворачивалась перед ней на черном стекле. Вот она - молодая и счастливая, влюбленная, как ей казалось, в самого прекрасного человека в мире. Дочь богатого отца, никогда в своей жизни не знавшая грубого слова. Отец всегда был против этого брака. Ему не нравился молодой жених. Но, когда Анна уперлась, все же дал благословение. События стали разворачиваться перед ее взглядом все быстрее. Смирившись с выбором дочери, отец принимает в семью и ее мужа, более того, берет того сначала к себе на работу и, увидев и потенциал юноши, делает того со временем своим помощником, а там и заместителем.Все казалось таким радужным. За это время у них родились дети. Трое прекрасных сыновей. И все было так замечательно… Поверхность зеркала чуть тускнеет, и Анна инстинктивно знает, что оно покажет дальше. Смерть отца. И чуть ли не на следующий день их фирма рассыпается. Полный крах. Остается надежда только на мужа. Но тот… тот просто уходит от нее. Тогда она не знала почему, теперь знает. Зеркало показывает ей все беспристрастно. Показывает, как тот мухлевал с документацией, как выводил деньги, как оставлял ее одну с детьми, нищей. А она еще удивлялась, как же быстро тот смог снова поднять бизнес, начав его с нуля. Как раз нуля там и не было.Теперь зеркало переключается на ее собственную жизнь. Все так же холодно демонстрируя и ее слезы в зале суда, и тот самый разговор с бывшим уже мужем: «Будешь выпендриваться, детей заберу, а тебя определю в психушку».Тогда ли она сдалась? Наверное, тогда. Поняла, что если будет дальше бороться за справедливость, у бывшего в самом деле хватит средств, чтобы выполнить угрозы. Тогда она поняла, что осталась совершенно одна, с тремя детьми. И не было никого, кто смог бы ей помочь.Анна бралась за любую работу, растила детей как могла. Но в таких условиях детям пришлось рано повзрослеть. Старший отказался от поступления в ВУЗ, чтобы помогать матери тянуть младших. Средний уже сейчас, она знала, подрабатывал в каком-то ларьке, чтобы приносить в дом хоть какую-то копеечку. Младшему пророчили большие успехи в спорте. Но где брать деньги на инвентарь, сборы, дополнительные тренировки? Всего этого не было. Уже не было. А ведь они могли бы достигнуть большего. Старший мечтал стать биологом. Где теперь его мечта?Зеркало погасло, оставив Анну в темноте дома, все еще наполненную ненавистью к бывшему мужу, его новой жене, их роскошной жизни. Даже к отцу.- Хочешь смерти этого подлеца?Только сейчас Анна заметила, что находится в доме не одна. Рядом с зеркалом, привалившись плечом к стене и смотря на нее немигающим взглядом, стоял парень.- Хочу. – выдохнула Анна, прижав к груди свою сумку, словно та могла быть защитой от этого… этого существа.- Я не ангел мести и не спаситель, вы интересный экземпляр и я советую вам не прибегать к радикальным мерам. Я убью его, если хотите, но советую вам не пятнать душу. Уезжайте.- Убейте его. – упрямо повторила женщина.- Даже так? Какую желаете смерть - удушье, отравление, сердечный приступ? – Усмехнулся собеседник.- У него нет сердца…- Сердце есть у всех, – перебил ее незнакомец.- А у него нет! Или оно черное, как смоль!- Значит сердечный приступ. – Безразлично произнес необычный собеседник.Не в силах больше сказать ни слова, из-за перехватившего горло спазма, Анна энергично закивала. Чуть поморщившись, парень отлепился от стены и, кивнув ей напоследок, вошел в зеркало.***Кабинет был светлым и выполненным в лучших традициях английских домов. Вся обстановка так и дышала роскошью и успешностью ее обладателя. Кругом благородное дерево, излишне мягкие кресла, до зубовного скрежета вежливые секретари. Анна чувствовала себя здесь чужеродно в своей видавшей лучшие времена одежде, давно просящей каши обуви, отсутствии хотя бы маникюра, которое она старательно прятала в карманах.Стараясь не смотреть на сидящего в соседнем кресле бывшего мужа, Анна внимательно слушала адвоката и боялась поверить собственным ушам.Лучшие репетиторы и подготовительные курсы для старшего сына, чтобы он смог поступить в престижный университет за границей. Тот самый, которым он грезил с детства. Договор о принятии среднего в высшую школу бизнеса с последующей стажировкой в одной именитой компании, куда просто так с улицы не берут.Договор о поступлении младшего в лучшую школу фехтования где-то в далекой Испании. Неужели все это происходит в самом деле? Неужели такое возможно? Анна боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не спугнуть наваждение.Бросая время от времени на нее серьезный взгляд... «Не лишилась бы чувств от такого потрясения», - думал мужчина по ту сторону стола и продолжал зачитывать документы. Перевод средств на ее имя с последующим распределением в самых стабильных банках Европы. Одних только процентов с одной десятой части этой суммы ей с детьми хватило бы, чтобы безбедно провести остаток жизни.Дослушав все до конца, она все же осмелилась повернуться и посмотреть на бывшего мужа. Она догадывалась в чем причина столь резкой перемены его настроений. Никто открыто не говорил, но слух прошел, что он болен и жить ему осталось считанные недели. Подозревая, что его отравила молодая супруга, стремясь побыстрее избавиться от муженька и наложить наманикюренную лапку на его денежки, тот решил поступить иначе. Оставить все ей и их детям. Раскаялся? Вряд ли. Такие люди не могут раскаиваться.- Подпишите. И я лично прослежу за выполнением вашей последней воли, – кивает адвокат и перекладывает бумаги к краю стола, напротив сидящего рядом мужчины.Именно в этот момент Анна увидела, как за его креслом появился увиденный ей в заброшенном доме парень… парень из зеркала. Судя по реакции остальных - больше его не видит никто. Лишь Анна наблюдает, как тот обходит стол и, присев на его край, спокойно натягивает одну за другой белые перчатки.- Скорую! – Хрипит женщина.Поняв, похоже, по ее лицу, что она не шутит, адвокат быстро передает указания секретарю по селектору. Но медленно, все происходит слишком медленно. Надев перчатки, парень поднимается со своего места, подходит к креслу, где сидит бывший муж Анны, и легко запускает руку тому в грудь. Рывком вытаскивает его сердце и внимательно осматривает со всех сторон.- Сердце, как сердце, - пожимает плечами, чуть сжимает его, прежде чем вернуть на законное место.А потом время словно ускоряет свой бег. Бывший муж бледнеет, хватаясь за грудь, подскочивший адвокат что-то кричит секретарю, легко пройдя сквозь видимого только Анне парня, пытаясь ослабить ворот его одежды. И только Анна наблюдает за происходящим не в силах пошевелиться даже тогда, когда в кабинет влетают врачи.***Анна сидела в приемной и сжимала пальцами пластиковый стаканчик из под воды, которую ей дали, чтобы запить какое-то, мерзкое на вкус, лекарство.«Сердечный приступ?»Где-то там, за дверью, так и остались лежать бумаги, на которых не хватало лишь одного – подписи.В старом селе на холме стоит дом.Много секретов хранит ныне он.С зеркала старого пыль оботри.Может, увидишь ты что-то внутри.Черные грани. Прекрасная мука.Будет тебе жизнь чужая наукой.Если во тьме пред тобой лишь стекло.Значит то – время еще не пришло.Ежели бед в твоей жизни не счесть,Знай. Из всего и всегда выход есть.Месть - нет прекраснее облика слова.Если решишься, тогда будь готова.Недруга ждет неприглядный конец.Скоро его посетит мрачный жнец.Сможешь судьбу ты чужую решить?Сможешь ли выбрать ты быть иль не быть?

Ключевые слова: Зеркало парень бывший муж сердце авторская история

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