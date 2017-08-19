Нечто из ниоткуда

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:56

Причина: Изменён раздел.

Pmariam Просмотров: 92 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 06:56 by

Свою дачу под Краснодаром мы купили ещё в 2010 году. Из всех вариантов выбрали именно этот — из-за красавицы-груши, которая, в виде огромной лиры, раскинулась на четверть участка. Фактически — грушевый лес, растущий из одного лировидного ствола. Это был сорт "вильямс", и быстро переспевающие груши елись неохотно. Зато шикарное дерево по весне цвело огромным шатром, а летом давало роскошную тень. Полёживай себе в гамаке, слушай шелест листвы и щебет птиц, наслаждайся отдыхом. Мама, фанат дачной картошки, как-то предложила спилить бесполезную грушу и насадить чё-нить полезное, но моя дочь Василиса встала на её защиту. Мол, мы дачу купили ради этого дерева, а теперь спилить? Не дам!Так я к чему всё это? Оказалось, что эта громадина привлекательна не только для нас, людей. Расскажу по порядку.В 2016-м году приснился мне на даче сон: будто рядом с нашей грушей в землю со страшным грохотом ударила молния толщиной со ствол груши, а вспышка была не менее ослепительная, чем наяву. Я утром даже сходила к дереву и осмотрела место, в которое ударила во сне молния. Честно — там была неглубокая впадина с полуметр в диаметре. Поудивлялась да и забыла. Но недавно тот сон вспомнился из-за странных событий.Я, как всегда по весне, поселилась на даче, чтобы наводить там красоту. Всё было хорошо до майских праздников. А потом там появилось нечто, что начало меня пугать. Трудно описать его, поскольку внешне оно никак не проявлялось – ни звуками, ни действиями. Просто ночью мне было о-очень страшно. Уже вечером хотелось поплотнее закрыть шторы и запереться на все замки. Хотя место у нас тихое, а вокруг дачи стоит двухметровый забор, через который может перебраться разве что... ниндзя. Но с наступлением темноты мне казалось, что за окнами кто-то есть, и он хочет причинить мне зло. А во время сна я всё время просыпалась от непонятного ужаса, от которого на голове шевелились волосы.Потом мне приснился ещё один сон.Будто я из окна дачи наблюдаю за грушей. А над ней в воздухе высится некое кирпичное здание. Первый этаж — это груша, затем — второй. Но меня более всего притягивает именно третий этаж. На нём обитает… нечто очень опасное. Я знаю, что оно может… Но что оно может, додумать я не в силах, потому что от ужаса у меня сносит крышу. Радует лишь, что между этажами нет лестниц. Там есть только окна, в которые нечто смотрит на меня. Спускаться вниз оно пока не начинало, но намерено это сделать…Я проснулась в непередаваемом ужасе. Потом просыпалась и засыпала всю ночь, видя всё те же этажи на груше, от вида которых у меня сводило живот…Уезжать с дачи мне не хотелось – ведь прямой причины не было, да и люблю я это: цветочки, прополки, приятные соседи, интернет и чай на террасе — кайф. Не хотелось в квартире киснуть. Короче, обошла я ближайшие нежилые участки, ища там криминальных бомжей, которые замысливали преступление на мой счёт. Типа я чувствую их подлые мыслишки и потому боюсь. Но я нашла лишь бригаду таджиков, которая, проживая в старой халабуде через два участка, суетливо строила дом. Неприятное соседство, но не настолько, чтобы волосы на голове шевелились. А в общем — как я определила, прислушиваясь к своим ощущениям, — всё было нормально. Пока не наступил вечер. Я боялась даже выйти, чтобы глянуть вокруг дома. Но, взяв в руки себя и скалку, вышла: вокруг дачи светло от горящих в округе фонарей, никого нет – даже кошки, спокойно и тихо. Вернулась в дом – хоть беги. Но, перекрестив все углы, я легла спать. Страшно.Я ничего не сказала дочери Василисе, когда она приехала на выходные ко мне на дачу. Она мне сама сказала утром: «Мама, а ты тут не боишься ночевать? Как-то жутко спать». «А-а, и ты почувствовала? – обрадовалась я, что ещё не схожу с ума. – Боюсь, ещё как! И сама не знаю — кого или чего. Может, у нас домовой шалит?».Мы вспомнили, что пару недель назад на даче был её друг Гена, экстрасенс. Он ещё восхищался, мол, как тут у вас мирно и хорошо. Выходит – ошибся? Хотя вряд ли. Он очень здорово видит всяких барабашек и даже за большие деньги изгоняет их из помещений и людей. В общем, вернувшись в город, Василиса рассказала Гене о наших страхах. Он (на расстоянии) посмотрел на дачу и впал в ступор и шок. Сказал: «Ваша уникальная груша притянула в наш мир очень странного гостя. Он из мира — до материализации. По счёту... это третий слой над нами. Сначала наш мир, потом мир природных духов, а потом — оно». «Чего-чего? — сказала я. – Третий слой? А, может – третий этаж? Так я про это на днях сон видела!».В общем, на следующий выходной Гена собрался изгонять с дачи непрошенного гостя. А пока велел мне над входной дверью воткнуть нож. И ночью, когда тьма приходит, ни за что не подходить к груше. Сделав это, я всю неделю спала спокойно. Ясное дело, никуда не выходя. Попробовал бы кто выгнать!Гена пояснил, что в том, третьем, мире существуют только замыслы предметов, идей и энергий, бесконечно и хаотично перетекающих друг в друга. Поэтому у него с нами нет ничего общего. И потому оно нагоняет такой ужас на нас, живущих здесь по чётким законам и схемам.План по изгнанию гостя был таков: надо самим испечь хлеб и добыть домашнее вино. Остальное Гена сделает сам. Вином поделился сосед дядя Коля. Хлеб Василиса иногда пекла, взялась и в этот раз.Вот и выходной. Время – около 16 часов.Войдя во двор, Гена остановился и, прищурившись, вгляделся в грушу. «Да, я вижу его, — сказал он. – Но как он попал сюда? Это ведь невозможно! Между нашими мирами нет связи. Наши миры — это отдельные, взаимно не смешивающиеся стихии. Как коктейль «Кровавая Мэри» – каждый слой сам по себе».«Да, в моём сне между этажами тоже не было лестниц, — согласилась я. И вдруг вспомнила. - Гена! Так ведь в позапрошлом году под грушу в моём сне ударила молния!» Гена согласился: «Да, очевидно тогда и произошёл пробой. И всё потому, что ваша груша очень необычна. А вы её ещё и персонифицировали своим отношением. Ну, что ж, будем прогонять гостя и латать пробой».Тут вмешалась Василиса: «Я не хочу, чтобы ты его прогонял! – заявила она. – Я хочу с ним поговорить». Гена хмыкнул: «Не боишься, что крышу снесёт? Мы для него – меньше мошки. И бессмысленней. И мы не умеем делать метаморфозы, как он. Именно поэтому я хотел показать ему, что мы умеем печь хлеб и делать вино. Это действо не каждому существу доступно». «Но ведь интересно! – не уступала Василиса. – Я хочу с ним встретиться! А, может, и оставить его здесь». «Ага, оставь! Только нам самим здесь места не будет», — возмутилась я. «Почему?» — с недоумением спросила Василиса. «Как ты будешь здесь спать? Ты же потеряешься в его метаморфозах и не вернёшься сюда». «Да, такое возможно, — кивнул Гена. – Или — загремишь потом в дурку».«Посмотрим, — сказала Василиса. – Вы оставайтесь здесь, а я пошла к нему». Гена вздохнул и согласился. Я воздержалась.Василиса взяла свой йоговский коврик и подалась к груше, на клеверную полянку. Легла. Мы ждали на террасе. Через 20 минут Василиса вернулась весёлая и здоровая. «Он ушёл, — сказала она. – Давайте пить дяди Колино вино».В общем, как рассказала Василиса, нечто из ниоткуда случайно попало сюда их того мира в пробой над грушей. «Как краской сюда ляпнуло» — охарактеризовала она это явление. И этой вещи здесь очень не понравилось. «Какие вы тут все… ограниченные, — сказал он. – Существуете в жёстких рамках, понятиях, штампах и шаблонах. Разве это жизнь? Да и живёте лишь мгновение. Ваш мир – дерьмо. И я, попав сюда, хотел его переделать. В нашем мире нет рамок, законов, ограничений. Хотите так жить?».Но Василиса стала его убеждать, что это очень сложно. И что наш мир не выдержит таких перемен, разрушится. «Ну и пусть! – отвечало нечто. – Зато другой мир будет гораздо лучше — подвижнее и аморфнее». Василиса стала уговаривать его, что он, встретившись с ней и передав пожелания, уже выполнил свою миссию. Что она, по мере возможности, будет стремиться сделать наш мир другим, похожим на его. Гость, подумав, согласился. И ушёл.«Когда он слился с тем пространством, откуда пришёл, — сказала Василиса, отпивая вина, — он стал с ним одним целым. У того мира единое сознание. И оно одобрило наш с ним разговор и его возвращение. Ему тут было очень неуютно».«Ему неуютно? – рассмеялась я. — А нам — страшно. Но неужели он, правда, ушёл? Гена, ты его ещё видишь?»«Нет, — ответил он. – Не вижу. Действительно он ушёл». «Но почему же я всё ещё вижу это туманное пятно в ветвях груши?» — спросила я. А я его действительно видела с того момента, когда Гена, прищурившись, рассматривал грушу. «Это остался прорыв пространства, пробой, — ответил он. – Постепенно и он рассеется». «Ну-ну, — не поверила я. – Дай-то Бог!».В общем, я не очень верила, что моя дочь справилась и могла прогнать эту странную штуку – нечто из ниоткуда. Если б Гена – другое дело: хлеб, вино, ножи, заговоры. Ух! Боевая магия. А тут – какие-то мирные переговоры, полёживая. Как говорится – нет пророка в своём отечестве. А зря не поверила.С того дня прошла уже неделя. Никаких страхов на моей даче больше нет. Сны спокойны. Тьма не беспокоит. Только пятно тумана на груше не рассеялось, лишь постепенно уменьшается. Сейчас оно где-то два на два метра, путается в ветвях, туманится. Аморфное такое.Кстати, Гена хотел полностью закрыть пространство над грушей. Чтобы она, красавица наша, не привлекала внимание разных сущностей. Василиса возразила: «Оставь открытым! Пусть заходят. Может, какая-нибудь хорошая придёт?». Я возмутилась: «Это то же самое, что оставить дверь в дом открытой. Авось, кто хороший заглянет. Так?» «Ну, тогда фильтр», — сказала она. И Гена посоветовал зеркало под грушей положить, как фильтр. И я спрятала в ветвях старое зеркало.Надеюсь, на этом страшная дачная история закончилась и больше не повторится.Автор - Инна.

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