Страшная ночь в "Сосновом бору"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:00

A.Norton Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:00 by

В 2000 году, на Пасху, мы с мамой и дедушкой поехали отдыхать в пансионат «Сосновый Бор» под Святогорском. Путевки нам достались бесплатно – трехдневный отдых оплатил профсоюзный комитет строительной компании «Азовстальстрой». Дедушка работал там заместителем генерального директора по общим вопросам. По праздникам руководитель компании всегда поощрял сотрудников предоплаченными путевками.За тридцать с лишком лет существования «Сосновый бор» ужасно запустел. Обширную, неухоженную территорию покорила лесная растительность. Над сплошным массивом леса поднимались высоченные постройки из бетона, стекла и стали — покинутые жилые корпуса. Отвоеванный у дикой природы островок цивилизации занимали три относительно отремонтированных здания: два шестиэтажных корпуса и трехэтажная столовая.Означенные жилые корпуса были построены напротив друг друга, разбитая между ними неширокая аллея, выложенная бетонными плитами, вела к столовой. Вплотную к ней подступал лес и я нафантазировал себе, что это массивное, угрюмое сооружение грязно-серого цвета на самом деле — неприступная крепость, возведенная на границе владений человека. Мальчишек всегда тянет к фантазиям о рыцарях и замках.На убогих клумбах аллеи росли поникшие цветы. Чахлые газоны давно нуждались в хорошем поливе. Высаженные вдоль аллеи многолетние ели тоже посохли и усыпали реденький травяной ковер пожелтевшими иглами. Скамейки в скудной тени медленно умирающих деревьев проржавели, почерневшие деревянные доски сидений тронула гниль. Разбитые фонари с выкрученными лампочками и вырванными проводами лишний раз подчеркивали плачевное состояние «Соснового бора».Перед расселением нам, как новоприбывшим, устроили организационную встречу с руководством пансионата. Из приветственной речи директора мы узнали, что в лучшие времена пансионат насчитывал десять корпусов, но теперь осталось только два. Остальные заброшены, разрушены природой, разграблены жителями ближайших деревень.Директор предупредил, что гулять по по заброшенной части «Соснового бора» опасно для жизни. В покинутых корпусах часто ночуют бездомные, наркоманы, бывает, скрываются беглые заключенные. «В прошлом у нас уже случались убийства и исчезновения отдыхающих, - закончил короткую речь директор. – Я призываю всех к осторожности и прошу не заходить дальше столовой. Что днем, что вечером, а ночью — особенно. Не рискуйте собой ради острых ощущений».Со встречи с директором мы ушли подавленными, с неприятными ощущением тревожности. У приехавших вместе с нами сотрудников «Азовстальстроя» тоже остался нехороший осадок. Малоприятно жить рядом с рассадником бездомных и асоциальных элементов. Одно утешало: три дня обещали пролететь незаметно. У нас была намечена обширная культурная программа — посетить Святогорский монастырь, побывать в священных катакомбах и на руинах приграничной крепости, построенной для защиты Святогорья от разорительных монголо-татарских набегов.В воскресенье, 30 апреля 2000 года, мы вернулись в «Сосновый бор» поздно вечером — около половины десятого. Ездили в Святогорский монастырь святить пасхальные куличи. Потом посетили катакомбы, вырубленные в меловых скалах под стародавней религиозной святыней. На обратной дороге заехали в придорожный ресторанчик поужинать. Насколько помню, заказали запеченное в горшочках мясо с грибами и сыром, печеный на углях картофель и ассорти из солений.Ужин в ресторанчике пришелся весьма кстати. Когда приехали в «Сосновый бор», столовая уже закрылась. Захолустный советский пансионат дремал в вечерней тишине. Окна корпусов светились желтыми огнями, приглушенными задернутыми занавесками. На разделяющей корпуса хвойно-цветочной аллее никто не гулял. Отдыхающе побаивались, что с приближением ночи бездомные, наркоманы и сбежавшие зэки потянутся на огонек, поближе к людям.После обильной кормежки спать никому не хотелось. Мы втроем — и не только — решили посидеть на лавочке у входа в наш корпус. Компанию нам составили главный инженер «Азовстальстроя» Сергей Петрович Клименко, его жена и взрослый сын. Мой дедушка и Сергей Петрович завели скучнейший разговор о работе, мама разговорилась с женой последнего, а его сын слушал тяжелую рок-музыку по кассетному плееру.Выпав из внимания взрослых, я оказался предоставлен самому себе. Сидел на скамейке, положив голову на плечо матери, смотрел в пугающую, зловеще черную ночь и слушал спокойный шум леса. Мне, наивному мальчишке, представлялось, что в лесу, среди деревьев скрываются демоны, чудовища, призраки и злобные духи. Что в шуме ветра звучат тихие, зовущие голоса ночных химер. Детские фантазии бывают весьма бурными, и приводят к неожиданным последствиям, стоит чрезмерно ими увлечься.Около 11-11.30 ночи в глухом лесу за зданием столовой прозвучал истошный вопль. Кричал человек. Его услышали все. Отвлеченные разговоры моментально прервались. Вопль прозвучал второй раз и вмиг оборвался. Этот резкий, непередаваемо жуткий крик и дыхание спящего леса заглушил протяжный волчий вой. Я видел, как испугались взрослые. Даже сын Сергея Петровича снял наушники и слушал, как там, в глухом темном лесу, торжествующе воет волк, настигший желанную добычу.Дальше все развивалось так. Мама схватила меня за руку и быстро увела в корпус. Заперев меня в занимаемом нами номере на третьем этаже, она ушла на улицу. Перед уходом мама сказала сидеть тихо как мышка и запретила включать свет. Вскоре я услышал щелчки открывающихся дверей, сонные голоса, спрашивающие, что случилось, и топот множества шагов в коридорах и на лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что взрослые устроили собрание у корпуса. В неслышных мне разговорах они по очереди указывали на столовую и мрачный лес позади.Я никогда не забуду, о чем подумал тогда. Взрослые собирались идти в зловещий лес, искать человека, на которого напал волк. Меня охватил ужас. Вдруг мама и дедушка пойдут с ними, жадный до крови волк подстережет их в зарослях, набросится и загрызет. Представлять, что станет с моей жизнью, когда от нашей семьи останусь только я, мой овдовевший отец и пожилая бабушка, было еще страшнее, чем представлять жестокую смерть мамы и дедушки. Я забрался в кровать, накрылся с головой одеялом и заснул.Следующим утром, подслушав украдкой чужой разговор, я узнал, что ночью группа из двух десятков человек отправилась на поиски кричавшего. Нашли только залитую кровью лесную поляну и никаких следов самого человека. Виновным в нападении они назвали дикого волка или стаю волков. Случаи нападения этих зверей на людей нередки. После скудной на добычу зимы голодные волки свирепеют и могут напасть на человека. Иногда поодиночке, иногда целой стаей.Долгое время я тоже винил в том происшествии волков. Забрел случайно одинокий бездомный на охотничьи угодья волчьей стаи и поплатился за неосторожность жизнью. Теперь я знаю больше, чем знал в детстве, и склоняюсь к мысли, что бездомного растерзал никакой не волк. И не стая волков. Я не уверен до конца, но думаю, его убил оборотень. По мифологическим представлениям оборотни обращаются в полнолуние и выходят на охоту. Они рыщут по лесам в поисках добычи, которой нередко оказываются люди. Человек — далеко не вершина пищевой цепочки.Задуматься как следует — все сходится. Убийство произошло лунной ночью в лесистой местности Святогорья — древнего края, известного не только паломникам, но и исследователям мифологии. В древнеславянских преданиях упоминаются волколаки, обитающие в лесах вдоль русла Северского Донца, и их кровавая вражда со скифскими племенами. Историческое наследие Святогорья и уникальность его ландшафтов не дают легендам угаснуть. Массивы густых лесов, рассеченные меловыми холмами, плавно переходят в степные равнины. Глубоко под землей скрыты заброшенные соляные рудники и природные пещеры, сплетающиеся в запутанный, неизведанный лабиринт. С десяток мелких населенных пунктов разбросаны вокруг Национального природного парка «Святые горы», являющегося выросшим на скалистых склонах лесом.Немудрено, что оборотень повадился промышлять именно в этом регионе. Малонаселенные окрестности Северского Донца — идеальные охотничьи угодья кровожадному зверю, утратившему все человеческое.

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