Бес мщения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 15:37 by

Около двух лет назад я раз велся с женой. Когда мы женились, наш брак обещал быть долгим и счастливым. Я был влюблен, как щенок, да и она, как мне казалось, любила меня беззаветно. И вот прошло пять лет. Я все так же бежал с работы домой, мечтая обнять женушку, а она…В общем, все кончилось, как в анекдоте: вернулся муж из командировки… Ну, дальше все знают, что было… Я пошлейшим образом застал ее в нашей постели с каким-то мужиком. Вернее, мужик успел спрятаться в шкафу, но не очень удачно. Я говорю «с каким-то», потому что не спросил — кто это. Ну, выпихнул его на лестницу с голым задом и выбросил его шмотки. Аня что-то визжала оглушительно и хватала меня за руки, видимо, опасаясь, как бы я его не прибил. Но я не собирался…Мне даже было жаль его: дядька лет сорока трясущимися руками натягивал штаны, стоя у нас под дверью, рискуя быть увиденным любопытными соседями. Когда я унял стук сердца и смог спокойно говорить, я спросил благоверную — хочет ли она остаться в этой квартире или переедет к своим родителям? Мы снимали двушку на окраине, так что делить было нечего. Она пожала плечами и как ни в чем не бывало заявила:— А почему надо переезжать? Что, собственно, случилось? Успокойся и трезво погляди на вещи… — она вела себя так, словно ничего не произошло. Вот тут я взбесился по-настоящему…— У тебя десять минут, чтобы покинуть мой дом, — процедил я сквозь зубы. Я помню, что стал судорожно пытаться в тот момент стянуть с пальца обручальное кольцо, борясь с желанием пинками выгнать из квартиры некогда любимую супругу. Она пожала плечами, ушла в спальню и включила музыку.«Вот дрянь! — подумал я. — Это ж какие крепкие нервы!» Я кинулся на кухню, вспомнив, что в шкафу оставался дорогущий коньяк, подаренный мне на работе по случаю дня рождения. Через пару минут на пороге кухни появилась Аня, одетая в пеньюар.— И мне налей! — небрежно бросила жена. — Ты уже пришел в себя?— Ага, сейчас… Налью. Не дождешься!— Что-то рановато ты вернулся, - заметила она как бы между прочим. - Я тебя ждала завтра.— Сюрприз хотел сделать, - глядя на жену в упор, ответил я. — Как видишь, удалось.— Это точно, — усмехнулась Аня. — Если ты не остынешь до утра, завтра я уеду. Жить с тобой — не подарок, милый. Ты ведь не видел ничего вокруг. А мне давно уже было с тобой скучно…Я слушал эти откровения, едва сдерживая слезы. Каким же я был идиотом! Допив коньяк, я направился в гостиную, бросив ей на ходу:— Ночевать уйду к Петру, как за кончишь завтра сборы — позвони.Ту ночь я провел у своего закадычного друга. Мы пили водку и обсуждали подлых баб, вспоминая наши глупые иллюзии на их счет. Петька, кстати, тоже был разведен, только его выгнала жена — за дело. Собственно, примерно за такой же сюрприз, что мне устроила Анна. Выпив достаточно, Петька обронил как бы невзначай:— А она ведь и ко мне подкатывала, когда ты однажды напился и заснул. Помнишь, Новый год у вас на даче? Но я ж не сволочь! Может, я и не святой… Но чтобы с женой друга!.. Я отказал ей, а она, мне кажется, очень оскорбилась. С тех пор и терпеть меня не может!— М-м… я ничего не знал! Представляешь, я думал, она святая! Ладно, плевать, — пьяно махнул я рукой. — Слава богу, что сейчас все вышло наружу. А то так бы и жил дураком. Хорошо, что детей у нас нет… Пусть чешет на все четыре стороны, только не попадается мне на глаза. Все-таки надо было мужику этому рожу начистить, а?… Но Петька уже спал, и мне некому было дальше жалиться на жизнь.Утром я заехал домой перед работой: там меня ждали лишь голые стены и голодный кот. Вот это да! Все вывезла! Ну и черт с ней, барахла не жалко — жалко годы, потраченные на нее… Через неделю она позвонила. — Але, знаешь, я так скучаю по тебе, — ее голос был очарователен как всегда, но меня почему-то затошнило. - Давай начнем все сначала?— Нет уж, спасибо! — меня передернуло от отвращения. — И не звони больше.— Ах так? — разъярилась Аня. — Ты еще пожалеешь об этом!Через месяц после официального развода со мной начала происходить какая-то ерунда. Кто-то все время за мной следил. Или, вернее, кто-то все время находился рядом. Никаких чертей на копытах с хвостиками я, конечно, не видел, но чувствовал, что даже в пустой квартире я не один. Как-то раз по работе пришлось мне забраться на девятиэтажный дом — принимали у строителей ремонт крыши. Я, беседуя с подрядчиком, нечаянно подошел почти к самому краю и вдруг почувствовал, что кто-то легонько толкает меня в спину. Едва не свалившись вниз, я отшатнулся, матерясь.В бешенстве оглянулся назад, чтобы от души наорать на шутника, но рядом — никого, а мои работяги смотрели с полным недоумением: "мол, чего это ты? Высоты, что ли, боишься? "Я вытер пот со лба и пробурчал что-то вроде: «Голова закружилась». Мой зам Иван Палыч обеспокоенно похлопал меня по спине: «Давление, наверное. Ты зайди к доктору. Это штука опасная…»Весь тот день я помню по минутам: еще пару раз был на волосок от смерти — под колеса КамАЗа едва не угодил и в собственном подъезде чуть не получил по голове кирпичом поздно вечером от какого-то наркоши. Чудом увернулся. Спортивная подготовка помогла — я рукопашным боем занимался, потом ВДВ. Короче, я его за несколько секунд упаковал так, что приехавшие полицейские смотрели на меня почти осуждающе. Потом, правда, опознав в нападавшем по вытатуированному на левом предплечье варану злодея, что не первую неделю терроризировал район, благодарили, жали руку. Мне, впрочем, было не до благодарностей блюстителей — казалось, что рядом хихикает какой-то бес.Ночь без сна тоже даром не прошла: утром, по дороге на работу, я как-то неловко вывернул руль и оказался на встречке. От лобового столкновения с «газелью» меня спасла хорошая реакция. Обошлось, слава Богу, только поцарапанной дверью и помятым бампером. Я даже не стал ругаться с водителем маршрутки, который едва не в драку кидался, обвиняя меня в создании аварийной ситуации. Да, он был прав. Вернее, отчасти прав. В ту минуту я отчетливо понял, что угрозы моей бывшей были не пустым сотрясением воздуха: это она, гадина толкала меня с крыши, натравила на меня обкурившегося урку и даже вывернула руль, чтобы я на скорости столкнулся со встречной машиной. То есть понятно, что не она сама, но ее воля, желание уничтожить меня, ее ненависть.Прошло два года, у моей бывшей жены новый муж, причем, кажется, весьма завидный — сын местного воротилы. Но я все равно ощущаю в своей жизни какую-то чертовщину. И если не постоянно, то раз в полгода попадаю в странные и довольно опасные ситуации… Словно кем-то организованные. Не знаю, может, я слишком мнителен, но, с другой стороны, лучше осознавать, что враг не дремлет.Автор - Анатолий С. г. Екатеринбург

Ключевые слова: Развод откровения бес ненависть чертовщина

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