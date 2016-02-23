Тайны забытого кладбища

Тайны забытого кладбищаИмя Маргарита — моя карма. С самого детства со мной происходила всякая загадочная чертовщина. Возможно, это связано с тем, что моя мама — страстная любительница творчества Михаила Булгакова. Она перечитала его книги от корки до корки, а главное произведение, в честь которого меня, собственно, и назвали, знала практически наизусть.
Вначале я злилась, потом была равнодушна к ее фанатизму, а повзрослев, неожиданно для самой себя, пополнила ряды почитателей Михаила Афанасьевича. В конечном итоге после школы решила подавать документы в театральный. Моя попытка оказалась удачной, более того, у меня внезапно прорезался редкий дар лицедействовать, так что все, кто видел мою игру на сцене, рыдали от восторга.
— Марго! — восклицал наш препод по актерскому. — Если не испортишься и не выскочишь замуж, то тебя ждет великолепная карьера.
— Хорошее дело браком не назовут, — улыбалась я, всем своим видом давая понять, что не горю желанием стать матроной.
Мои успехи бы ли столь велики , что на каждом экзамене по актерскому у нас был аншлаг. Сокурсники и не только приходили «на Марго». Я считала себя счастливой , весь (практически) мир был у моих ног, но однажды всё чуть не рухнуло. Без Булгакова не обошлось…
Аншлаг!
— Маргарита, у меня к тебе просьба, — у моего стола в кафе стоял одногруппник.
— Серега, если денег, то я на нулях, — предупредила парня.
— Нет, ты же знаешь, у меня с актерским не очень.
И это была чистая правда. Сергей, обладатель потрясающего баритона, абсолютно не умел играть. Но ради того, чтобы слышать его невероятный голос, наши преподы не сильно терзали парня.
— Позаниматься с тобой?
— Нет, сыграй со мной на экзамене. Решил взять твоего любимчика.
— Неужели Булгакова? — обрадовалась я. — Вау! Наконец Марго сыграет Маргариту!
Потянулись долгие репетиции, мы никого не пускали в аудиторию, хотели всех поразить на экзамене.
И у нас вышло! Сцена, где Азазелло дает Маргарите крем, получилась шикарно! Зрители буквально писали от восторга. Сережка постарался, его персонаж получился живым и реальным. Только один момент отравлял мне радость.
Кто в нем сыграет, погибает…
После экзамена, когда уже озвучили оценки, я услышала разговор девочек из параллельной группы.
— Зря они «Мастера и Маргариту» взяли. Теперь начнется…
— Чего это? Только не говори, что веришь во всю эту чушь с мистикой! — фыркнула вторая.
— Не зря после того, как кто-то сыграет во всей этой чертовщине, что-то ужасное происходит.
— Глупости, все будет хорошо.
Девочки убежали, а я задумалась. О романе и правда ходит дурная слава, кто в нем сыграет, потом или погибает, или болеет сильно. Но это все во «взрослом» мире, а у нас так, просто игра…
Экзамены закончились, я сидела дома и отдыхала. Внезапно завибрировал мобильный, кто-то прислал сообщение. «Умер Сергей, похороны завтра». Когда я его прочла, то разозлилась, что за идиотские шутки?! Парню всего двадцать пять! Но, позвонив одногруппнице, я узнала жуткую правду. В тот день Сережа пришел домой и пожаловался матери на сильную головную боль. Она дала ему таблетку анальгина, а когда через полчаса зашла в его комнату, узнать, как он, то нашла сына лежащим на кровати. Он был мертв.
Похороны помню плохо, рыдала не переставая. Стыдно признаваться, но слезы были не только от жалости к молодому парню, но и от страха. Я вспомнила про мистику романа и начала думать, что скоро моя очередь.
После похорон зачастила в церковь, просила Бога простить меня, не забирать к себе. За месяц я похудела на десять килограммов, стала бледная как смерть. Мама забила тревогу.
Тебе нужно развеяться!
— Марго, собирайся, ты уезжаешь отдыхать в горы! — заявила она ранним утром.
— Какие горы, мама, о чем ты?
— Хватит киснуть, тебе нужно развеяться. Звонил Антон, он все организовал, едете вы с ним, твоя Ленка и Оля. Палатки, костер, романтика. Это как раз то, что тебе сейчас нужно.
— Я не хочу, особенно с Антоном.
— Знаю, что парень тебе не нравится, но я же не прошу выходить за него, просто отдохнешь в компании друзей.
Спорить с мамой бесполезно, поэтому я начала собирать вещи…
Уже сидя в поезде, поняла, что поездка — не самая плохая идея. В вагоне мы пели песни, рассказывали анекдоты. Я чувствовала, как начинаю отходить от пережитого. Мы приехали и сели в деревенский автобус, который отвез нас к месту назначения. Это была небольшая деревушка рядом с лесом. Вот в нем мы и разбили свой лагерь. Не хотелось отходить слишком далеко от цивилизации, но и терять чувство уединения тоже. А так до ближайшего магазина около пяти километров, деревенские к нам не лезли, и мы им тоже не мешали.
Красота! Первые пару дней мы только и делали, что ели, спали, отдыхали. Потом начали изучать местность. Заходили в лес, с каждым днем все дальше и дальше. Через неделю меня было не узнать, появился румянец, заблестели глаза, я стала спокойнее и уравновешеннее. И в это время Антон начал решительные действия. Чтобы вы понимали, парень пытается ухаживать за мной уже второй под. Сама не пойму, что не так, но не люб он мне. Подруги говорят, я дура — мол, такая хорошая партия. Москвич, с квартирой дачей и перспективами. Его отец директор на одном из телеканалов страны, может посодействовать профессиональной карьере. Но я не могла, и все. Честно при зналась Антону в этом практически сразу, не хотела давать ложных надежд. Видимо, это не помогло.
Утром, после завтрака. Антон предложил прогуляться.
— Хорошо, дождемся девочек и пойдем.
— Нет, пойдем вдвоем, — с нажимом сказал парень.
— Антош, ты опять? — разочарованно вздохнула я. — Сколько можно? Мы же все обсудили.
— Но ты же поехала со мной?!
— Отдохнуть, и только! — решительно заявила ему.
— А я подумал, — резко скис парень.
— Прости, мне правда жаль, я бы хотела, но не могу. Не сердись.
Странная могила
В тот день мы всей толпой зашли далеко в лес, хотелось посмотреть, что там. Вскоре набрели на старые развалины, чем-то похожие на стену или забор. Пройдя вдоль кладки, мы наткнулись на ворота.
И тут начались странности. Если кирпичи были старыми, то кованка выглядела гак, словно ее кто-то недавно почистил и даже покрасил. Хотя в том, что она старая, мы скоро убедились. На самом верху была надпись на незнакомом языке и дата - 1900 год». Пройдя через ворота, мы очутились на поляне с холмиками, а приблизившись, поняли, что это заброшенное кладбище.
Могилы были настолько старыми, что надписи на памятниках совсем стерлись. Только на одном остались следы от букв. Было видно, что за этой могилой кто-то ухаживает. Странно, до деревни почти десять километров, неужели кому-то не лень сюда бегать? Более того, на гранитом массивном кресте оказался даже портрет. На нас смотрела молодая женщина, очень красивая. Мы с любопытством рассматривали ее.
— Бррр, — фыркнула Ольга. — Ощущение, что она пялится прямо на меня.
— Не выдумывай! — ответила я.
Но сама подумала, что подруга права. Было реальное ощущение, что портрет за нами следит. Постояв возле памятника еще немного, мы засобирались в лагерь.
— А давайте вернемся сюда вечером, — вдруг предложил Антон. — Представляете, какие тут получаться фото?
Девочки с радостью поддержали эту идею, я была не в восторге, но не решилась спорить. В лагере мы приготовили обед, после решили, немного отдохнуть. Я не заметила как задремала…
Проснулась в сумерках, меня за плечо тормошил Антон. — Просыпайся, мы же хотели устроить фотосессию. Девочки уже встали?
— Да, Марго, вставай!
Идея нравилась мне все меньше и меньше, по глядя, с каким энтузиазмом друзья готовились к фото сессии, молчала. Во второй раз мы добрались к кладбищу быстрее, девочки выбирали места для удачных кадров. Антон настраивал камеру, а я опять подошла к уцелевшему памятнику.
Роковой портрет
Мне хотелось ешё раз посмотреть на портрет. Только его не было! Памятник на месте, а изображения женщины не было!
— Эй, народ! — закричала я. — Идите сюда!
— Что случилось? — испугались они.
— Смотрите!
— Ничего себе! — заикаясь сказал Ленка. — Куда же он делся?
— Не знаю, но мне это все не нравится, давайте вернемся в лагерь, — предложила я друзьям.
Все согласились, и мы пошли в лагерь. Всю дорогу было ощущение, что а мной кто-то наблюдает…
Ночь была жуткой. Внезапно началась сильная гроза. Молния, гром, ливень — палатка сотрясалась от ветра. Когда наконец удалось уснуть, пришли кошмары. Снилась та женщина с кладбища, она пристально смотрела на меня из-за кованых ворот и тянула руки. Утро тоже не порадовало — гроза не пожалела наш маленький лагерь, палатки были не готовы к такому потоку и протекли. Стало ясно, что нужно собираться домой. Мы быстро сложили вещи и уже хотели уходить.
— Подождите! — закричал Антон. — Мне нужно на кладбище.
— Ты с ума сошел? — удивились мы.
— Зачем?
— И потерял свой телефон, скорее всего, на том месте, где настраивал фотик.
— Такой дождь, он, скорее всего, "умер", — предположила я.
— Ты забыла, что он у меня в специальном чехле? Ему вода не страшна.
— Хорошо, иди, мы тебя подождем.
Антон убежал, а мы расположились на туристических ковриках - это единственное, что не пострадало от воды.
Прошел час потом второй, нашего спутника не было.
— Он что, издевается? — злились девочки. — До поезда осталось всего пять часов, а нам нужно ещё браться до города!
— Давайте я схожу за ним? — внезапно предложила я.
— И охота тебе таскаться?
— А что делать? Ехать-то нужно, так что придется Антона искать.
Взяв с собой телефон, я пошла к кладбищу.
Через некоторое время на тропинке увидела очки. Я узнала их легко, так как мы группой подарили их Антону на день рождения. Странно, что-то слишком часто он теряет свои вещи. Вскоре показалось кладбище. Зайдя в ворота, я начала звать приятеля, но в ответ была только тишина. Покружив по территории, растерялась. Друга нигде не было. Тут меня словно что-то толкнуло, и ноги сами понесли к таинственному памятнику. Ешё не видя его, я знала, что будет. Портрет оказался на месте. Только теперь женщина ехидно ухмылялась, глядя прямо на меня. Поежившись, я опять стала звать Антона. В этот момент ожил мой мобильный.
— Марго, возвращайся быстрее! — это была перепуганная Ольга. — Антон вернулся в лагерь, но он в таком состоянии…
У ворот обернулась и вздрогнула — портрета не было! Да что тут творится?! Когда примчалась в лагерь, увидела, что девочки суетятся возле Антона. Он сидел под деревом и безостановочно повторял: «Она пришла, она пришла».
— Что с ним?
— Таким и явился, бежал к нам, кричал что-то про неё, потом заплакал…
— Так, давайте уходить отсюда, не нравится мне всё это.
Я решила не говорить подругам про портрет, который то появлялся, то исчезал.
Жуткая находка
Мы собрали рюкзаки и пошли к селу. Автобус нас быстро домчал к вокзалу, каким-то чудом удалось купить билеты на поезд, и уже через час мы катили домой.
Ночью Антон проснулся с громким криком. Мы успокаивали его как могли. Но было ясно — парню нужна медицинская помощь. Только как мы объясним, что с ним произошло? По приезде вызвали такси и повезли Антона домой. Родители пришли в ужас, когда увидели сына. Они сразу вызвали доктора. Осмотрев парня, он начал задавать вопросы, но вместо ответов Антон только плакал. Врач сделал ему успокоительный укол, и бедняга уснул.
— Я не понимаю, что могло послужить причиной такого поведения, но ваш сын пережил стресс. Рекомендую обратиться к психологу.
Мы с ужасом смотрели на родителей Антона, они мгновенно постарели от горя.
— Девочки, что произошло? — его мама со слезами на глазах смотрела на нас.
Перебивая друг друга, мы начали рассказывать обо всём.
— Очень странная история. Получается, что вы не знаете, что могло его так напугать
— Нет, он вернулся таким в лагерь. Вот только… — замялась я. — Когда я пришла на кладбище портрет был, а когда уходила — снова исчез.
— Вы там ничего не пили, не употребляли? — недоверчиво спросил отец Антона.
— Нет, просто хотели прийти в себя после похорон Сергея, — прошептала Лена.
— Да уж… У вас получилось. Надеюсь, что Антон поправится… Давайте я отвезу вас по домам.
Увидев меня на пороге раньше времени, мама удивилась.
— Марго?! Что случилось?
Пришлось рассказать жуткую историю снова.
— Всё это очень и очень странно… Ты сама как себя чувствуешь?
— Ощущение, что провернули в мясорубке... Хочу разобрать вещи, принять душ и пойти спать.
— Вещи подождут. Отдыхай.
— Да нет, нужно вытащить всё, оно ведь мокрое, заплесневеет…
Мама ушла к себе, а я занялась вещами. Когда расстегнула рюкзак, руки наткнулись на какой-то странный пакет. Может, девочки собирая вещи, по ошибке запихнули его мне? Сейчас посмотрю, что там, и пойму кому вернуть находку. Но, развернув свёрток, я заорала от ужаса. На крик прибежала мама.
— Что такое?
— Там…Там… — я тупо тыкала пальцем в пакет.
Она открыла его и увидела внутри тот самый портрет.
— Ты с ума сошла?! Зачем его сюда приволокла?
— Это не я! — зубы выбивали дрожь.
— А как он у тебя оказался?
— НЕ знаю. Но я не думаю, что это кто-то из наших. Портрет и там их пугал. Они бы к нему не прикоснулись.
— Но как-то же он попал сюда? — рассердилась мама. — Кто-то решил напугать тебя?
— Скорее всего... Только этот кто-то явно не из числа моих друзей.
Это не конец…
Мы с мамой решили сохранить нашу находку в тайне. Взяв с собой молоток, вышли на улицу. Положив фарфоровый портрет на асфальт, раскрошили его на мелкие кусочки, которые потом аккуратно закопали... Мама успокоилась, она посчитала, что на этом всё закончилось...
Я не решилась ей признаться, что каждую ночь мне снится сон: женщина с портрета стоит за воротами и тянет ко мне руки. И в каждом сне я к ней всё ближе и ближе…. Что будет, когда она окажется совсем рядом? Увидел же Антон нечто, что повредило его рассудок… Может быть, там была похоронена ведьма, а мы по глупости и неведению побеспокоили её прах? Кто мне даст ответ?
Автор - Маргарита.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:29
Вчера, 22:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 1
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