Тайны забытого кладбища

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:29 by

Имя Маргарита — моя карма. С самого детства со мной происходила всякая загадочная чертовщина. Возможно, это связано с тем, что моя мама — страстная любительница творчества Михаила Булгакова. Она перечитала его книги от корки до корки, а главное произведение, в честь которого меня, собственно, и назвали, знала практически наизусть.Вначале я злилась, потом была равнодушна к ее фанатизму, а повзрослев, неожиданно для самой себя, пополнила ряды почитателей Михаила Афанасьевича. В конечном итоге после школы решила подавать документы в театральный. Моя попытка оказалась удачной, более того, у меня внезапно прорезался редкий дар лицедействовать, так что все, кто видел мою игру на сцене, рыдали от восторга.— Марго! — восклицал наш препод по актерскому. — Если не испортишься и не выскочишь замуж, то тебя ждет великолепная карьера.— Хорошее дело браком не назовут, — улыбалась я, всем своим видом давая понять, что не горю желанием стать матроной.Мои успехи бы ли столь велики , что на каждом экзамене по актерскому у нас был аншлаг. Сокурсники и не только приходили «на Марго». Я считала себя счастливой , весь (практически) мир был у моих ног, но однажды всё чуть не рухнуло. Без Булгакова не обошлось…— Маргарита, у меня к тебе просьба, — у моего стола в кафе стоял одногруппник.— Серега, если денег, то я на нулях, — предупредила парня.— Нет, ты же знаешь, у меня с актерским не очень.И это была чистая правда. Сергей, обладатель потрясающего баритона, абсолютно не умел играть. Но ради того, чтобы слышать его невероятный голос, наши преподы не сильно терзали парня.— Позаниматься с тобой?— Нет, сыграй со мной на экзамене. Решил взять твоего любимчика.— Неужели Булгакова? — обрадовалась я. — Вау! Наконец Марго сыграет Маргариту!Потянулись долгие репетиции, мы никого не пускали в аудиторию, хотели всех поразить на экзамене.И у нас вышло! Сцена, где Азазелло дает Маргарите крем, получилась шикарно! Зрители буквально писали от восторга. Сережка постарался, его персонаж получился живым и реальным. Только один момент отравлял мне радость.После экзамена, когда уже озвучили оценки, я услышала разговор девочек из параллельной группы.— Зря они «Мастера и Маргариту» взяли. Теперь начнется…— Чего это? Только не говори, что веришь во всю эту чушь с мистикой! — фыркнула вторая.— Не зря после того, как кто-то сыграет во всей этой чертовщине, что-то ужасное происходит.— Глупости, все будет хорошо.Девочки убежали, а я задумалась. О романе и правда ходит дурная слава, кто в нем сыграет, потом или погибает, или болеет сильно. Но это все во «взрослом» мире, а у нас так, просто игра…Экзамены закончились, я сидела дома и отдыхала. Внезапно завибрировал мобильный, кто-то прислал сообщение. «Умер Сергей, похороны завтра». Когда я его прочла, то разозлилась, что за идиотские шутки?! Парню всего двадцать пять! Но, позвонив одногруппнице, я узнала жуткую правду. В тот день Сережа пришел домой и пожаловался матери на сильную головную боль. Она дала ему таблетку анальгина, а когда через полчаса зашла в его комнату, узнать, как он, то нашла сына лежащим на кровати. Он был мертв.Похороны помню плохо, рыдала не переставая. Стыдно признаваться, но слезы были не только от жалости к молодому парню, но и от страха. Я вспомнила про мистику романа и начала думать, что скоро моя очередь.После похорон зачастила в церковь, просила Бога простить меня, не забирать к себе. За месяц я похудела на десять килограммов, стала бледная как смерть. Мама забила тревогу.— Марго, собирайся, ты уезжаешь отдыхать в горы! — заявила она ранним утром.— Какие горы, мама, о чем ты?— Хватит киснуть, тебе нужно развеяться. Звонил Антон, он все организовал, едете вы с ним, твоя Ленка и Оля. Палатки, костер, романтика. Это как раз то, что тебе сейчас нужно.— Я не хочу, особенно с Антоном.— Знаю, что парень тебе не нравится, но я же не прошу выходить за него, просто отдохнешь в компании друзей.Спорить с мамой бесполезно, поэтому я начала собирать вещи…Уже сидя в поезде, поняла, что поездка — не самая плохая идея. В вагоне мы пели песни, рассказывали анекдоты. Я чувствовала, как начинаю отходить от пережитого. Мы приехали и сели в деревенский автобус, который отвез нас к месту назначения. Это была небольшая деревушка рядом с лесом. Вот в нем мы и разбили свой лагерь. Не хотелось отходить слишком далеко от цивилизации, но и терять чувство уединения тоже. А так до ближайшего магазина около пяти километров, деревенские к нам не лезли, и мы им тоже не мешали.Красота! Первые пару дней мы только и делали, что ели, спали, отдыхали. Потом начали изучать местность. Заходили в лес, с каждым днем все дальше и дальше. Через неделю меня было не узнать, появился румянец, заблестели глаза, я стала спокойнее и уравновешеннее. И в это время Антон начал решительные действия. Чтобы вы понимали, парень пытается ухаживать за мной уже второй под. Сама не пойму, что не так, но не люб он мне. Подруги говорят, я дура — мол, такая хорошая партия. Москвич, с квартирой дачей и перспективами. Его отец директор на одном из телеканалов страны, может посодействовать профессиональной карьере. Но я не могла, и все. Честно при зналась Антону в этом практически сразу, не хотела давать ложных надежд. Видимо, это не помогло.Утром, после завтрака. Антон предложил прогуляться.— Хорошо, дождемся девочек и пойдем.— Нет, пойдем вдвоем, — с нажимом сказал парень.— Антош, ты опять? — разочарованно вздохнула я. — Сколько можно? Мы же все обсудили.— Но ты же поехала со мной?!— Отдохнуть, и только! — решительно заявила ему.— А я подумал, — резко скис парень.— Прости, мне правда жаль, я бы хотела, но не могу. Не сердись.В тот день мы всей толпой зашли далеко в лес, хотелось посмотреть, что там. Вскоре набрели на старые развалины, чем-то похожие на стену или забор. Пройдя вдоль кладки, мы наткнулись на ворота.И тут начались странности. Если кирпичи были старыми, то кованка выглядела гак, словно ее кто-то недавно почистил и даже покрасил. Хотя в том, что она старая, мы скоро убедились. На самом верху была надпись на незнакомом языке и дата - 1900 год». Пройдя через ворота, мы очутились на поляне с холмиками, а приблизившись, поняли, что это заброшенное кладбище.Могилы были настолько старыми, что надписи на памятниках совсем стерлись. Только на одном остались следы от букв. Было видно, что за этой могилой кто-то ухаживает. Странно, до деревни почти десять километров, неужели кому-то не лень сюда бегать? Более того, на гранитом массивном кресте оказался даже портрет. На нас смотрела молодая женщина, очень красивая. Мы с любопытством рассматривали ее.— Бррр, — фыркнула Ольга. — Ощущение, что она пялится прямо на меня.— Не выдумывай! — ответила я.Но сама подумала, что подруга права. Было реальное ощущение, что портрет за нами следит. Постояв возле памятника еще немного, мы засобирались в лагерь.— А давайте вернемся сюда вечером, — вдруг предложил Антон. — Представляете, какие тут получаться фото?Девочки с радостью поддержали эту идею, я была не в восторге, но не решилась спорить. В лагере мы приготовили обед, после решили, немного отдохнуть. Я не заметила как задремала…Проснулась в сумерках, меня за плечо тормошил Антон. — Просыпайся, мы же хотели устроить фотосессию. Девочки уже встали?— Да, Марго, вставай!Идея нравилась мне все меньше и меньше, по глядя, с каким энтузиазмом друзья готовились к фото сессии, молчала. Во второй раз мы добрались к кладбищу быстрее, девочки выбирали места для удачных кадров. Антон настраивал камеру, а я опять подошла к уцелевшему памятнику.Мне хотелось ешё раз посмотреть на портрет. Только его не было! Памятник на месте, а изображения женщины не было!— Эй, народ! — закричала я. — Идите сюда!— Что случилось? — испугались они.— Смотрите!— Ничего себе! — заикаясь сказал Ленка. — Куда же он делся?— Не знаю, но мне это все не нравится, давайте вернемся в лагерь, — предложила я друзьям.Все согласились, и мы пошли в лагерь. Всю дорогу было ощущение, что а мной кто-то наблюдает…Ночь была жуткой. Внезапно началась сильная гроза. Молния, гром, ливень — палатка сотрясалась от ветра. Когда наконец удалось уснуть, пришли кошмары. Снилась та женщина с кладбища, она пристально смотрела на меня из-за кованых ворот и тянула руки. Утро тоже не порадовало — гроза не пожалела наш маленький лагерь, палатки были не готовы к такому потоку и протекли. Стало ясно, что нужно собираться домой. Мы быстро сложили вещи и уже хотели уходить.— Подождите! — закричал Антон. — Мне нужно на кладбище.— Ты с ума сошел? — удивились мы.— Зачем?— И потерял свой телефон, скорее всего, на том месте, где настраивал фотик.— Такой дождь, он, скорее всего, "умер", — предположила я.— Ты забыла, что он у меня в спе­циальном чехле? Ему вода не страшна.— Хорошо, иди, мы тебя подождем.Антон убежал, а мы расположи­лись на туристических ковриках - это единственное, что не пострадало от воды.Прошел час потом второй, нашего спутника не было.— Он что, издевается? — злились девочки. — До поезда осталось всего пять часов, а нам нужно ещё браться до города!— Давайте я схожу за ним? — вне­запно предложила я.— И охота тебе таскаться?— А что делать? Ехать-то нужно, так что придется Антона искать.Взяв с собой телефон, я пошла к кладбищу.Через некоторое время на тропинке увидела очки. Я уз­нала их легко, так как мы группой подарили их Антону на день рож­дения. Странно, что-то слишком часто он теряет свои вещи. Вскоре показалось кладбище. За­йдя в ворота, я начала звать при­ятеля, но в ответ была только ти­шина. Покружив по территории, растерялась. Друга нигде не было. Тут меня словно что-то толкнуло, и ноги сами понесли к таинственно­му памятнику. Ешё не видя его, я знала, что будет. Портрет оказался на месте. Толь­ко теперь женщина ехидно ухмылялась, глядя прямо на меня. Поежившись, я опять стала звать Антона. В этот момент ожил мой мобильный.— Марго, возвращайся быстрее! — это была перепуганная Ольга. — Антон вернулся в лагерь, но он в таком состоянии…У ворот обернулась и вздрогнула — портрета не было! Да что тут тво­рится?! Когда примчалась в лагерь, увидела, что девочки суетятся воз­ле Антона. Он сидел под деревом и безостановочно повторял: «Она пришла, она пришла».— Что с ним?— Таким и явился, бежал к нам, кричал что-то про неё, потом заплакал…— Так, давайте уходить отсюда, не нравится мне всё это.Я решила не говорить подругам про портрет, который то появлялся, то исчезал.Мы собрали рюкзаки и пошли к селу. Автобус нас быстро домчал к вокзалу, каким-то чудом удалось купить билеты на поезд, и уже через час мы катили домой.Ночью Антон проснулся с громким криком. Мы успокаивали его как могли. Но было ясно — парню нужна медицинская помощь. Только как мы объясним, что с ним произошло? По приезде вызвали такси и повезли Антона домой. Родители пришли в ужас, когда увидели сына. Они сразу вызвали доктора. Осмотрев парня, он начал задавать вопросы, но вместо ответов Антон только плакал. Врач сделал ему успокоительный укол, и бедняга уснул.— Я не понимаю, что могло послужить причиной такого поведения, но ваш сын пережил стресс. Рекомендую обратиться к психологу.Мы с ужасом смотрели на родителей Антона, они мгновенно постарели от горя.— Девочки, что произошло? — его мама со слезами на глазах смотрела на нас.Перебивая друг друга, мы начали рассказывать обо всём.— Очень странная история. Получается, что вы не знаете, что могло его так напугать— Нет, он вернулся таким в лагерь. Вот только… — замялась я. — Когда я пришла на кладбище портрет был, а когда уходила — снова исчез.— Вы там ничего не пили, не употребляли? — недоверчиво спросил отец Антона.— Нет, просто хотели прийти в себя после похорон Сергея, — прошептала Лена.— Да уж… У вас получилось. Надеюсь, что Антон поправится… Давайте я отвезу вас по домам.Увидев меня на пороге раньше времени, мама удивилась.— Марго?! Что случилось?Пришлось рассказать жуткую историю снова.— Всё это очень и очень странно… Ты сама как себя чувствуешь?— Ощущение, что провернули в мясорубке... Хочу разобрать вещи, принять душ и пойти спать.— Вещи подождут. Отдыхай.— Да нет, нужно вытащить всё, оно ведь мокрое, заплесневеет…Мама ушла к себе, а я занялась вещами. Когда расстегнула рюкзак, руки наткнулись на какой-то странный пакет. Может, девочки собирая вещи, по ошибке запихнули его мне? Сейчас посмотрю, что там, и пойму кому вернуть находку. Но, развернув свёрток, я заорала от ужаса. На крик прибежала мама.— Что такое?— Там…Там… — я тупо тыкала пальцем в пакет.Она открыла его и увидела внутри тот самый портрет.— Ты с ума сошла?! Зачем его сюда приволокла?— Это не я! — зубы выбивали дрожь.— А как он у тебя оказался?— НЕ знаю. Но я не думаю, что это кто-то из наших. Портрет и там их пугал. Они бы к нему не прикоснулись.— Но как-то же он попал сюда? — рассердилась мама. — Кто-то решил напугать тебя?— Скорее всего... Только этот кто-то явно не из числа моих друзей.Мы с мамой решили сохранить нашу находку в тайне. Взяв с собой молоток, вышли на улицу. Положив фарфоровый портрет на асфальт, раскрошили его на мелкие кусочки, которые потом аккуратно закопали... Мама успокоилась, она посчитала, что на этом всё закончилось...Я не решилась ей признаться, что каждую ночь мне снится сон: женщина с портрета стоит за воротами и тянет ко мне руки. И в каждом сне я к ней всё ближе и ближе…. Что будет, когда она окажется совсем рядом? Увидел же Антон нечто, что повредило его рассудок… Может быть, там была похоронена ведьма, а мы по глупости и неведению побеспокоили её прах? Кто мне даст ответ?Автор - Маргарита.

Ключевые слова: Карма мистика похороны кладбище портрет

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