Хочешь быть моим парнем?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:43 by

Володьку я знал с детства. Можно сказать, с пеленок. Жили мы в одном доме, только в разных подъездах. И в садик вместе ходили, и в школу. Правда, я тогда ушел после девятого класса, а он остался доучиваться. Умный такой парень был: и в школе на одни пятерки учился, и в институт технический на бюджетной основе поступил. Работать начал рано, точнее, подрабатывать в какой-то конторе помощником программиста – при дневном обучении особо много не заработаешь. Семья у Володьки была благополучная: отец – генеральный директор в солидной фирме, очень хорошо зарабатывает; мать не работает, сидит дома с сестренкой его Машкой, ей вот в следующем месяце два годика будет.Все было у парня: любящие родители; маленькая сестренка, которая души в нем не чаяла; учеба, которая ему очень нравилась; работа, приносящая деньги, хоть и небольшие. Одного ему всегда не хватало. Девушки. Все время парень за ними бегал, да только что-то ни одну надолго поймать не мог. Ну, не получалось. И главное - непонятно почему: и собой хорош был, и голова работала. Но дольше пары недель девушки у него не задерживались, все его бросали без какой-либо мало-мальски весомой причины. То он, видите ли, не те цветы дарит, то оделся к свиданию как-то не так, то в кино не на тот фильм повел. В общем, причины, мягко говоря, странные. Я ему много раз говорил: «Да не бегай ты за ними, сделай перерыв, придет время - встретишь достойную девушку, с которой захочешь провести всю оставшуюся жизнь». Знал ли я тогда, что эти слова будут настолько близки к истине?Это произошло в пятницу вечером. Мы с Володей сидели на лавочке рядом с речкой и пили пиво. Отдыхали, так сказать, после длинной рабочей недели. После пары бутылок мы с ним заметно оживились, и нам захотелось приключений. После недолгого спора, чем бы таким интересным заняться, решили сходить в заброшенную пятиэтажную хрущевку. Здание уже несколько лет пустовало, его должны были снести, но, видимо, у государства еще не дошли до этого руки. Местные ребята ходили туда, чтобы попить пивка или провести время с девушками. Некоторые утверждали, что внутри обитают привидения. Ну, вот, собственно, мы с моим другом на пьяную голову и решили проверить это.Дверь была открыта, да ее, насколько я помню, и не закрывали, даже когда в этой хрущевке еще кто-то жил. Так что зайти внутрь нам не составило труда. Там было темно, и Володька включил фонарик на своем телефоне. Мы поднялись на второй этаж, веселясь и в шутку призывая призраков, благо темноты из нас никто не боялся. Но веселье наше смолкло, как только мы заглянули в первую распахнутую дверь квартиры на втором этаже. Там кто-то был. Она стояла к нам спиной, но было видно, что ее лицо прикрыто руками, а хрупкое тело содрогается от рыданий - она плакала. Это была молодая девушка, на вид чуть младше нас. Роста она была среднего, так что мы, довольно высокие молодые люди, были ее на голову выше. Ее длинные светлые волосы были распущены и аккуратно спадали на узкие плечи. На девушке были темные брюки и белый свитер с длинными рукавами. Невольно подумалось, как это ей не жарко, ведь сейчас середина июля. Одежда была немного старомодна, но я тогда даже не обратил на это внимания, потом уже вспомнил. На тот момент меня больше интересовало, кто она и что делает одна в заброшенной хрущевке.– Привет! – сказал Володя. – Что ты тут делаешь, и почему плачешь?Девушка медленно обернулась к нам. У нее было очень бледное и красивое лицо. В ее огромных голубых, как ясное небо, глазах стояли слезы, но плакать она перестала:– Меня зовут Даша. Только что меня бросил мой молодой человек, он нашел себе другую! И теперь я осталась совсем одна. Никому я больше не нужна! – сказав это, девушка вновь закрыла руками лицо и снова заплакала.- Ну, ладно тебе, не плачь… - сказал Володя, в его голосе было слышно искреннее сочувствие. – Найдешь ты себе еще отличного парня, намного лучше твоего бывшего.Глаза девушки, казалось, просохли за секунду. Она с удивлением и любопытством уставилась на Володю, промолвив:– А может, ты хочешь быть моим парнем?В ее голосе слышалась такая неподдельная надежда, что даже при свете телефонного фонарика было видно, как покраснели щеки у Володьки. Надо сказать, что ему еще ни разу девушка первая не предлагала начать отношения. А эта девушка заворожила его, это сразу было заметно. Я думал, он предложит ей пообщаться, прежде чем что-то решить, ведь Володька не слыл парнем, который торопится в таких делах, но, к моему удивлению, он сказал:– Хорошо, я согласен. И поверь мне, Даша, я тебя не брошу.Она тут же просияла:– Я так рада!С этими словами она буквально подлетела к нему и взяла под руку, предложив немного погулять по хрущевке и начать с третьего этажа. Он радостно согласился. Они прошли мимо меня и стали подниматься вверх по лестнице. Володька, казалось, забыл о том, что я вообще-то тоже здесь нахожусь. Он был полностью поглощен общением со своей новой девушкой. Они мило ворковали о всяких пустяках, поднимаясь все выше. Заметив, что огонек Володькиного телефона стал удаляться, я поспешил за ними. И тут я увидел то, чего не мог видеть. Володя – его глаза неотрывно смотрели в глаза девушки. Они находились на одной ступеньке, но были одного роста! Даша висела в воздухе ровно настолько, чтобы их с Володькой глаза находились на одном уровне. Застыв на месте от ужаса, я несколько секунд не мог ни двинуться, ни вымолвить хоть слово. Но потом будто что-то вернуло мне способность говорить. Я заорал:- Володя, вернись! Она – призрак! Володя, вернись! Ты куда?Но они все так же, держась за руки, продолжали спокойно подниматься по лестнице рядом друг с другом и разговаривать, Володька даже не повернулся в мою сторону. Когда они поднялись настолько, что света фонаря я уже не видел, ко мне вернулась способность двигаться. Я на ощупь побежал вверх по лестнице, зубы у меня стучали от страха, но я был полон решимости догнать их и, во что бы то ни стало, вырвать друга из рук привидения. На ходу я судорожно достал собственный телефон и включил подсветку, чтобы видеть хоть что-то перед собой. Несколько раз споткнувшись, я наконец очутился на площадке третьего этажа. Но их там не было. Как не было и на четвертом этаже. Только поднявшись на пятый этаж, я обнаружил валяющийся на ступеньке Володькин телефон с мигающим фонариком. На нем тускло светилось не отправленное смс-сообщение: «Прости, Макс, что бросил тебя одного, но я наконец нашел ту, которую искал всю жизнь. Теперь я буду вместе с ней. Всегда». Стоит ли говорить, что Володьку так и не нашли.Автор - Петр Бурцев.

Ключевые слова: Володя друг детства привидение девушка смерть

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