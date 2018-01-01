Сюрприз от любимой

На работе последнее время сплошные напряги. Вместо старого доброго начальника поставили какого-то наглого барана. Весь процесс сбился. Завал за завалом пошел. Короче, нервотрепка и дел непочатый край. Я уж от отчаяния девушке своей жаловаться начал. Да, мужика это, конечно, не красит. Но Ленка моя – золото, из тех людей, что словом могут мертвого из могилы поднять. Она меня всегда прекрасно понимала. В ней я находил свое спасение. И все было бы ничего, но пару недель назад я столкнулся с чем-то необъяснимым.

Возвращаюсь я как-то с работы, злой, утомленный. Нервно обувь снимаю. А на кухне Лена - готовит ужин. Глянула она на меня через плечо, улыбнулась и давай дальше овощи шинковать. Мне от этой милой улыбки сразу легче стало. Раздеваюсь я, значит, а Лена, не поворачиваясь, игриво так говорит: «Дорогой, а в комнате для тебя сюрприз».

Я в легком и приятном недоумении иду по коридору. Про себя говорю: «Наплакался вот, как мальчик, а Лена теперь суетиться будет». Подхожу к комнате и застываю в дверном проеме. Темно, свет выключен, и… Лена у окна стоит, смотрит на меня и улыбается. Первая мысль, мелькнувшая в голове: «Как это возможно? Она ведь на кухне сейчас!» Нет, я девочку свою ни с кем не спутал бы. Это точно была Лена. Совершенно неподвижная она смотрела на меня исподлобья. Белки ее глаз в темноте будто сверкали, а рот все больше и больше растягивался в неестественной улыбке. Меня напугала эта жуткая лыба. Но после секундного ступора я вдруг понимаю, что с кухни все также доносится стук режущего ножа. Тут внутри у меня все и опустилось. Я хлопнул по выключателю… И…что вы думаете? В озарившейся светом комнате никого не оказалось. Нечто испарилось словно фантом! Я стою в полном оцепенении и чувствую только, как рубашка на спине мокнет от пота. Тут вдруг Лена заходит в комнату и берет с компьютерного стола какую-то коробочку с бантиком. Я этой коробочки даже не заметил. Протягивает ее мне все также игриво и говорит: «Вот, в магазине сказали, что это сейчас самые популярные игры». А я только на Лену вытаращился и слова произнести не могу.



***

Я люблю свою девушку. Но мне теперь порой страшно становится. Надо же такому привидеться! Надеюсь, я просто заработался…



Антон Марфин Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:17 by

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