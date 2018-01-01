Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Сюрприз от любимой

На работе последнее время сплошные напряги. Вместо старого доброго начальника поставили какого-то наглого барана. Весь процесс сбился. Завал за завалом пошел. Короче, нервотрепка и дел непочатый край. Я уж от отчаяния девушке своей жаловаться начал. Да, мужика это, конечно, не красит. Но Ленка моя – золото, из тех людей, что словом могут мертвого из могилы поднять. Она меня всегда прекрасно понимала. В ней я находил свое спасение. И все было бы ничего, но пару недель назад я столкнулся с чем-то необъяснимым.
Возвращаюсь я как-то с работы, злой, утомленный. Нервно обувь снимаю. А на кухне Лена - готовит ужин. Глянула она на меня через плечо, улыбнулась и давай дальше овощи шинковать. Мне от этой милой улыбки сразу легче стало. Раздеваюсь я, значит, а Лена, не поворачиваясь, игриво так говорит: «Дорогой, а в комнате для тебя сюрприз».
Я в легком и приятном недоумении иду по коридору. Про себя говорю: «Наплакался вот, как мальчик, а Лена теперь суетиться будет». Подхожу к комнате и застываю в дверном проеме. Темно, свет выключен, и… Лена у окна стоит, смотрит на меня и улыбается. Первая мысль, мелькнувшая в голове: «Как это возможно? Она ведь на кухне сейчас!» Нет, я девочку свою ни с кем не спутал бы. Это точно была Лена. Совершенно неподвижная она смотрела на меня исподлобья. Белки ее глаз в темноте будто сверкали, а рот все больше и больше растягивался в неестественной улыбке. Меня напугала эта жуткая лыба. Но после секундного ступора я вдруг понимаю, что с кухни все также доносится стук режущего ножа. Тут внутри у меня все и опустилось. Я хлопнул по выключателю… И…что вы думаете? В озарившейся светом комнате никого не оказалось. Нечто испарилось словно фантом! Я стою в полном оцепенении и чувствую только, как рубашка на спине мокнет от пота. Тут вдруг Лена заходит в комнату и берет с компьютерного стола какую-то коробочку с бантиком. Я этой коробочки даже не заметил. Протягивает ее мне все также игриво и говорит: «Вот, в магазине сказали, что это сейчас самые популярные игры». А я только на Лену вытаращился и слова произнести не могу.

***
Я люблю свою девушку. Но мне теперь порой страшно становится. Надо же такому привидеться! Надеюсь, я просто заработался…

Сегодня, 09:17 by Антон МарфинПросмотров: 16Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Работа запарка девушка подарок видение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.