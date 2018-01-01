Один день из жизни некроманта

Lynx Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:11 by

Я родился в семье эзотерика и истерички, лучше пролога и не придумаешь. Моя бабка, разумеется, была ведьмой, и пока отец, закинувшись кислотой, путешествовал по астральным (и не только) мирам, она рассказывала истории, которые мне, в силу возраста, были не так уж и интересны. Моя мать была из тех женщин, которые с начала пубертатного периода начинали изнурять себя диетами и проводить ночи за умными статьями про психические расстройства.В общем, детство у меня было не из легких.Стоя над керамической кастрюлей, в которой закипает отвратительно пахнущая жижа, я умом дохожу, что свою бабку нужно было слушать внимательнее, пока на то было время. Сейчас уже не спросишь ни про граммовку ингредиентов, ни про правильное ударение в заклинании — сам напортачил, сам и расхлебывай.— Добавь на глаз, хуже уже точно не будет, — лезет со своими советами Гриша, но я мотаю головой и продолжаю судорожно перелистывать страницы прикладной некромантии для особо одаренных.— А если рванет? Кто мне руки потом пришивать будет? Соседка снизу? — огрызаюсь я.Гриша демонстративно закатывает глаза так, что я вижу зрительный нерв. Это меня поначалу пугали такие трюки, потом смирился: и с веревкой на шее, и с чтением стихов посреди ночи, со многим смирился. Гриша у нас был человек тонкой душевной организации, поэтому и после кончины умудрялся ныть по любому поводу. Даже в петлю лез. Снова.— Вот оно, пять ягод черной бузины, — я отрываюсь от дряхлой книги и тянусь к полке с ингредиентами.— Ей-богу, лучше бы в ветеринарку бедное животное отвез.Я только фыркаю, сосредоточенно отсчитывая секунды до готовности снадобья, а потом выключаю конфорку и набираю жидкость в огромную пипетку.— Да ты посмотри на него, тут живая вода хрен поможет, — киваю на кота.Выглядит тот, прямо скажем, не очень. Ухо порвано, пасть в крови, серая шерсть всклочена, а местами и вовсе отсутствует. Я закусываю губу и собираюсь духом. Либо поможет, либо добьет.Животина кряхтит от боли, но вырваться не пытается, пока я вливаю остывший настой, стараясь не попадать на травмированное небо. Кот прикрывает глаза, и нутро у меня холодеет от страха и тягучего ожидания.Сегодня утром он пришел умирать мне под дверь, многозначительно и драматично, будто это я его и погрыз минувшей ночью. Я бы с большим удовольствием, конечно, продолжил свой алко-фильмо-марафон, но мой бестелесный сосед принял это за знак свыше. Обидеть творческого человека я не решился.Животное начинает дышать, прерывая тем самым мои душевные метания.— Ну, и как назовем? — голос хрипит из-за сухости во рту.— Маяковский.Я протираю лицо тыльной стороной ладони и устало бреду к себе в комнату.— Начнет говорить — зови.Еще одного поэта в квартире я точно не вынесу.

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