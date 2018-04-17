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Творческие истории

Старушка

«Петрова Валентина Ивановна. 1942-2018.» - именно так гласила надпись на табличке, аккуратно прибитой к деревянному кресту. Небольшого роста старушка, забывшись в своих мыслях, стояла посреди старого кладбища и со слезами на глазах смотрела на свежую могилу…

***


Открыв дверь, старушка вошла в квартиру. Сильный запах валерьянки ударил ей в нос, кажется, что вся квартира пропиталась им. Надев свои любимые тапки, когда-то подаренные покойным мужем, она тихонько побрела на кухню и приоткрыла форточку. «Вот так лучше, так свежее», - подумалось ей.
«Надо бы проверить, как там дочка», - душа старушки разрывалась, два дня назад она чем-то обидела дочь, а чем? Вспомнить она не могла. Память в последнее время начала подводить её, хотя и в молодости не казалась верной подругой. А дочь, всё время плача от обиды, отрешенно молчала, лишь изредка старушка слышала несмелое и едва пробивающееся сквозь слёзы: «Мам, мама, мамочка…»

В такие моменты она садилась на кровать и, проведя по волосам дочери, напевала старую песню из её детства. Дочь, словно успокоившись, тихонько засыпала… «Ничего», - вздыхая, думала старушка, - пообижается и перестанет.»

Ещё немного посидев рядом с дочерью, она отправлялась ходить по своей маленькой квартире.

Останавливаясь у старого серванта, она подолгу разглядывала выцветшие фотокарточки; с одной из них на неё смотрела умершая сестра; а на этой фотографии она – ещё совсем молодая – школьница - а в волосы вплетен огромный белый бант, бывший тогда безусловной редкостью; жаль, что фотокарточки родителей у нее нет, но она всё ещё помнит их добрые и любящие лица; с третьей фотографии на неё смотрел покойный муж в военной форме: «ах, до чего же он красив», - воспоминания о большой и светлой любви, казалось, укололи в самое сердце, как же это было давно…

Старушка застыла, не было сил пошевелиться, сегодня здесь новая фотография – её фотография. А на ней чёрная лента… Воспоминания закружили её в каком-то безумном хороводе: звонок от дочери, резкая боль, крики: «Мама, мамулечка, ответь, что с тобой», а потом темнота, но свет вернулся, врачи, склонившиеся над нею, названия каких-то препаратов, тяжело дышать, и снова тьма – конец…

***


«Петрова Валентина Ивановна. 1942-2018.» - именно так гласила надпись на табличке, аккуратно прибитой к деревянному кресту. Небольшого роста старушка, забывшись в своих мыслях, стояла посреди старого кладбища и со слезами на глазах смотрела на свежую могилу…

Дочь только что ушла, оставив на мокрой земле, пропитанной крупными каплями дождя, её любимые лилии. А она даже не в силах обнять, утешить, сказать, что она рядом, это невозможно! Как же больно! Жизнь никогда не бывает справедлива, но она хотя бы даёт надежду… А смерть?
Смерть хладнокровно и порой нелепо рушит самое большое и светлое счастье… Земное счастье…

Валентина Ивановна в последний раз посмотрела на могилу, невольно прочитав слова на промокшей от дождя табличке, и тихонько побрела навстречу к свету…

Старушка
Сегодня, 14:58 by QustoПросмотров: 61Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Старушка дочь могила обида авторская история

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Комментарии

#1 написал: 2902an
Сегодня, 15:07
+3
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Здорово! Да, вот это история. Прям муражки по коже. Задевает душу, одновременно своей простотой и глубоким смыслом. Картинка дополнила общее впечатление после прочтения. Плюс, только плюс.
Зарегистрирован: 17.04.2018
#2 написал: kusi
Сегодня, 15:13
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (2648|0)
Публикаций: 345
Комментариев: 6 761
Паш, мне очень понравилась твоя история ), сам знаешь я редко тут что - то читаю.Порадовал хороший литературный язык, "воды" в контексте тоже не имеется, так же, как и многочисленной связки в виде "и" и т.д. мысль ясно , чётко изложена. От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 15:53
+2
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Репутация: (9941|-4)
Публикаций: 544
Комментариев: 7 398
Очень достойно.
Цитата: kusi
Порадовал хороший литературный язык,

Присоединяюсь.
Плюс от всей души!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#4 написал: Qusto
Сегодня, 15:55
+1
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Большое спасибо, я старался! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:05
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Сильно, очень сильно. Не подберу слов, выразить свой восторг. Молодец! Такая глубина, суметь так заглянуть — дорогого стоит.
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#6 написал: Матвеевский
Сегодня, 16:41
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Очень понравился стиль и слог, да и сама история сильная
Зарегистрирован: 5.03.2018
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