Шкатулка с секретом

Летяга Просмотров: 98 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 11:24 by

Насте, сколько она себя помнила, запрещали копаться в старом дедушкином сундуке. Красноречивее всех уговоров и предупреждений был огромный амбарный замок с затейливыми узором из капелек и подтёков металла - его толстенная дужка не оставляла никаких шансов на то, что тщательно оберегаемое содержимое станет когда-либо достоянием общественности в лице Анастасии. "Ты не пройдёшь!" - обиженным голосом бубнила она, обращая эти слова от имени зловредной железки к самой себе. У родителей были причины хранить ключ подальше от глаз людских, у Насти - причины сорвать покров тайны...Каждый день, ровно полдень, приходил душеприказчик деда и проверял целостность пломбы на сундуке (да-да, тот ещё был и опечатан!) После этого он осматривал запоры на окнах и выходил, заперев за собой дверь. Родители безучастно взирали на происходящее, как обычно сидя на кухне - они не разговаривали ни друг с другом, ни с кем бы то ни было ещё. Настя же иногда доходила до слёз, валяясь у себя в комнате и сетуя на несправедливость судьбы - однажды ей приснилось, что она открыла сундук и среди разных диковинок ей на глаза попалась шкатулка тёмного дерева. Она была абсолютно гладкой и очень-очень тяжёлой. Что хранилось в ней? Настя не знала. Иногда ей казалось, что в ней кто-то должен обязательно жить - иначе откуда этот странный шёпот в комнате, где стоял сундук... Впрочем, она вполне отдавала себе отчёт в том, что скорее всего это нафантазировала - была у неё забавная привычка озвучивать мысли вещей, которые её окружали. Если бы она ходила в школу, возможно, у неё возникли бы даже проблемы со сверстниками, но, как говорится, нет худа без добра: она жила в столь отдалённом посёлке, в такой глуши, что приходилось обучаться на дому. Конечно, иногда Настя выбиралась во двор погулять, но чаще сидела дома. К тому же, жила их семья небогато - даже о телевизоре речи не шло... Поэтому всё развлечения Насти заключались в чтении и в игре в прятки. С первым проблем не было - огромная библиотека, оставшаяся от деда, была ей освоена, дай Бог, если на четверть, а вот её второе увлечение... Папа с мамой его не оценили и играть с ней не собирались - оставался душеприказчик. К его приходу Настя готовилась загодя (благо, ходил он всегда одной и той де дорогой: входная дверь - прихожая - коридор - лесенка на чердак) - делала небольшую перестановку в доме, когда он шёл наверх - роняла что-нибудь за его спиной. Порой ей казалось, что он не знает о том, что помимо взрослых, в доме есть кто-то ещё, что впрочем, было только ей на руку.... Однажды ночью в дом кто-то забрался. Настя ещё не спала, когда услышала, как скрипнула входная дверь, потом в коридоре раздались чьи-то шаги. Вошедший, видимо, был вооружён или просто очень уверен в себе: он шёл не таясь - не так, как ходит человек, который боится разбудить хозяев. Мысль о приказчике Настя отмела сразу же: тот передвигался гораздо медленнее и был явно тяжелее ночного гостя."Только бы не проснулись родители, только бы они не проснулись!" - молилась она про себя, крадучись (вот где пригодились ежедневные тренировки в любимой игре). Выскользнув из комнаты, Настя следила за чужаком, лихорадочно думая, что бы такое сделать, чтобы его напугать - или, может, наоборот, стоило бы его запереть? Грабитель же, пройдя на чердак, замер возле сундука. "Вот оно!" - подумала Настя. - "Он откроет сундук и я его напугаю, да так, что он будет бежать обгоняя своё крик - а я узнаю, наконец, что в шкатулке!". Пока он возился с замком, Настя сделала шажок, потом ещё один - и ещё, встав в паре метров за спиной ночного гостя, замерла. С жалобным "Дзынь!" замок упал на пол - скрипнула крышка сундука и началась торопливая ревизия содержимого: в разные стороны полетели пустые рамки без фотографий, какие-то игрушки (некоторые из них были знакомы Насте - это были её детские вещи), наконец, настал черёд и шкатулки - нарушитель спокойствия торопливо раскрыл её, несколько минут изучал содержимое, а потом, выматерившись, бросил ей через плечо, чуть не попав в Настю. Убедившись, что грабитель снова углубился в поиски, она тихонько присела на корточки и заглянул внутрь. Шёпот, который она слышала раньше, усилился - она стала различать отдельные слова: "...тели не должны хоронить своих де...", "..ся семья находилась на тот момент..."Шкатулка была полна фотографий: там была она - одна и с родителями, на пикнике в лесу, а вот кухня и огромный торт... И газетная вырезка."Ужасное преступление потрясло жителей нашего края: злоумышленник пробрался в дом семьи К. под покровом ночи, видимо, рассчитывая, что хозяев нет. Проснувшись, глава семьи вышел на шум, чем вспугнул грабителя. Достав пистолет, тот стал угрожать хозяину дома, однако это не остановило мужчину. В завязавшейся драке был произведён случайный выстрел, ставший роковым - Анастасия К. стала первой жертвой. Сражённый горем отец на мгновение ослабил хватку - и стал второй жертвой грабителя. Затем злоумышленник ворвался в спальню, где находилась Тамара К. - там он получил резаную рану шеи, позволившую в дальнейшем следствию доказать его вину. Надругавшись над женщиной и не найдя ничего ценного в комнате, злоумышленник убил её и скрылся с места преступления, опасаясь, что шум звуки борьбы и выстрелы могли привлечь внимание соседей. Бессистемность и жестокость в поведении нападавшего позволили выйти на след ранее судимого Семёна К., вернувшегося месяц назад из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за ограбление с нанесением тяжких телесных повреждений и двойное изнасилование.В этой истории страшно всё: и то, что совершил ранее осужденный Семён К., а значит, система по борьбе с преступностью доказала в очередной раз свою неэффективность, и то, что никто из соседей не только не обеспокоился произошедшим в ночь совершения преступления, но и в последующие дни. Тела членов семьи обнаружил отец погибшей Тамары К., приехавший после 4-х дневных попыток выйти с ними на связь. Увиденное тяжело отразилось на здоровье пожилого человека - родители не должны хоронить своих детей, ему же пришлось хоронить ещё и внучку..."Капелька крови из раны на груди Насти попала на вырезку - она недоуменно посмотрела на неё - и заплакала. Ей было больно, но ревела она от жалости к родителям - то, что ей довелось прочитать, стояло теперь у неё перед глазами так же ясно, как и сундук на чердаке, возле которого, растерянно озираясь по сторонам, сидел на корточках грабитель. От её плача проснулся отец - она слышала его торопливые шаги в коридоре. Услышал их и незванный гость - вытащив дубинку, он бросился к двери, но та, резко распахнувшись, отбросила его к противоположной стене: папа пришёл на плач - и он был не один... На шее и лице грабителя стали с чудовищной скоростью появляться многочисленные глубокие порезы - а он всё кричал и пытался закрывать лицо руками. Когда он затих, Тамара подошла к дочери и нежно провела рукой по её волосам - как в тот день, когда они ели торт на кухне.Настя перестала плакать и улыбнулась. Глава семьи, подошёл к ним и крепко обнял обеих. Простояв так минуту, он сказал только одну фразу:- Пора навестить наших соседей.Так, держась за руки, все втроём они вышли на крыльцо, а после двинулись к ближайшему дому по соседству. Всего таких домов было 11...Григорий Кузьмич, душеприказчик покойного отца Тамары (похороны тяжело дались старику - он не надолго пережил свою семью), исправно выполнял последнюю волю покойного - хранить дом в порядке, а более всего - сундук с фотографиями и личными вещами умерших. Дом мог быть интересен двоюродному племяннику усопшего, но вот сундук? Впрочем, Григорий Кузьмич с уважением отнёсся к последней воле своего старого школьного друга, и хотя ему порой было очень неуютно возвращаться сюда, он не изменял своему слову, ожидая возвращения Владислава (последнего из наследников) из командировки на далёкий Север.Сегодняшний приход, однако, выдался самым страшным за всё время его посещений: против обыкновения, все вещи стояли на своих местах, гнетущего ощущения чужого взгляда не было и в помине, однако на чердаке, возле раскрытого настежь сундука лежало тело молодого парня, над лицом которого, казалось, поработала газонокосилка. Перекрестившись, Григорий Кузьмич быстрым шагом вышел из дома и потрусил к соседям - но и там застал ту же картину: мертвецы с обезображенными лицами. В следующем доме картина была всё та же... Он не стал обходить все дома - безотчётный страх выгнал его обратно к машине: запрыгнув в неё, он вдавил педаль газа в пол, молясь всем святым, чтобы успеть дотемна вернуться в райцентр.... В тёмной кухне за столом сидели трое. На столе стоял большой праздничный торт - прямо как на фотографии, а лица членов семьи впервые за долгие годы снова светились какой-то неземной радостью и спокойствием. Только на платьице у девочки темнело пятно засохшей крови, но её, казалось, это абсолютно не смущало. С первыми лучами рассвета они растворились в предрассветных сумерках...Автор: DimNaitry.

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