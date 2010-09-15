Тайна Белого Озера

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:28

Причина: Очень большой объем текста, последняя фраза не закончена самим автором

Mr.Nos Просмотров: 69 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 19:25 by

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Черный внедорожник проехал очередной поворот по грунтовой дороге и остановился.- Ну и куда дальше, "Сусанин"?Машина с четырьмя подростками внутри стояла на развилке. В ней находились два молодых человека: Олег, Стас и их подруги – Лера и Алиса.- Я не знаю, - вглядываясь в телефон, ответил Стас. - На карте нет развилки. Сети нет, карту не приблизить уже…- Срезали? - злобно произнес Олег. - Нам теперь бензина не хватит даже на то, чтобы вернуться на трассу.- Я думаю, - произнесла сзади Лера, девушка с черными волосами, - нам стоит обратить внимание на линию электропередач - она поворачивает направо!- Ишь, ты, какая глазастая, - поглядел в окно Олег. - И вправду, столбы с проводами уходят в ту сторону, значит, там есть какой-то населенный пункт.- Ну, вот! - обрадовался Стас. - Туда и поехали!Машина двинулась вправо, поднимая столб пыли позади себя.Стояла июльская жара. Самое время путешествовать по стране, чем и занялись две влюбленные парочки. Они выехали с раннего утра, чтобы не попасть в пробки, и уже в полдень проехали половину пути. А отправились они на базу отдыха "Кипарисс", расположенную на берегу реки. Поставить палатки, костёр, гитара, рыбалка, купание - романтика. Но по пути Стас увидел на своем навигаторе небольшую проселочную дорогу, которая выводила на нужную им развилку на трассе, минуя три города и экономя почти 150 километров. Таким образом, было принято решение срезать маршрут за счет грунтовой дороги через лес. Вскоре семиместный внедорожник выехал на поляну возле озера. Тут дорога закончилась.- Ну, а теперь точно капец! - с грустью констатировал Олег. - Тупик...Машина остановилась, ребята вылезли из нее и огляделись по сторонам. Большая заросшая невысокой травой поляна. У самого берега озера было костревище, видимо, кто-то сюда ездит. По краям располагался сосновый бор. Само озеро было достаточно большое. Где-то далеко виден был берег, но до него было не менее десятка километров, на взгляд. Телеграфные столбы уходили на ту сторону через небольшие острова на озере.- Олег? А что там у нас с горючим? - спросил Стас.- Эм... до развилки хватит, дальше пешком... Надо бы кого-то вызвать, чтобы подвезли бензина.- Если бы, - глядя на свой розовый телефон, сказала Лера. - Связи нет... Кого тут вызовешь?!- Ну, капец, Стас! - разозлилась Алиса. - Зачем мы тебя только послушали? Приехали в какую-то глушь, где ни связи, ни людей. Будем осваивать первобытные инстинкты?- А почему бы и нет? - усмехнулся Стас. - Я бы с радостью поделился с тобой одним интересным животными инстинктом! - он попытался ущипнуть Алису, но та была явно не в настроении и злилась на парня.- Да ладно, Вам, девчонки? - сказал Олег. - Получилось, как получилось! Сейчас уже незачем махать кулаками. Завтра обдумаем свои дальнейшие действия. Теперь важно разбить какой-никакой, а лагерь, что-то поесть и готовиться ко сну, а уж с утра - будем думать, как быть дальше. Я так понимаю, желающих идти обратно пешком почти 230 километров до трассы, с которой мы свернули, нет, а вот до развилки почти 40 вполне преодолимое расстояние хоть пешком, хоть на машине, а там другая дорога, и кто знает, куда она приведет. Там и шансов больше, что кто-то проедет мимо, а может и связь там ловит. Не переживайте! Все образумится.Все согласились со словами Олега. Они казались всем вполне разумными. Парни стали ставить палатки на ночлег, разожгли костер. Девчонки достали съестные припасы и готовили ужин. Когда все было приготовлено, пользуясь случаем, ребята решили искупаться в озере.Вскоре веселье и смех, доносившийся с озера, разлетался вокруг. Стас нырял и пугал девчонок попытками утащить за ноги под воду. Олег сорвал несколько купальниц возле тресты и подарил подругам. Вода была теплая, нагретая горячим июльским солнцем, прозрачная. Было видно песчаное дно с мелкими камушками на нем. Ребята наслаждались летом в полном его проявлении, забыв обо всем плохом. Олег в очередной раз вынырнул, поглядел в сторону берега и вдруг замер. Он увидел мужчину на берегу, который опасливо выглядывал из-за густого ивняка около берега, явно стараясь не выдать себя. Уже темнело, поэтому лица незнакомца нельзя было разглядеть. Олег щурился, пытаясь увидеть, что или кто там.- Смотри, Стас! Туда! - Олег указал другу на то место, где прятался незнакомец.- Ничего не вижу, - вглядываясь в то место, куда указывал Олег, ответил Стас.И действительно, человек словно исчез. Словно бы и не было никого, но, тем не менее это испугало и насторожило Олега.- Там мужик какой-то…- Где? – удивлялся Стас. – Никого не вижу! Показалось, наверное?- Может… - тихо прошептал Олег, но про себя подумал, что нужно проверить, кто там прячется. Возможно, он сможет помочь выбраться отсюда. Парень вышел на берег и направился в сторону зарослей ивы, где видел мужчину. Уже подойдя вплотную, Олег пожалел, что не взял ничего с собой, хотя бы ножа - мало ли кто это может быть. Ива тут росла очень плотно, стволы деревьев наваливались друг на друга, свисая с небольшого обрыва в этом месте. Обходя кругом деревья, Олег обратил внимание на следы на песке в этом месте, уходящих в сторону леса. Так, значит, кто-то все-таки был? Или это старые следы? Ребята тут ходили сегодня в поисках дров? Неожиданно чья-то тень скользнула рядом, сзади послышался хруст ветки, в следующий момент кто-то крепко схватил Олега за плечи. Словно током, тело пронзило до самых кончиков пальцев. Ужас сковал парня. С трудом пересиливая охвативший его страх, Олег повернул голову...- Ты чего тут? - улыбался Стас. - Дровишки ищешь?- Черт, Стас! Ну, ты... У меня чуть сердце не остановилось.Друг смеялся, как ненормальный. Было видно, что именно такой реакции он и ожидал.- Так это твои следы? - указывая на песок, спросил Олег.- Нет, блин! Дяди Пети! - смеялся парень. - Пошли, давай, хватит тут придумывать маньяков в кустах. Девчонки там такое блюдо состряпали - пальчики оближешь.Олег еще раз осмотрелся вокруг, вгляделся в вечерний темнеющий молчаливый лес. «Действительно, наверное, показался человек», - подумал он. Олег сорвал лист с ивы, задумчиво покрутил его в руках, бросил на землю и поспешил за удаляющимся другом обратно к лагерю. Выброшенный лист ивы лежал на мелком желтоватом песке, едва освещенный уходящим солнцем. Длинный, темно-зеленый, продолговатый, бездвижный. Вдруг чья-то большая тень внезапно появилась на песке, окутала его своей темнотой, мелькнув на несколько секунд, и исчезла, вновь освещая его закатным солнцем…После ужина ребята сели вокруг костра. Стас достал бутылку вина, испив которого, всем стало хорошо и уютно. Ночь накрыла поляну мерцающим звездным небом. Лера сидела возле Олега, положив голову на его плечо. Стас подбросил еще дров в костер и загадочно посмотрел на ребят:- А давайте, я вам расскажу историю одну, которая произошла с одной группой ребят вот так же, остановившихся с ночевкой возле озера?- Не надо, Стас! – испугалась Лера. – Ты же знаешь, я потом ночь спать не буду! Не надо никаких страшилок!- А я бы послушала. Люблю жутики! – улыбнулась Алиса, немного отпив из пластмассового стаканчика красного вина.- Да, - согласился Олег. – Валяй, Стас! Фантазируй!- Чего это фантазируй? Это реальная история! Мне ее друг рассказал. Это его одноклассники были.- Ну, да! Конечно! – закатывая глаза, не верил Олег. – Ладно уж! Давай, рассказывай, а то спать уже хочется…- Ну, слушайте… - тихим таинственным голосом, начал Стас. – История эта случилась на одном лесном озере, куда отправились два парня со своими подругами с ночевкой. Звали парней Макс и Андрей, а подруг их - Маша и Даша. Так вот. У озера этого была дурная слава, потому что многих туристов утром находили зверски убитыми. Причем убиты все были хладнокровно, и что интересно, без применения какого-либо орудия убийства. Они были выпотрошены, растерзаны, словно пальцами, когтями или чем-то, что может только рвать. Но главное - убийца никогда не оставлял никаких следов. Эксперты прочесывали каждый сантиметр земли в надежде найти след от лап, ног, копыт, хоть чего-то, чтобы понять, кто приходит ночью и убивает людей. Ведь за все время не было ни одного человека, который бы выжил и хоть что-то рассказал про странности, творящиеся на этом озере. Конечно, такое происходило не со всеми. Были и такие, которые нормально ночевали и возвращались назад, но, тем не менее убийства на озере происходили регулярно. Знали и эти ребята про ту дурную славу, но тем не менее отправились с ночевкой именно туда. Приехали, значит, палатки поставили, шашлычок, винцо. В общем, все как надо. Песни попели, спать улеглись. Ночью Андрей проснулся по малой нужде и услышал, будто кто-то бродит возле палаток. Вспоминая про дурную славу озера, его охватил страх. Он аккуратно выполз из палатки и увидел какого-то человека в темном рыбацком плаще, который по земле волочил мертвую Машу за ноги. Андрей разбудил Дашу, и они бросились в машину. Человек в рыбацком плаще заметил это и кинулся за ними. Андрей завел машину, Даша сидела рядом и плакала от страха. Фары автомобиля осветили человека в плаще и ребята увидели, что под капюшоном у него вместо лица серый череп. В черных глубоких глазницах сияли два красных огонька. Желтые зубы, окропленные кровью, скалились в зловещей ухмылке.- Куда же вы, мои дорогие?! – хриплым голосом проговорил череп. – Неужели вам не понравилось мое озеро?Череп двинулся навстречу автомобилю.- Гони отсюда! – закричала Даша, и Андрей с силой нажал на педаль газа. Автомобиль с диким ревом дернулся с места, наезжая на нечисть. Тело рыбака упало на капот, костлявые пальцы вцепились в дворники на стекле, «нечто» подняло свою голову и посмотрело внутрь салона.- Можно к Вам? – сказала тварь, и своим лбом с силой ударило в стекло. Трещины моментально заполнили лобовое стекло, а череп вновь продолжил дубасить своей головой стекло.- Сбрось его! Скинь! – кричала в истерике Даша.Андрей резко тормозил, вновь разгонялся, врезался в кустарники, но череп продолжал висеть на дворниках, пытаясь выбить лобовое стекло и залезть внутрь. Наконец, машина врезалась в дерево, отчего сработали подушки безопасности. Очухавшись от удара, Андрей увидел как «нечто» достало Дашу из автомобиля, его костлявые пальцы вцепились в шею, войдя в нее на целую фалангу, кровь брызнула из артерий, девушка захрипела в предсмертных судорогах. Андрей вылез из машины и побежал прочь. Он чувствовал, что мертвец бежал за ним следом, где-то там позади, в темноте. Парень оглянулся и увидел его красные точки глаз, пристально смотрящие на парня. Андрей бежал, не останавливаясь, бежал так, как никогда в жизни не бегал. Силы, казалось, берутся из неоткуда. Он понимал, что не сможет вот так бежать вечно. На его счастье, впереди он увидел свет фар от машины, движущийся на встречу. Андрей буквально бросился под его колеса, в темноте водитель не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу человека, и парня сбили. Очнулся Андрей в больнице. Полицейские рассказали ему, что еще повезло, что он выжил, видимо тот, кто убил его друзей, а также тех, кто сбил его на машине (там было трое рыбаков, ехавших на озеро), решил, что он уже нежилец. Историю о костлявом мертвеце никто не воспринял всерьез, но и по сей день на этом озере происходят зверские убийства, хотя озеро уже давно считается закрытым. Андрей оказался в психиатрической клинике, потому что ему везде чудился этот таинственный ночной гость с красными огоньками в пустых глазницах, которые пристально наблюдают за ним, где бы он не находился…- Вот же жуть… - сказала Лера. – А это правда, Стас?- Правда. Я же говорил в начале. Андрей этот – одноклассник моего соседа! И фамилия у него Еремин! И он вправду сейчас в психушке…Да вы что? Про это же во всех местных газетах писали! Первый выживший на Белом озере. Неужели ничего не слышали такого?- Нет, - удивился Олег.- А где это озеро находится? – спросила Алиса.- А мы на нем сейчас и есть! Я же специально сюда завез вас, чтобы самому убедиться в словах соседа! – Стас на лице растянул безумную улыбку.- Что? – хором удивились ребята. – То самое?- Ты же шутишь? – испуганно спрашивала Лера. – Шутишь, Стас? Скажи, что шутишь?- Да, конечно, шучу!!! – рассмеялся парень, глядя, как сползает напряжение с лиц его друзей.- Ну, ты дурак, Стас! – тихонько стукнув маленьким кулачком, всхлипнула Лера. - Я уже хотела пешком отсюда идти… Я бы ни за что не поехала на это озеро, зная, что там происходит!- Я знаю, что не поехали бы, - ухмыльнулся Стас. – Знаю…В это время он как-то недобро и загадочно улыбнулся, словно затевал какой-то хитроумный план.- А ты что такая задумчивая, Лера?- Я вот все думаю, как мы отсюда выбираться будем?- Что-нибудь придумаем! – сказал Стас, обнимая ее за плечи и по-родительски поцеловав в лоб.- И как же нас угораздило так вляпаться? Может стоит пешком завтра пойти?- Далеко, Лера. Если уж и решимся на такой марш-бросок, то пойдем либо я, либо Олег! Ну, или парой с девчонкой! – улыбнулся он, и Лера ответила ему тем же.Наступила неловкая тишина, только треск дров в костре был слышен на полянке.- Ну-с? – хлопнул в ладоши Олег. – Предлагаю на такой позитивной ноте отправиться отдыхать! А завтра уже будем думать, что делать.Все согласились со словами Олега. Девчонки легли в свою палатку, а парни в свою. У парочек, конечно, уже была любовь, но все-таки еще держалась она на расстоянии, скрывалась от посторонних глаз. В этом путешествии главной целью и было укрепление отношений, чтобы в конце отпуска можно было официально отправиться спать в одну палатку на всю ночь. Ну, а пока ночь окутала лагерь, небо разбросало звезды по небу, стихло все вокруг. Бродяга-ветер, гулявший весь день между стволов деревьев, прилип к земле и уснул, как и сами ребята после трудного дня...Солнце пришло с востока. Стас вылез первым из палатки, схватил котелок и отправился к озеру, чтобы набрать воды и поставить кипятиться. Возле самого берега плескались полосатые окуньки, гоняя мальков. Появление парня спугнуло их, заставив покинуть теплую отмель с кормом. Стас зашел по колено в теплую воду, поводил днищем котелка по поверхности, разгоняя упавшие на нее мелкие частички сора, и зачерпнул полный котелок. Немного отлив от него, Стас вдруг затих, прислушиваясь к каким-то посторонним звукам. Звук ревущего мотора доносился откуда-то из леса. Что-то надрывно жужжало, приближаясь к лагерю. Парень бросился к палаткам, вода из котелка выплескивалась, опускаясь на босые ноги Стаса, когда тот бежал навстречу звуку. Когда он подбежал к лагерю, из палаток уже вылез Олег и Алиса.- Вы слышите? – запыхавшись, спросил ребят Стас.- Конечно, слышим! Мы почему и вылезли! – ответила Алиса.- Интересно, кто это? – сказал Олег и двинулся в сторону леса.Звук мотора приближался и, наконец на поляну выехал старенький мотоцикл ИЖ. За рулем сидел мужчина с густой черной бородой. На нем был рыбацкий костюм с москитной сеткой защитного цвета, на ногах короткие черные резиновые сапоги. Он увидел палаточный лагерь и направил свой «тарахтящий драндулет» прямо к ребятам. Остановившись в нескольких метрах от полянки, мужчина слез с мотоцикла, заглушил его, поставил на подножку и аккуратно, чтобы никто не видел, распахнул куртку, проверяя здоровый охотничий нож в ножнах, висящий у него на левом боку. Он стоял спиной к ребятам, поэтому кнопка ремешка, удерживая нож от выпадения из ножен, легко отстегнулась, что позволило теперь за доли секунды выхватить из-за пазухи спрятанное от лишних глаз холодное оружие, чтобы применить.- Привет туристам! – поприветствовал гость. Только пристальный взгляд бы заметил легкое дрожание пальцев его руки, словно чего-то выжидающих, готовых сделать что-то страшное и мгновенное. – Я местный егерь, Исаков Алексей, – мужчина вынул удостоверение из кармана куртки, демонстрируя ребятам фотографию и запись в графе должность «Старший инспектор».- Здравствуйте, - сказал Олег. Его подхватили остальные ребята, также поздоровавшись с Исаковым.- Надеюсь, вы тут не браконьерите?- Что вы! – подошел к нему Олег. – Мы вообще не на рыбалку приехали! Мы это…- Понятно… что это! – с улыбкой прервал егерь и подмигнул Олегу. Все это время он обходил территорию полянки, то и дело указывая на мусор, лежавший на песке, давая понять, что его необходимо убрать. – Знамо, зачем ездите. Только если не на промысел, то зачем так далеко? Или вы, небось, уже и сети поставили? Озеро-то заказник! Удочками ловите – а вот что-то другое – нельзя!- Да какие сети, инспектор?! – наконец вставил свое слово Стас. – Мы хотели сократить путь по этой дороге, а выехали сюда, понимаете? А сейчас бензина нет, чтобы уехать! Мы были бы очень Вам признательны…- Мне с мотоцикла что ли слить? – не дал ему договорить егерь. Вообще, вел мужчина себя немного по-хамски и по-хозяйски, словно поляна лично принадлежала ему. Он остановился возле машины и заглянул через окно внутрь. – Действительно, лодки у вас я не вижу…Туристы, значит… Ну, что ж… - он оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что что-то упустил, и рука его поползла под полу куртки, в сторону, где висел нож. В это время и Стас и Олег стояли чуть позади него.- Здравствуйте! – в это время из палатки вылезла Лера. При виде ее, встающую с земли, егерь резко убрал руку из-за пазухи, и, словно отдавая честь, поздоровался в ответ. Не появись девушка в тот момент, не ясно, что бы произошло дальше.- Так вас четверо, значит? – пристально уставившись на девушку, спросил Исаков.- Да, четверо, - смутившись взгляда мужчины, ответила Лера. Она подошла к Стасу и прижалась к нему, парень нежно обхватил ее за талию. Этот гость ее явно напугал своими карими пронизывающими глазами, которые, казалось, глядели сквозь человека.- И бензина, значится, у вас тоже почти нет?- Совершенно верно…- А кого-то позвать, чтобы привезли? Есть у вас такие?- Мы бы с радостью, вот только тут связи нет! Товарищ инспектор, вы не могли бы нам помочь, вы же как-то выходите на связь? Мы, видимо, завернули на развилке не в ту сторону? Я уж не знаю, что… - говорил Олег, но вновь Исаков его прервал.- У меня есть место сзади, - указал он на мотоцикл. – Я могу взять одного в Заречье. Это поселок в 40 километрах отсюда! Если бы вы не завернули сюда на развилке, то попали бы прямо в него. Там есть стационарный телефон – мобильник ловит только возле федеральной трассы.- Хорошо! Я поеду! – вызвался Стас.- Увы, - тяжело вздохнул егерь. - «Иж» мой уже дважды варился, рама у него слабенькая, боюсь, не доедем мы с тобой, молодой человек. Тяжеловат ты для нее. Могу девушку взять, думаю, ее потянет… - он оглядел девчонок, стоявших возле парней. – Вот эту, например. – он указал на Леру.- Я не поеду, - испугалась девушка.- Я тоже… - даже не давая ее спросить, подхватила Алиса, когда ребята только взглянули в ее сторону.- Ну, тогда о чем речь? – рассердился Исаков. Отказ девушек ему явно не понравился. Он заспешил скорее к своему мотоциклу.- Товарищ инспектор! Подождите! Куда же вы?Мужчина остановился и обернулся бегущему вслед Стасу.- Подождите немного. Я поговорю с девушками.- Побыстрее, пожалуйста! – грубо ответил инспектор. – У меня еще много дел сегодня!Стас подбежал к Лере и зашептал.- Ты что? Поезжай. Это же такой шанс…- Не поеду я с ним. Ты вообще, Стас, думаешь о чем говоришь? Какой-то мужик бородатый из леса... куда он меня увезет? До ближайшего пригожего места для интимных утех? Не поеду я… Ну ты вообще, Стас. Голова вообще не варит…Готов свою девушку отправить непонятно куда и непонятно с кем…Стас промолчал, виновато опустив глаза в землю. Лера взяла полотенце и отправилась к озеру. Парень посмотрел на Алису, стоявшую возле Олега, девушка отрицательно покачала головой, давая понять, что ни за что не поедет в поселок.- Товарищ инспектор, может, вы сами бы позвонили? – спустя минуту объяснял водителю мотоцикла Олег. – Вот, - он протянул бумажку, на которой был написан номер телефона и имя "Герман". – Позвоните по этому номеру, скажите, что мы без бензина. Это мой брат. Объясните, как доехать сюда, сколько километров! Он приедет за нами.Исаков выхватил бумажку из рук Олега, засунул ее в верхний карман куртки и, не говоря ни слова, завел мотоцикл.- Позвоните? Товарищ инспектор? – крикнул уже вслед уезжающему егерю Олег, но тот ничего не ответил, хотя он точно слышал вопрос. Пыль от песка, поднявшаяся из-под колес старенького мотоцикла, накрыла парня, и вскоре Исаков скрылся в лесу. И не ясно, что теперь ждать ребятам – помощи или полагаться только на собственные силы…- Какой-то странный егерь! – сказала Алиса. – Вам не показалось?- Жуткий, я бы сказала, - подхватила Лера. – Взгляд у него такой страшный, аж холод по телу бегает.- Что он тебе сказал? Позвонит? – допытывалась Алиса у Олега, когда тот подошел к остальным.- Да хрен его знает! Бумажку, по крайней мере, забрал. Обиделся он чего-то…Ближе к полудню ребята сидели за деревянным столом и обедали.- Да уж. Мутный тип этот Исаков! – начал Олег. – Разозлился еще так, словно ему тут все должны!- А Лерка-то ему явно понравилась! Видали, как он в лице переменился, когда она выползла из палатки? – улыбнулась Алиса.- Да иди ты! – бросив коркой хлеба в подругу, ответила Лера. - Зачем я вообще только выползла из палатки? Надо было подольше одеваться. Страшный такой этот егерь и наглый! Такому нет ничто, к силе своей прибегнуть! Лучше бы вообще было не видеть этого ужасного мужика, а то начнет сейчас в страшных снах приходить! И этот главное, - Лера указала на Стаса. – Поезжай с ним! Вообще уже! Башкой своей тупой не варит!- Ну, Лера! Не начинай опять! Я же уже извинился, - виновато сказал Стас.- Все равно, идиот! – ругалась Лера. – В следующий раз думай, прежде чем принимать решение.- Ну, он же торопился, видели же все? А я в первую очередь думал, как нам отсюда всем выбраться!- Ладно. По крайней мере это уже что-то! – прервал их Олег. – Сегодня он приедет, позвонит, думаю, что уже завтра Герман приедет за нами.- Думаешь, приедет?- За брата-то я уверен, меня смущает этот бородатый мужлан.- Пусть попробует не позвонить! – злился Стас. – Я тогда на него потом докладные во все инстанции разошлю, чтобы наказали!- Ладно. Начало положено! Пойдем-ка Стас, наберем дров, и предлагаю порыбачить – у нас ведь провизии с собой не особо.- Пошли!Парни пошли в лес и вскоре уже тащили два здоровенных сушняка к лагерю. Рыбалка тоже удалась. В ней участвовали все. Полосатые окуньки исправно попадали на блесну, а ближе к вечеру Лере удалось даже выловить трехкилограммовую щучку. Вечером поляну окутал аромат наваристой ухи из свежей рыбы. За поеданием вкусной похлебки ребята шутили и разговаривали.- Хоть бы этот Исаков позвонил! – сказала Алиса.- Будем надеяться, что так и будет…- А далеко до поселка от развилки? Что он сказал?- Он сказал 40 километров! – оживился Стас.- Ну, так бензина должно хватить! Может, того? Рванем? Благодаря этому бородачу мы теперь знаем, что от развилки надо прямо было ехать – там этот… как его... Зареченск, Заречье… ну поселок, короче!- А что? Мне нравится эта идея! Вообще, это не расстояние даже пешком! 10 часов ходьбы с перекурами! - заключил Стас.- Зачем пешком, если есть авто? – улыбался Олег.- Ну, так что? Едем?- Едем! – дружно согласились девушки.- Отлично! Тогда завтра с утра собираем вещи, и в путь.- Здорово! – обрадовались девчонки. – И почему, Олег, тебе не пришла эта идея раньше? Сейчас бы уже были в поселке, а может, даже ехали на базу отдыха!- Ну, сейчас-то уж точно не поедем в ночь. А то еще завернем куда покруче!- А на будущее, Олегич, нужно канистру иметь в машине, раз твой агрегат так хорошо «кушает»!- Точно! – стукнул себя по лбу Олег. – Канистра!Он отбросил от себя тарелку с ухой и вскочил на ноги. Стремительно перешагнув через бревно и, чуть не сбив с него Алиску, парень подбежал к машине. Открыв багажник, он начал вынимать из него оставшиеся вещи, небрежно бросая их на песок.- Что ты делаешь? – удивился Стас. – Не хочешь же ты сказать…- Ага! – радостно подняв резиновый коврик, служивший укрытием для потайной ниши, под которой находилась запаска и инструмент, сказал Олег. Ребята подошли к машине и увидели, как парень поднимает двадцатилитровую зеленую металлическую канистру. Судя по тому, как он это делал – она была точно полная.- Ну, ты, Жуков… - откупорив канистру и вдыхая аромат бензина, радостно сказал Стас. – Как же ты забыл про нее?- А я не клал ее туда, вот и забыл! Просто вспомнил перед отъездом брат мой, сказал, что сунул мне на всякий случай в запаску…- Ура!!! – закричали радостные девчонки, обнимаясь, словно нашли клад. – Поехали обратно?- Не сегодня же… - сказал Олег. – Темень же. Я боюсь уехать куда-нибудь не туда, нам надо держаться линий электропередач, чтобы попасть на развилку. С утра и поедем! Когда светло будет.- Согласен! Встанем с утра, искупаемся, позавтракаем, быстро соберемся и поедем! Теперь уже не важно – позвонит этот хмырь или нет, – радовался Стас.На радостях Олег откупорил последнюю бутылку вина и разлил всем по кружкам, чтобы отметить найденную спасительную канистру...Утром полянку с палатками осветило яркое летнее солнце. Первыми понежиться под его лучами выбралась Лера. Она потянулась и отправилась к воде, чтобы умыться и искупаться. Следом из палатки вылез Олег. Оглядевшись, он почесал свою взъерошенную голову и подошел к давно остывшему костру, принявшись его разжигать. Вскоре на звук ломающихся дров для костра вылез Стас. Он обошел автомобиль, поглядел под него, пошвырял ногой песок, открыл дверь – сначала одну, потом все остальные, заглянул в багажник. Было видно, что он что-то напряженно искал. Наконец, он остановился и спросил:- Олег? А ты не видел канистру с бензином?- Нет! – отвлекся от разжигания парень. – Ты, это... Давай, ищи!- Где искать? Я вот тут клал ее! – он указал на передний бампер машины и едва заметный след на песке.- Стас! Ищи канистру! Я не хочу отсюда пешком идти!- Ищу! Ты бы лучше помог мне!- Я, между прочим, делом занят!- А я, значит, дурака валяю? Без канистры нам не уехать никуда!- Да иду уже! – пробубнил Олег и, подбросив еще дров, направился к машине. – В машине-то смотрел?- Смотрел.- Может, девчонки прикололись?- Может… - задумался Стас. - Или этот вчерашний товарищ Алексей Петрович стащил!?- Этот-то как мог? Он же уехал вчера задолго до того, как мы спать легли.- Ну да… Да хрен-то его знает. Ну, давай, буди тогда Алиску! А я пойду, Лерку попытаю!Стас отправился к кустам ивы на берегу, за которыми слышались веселые всплески воды. Высокие деревья, свисающие над водой, позволяли спрятаться за ними так, чтобы никто ничего не видел. Только всплески воды и рябь, идущая от этого, выдавали нахождения девушки в озере. Одежда Леры лежала на берегу. Шорты, футболка и даже лифчик с трусиками – она явно купалась нагишом. Решив использовать этот момент, как «повод познакомиться поближе», Стас разделся догола и зашел в воду. Резкий пологий скат на дне в паре метров от берега моментально закрыл Стаса по пояс водой и дальше, постепенно приближаясь к краю деревьев, вода уже скрыла парня по грудь. Лера весело плавала возле небольшой тресты с купальницами. Одну из них девушка сунула себе в волосы.- Доброе утро, красавица! – улыбнулся Стас. – Хороша водичка?- Ух, да. Красота! Это единственная вещь, снимающая стресс от того, что мы застряли тут! Хорошо хоть ты оказался такой запасливый и взял канистру! А то, как представлю, сколько топать пришлось бы назад – аж плохо. А нам точно хватит бензина доехать!- Кстати, на счет канистры! - легко загребая руками, начал Стас. - Ты утром ее не видела? Или может вчера вы с Алиской ее куда-то переставили?- Нет. Не видела. Да и к чему она нам? – улыбнулась девушка. – Или вы испугались, что мы вас тут бросим и уедем?- Только попробуйте! – в это время Стас добрался до Леры. Он заплыл к ней за спину и крепко обхватил ее сзади руками, упираясь телом в ее округлые ягодицы.- Перестань! - смутилась девушка. – Увидят еще…- Как? Мы тут за деревьями, как за стеной! Ничего не видно...- Все равно! Не надо, Стас! – она вырвалась из его объятий.Парень хотел ее снова прижать к себе, но девушка вытянула руки, не подпуская к себе парня. Она даже как-то немного сердито посмотрела на него.- Всё! Иди! Потом! – вдруг покраснела она.- Вечером? – с надеждой спросил парень.- Поглядим… - и Лера отплыла в сторону, срывая очередную красивую желтую купальницу. – Выходи! Мне уже тоже надо на берег!- Я тебя подожду, - подмигнул Стас.- Вот уж нет! Лучше иди к Олегу и отвлеки его, чтобы сюда не ходил, пока я не вылезу. А то ведь я в таком виде… - лицо ее снова покрылось легким багрянцем.- Есть, капитан! – отдавая честь, сказал Стас.Он стал выходить из воды и нарочно задержался, как бы стряхивая волосы на том моменте, когда его ягодицы показались из воды, чтобы продемонстрировать их Лере. Девушка смущенно улыбнулась, но глаз от упругой попы своего кавалера не отвела. Стас натянул трусы, шорты, накинул футболку на плечо, не одевая ее на тело, еще раз повернулся к Лере – послал ей воздушный поцелуй и побежал к лагерю.На костре висел котелок. Возле него, сложившись почти пополам, стояла Алиска, мешая ложкой какое-то варево. В воздухе вкусно пахло тушенкой. Рядом с ней на складном стуле сидел задумчивый Олег.- Ну, всё! – констатировала Алиса, передавая Олегу ложку, примотанную проволокой к длинной ивовой палке. - Вот так мешай каждые три-пять минут! А я умываться!- Понял я! – недовольно буркнул в ответ Олег. Он считал, что не мужское это дело – готовить еду, даже если это готовится на костре.- Как дела? – к ним подошел Стас. – Водичка в озере класс! Советую искупаться! – парень подошел к котелку и с силой втянул воздух с дымом. - Ох, как вкусно пахнет?! Чего вы такое готовите?- Ты нашел канистру? – прервал его мечтательные разговоры Олег.- Нет! Лера говорит, не трогала!- Зашибись! – бросив ложку в котелок, сказал Олег.- Да успокойся ты, Олегич! Найдем мы! Куда она могла деться в этой глуши? Не медведь же ее утащил!- Давай ищи! – вскочил Олег. – Я не собираюсь тут прозябать!- Ты чего завелся-то так! Найдем мы ее!- Давай! Че стоишь!? Давай ищи! Я капец тут все перерыл – нет канистры! Ты понимаешь, что это значит?! Понимаешь?- Да не может этого быть, Олегич! Куда она могла пропасть-то?- Я-то откуда знаю?! Ты ее клал куда-то! Ищи давай!- Что случилось? – в этот момент подошла Лера в шортах и белой футболке сквозь которую просвечивал черный бюстгальтер. – Вы еще подеритесь! Найдется ваша канистра! Сейчас поедим и все вместе поищем!- Ну-ну. Поищут они… – снова недовольно буркнул Олег, взял ложку из котелка и стал мешать варево.Лера дождалась, когда парни затихнут, и подошла к Стасу.- Шубин! – обратилась она к Стасу. – Ты мне ничего вернуть не хочешь?- Вернуть? – удивился парень. – Например?- Ты не прикидывайся, Стас! Ты понял про что я!- Капец!!! – вздернул руками к верху Стас. – Что за утро сегодня?! Всем я что-то должен с самого его начала! Одному канистру! Второй – вообще непонятно чего!- Ну, Стас! Правда – отдай! Вообще, это как минимум неприлично, а как максимум - «нездорово» - красть чужое нижнее белье!- Чего? – удивился Стас. – Какое белье?- Что слышал! Верни мои трусики!!!- Э! Барышня! – покраснел парень. – Ты давай-ка тут не мели пурги в мою сторону! Иди, там ищи свои труселя! – указывая на озеро, сказал Стас. – Я не брал их! Я чего, по-твоему, фетишист?- Я все там обыскала! Там нет их!- Да видел я их! Они у тебя на шортах сверху лежали! Но я не трогал их – и не мели чепухи! – Стас разозлился не на шутку.- Тогда где? Кроме нас двоих никого ж не было на берегу! Я пришла в трусах, а вернулась без них!- Ты прикалываешься, Лерка? – захохотал Стас. – Прикалываешься надо мной?- Охренеть прикол! Где трусы, Стас?- Да пошли вы! – обиделся Стас и пошел в сторону леса.- Ты чего реально не отдашь?! Стас?!! Верни трусы!Парень удалялся от поляны и вскоре скрылся в густоте леса.- Лерка? – обратился к ней Олег. – Ты че реально сейчас про трусы?- Нет, ёпть! Пошутила! – девушка недовольно фыркнула и отправилась в палатку искать себе новое нижнее белье в сумке.Стас брел по хвойному лесу вдоль озера, глубоко задумавшись. Он был обижен на Лерку за ее дурацкую шутку с трусами. Возможно, это ее реакция на то, что он приставал к ней сегодня утром в озере? Да, может быть. Она рассердилась на него за это. Или же и в самом деле кто-то стащил трусы? Но кто? Олег был у костра вместе с Алиской. Все-таки обманывает Лерка. Обиделась, наверное. Тут он вдруг остановился, потому что увидел небольшую деревянную лодку, стоящую возле берега, которая была привязана к сосне обычной веревкой. Стас вспомнил, что вчера ее точно здесь не было. Откуда она здесь, чья? Весла были вставлены в уключины и подняты на борта. Олег подошел ближе, заглянул внутрь и застыл от страха оттого, что он увидел в лодке…Стас с обезумевшими глазами выбежал на полянку. Ребята к тому времени занимались поисками пропавшей канистры.- Ну что, Стас! Нигде ее нет! – злился Олег.- Там лодка! – указывая куда-то в сторону озера, кричал Стас. – А в ней… в ней… - парень закашлялся.Все испугались, глядя на взволнованного парня.- Что там? Что, Стас?- Человеческая голова…- Что? – удивился Олег. – Настоящая? Может это маска или кукла?- Нет…из нее черви выползали…- Стас, ты сейчас прикалываешься? – недоверчиво спросила Лера.- Нихрена себе прикол! Я вчера там был – не было там лодки! Откуда она там… Где хозяин?- Ее, может, прибило к берегу?- Она привязана к дереву, Олегич! И, похоже, где-то ходит хозяин, в чьей лодке лежит отрезанная голова человека!- Ну его нахер! – испугался Олег. - Давайте быстро все собираем и валим отсюда!!!Девчонки бросились собирать вещи и таскать их в автомобиль.- А канистра? – удивилась Алиса.- Какая к черту канистра, Алиса!!! – затряс ее за плечи Олег. – Ты слышала, что Стас нашел? Бегом собираемся и валим с этой поляны!Палатки комкались, посуда и все прочее, особо не сворачиваясь, кидалось в багажник. Ребята постоянно оглядывались в сторону леса, им все время казалось, что вот-вот оттуда выйдет кто-то и убьет их. Наконец, все залезли внутрь автомобиля. Олег повернул ключ зажигания и машина завелась. Не медля ни секунды, черный внедорожник тронулся по лесной дороге прочь от озера. Почти не сбавляя скорость, машина входила в повороты, рискуя врезаться в плотно прижавшиеся к дороге стволы деревьев. Девчонки на втором ряде сидения то и дело оглядывались в заднее стекло, стараясь кого-то увидеть, но, к счастью, никого не было.- Нам не хватит надолго бензина, Олег, если ты так будешь гнать! Ты можешь помедленнее? А то еще врежемся куда! – наконец, сказал Стас.- Да, конечно, – успокаивался Олег. – Ты прав, Стас. Мы в машине, в безопасности. Никто к нам внутрь не попадет! Просто разволновался что-то…Автомобиль заметно сбавил скорость и притормаживал при каждом повороте. И когда в машине все успокоились, а машина сделала очередной поворот, впереди на дороге они увидели человека, стоящего прямо посередине. На человеке был надет длинный рыбацкий плащ, капюшон которого скрывал лицо. Незнакомец стоял, широко раздвинув ноги и чуть опустив голову в землю. В одной руке он держал гарпун, а в другой веревку. Машина остановилась в двадцати метрах от него.- Кто это? – с дрожью в голосе произнесла Лера. – Это он? Хозяин той лодки?- Я…не знаю… - тяжело сглатывая застрявшую в сухом от страха рту слюну, ответил Олег.- Что ему надо? Почему он так стоит? – удивилась Алиса.- Он ждет нас…видимо?Все пассажиры замерли, пристально разглядывая человека на дороге, который не делал никаких движений. Тишина окутала салон, которую вдруг пронзил звук клаксона на руле.- Тьфу ты, Олегич! Предупреждай хоть, что сигналить будешь! – вздрогнул Стас. – И так все на нервах!- Он не уходит! Он вообще живой? – рассматривая в окно незнакомца, спросила Алиса. – Может, это чучело? Вот смотрите у него и руки в перчатках, и лица не видно! Может, кто-то прикололся? Этот Исаков, например?- Алиска права! – подхватила ее Лера. – Олег, ты можешь подъехать ближе, чтобы рассмотреть его?- Ближе – опасно! – сказал Стас. – Если он сейчас побежит к нам, мы сможем свалить, а вот если будем ближе, то вряд ли!- Да мы же в машине! Что он нам сможет сделать? – храбрилась Лера. – Если что – сбивай его к чертовой матери и делов!- Ага? Сбивай!? Ты потом за меня в тюрьму сядешь? – разозлился Олег.- Ну не сбивай, конечно! А предупреди, что можешь задавить!- Мне кажется, что ему вообще насрать, что его могут задавить!- Да это точно чучело! – крикнула Алиса. – Оно вообще не шевелится. Постойте тут. Я схожу, проверю!- Ты бессмертная что ли, Алиса? – остановил порывы девушки выйти из машины, крикнул Стас. – Сиди тут. Я сам схожу.Он открыл бардачок, достал оттуда перочинный нож, открыл дверь автомобиля и вышел. Сделав несколько шагов вперед по дороге, Стас остановился.- Эй! Мужик?! Ты кто такой? Чего тут стоишь?! – крикнул он.Незнакомец стоял так же молча и неподвижно.- Ты слышишь меня?! Мужик?! – снова крикнул Стас и начал движение на встречу. Ребята сидели в машине и пристально наблюдали за тем, как их друг медленно продвигается к «рыбаку».- Олег? Может, ты, это..? Со Стасом пойдешь? Вдруг это маньяк какой?- Ага? Машину ты поведешь? Может, вместе сходим все?- Ну, вдвоем-то вы с ним справитесь, если что. А один Стас…- Не ной ты! – оборвала Леру Алиса. – Ничего с твоим Стасом не случится. А Олег прав! Нечего всем ходить к этому типу. Мало ли что… Мы на машине подскочим! Успокойся!- Я бы посмотрела на тебя, если бы Олежка туда сейчас шагал! – всхлипывала Лера. – Всегда говорила, что Стас у меня дурак! Лезет везде, головой не думая своей!- Успокойся, Лера! Смотри! Он у тебя не такой уж и дурак! – указывая на лобовое стекло, улыбалась Алиса.В это время, Стас стоял в нескольких метрах от человека и кидал в него палки и шишки, валявшиеся на дороге. Бросив несколько раз и попав даже в лицо, парень смело подошел к незнакомцу и стянул с него капюшон. Вместо головы висел глиняный горшок. Он развернулся к машине и замахал руками:- Это чучело! Кто-то поставил тут чучело!!! – обнимая изваяние за плечи и улыбаясь во весь рот, радостно кричал Стас.Обрадовались этой новости все, кто сидел в машине.- Фух! Слава Богу! - выдохнула Лера. – Давай, Олежик! Поехали дальше.- Стой! – вдруг тревожно произнесла Алиса. – Смотрите! Кто это там..?Все увидели, как позади Стаса, из-за кустов можжевельника выходит человеческая фигура, одетая точно так же, как и это чучело, стоящее на дороге. Человек направился к парню, замахнувшись гарпуном над головой.- Сзади, Стас!!! – открыла дверь Лера и выпрыгнула из машины. – Уходи! Сзади!!! Стас!Но парень не понимал ее, улыбаясь во весь рот и махая оторванным от чучела гарпуном. Олег моргал фарами, сигналил парню, видимо это и не позволяло расслышать, что кричит девушка.- Да едьте сюда уже! – крикнул в ответ Стас. - Я же говорю, это чучело!И лишь тень, упавшая откуда-то с края на парня, заставила его насторожиться и обернуться. Человек был в нескольких шагах с занесенным над головой гарпуном.- Твою ж… - выругался Стас, едва закрываясь гарпуном, вырванным у чучела, от удара незнакомца. Наконечник скользнул вниз, разрезая джины чуть выше колена. Парень бегом бросился к машине, которая уже к тому времени ехала на встречу. Незнакомец замахнулся гарпуном, как копьем, и бросил его вслед убегающему парню. Только внезапно выехавший на траекторию полета автомобиль, защитил Стаса от неминуемой гибели, приняв весь удар багажником на крыше. Парень открыл переднюю дверь и заскочил внутрь. Незнакомец бежал к автомобилю, вынув из-за пояса два небольших топора. Всем стало понятно, что даже огромный автомобиль для него не преграда, и бежит он точно не знакомиться с ребятами. На перевязанном шарфом лице сияли два черных огонька глаз. Машина с диким ревом рванула с места, огибая несколько деревьев, так как развернуться в этом месте было нельзя. Где-то совсем рядом просвистел один из топоров незнакомца, втыкаясь в сосну. Крики девчонок позади подгоняли водителя, отчего тот направил свой автомобиль в узкий проход между сосен. Заскрипели борта машины, раскидывая кору деревьев и сдирая с автомобиля краску. Вырывая с мясом зеркала заднего вида, внедорожник выехал на дорогу, сбил чучело и устремился как можно дальше от того места, где их преследовал незнакомец…Бензина не хватило до развилки.- Все! Наездились! – констатировал Олег. – Дальше на «одиннадцатом маршруте»! Выходим! Берем самое необходимое, остальное оставляем в авто.В связи с последними событиями, повторять не пришлось. Никто не медлил, и бралось лишь самое важное. Наплечные рюкзаки забивались консервами и продуктами, теплыми вещами и питьевой водой. Непонятно сколько идти оставалось. Олег вынул видеорегистратор как доказательство нападения на них в лесу и также сунул его в рюкзак.- Как вы думаете, этот «рыбак» за нами идет? – спросила Лера.- Думаю, что даже бежит! А может даже и едет! – заверил ее Стас. – Не мешкайте со сборами! До темноты надо добраться до развилки, а лучше до поселка.Вскоре ребята шли по лесной дороге, озираясь и прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся из леса.- Черт бы тебя побрал, Олег, срезать тут. Влипли теперь по самое «не хочу», – плакалась Лера.- Я не хочу умирать! Что это за маньяк тут с топорами по лесу бегает? Вы же сможете справиться с ним, парни? А?- Не волнуйся ты так, Алиса! – заверил ее Олег. – Дадим отпор!- Блин. За что я плачу своему оператору? Связи нет, когда она так нужна! – ругался Стас, теребя свой мобильник.- Для кого тут они будут ставить вышку, Стас? Для этого кренделя с гарпуном?- Ну, ведь тут поселок же недалеко! Для них хотя бы!- Видимо, им связь не нужна! Я вообще читал, что в этих районах много староверов! Этим вообще всё чуждо, что касается цивилизации и прогресса! Пашут на конях, работают руками, ходят ногами! Даже велосипеды не приветствуют!- Неужели еще такие остались в 21 веке?- Всякие люди есть, Стас!Ребята шли достаточно быстрым шагом. Где-то за лесом уже начинал заниматься закат, день подходил к концу, и эта наступающая ночь пугала путников. Оставаться в лесу ночью после случившегося было очень страшно. Кто знает, где тот, что напал на них. При свете дня видно гораздо дальше и подкрасться незамеченным сложнее. Ночь же скрывает в себе столько страха и ужаса, что, даже не зная о блуждающем по лесу маньяке, воображение рисует такие уродливые и пугающее картинки, что и без того на душе становится жутко.- Когда же уже эта развилка будет? – недовольно спросила Алиса.- Помнится мне, на дороге были глубокие следы от трактора или чего-то такого, когда мы проехали около пяти километров от развилки. – сказал Олег. – А так больше никаких ориентиров я не помню.- Ну, тут все ясно, ребята! Пора делать привал! – констатировал Стас.- Какой привал, Стас? – удивилась Алиса. – Ты что? Хочешь, чтобы этот псих тебя ночью зарубил в лесу? Пойдем хоть всю ночь, пока не доберемся до людей!- Ты на себя-то посмотри, Алиска! Идти она собралась всю ночь! Уже ели идешь! Да и у Леры, я смотрю, намозолены ноги! – указывая на девушку, которая сняла кроссовок и рассматривала свежую мозоль на лодыжке, сказал Олег.- И правда, Алиса. Я уже идти не могу! Боль адская!- Вы что? – округлила глаза девушка. – Не понимаете ничего?! Или вы забыли, кто недавно за нашей машиной с топорами бегал?! У нас пока есть преимущество – мы уехали, но думаю, что этот маньяк отправился следом за нами, раз мы его видели! И не успокоится, пока нас всех не зарубит!- Да понятно это! – согласился Олег. – Но отдых тоже нужен. Нужно где-то в лесу затихариться. Сидеть тихо-тихо. Ни костров, ни разговоров!- Ну, уж нет! – отрицательно закачала головой Алиса. - Вы как хотите, а я пойду вперед, пока не выйду к людям! Я не хочу, чтобы этот ненормальный гарпунщик меня пригвоздил к дереву, а потом отрезал голову!- Алиса! – схватил ее за руку Олег. – Остынь! Мы все хотим отсюда поскорее выбраться, но у Леры мозоли, все устали, да и тебе отдых не помешает!- Я все сказала! – вырвала она свою руку и пошла по дороге дальше. - Я буду идти, пока не выйду к людям или не упаду без сил! А вы оставайтесь и ждите, пока к вам не придет этот озорной рыбак!- Алиса права, - встала на ноги Лера. – Надо идти…Девушка попыталась сделать шаг, но тут же оступилась и чуть не упала от боли в ноге. Стас успел подхватить ее руками.- Короче всё ясно, - сказал Стас. – Действуем по сценарию любого фильма ужасов про маньяков, – он натянуто изобразил улыбку на лице. – Разделяемся!- Что? Ты что мелишь, Стас? – удивился Олег.- Иди с Алисой. Не отпускай ее одну. Мало ли что! Попробуйте найти людей. Мы будем идти по дороге и потом на развилке свернем направо. Как говорил тот егерь, там и должен быть поселок.- Нет! Мы должны идти вместе! Я не брошу вас!- Да иди уже! Она же упрямая! Иди с ней! Мы с Лерой нагоним вас завтра! Правда, красотка? – он нежно погладил Леру по голове, которая уже сняла кроссовки с ног и уселась на траву, смачивая мозоли водой и прикладывая сырой платок.- Да, Олежик! Не оставляй ее и оберегай! Мы нагоним вас завтра.- Хорошо! Если мы где-то решим свернуть с дороги по какой-то причине, переночевать или еще что-то, то я повешу вот эту красную тряпку на дерево около дороги, чтобы вы знали, что мы где-то тут. – Олег достал рваную красную футболку из своего рюкзака, которую он возил в машине для протирания стекол.- Договорились! – Стас пожал Олегу руку, и тот побежал за Алисой, которая уже скрылась за поворотом.На небе высыпали звезды, и чернота придавила и без того темный лес. Стас и Лера прошли несколько метров вдоль дороги и, пройдя немного вглубь, сели возле могучих стволов сосен. Они расстелили спальники, которые взяли с собой. Стас помог девушке сделать компресс на ноги, обрезал задники кроссовок, чтобы завтра они не терли наболевшие места, они поели немного засохшего хлеба с последней банкой скумбрии в масле и легли спать.- Стас… - шепотом спросила Лера.- Что? – ответил он.- Ты же меня спасешь, если…?- Конечно, глупышка, – не дал ей договорить парень, прижавшись к ней и обняв своей рукой, после чего их уста соединились в страстном поцелуе…Олег и Алиса устало брели по, казалось бы, бесконечной лесной дороге. Разговаривать уже не было сил. Девушка едва волокла ноги, но упорно отказывалась останавливаться даже на перекур.- Алиса? – спросил ее Олег. – Может нам стоит остановиться передохнуть?- Нельзя… - замученным и изнеможённым голосом ответила девушка. – Надо идти…- Ты устала! Смотри, ты еле передвигаешь ноги! Давай сделаем перекур?- Нельзя… идем… - монотонно отвечала ему Алиса.И тут девушка вдруг остановилась, пристально всматриваясь куда-то в сторону от дороги.- Что случилось, Алиса? – подошел к ней Олег и посмотрел в ту сторону, куда смотрела девушка.В темноте, освещенной тусклым светом месяца, в небе был виден след от мотоцикла, съезжающий с дороги чуть вглубь леса и выезжающий обратно на дорогу через несколько метров. Сверху на примятой траве лежал белый листок бумаги. Олег подошел и поднял его. Парень узнал его. Это был тот самый лист, который он передал егерю, чтобы тот позвонил его брату.- Похоже, что брат мой не приедет сегодня. И завтра тоже… – показывая листок Алисе, грустно сказал парень.- Капец! – девушка все поняла. – Тупорылый бородатый мужлан! Лучше бы голову свою потерял вместо бумажки!- Его тут, походу, занесло на песке. Буксанул что ли, - пытаясь рассмотреть в темноте след от колес, констатировал Олег. – Ну, уж как он умудрился выронить листок из грудного кармана. Диву даюсь!- Если выронил еще… - устало произнесла Алиса. – Может, выкинул?- Скажешь еще… Он же законный представитель леса, и в его обязанность входит помогать тем, кто заблудился в государственных владениях.- Да кто тут ему указ? Ни связи, ни хрена вокруг! Ёпть! Один гребанный лес!!! Какой-то придурок с гарпуном бегает. Головы в лодках! Эта гребанная бесконечная дорога в ад!!! Куда мы приехали, Олежик?! Зачем?!! Как нам отсюда выбраться?!! – Алиса кричала и плакала, возбужденно махая измученными руками в стороны. Олег прижал ее к себе, стараясь успокоить.- Тише, Алиса. Тише. Он услышит нас! Тише…Но девушку захватила истерика. Парень сел на траву и усадил ее с собой рядом. Он с силой вжал ее лицо к себе в грудь, чтобы заглушить ее плач. Девушка плакал длинно, пронзительно. Эта записка была последней каплей к срыву. Она опустила руки на колени Олега и погрузилась в сон. Он не стал ее будить, перенеся ее от дороги вглубь леса. Парень достал спальные мешки и укутал в один из них девушку. На часах уже было три ночи. Олег вышел на дорогу и, прошагав назад около двадцати метров, повесил красную тряпку на нависающую над дорогой ветку. Олег считал, что это будет знак для Стаса с Лерой завтра утром, но они окликнут их. А вот если это будет этот рыбак, и вдруг заподозрит, что это знак, где находится парочка? Он наверняка будет прочесывать лес напротив тряпки, и они успеют его обнаружить раньше, чем он их, так как будут находиться в это время в двадцати метрах от тряпки. Он вошел в лес, чтобы не оставлять следов на дороге и пробрался к высокой сосне, где лежала Алиса. Спать было страшно, но веки предательски наливались свинцом и скоро Олег уснул…Проснулся Олег от знакомого тарахтения в лесу. Это был звук мотоцикла. Парень вскочил на ноги, разбудил Алису, и, оставив рюкзаки, они бросились к дороге. Часы показывали семь утра, солнце ярко освещало лесную дорогу. Тарахтящий транспорт, судя по звуку, двигался в сторону озера.- Это егерь? – с волнением посмотрела на него Алиса.- Да, похоже на его мотоцикл по звуку!- Никогда не думала, что буду так рада увидеть этого бородача.Их ожидания оправдались. Это действительно был Исаков. Его рыбацкая зеленая куртка и густая черная борода показалась из-за поворота, как только ребята туда посмотрели.- Эй! – радостно закричал Олег и замахал руками. – Это мы!- Эй!!! – запрыгала девушка рядом с парнем.Они напоминали сейчас людей, попавших на необитаемый остров, которые увидели на горизонте корабль. Егерь подъехал к ним и остановился.- Далеко собрались? – спросил Исаков.- Пожалуйста, помогите нам! – обнимая его, заплакала Алиса.Исаков отстранил девушку от себя и удивленно посмотрел на ребят.- Да что случилось?- На нас напал какой-то человек в рыбацком костюме вчера днем! – взволнованно произнес Олег, оглядываясь по сторонам.- Что? Какой человек? И где у вас остальные?- Они отбились от нас в пути!- В пути? Вы что, оставили машину на озере?- Нет. Мы часть проехали на ней, насколько хватило бензина! Понимаете? Стас нашел лодку недалеко от нашего лагеря, а в ней лежала отрубленная человеческая голова! Мы поехали, а на нашу машину напал какой-то человек в рыбацком костюме с гарпуном! Пожалуйста! Вы должны вызвать полицию!- Все ясно, - спокойно ответил егерь. Было странно, что все услышанное от Олега его совершенно никак не удивило. – Давайте девушку я увезу сейчас в поселок, а вы, юноша, спрячьтесь в лесу и не показывайтесь! Я приеду на служебном УАЗике за вами и вашими друзьями!- Вас не удивили мои слова!? Вы знаете, про кого я говорю?- К сожалению, да. Но все потом! Сейчас бегом в лес и не высовываться оттуда! Он может быть близко!Егерь завел мотоцикл и сел на него. Алиса села сзади. Еще пару дней назад она никуда ни за что не хотела ехать с этим бородатым мужиком, а сейчас чуть ли не вперед него садилась на мотоцикл. Как же все-таки меняют психологию человека обстоятельства, которые угрожают его жизни. Олег поцеловал в щеку Алиску и старенький «Иж», издавая жуткое тарахтение двинулся назад, в сторону поселка. Парень дождался, пока мотоцикл скроется за поворотом и вернулся к спальникам в лесу. Тут он будет ждать егеря на машине. Пользуясь паузой, Олег достал из кармана рюкзака видеорегистратор, который он снял со своей машины и решил посмотреть запись. Заряда было достаточно. Олег хотел лучше разглядеть того рыбака, напавшего на них в лесу. Парень ткнул бегунок плеера в начало и включил запись. Но то, что он увидел на мониторе видеорегистратора, заставило его оцепенеть от ужаса…Лера и Стас шли по дороге. Удивительно было то, что лес стоял какой-то особенно молчаливый сегодня, тихий. В небе весело сияло солнце, освещая высокие кроны деревьев. Срезанные с кроссовок задники очень помогли, но все ровно Лера сунула под носок, порезанный надвое носовой платок, от этого вспухшие мозоли находились в полном спокойствие и неприкосновенности. Идти было легко. Ребята старались не разговаривать, прислушиваясь к звукам, исходящим из леса. Одна рука Стаса находилась на поясе, и лежала на ноже, а вторая держала девушку за ее маленькую ладонь.- Стас? – начала вдруг девушка. – Мы же не умрем?- Нет, конечно! Что ты? Мы выберемся отсюда и поженимся! И у нас будет куча детишек!- Что? – девушка остановилась после этих слов, посмотрев на парня. – Что ты сказал?Стас придвинул ее к себе и обнял, пристально заглядывая в ее лицо. Лера смотрела на него, читая в его взгляде любовь и нежность, теплоту и защиту, которую готов был отдать ей он в данный момент.- Я люблю тебя, Лера! Давно люблю, глупышка моя!- И я… - девушка заплакала, но это были слезы счастья. Они поцеловались, и девушка сильно прижалась к Стасу.- Пойдем! – сказал он. – Нам еще далеко идти!И ребята снова двинулись по дороге вперед. Пройдя очередной поворот, Стас остановился.- Смотри! Олег и Алиса где-то здесь? – парень указал на красную тряпку, висящую на ветке дерева, которая наклонилась над дорогой.- Точно! – обрадовалась Лера. – Эй! Алиса! Олег!!! – крикнула она куда-то в лес, но никто им не ответил.- Может они еще спят?- Я думаю, что в такой тишине они бы нас услышали! – сказал Стас. – Не случилось бы чего? Смотри тут следы от мотоцикла. Может, они повстречали кого-то?- Олег бы забрал тряпку, наверное, тогда? Если бы они ушли?Тут в лесу послышался хруст ветки, и ребята услышали чьи-то приближающиеся к дороге шаги. Стас отодвинул девушку за спину и прижал руку к ножу.- Это он!!! – первая его увидела Лера. Человек в рыбацком костюме с надвинутым на голову капюшоном мелькнул среди стволов деревьев. В руке у человека был топор. Он направлялся к ребятам, почти подпрыгивая при ходьбе. После того, как они его заметили, рыбак побежал к ним.- Стас?! Бежим!!!Парень крепче схватил девушку за руку, и они устремились вперед по дороге. Человек бежал по лесу, меняя направление, сокращая лесом выход на дорогу, чтобы ему сразу выйти на убегающих от него ребят. Стас крепко сжимал руку Леры и буквально тащил ее своими рывками. Девушка не поспевала за быстрыми шагами парня. Они миновали очередной поворот и увидели, что рыбак уже вышел на дорогу и бежит за ними. Во второй руке мужчины был уже еще один топор. Было слышно, как стучит его брезентовая куртка. Наконец Лера не выдержала гонки и упала на землю. Стас остановился, чтобы помочь ей встать, но широкие тяжелые шаги преследователя стремительно сокращали расстояние между ними. Когда до ребят осталось около десяти метров, рыбак занес над головой один топор, раздался жуткий хрип, издаваемый им. Стас вынул нож, но чем он поможет против двух топоров маньяка? Парень отодвинул за себя девушку и закричал:- Беги! Лера! Беги! Я его задержу!- Нет, Стас. Я не брошу тебя… - плакала девушка.- Быстро! Беги!!!Стас толкнул Леру, поднимая длинную палку с земли. Девушка побежала по дороге дальше. Она бежала, не оглядываясь назад. И тут Лера услышала треск дерева, звуки ударов и свист брезентовой куртки. Затем чей-то истошный крик эхом пронесся где-то позади. Крик боли и ужаса, который придал девушке сил, чтобы бежать еще быстрее и еще дальше. Девушка бежала, боясь остановиться, пока силы предательски не покинули ее, а в боку сильно не закололо. Она остановилась и села на колени, схватившись за больной бок. Так она сидела несколько минут, стараясь надышаться. Что там? Позади? Ей не хотелось думать об этом. Стас должен выжить. Ради нее, ради них. Она тяжело дышала, во рту была дикая сухость, спина и лоб были покрыты потом. Тихо было вокруг, девушка слышала стук сердца в висках. Вдруг позади раздался хруст, шелест и топот шагов. О, нет. – мелькнуло в голове девушки. – Это конец.- Лерааааа!!! – вдруг раздался голос парня позади.Девушка обернулась и увидела Стаса, бегущего к ней с топором в руке. Девушка сидела и смотрела на его грязное от песка лицо, светившееся от счастья. Слезы сами собой потекли по щекам девушки. У него получилось.Стас помог девушке подняться с земли, именно сейчас Лера обратила внимание на кровь на его руке и крутке.- Ты убил его?- Мне пришлось…иначе…- Господи, Стас… Что же тут происходит?- Это Исаков, Лера! – глядя прямо в глаза девушке, сказал Стас. – Понимаешь? Это егерь за нами охотился! Я снял капюшон… я узнал его…это был он! Этот рыбак!- Егерь? Но зачем?- Я не знаю… Но теперь нам ничто не угрожает! - он обнял Леру. - Пойдем! Нам надо добраться в поселок и сообщить об этом в полицию.Ребята побрели дальше по дороге, не спеша и не озираясь, потому что знали, что ничто им больше не угрожает…Прошло чуть больше часа, когда Стас остановился и прислушался. Это был звук мотора. По дороге, на встречу им ехал зеленый уазик. Когда он подъехал ближе, Стас вытаращил глаза. За рулем сидел Исаков.- Но как это возможно? – он убрал девушку за спину.Машина остановилась, и из нее вылез егерь.- Вот вы где? Живы? Ну, слава Богу. Как себя чувствуете?- Стойте, где стоите! – замахнулся топором Стас.- Все нормально, парень! Я вам помогу! Ваши друзья сейчас в безопасности. Садитесь в машину, чтобы мой брат не настиг вас!- Что вы сказали? Брат?- Да! Человек в рыбацком костюме с гарпуном, которого вы видели! В этот год он что-то рано охотится, ведь до 25 июля еще далеко. Странно. Видимо вы его чем-то заинтересовали.- Что? Какая охота? Вы понимаете, что он нас хотел убить?!- Садитесь в машину! Я все вам объясню по дороге…Ребята сели в автомобиль, но топор Стас крепко сжимал в руках, держа на изготовку. Исаков сел за руль, развернулся на небольшом лесном пяточке, и машина поехала по дороге.- Да убери ты свой топор, лесоруб! – улыбнулся Исаков, глянув в зеркало заднего вида. – Я не опасен. Я же хочу помочь вам! Я встретил ваших друзей, и они мне все рассказали. Сейчас они в моем доме у озера, а я поехал за вами! Тот, кого вы видели, мой брат-близнец. Вот только в голове у него сейчас не пойми что творится…Егерь замолчал. Пришло несколько минут, как они оказались у той самой развилки, на которой свернули к озеру.- Вот тут надо было прямо! Там поселок. Давайте сейчас сначала заедем за вашими друзьями, заберем их – и я вас отвезу туда.- Хорошо, – согласились ребята. На душе ребят становилось тепло и хорошо от того, что все уже позади. Машина свернула с грунтовки и поехала по узкой лесной дорожке, идущей прямо через лес. По обе стороны мелькали деревья, иногда ветки задевали окна. Вскоре машина выехала на небольшую лесную поляну и остановилась возле достаточно большого дома. Рядом с домом стояла банька, за которой было видно озеро.- Ну, вот и приехали. Сейчас заберем ваших друзей и поедем в поселок.Машина остановилась у крыльца, лестница вела высоко наверх, там, похоже, и располагалось само жилище, а внизу, по-видимому, были хозяйственные помещения и погреб. Ребята вышли и огляделись по сторонам.- Что это Алиска с Олегом нам не встречают? Уснули что ли? – усмехнулась Лера.- Они похоже уже в бане, - усмехнулся егерь, показывая на домик около озера. - Проходите в дом! Я вам чая налью с травами. Успокоитесь и придете в чувства! – сказал Исаков. – Они к вам и подтянутся. Говорят ноги гудят от ходьбы по лесу.Егерь поднялся по ступеням вверх, приглашая жестом подняться за ним следом. Лера поспешила за ним следом.- От чая бы я не отказалась! – улыбалась девушка.Стас внимательно посмотрел по сторонам. Рядом с крыльцом стоял тот самый старенький «Иж», на котором егерь приезжал на озеро. Парень подошел к нему и потрогал руль.- Стас? Ну, ты чего там? Давай скорее! Нельзя хозяев заставлять ждать!Вскоре они уже сидели за столом и пили ароматный чай из самовара.- Вы сказали, что это ваш брат? Что-то про раннюю охоту? Можете объяснить? – спросил Стас.Исаков сделал тяжелый вздох и начал:- Случилось это давно. Я имею ввиду тот факт, когда у него напрочь снесло крышу. Этот лес мы хорошо знаем с детства – наш отец был егерем и научил нас понимать его. Я пошел по стопам отца, а вот мой брат Андрей уехал в город да там и осел. Но прожив десять лет в браке, его жена убежала к другому, забрав и их дочь Катю. Андрей смог смириться с уходом супруги, но не с потерей дочери, которую очень любил. По суду дочь оставили матери. И тогда Андрей выкрал ее и увез сюда, в лес. Тут у него были сделаны землянки, о которых даже я не знал. Почти год их искали с собаками, но Андрей знал лес, как свои пять пальцев – он затаился. А потом и инсценировал смерть на озере, запустив свою перевернутую лодку с предметами себя и дочери. Приезжали водолазы, искали тела, но так никого и не нашли. В общем, искать их перестали, а дело ушло в полицейский архив. Шло время. Я не раз слышал от местных и приезжих о мужчине и девочке, которых видели на озере. Поползли слухи о призраке отца и его дочери, но я-то знал, что они живы. Я искал брата, но найти его на такой территории, что искать иголку в стоге сена. В общем, я смирился с этим, пока однажды ко мне не прибежал мужик с озера и не сообщил, что его друзей зверски зарубил мужчина в рыбацком костюме. Приезжали опера, искали следы и прочее. Выяснилось, что убийца приплыл на лодке. Так я понял, что он живет на одном из островов в озере. Несколько месяцев я прочесывал каждый остров, пока не нашел крест с надписью Исакова Екатерина Андреевна. 25 июля 2012 года. Его дочь умерла. Егерь ненадолго замолчал, уставившись в окно.- А что с ней случилось? – спросила Лера.- Этого теперь нам узнать, похоже, не суждено… - он улыбнулся и как-то странно посмотрел на ребят. – Вы ведь его убили?- Что?- Это топор Андрея. Я узнал его сразу. Все ждал, когда сами расскажите!- Это была самозащита! – испугался Стас.- Да не волнуйся ты так, парниша! За его смерть ты ответишь еще по полной программе! – Исаков усмехнулся и встал из-за стола.- Что?В этот момент голова Леры упала на стол, Стас почувствовал, как его голова начинает ужасно кружиться, а веки наполняются свинцом.- Чай… - прохрипел парень, выронив кружку на пол, а его голова с сильным грохотом предательски упала на стол, выключая сознание…Очнулась Лера от того, что кто-то гладил ее по волосам. Когда картинка перед глазами прояснилась, девушка увидела Алису. Лицо ее было в синяках и кровоподтеках. Она как-то немного виновато улыбалась, глядя на нее.- Алиса?!! – закричала девушка.- Тщщщ, - приложила палец к ее губам Алиса. – Тихо. Он не любит, когда шумят. Мое лицо тому подтверждение.- Что? Он тебя бил? – Лера села, в голове еще шумело, как от алкоголя. – А где Стас? Олег?- Прошу тебя, разговаривай тише, - снова показывая указательный палец возле своих разбитых губ, зашептала Алиса. – Стас еще жив, но вот где он – я не знаю. А вот на счет Олега… Близнецы ничего не говорили про него.- Что происходит, Алиса? Где мы?Девушка огляделась. Они находились в какой-то небольшой комнате. Повсюду на стенках висели какие-то фотографии, картины. В углу стоял шкаф с женской одеждой, окон в комнате не было. С потолка площадь освещал не...