Дорожные истории (сборник)Ехал я поздно вечером домой с работы на машине. Остановился на красный на перекрёстке. Стою, жду зелёного, вдруг сзади в бампер – бум! Несильно совсем, но всё же. Включаю аварийку, выхожу смотреть, что да как. Приехал в меня Меган. Водила сидит за рулём, не выходит. Стучу в окошко, а оно тонированное, и темно уже. Не видать ничего, и тишина. Мотор только у Мегана работает тихонько. Ну, я за ручку потянул, дверь открылась, и водитель мне прям в руки выпал, как деревяшка. Я его подхватил, обратно усадил, скорую вызвал, полицию. В общем, покойник дядька, умер за рулём. Но скоряки мне по секрету шепнули, что умер он минимум пару дней назад…
***
В дороге бывает всякое. Однажды я возвращался из Самары. Мерно гудел движок, проскакивали мимо знаки, дорожные указатели, бежала рядом с колесами разметка. На хорошо знакомой дороге обычно особо не обращаешь на всё это внимания - едешь на автомате. Рядом сидит охранник. Справа впереди - аэродром Сызранского вертолётного училища. Если ехать от Самары, то он - немного не доезжая Сызрани. Вдруг вижу в зеркало удаляющиеся огни Сызрани. Заподозрив неладное, спрашиваю охранника:
- Мы где?
- К Николаевке подъезжаем…
- Какая нафиг Николаевка!? Мы только что к Сызрани подъезжали!
Но тут в подтверждение слов немного обиженного стража из темноты появляется табличка "Николаевка - 5 км, Кузнецк - 40 км".
Весь маршрут я помнил почти в мельчайших подробностях, а вот участок в 80 километров ужался до нескольких секунд и выпал из реального времени. Я вообще не смог вспомнить абсолютно ничего о пройденном пути.
Охранник удивлялся ещё, что несколько раз пытался спросить меня о чем-то, а я молча и, как ему казалось, сосредоточенно рулил.
***
Пру по трассе ночью. Лето, тепло, дорога сухая и пустая. Топи - не хочу. Вот я и топил на прямиках под сто сорок. Скатываюсь вниз по холму, ходко взлетаю на вершину следующего, и тут в глаза мне бьёт ослепляющий свет фар. Грузовик по встречке. Прямо мне в лоб. Времени на принятие решения - доли секунды. Право руля и тормоз. И как в рапиде вижу, что тёмный силуэт грузовика смещается в ту же сторону. Всё, теперь деваться некуда, даже глаза не успеваю закрыть. Бесконечные доли секунды жду удара, свет фар грузовика становится нестерпимо ярким, заполняет весь салон... И исчезает. Тут же время восстанавливает свой нормальный ход. Едва удерживаю машину на обочине под стрёкот антиблокировочной системы и встаю наперекосяк в клубах пыли. Непослушными руками отстёгиваю ремень безопасности и на трясущихся ногах вылезаю из машины. Наблюдаю неспешно удаляющиеся прочь красные габаритные огни грузовика.
***
Поехали с другом на юга. Он - страстный автопутешественник и тем летом уломал меня с семьёй к нему присоединиться. Я проверил машину в сервисе, мы собрали вещи и в назначенное время выдвинулись. Я с женой и сыном и друг с «бабьим экипажем», как он в шутку называет своих жену и двух дочек. Дорогу он знает очень хорошо, поэтому я сразу пристроился за кормой его старенького Дефендера.
Едем. Позади семь сотен вёрст. Впереди ещё примерно столько же. Ночь. Впереди маячат красные кругляшки габаритов Ленд Ровера, сын с женой тихонько спят на заднем сиденье. Я свеж и бодр, потому что примерно сорок километров назад мы останавливались в одном очень милом кафе с очень хорошим кофе. И вдруг уют размеренного движения нарушает трель мобильника. Беру трубку. Друг немного взволнованно осведомляется, а куда, собственно, я делся? Отвечаю, что еду за его «ведровером» и замолкаю с открытым ртом, потому что в этот момент угловатый силуэт джипа расползается на две бесформенные тёмные массы, каждая из которых несёт на себе круглый огонёк габарита. Одно нечто, не сбавляя скорости, уходит на еле заметный просёлок, а второе исчезает в овражке, непонятным образом беспрепятственно миновав дорожное заграждение.
Вкратце описываю ситуацию другу и после выяснения химического состава веществ, которые я употребил, он спрашивает, а где же я нахожусь. На счастье, у меня перед глазами табличка с названием деревни. Озвучиваю его. Друг замолкает и затем говорит, что такого не может быть, потому что это в 150 километрах впереди его, друга, местонахождения, и я никак не мог бы настолько сильно от него оторваться, даже если бы он всё это время стоял на месте. А он ехал, пытаясь меня нагнать, потому что из кафе я усвистал, не дождавшись его.
Факт, однако, остаётся фактом. Как это произошло, и за кем или чем я тогда ехал – на эти вопросы ответа, боюсь, не найду. Посмотрел потом по карте, этот участок трассы изобилует поворотами, но я точно помню, что дорога всё время была почти прямой, и рулём мне вертеть не приходилось. А жена с сыном вообще всё это время сладко спали, укутавшись в пледы…
***
Помните, несколько лет назад в Москве произошёл жуткий несчастный случай? Лихач на Камри нёсся на красный и сбил насмерть девушку. Даже не притормозив, умчался с места наезда, унося в салоне верхнюю половину туловища несчастной, влетевшую туда через лобовое стекло в момент жуткого удара? Вспомнили? Потом в СМИ промелькнуло очень коротко, что его поймали в течение суток... Полицейские молодцы, злодей, сын некоего влиятельного бизнесмена, схвачен, сюжет в архив - и живём дальше. Но журналисты знали только то, что им сочли нужным озвучить в пресс-службе МВД. Мой одноклассник, который тогда работал инспектором ДПС и участвовал в задержании этого убийцы на колёсах, рассказал мне за кружкой пива вот что:
«Мы с напарником были на дежурстве. По рации объявили «Перехват» и выдали ориентировку: цвет машины, марка, номер, ну, и обстоятельства в двух словах. Ближе к утру, через несколько часов, мы заметили Камри из ориентировки, сворачивающую во дворы. Врубили люстру, развернулись и шмыгнули за ним. Нагнали в минуты, водитель уже к этому моменту припарковался у дома в кармане и находился в салоне. Мы его машину заблокировали, обходим с двух сторон, табельное наготове. Я подошёл с водительской стороны, капот весь справа замят, в лобовом дыра, и всё кровью залито. Дверь водительскую распахиваем и видим: сидит этот парень за рулём, а на пассажирском сиденье оторванное туловище девушки. И он этому изувеченному обрубку улыбается, волосы гладит, говорит что-то вроде: «Как хорошо, что я тебя подхватил по пути», - паузу делает, вроде как ответ выслушивает, и дальше: «Да, конечно, поженимся, свадьба будет шикарная, все обзавидуются!» Мы его из тачки выволокли, он и не сопротивлялся. Потом скорая, медосвидетельствование – чист оказался, как стекло, – суд, экспертиза и психушка. Погибшая девушка была его невестой, свадьбу собирались через месяц сыграть».
***
Есть, а точнее, была недалеко от моего дома машина одна. Недвижимость. Старая Волга-24. Когда четыре года назад я переехал в эту квартиру, Волга уже стояла на приколе не меньше пяти лет. Хозяина машины никто никогда не видел. Чёрное «волгалище», как иногда называют эти машины злопыхатели, в некоторых местах проржавело насквозь, колёса были спущены, и из слоя земли на переднем бампере весной прорастала травка. Картина типичная.
А теперь странности. За все эти годы ни один малолетний вандал не попытался отломать антенну, зеркало, скрутить номера советского образца или попросту разбить стекло. Ни один бомж не залез в салон, чтобы там переночевать. На многолетнем слое пыли не было следов кошачьих и птичьих лап. Неугомонные скупщики чермета на колёсах не совали под дворники свои надоедливые бумажки. Даже голуби избегали садиться на провода, протянутые над крышей автомобиля. Зимой снегоуборочная техника объезжала этот дорожный дредноут с хорошим запасом, а пешие дворники и не пытались чистить снег вокруг машины. Спереди и сзади этой Волги всегда можно было припарковать по грузовику. Но даже при полном отсутствии парковочных мест никто этого почему-то не делал.
Я сам видел, как поздно ночью усталый таксист на Солярисе встал перед этой двадцатьчетвёркой и принялся копаться в навигаторе. Затем посмотрел в зеркало, потом через открытое окно назад, изменился в лице и умчался прочь с визгом резины. Идти по улице мимо неё было неприятно. Когда машина оставалась позади, долго не покидало чувство тяжелого взгляда в спину.
А в один прекрасный день всё кончилось. Ранним утром я обнаружил, что машина исчезла, оставив после себя на асфальте тёмное масляное пятно. Причём, судя по грязным следам на асфальте, уехала своим ходом.
Благодарю за создание сызранского эпизода автора Александр Авдеев61.
Источник самой истории.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:34 by SchwindlerПросмотров: 59Комментарии: 3
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