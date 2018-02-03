Ноготок

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:41

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 96 Комментарии: 13 +11 Сегодня, 00:41 by

- Ну, ёкарный бабай! Чего ты голосишь, как придурошный??? - шикнула я спросонья на кота, громко орущего матерные кошачьи песни в коридоре. - Голодный, что ли?Кот при слове "голодный" заорал еще истошнее, давая понять, что таковым он на данный момент и является.- Пошли, покормлю, троглодит...Кое-как оторвав свое тельце от дивана, под громкое и уже радостное кошачье мяуканье я прошаркала в кухню, где, открыв холодильник, выудила из него кусок холодной курицы, который тут же был брошен в кошачью миску. Кот, удовлетворенно мяукнув, принялся усердно поглощать поздний ужин.- Ну, да.. до завтрака же ракета на Землю не вернется, - вспомнила я высказывание из "Джентельменов Удачи".Зевнув, глянула на часы. Мать моя, третий час ночи! Спать и еще раз спать!Вот - диван, вот - подушка, вот - одеялко теплое... А сна ни в одном глазу!!! И так повернусь, и эдак - нету сна, нету! Ну, что ж, говорят, надо овечек посчитать, ну, или повспоминать там чего, тогда уснешь. Овечек считать не хотелось, поэтому начала думать всякие мысли. Чего только не вспомнила: и как на работе споткнулась у всех на виду, и как напилась на выпускной, и как в школе кактусом в мальчика кинула, и как в садике палец повредила - полезла под кровать за упавшим туда розовым зайчиком, протянула руку, а палец ударился в немного выступавшую половую доску и, вот, ногтя как не бывало! Крик, слезы, кровища.... Да, неприятно было... И как я так умудрилась?И тут вдруг, как холодной волной обдало! Стоп! Никакой доски не было!И, от всплывающих у меня в мозгу воспоминаний, по телу побежали огромные мурашки.Мне 4 года. Детский сад. Тихий час после обеда. Все ребятишки, и я в том числе, мирно посапывают в своих кроватках. Я сплю с розовым зайчишкой, которого везде таскала с собой. Поворачиваюсь, и зайка падает на пол. Тут же под кроватью раздалось шуршание, которое и разбудило меня. Протерев глаза кулачками, я глянула на пол, но зайки не увидела. И снова этот шорох под кроватью.-Наверное, зайка забрался под кровать. Надо достать его - пронеслось тогда в детской голове.Спустившись на пол, я встала на коленочки, подняла край простыни, которая свисала до пола, и заглянула под кровать. Вот он - мой зайка! Только что это рядом с ним такое темное и шевелящееся, похожее на большого ежика?- Зайка, - сказала я и потянула ручку к любимой игрушке. На мой голос комок резко развернулся и я увидела два огромных желтых глаза с вертикальными зрачками и рот, растянутый в хищном оскале, обнажившем ряды мелких, кривых зубов. И в ту же секунду этот рот кинулся на мою руку и впился в средний палец. Я заверещала и резко дернула руку назад. Помню только боль, кровь на пальце, слезы, перепуганную воспитательницу, проснувшихся и тоже начавших реветь ребятишек... На вопрос что случилось, я всхлипывала и отвечала, что под кроватью бабайка, который украл зайку и пытался меня съесть. Естественно, никого под кроватью не оказалось, а сорванный ноготь списали на торчавшую под кроватью доску, так и не поверив мне.С тех пор в детском саду днем я никогда не спала. И, повзрослев, тоже не сплю днем.Вот оно как было-то, на самом деле! Получается, что помню я не то, что было на самом деле, а то, что меня заставили помнить!И тут под диваном раздался шорох, совсем как тот, из детства.-Кыс-Кыс! - почти пропищала я, но кот не отзывался.Одеяло начало медленно сползать на пол, будто его кто-то стягивал... Кажется, ногтем в этот раз мне не отделаться...

Ключевые слова: Детство рука бабайка авторская история

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