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Творческие истории

Ноготок

- Ну, ёкарный бабай! Чего ты голосишь, как придурошный??? - шикнула я спросонья на кота, громко орущего матерные кошачьи песни в коридоре. - Голодный, что ли?
Кот при слове "голодный" заорал еще истошнее, давая понять, что таковым он на данный момент и является.
- Пошли, покормлю, троглодит...
Кое-как оторвав свое тельце от дивана, под громкое и уже радостное кошачье мяуканье я прошаркала в кухню, где, открыв холодильник, выудила из него кусок холодной курицы, который тут же был брошен в кошачью миску. Кот, удовлетворенно мяукнув, принялся усердно поглощать поздний ужин.
- Ну, да.. до завтрака же ракета на Землю не вернется, - вспомнила я высказывание из "Джентельменов Удачи".
Зевнув, глянула на часы. Мать моя, третий час ночи! Спать и еще раз спать!
Вот - диван, вот - подушка, вот - одеялко теплое... А сна ни в одном глазу!!! И так повернусь, и эдак - нету сна, нету! Ну, что ж, говорят, надо овечек посчитать, ну, или повспоминать там чего, тогда уснешь. Овечек считать не хотелось, поэтому начала думать всякие мысли. Чего только не вспомнила: и как на работе споткнулась у всех на виду, и как напилась на выпускной, и как в школе кактусом в мальчика кинула, и как в садике палец повредила - полезла под кровать за упавшим туда розовым зайчиком, протянула руку, а палец ударился в немного выступавшую половую доску и, вот, ногтя как не бывало! Крик, слезы, кровища.... Да, неприятно было... И как я так умудрилась?
И тут вдруг, как холодной волной обдало! Стоп! Никакой доски не было!
И, от всплывающих у меня в мозгу воспоминаний, по телу побежали огромные мурашки.
Мне 4 года. Детский сад. Тихий час после обеда. Все ребятишки, и я в том числе, мирно посапывают в своих кроватках. Я сплю с розовым зайчишкой, которого везде таскала с собой. Поворачиваюсь, и зайка падает на пол. Тут же под кроватью раздалось шуршание, которое и разбудило меня. Протерев глаза кулачками, я глянула на пол, но зайки не увидела. И снова этот шорох под кроватью.
-Наверное, зайка забрался под кровать. Надо достать его - пронеслось тогда в детской голове.
Спустившись на пол, я встала на коленочки, подняла край простыни, которая свисала до пола, и заглянула под кровать. Вот он - мой зайка! Только что это рядом с ним такое темное и шевелящееся, похожее на большого ежика?
- Зайка, - сказала я и потянула ручку к любимой игрушке. На мой голос комок резко развернулся и я увидела два огромных желтых глаза с вертикальными зрачками и рот, растянутый в хищном оскале, обнажившем ряды мелких, кривых зубов. И в ту же секунду этот рот кинулся на мою руку и впился в средний палец. Я заверещала и резко дернула руку назад. Помню только боль, кровь на пальце, слезы, перепуганную воспитательницу, проснувшихся и тоже начавших реветь ребятишек... На вопрос что случилось, я всхлипывала и отвечала, что под кроватью бабайка, который украл зайку и пытался меня съесть. Естественно, никого под кроватью не оказалось, а сорванный ноготь списали на торчавшую под кроватью доску, так и не поверив мне.
С тех пор в детском саду днем я никогда не спала. И, повзрослев, тоже не сплю днем.
Вот оно как было-то, на самом деле! Получается, что помню я не то, что было на самом деле, а то, что меня заставили помнить!
И тут под диваном раздался шорох, совсем как тот, из детства.
-Кыс-Кыс! - почти пропищала я, но кот не отзывался.
Одеяло начало медленно сползать на пол, будто его кто-то стягивал... Кажется, ногтем в этот раз мне не отделаться...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:41
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 00:41 by КрокозяблаПросмотров: 96Комментарии: 13
+11

Ключевые слова: Детство рука бабайка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Schwindler
Сегодня, 00:46
+4
Группа: Авторы
Репутация: (117|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 187
Плюс, плюс, плюс! А он за остальными ногтями пришёл, или опять память стереть?
Зарегистрирован: 3.02.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 00:53
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (9482|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 903
Кот - скотина. Налопался и где-то дрыхнет. А хозяйке он нужен.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Schwindler
Сегодня, 01:47
+3
Группа: Авторы
Репутация: (117|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 187
Цитата: Летяга
Кот - скотина. Налопался и где-то дрыхнет. А хозяйке он нужен.

А может кто-то налопался котом?
Зарегистрирован: 3.02.2018
#4 написал: Fahrengeit
Сегодня, 02:09
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (525|1)
Публикаций: 127
Комментариев: 648
Очень недурно, ырка, молодец! В паре мест даже не по себе стало (бабайка и финальное одеяло). Для рассказа за полтора часа 5++.
А героиня зря беспокоится - кот с бабайкой быстро разберётся)
Плюс, естественно)
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#5 написал: Arhip
Сегодня, 03:11
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (553|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 556
Ырка, ты как там, жива? А то такое впечатление, что ты пишешь предсмертную записку во время событий. Я переживаю
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:09
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Комментариев: 2 409
Цитата: Schwindler
кто-то налопался котом?

Тоже так показалось. Браво, Ырка! Надеюсь ты ещё жива…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:31
+3
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Комментариев: 384
Arhip, зелёное яблочко, Я - жива! Как говорят евреи: "Не дождетесь!"))
Летяга, котик ой, как нужен! Но ужо нету котика...
Schwindler, бабайка пришел уже за целой рукой или ногой, а про кота верно подметил - по моей задумке, им уже отужинали. Времени, времени не хватило полностью раскрыть всю соль истории!
Fahrengeit, не поверишь: сама историю придумала и отчего-то ночью стало казаться, что под диваном и правда кто-то есть. сама себя напугала uzas
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:56
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Публикаций: 55
Комментариев: 2 409
Цитата: Крокозябла
сама себя напугала

Отставить это дело, рядовой Крокозябла!
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#9 написал: Эвиллс
Сегодня, 06:05
+2
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Комментариев: 3 339
Нечего бабайкам котов жрать! crazy +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#10 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:00
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Публикаций: 24
Комментариев: 384
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Крокозябла
сама себя напугала

Отставить это дело, рядовой Крокозябла!

О'кай, Босс! m0304
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#11 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:33
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Комментариев: 1 776
История, конечно, супер! Один кот чего стоит!
Бабайка, что под кроватью была, очень, опять же, кота напоминает по описанию.
Кто знает, кто знает... ))
Автор - молодец! ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#12 написал: conjure one
Сегодня, 08:27
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Комментариев: 1 950
Описание подкроватного существа-бабайки очень соответствует тому, что я видел. Хищный оскал с мелкими зубами. Вполне правдоподобно) Хорошая история, поэтому +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: Космонасть
Сегодня, 09:30
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 788
Очень здорово получилось)) действительно жутко))) и написано хорошо,я вспомнила в детстве смотрела мультик какой-то про монстриков,вот они ногти кушали...Так это все правда,оказывается? scream
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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