Попутчики.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Abra Просмотров: 171 Комментарии: 11 +11 Вчера, 21:46 by

Эта история произошла в моей родной деревне летом. На каникулы домой вернулась старшая сестра пауза, она училась в университете и досрочно отработав практику приехала домой. Примчав в обед с автобусом, Саша, так зовут мою сестру, вместе с мамой оккупировали кухню, чаёвничали и как всегда говорили обо всём. Мы с отцом, послушав минут пять их разговоры, решили пойти и посмотреть телевизор.По тв шли какие-то старые ужасы, не особо интересные, но выбирать не приходилось. Пару часов спустя моя сестра решила пойти проведать нашу бабушку, она жила в паре километров от нас, с нашим дядей.- Жень, если я до темна не успею вернуться, ты меня встретишь?- Ты позвони, как будешь обратно выходить, хорошо?- Хорошо.На улице уже темнело, я сидел на лавочке перед домом и смотрел на небо. Закатное солнце раскрашивало небосвод в красные тона, перистые облака сложились в исполинскую жар-птицу, крылом закрывающую солнце. В деревне было тихо и спокойно, прохладный летний ветерок делал воздух чистым и вкусным, иногда меняя своё направление он доносил до меня сладкий запах цветов, которыми у нас был засажен весь передний двор. Было так хорошо, я сидел и смотрел на облака выискивал новых обитателей небесного мира.Не знаю, сколько прошло времени, солнце уже скрылось за горизонтом, оставив за собой шлейф багровых разводов. Спустя мгновение закат полностью догорел, уступив своё место темноте. На небе появилась первая звезда, а сестра мне так и не звонила. На деревню опускалась ночь, становилось всё темнее, моя тревога росла. Достав из кармана телефон, я решил позвонить ей и узнать, где она пропадает, но не успел я нажать вызов как телефон в моей руке завибрировал. От неожиданности я испугался и выронил его, это звонила сестра. Я поднял и ответил.- Саш, ну ты где?- Тут кто-то в кустах шуршит, мне страшно, приди за мной.- Мы же договорились, что я тебя встречу, зачем ты пошла одна.- Не знаю, мне страшно, давай быстрей.Её голос был напряжен, я никогда не был суеверен, а моя сестра верит и боится всего.Я быстро побежал по улице, сразу же вспомнил историю о бродячих волках. Наш сосед сбил одного, на подъезде к деревне, как он говорил, волк сам бросился на машину. Их стая могла забрести в деревню. Сердце начало стучаться все сильнее, все собаки в деревне, одна за другой начали громко лаять. Пробежав большую часть пути и изрядно устав, я сбавил шаг, до дома бабушки оставалась пара сотен метров. По дороге мне попалась на глаза большая палка, вооружившись ей я ускорил шаг, конечно отбиться от стаи волков палкой не получится, но с ней я чувствовал себя уверенней.От дома бабушки меня отделяли два старых, заброшенных со времён развала СССР склада. Очень длинные, покосившиеся, ощетиненные диким терновником здания навивали ужас на каждого, кто проходил мимо них. Я завернул за угол и наконец то увидел сестру. Она стояла в конце огорода на границе с двумя зданиями. Бабушкин дом находился в самом конце деревни, и там, где у неё кончался огород, сразу же начинались заросли. Что бы от бабушки добраться до нас, нужно пройти между двумя заросшими складами, но люди не любят это место, в деревне ходят много баек, связанных с ним.От бега я подустал, до сестры мне оставалось метров десять, я успокоился, нет тут никаких волков. Бросил палку и пошёл к ней.- Ты меня перепугала, почему так долго у бабушки была?- Она мне миллион вопросов задала, на некоторые несколько раз за вечер пришлось отвечать.После моего появления Саша успокоилась, я пересёк "эти страшные склады" и начал храбриться.- В каких кустах у тебя кто шумел?- Вот в этих, но там уже тихо.- Я пойду посмотрю.- Жень не надо, пошли.Я всегда любил пугать людей, особенно сестру, и видя, что никакой реальной опасности для неё нет, начал медленно красться к терновнику.- А ты слышала историю про зловещий куст?- Женя!Я медленно приближался к кусту, когда я подошёл поближе, услышал между веток шуршание и возню.- Слышишь? Опять кто-то шуршит.На секунду по моему телу прошли мурашки. Но судя по звуку, там был кто-то маленький.Я подошёл в плотную, отодвинул ветку и увидел два маленьких блестящих глаза.- Это ёж.Увидев меня, ежик фыркнул и побежал в глубь зарослей.- Давай руку, домой пора.Саша взяла меня под руку, и мы вместе пошли мимо этих складов. Я ощутил по телу холодок, между зданиями было чертовски неуютно. Когда я бежал к сестре, времени рассмотреть склады у меня не было.Сейчас мы шли медленно, и я с опаской вглядывался в заросли терновника и проглядывающееся через них окна. в окнах было темно, если кто-то сейчас стоит и смотрит на нас с той стороны, мы его даже не увидим. Мурашки пробежали по коже, я ускорили шаг. Мы уже преодолели самый страшный участок дороги, как вдруг появилось ощущение чьего-то взгляда на затылке. Я обернулся, по середине дороги в том месте где мы с сестрой были пару минут назад стоял человек, белое пятно в тёмных зарослях терновника. Он стоял ко мне боком, через секунду повернул голову и улыбнулся беззубым ртом. Меня пробил холодный пот, в ногах появилась слабость, зная свою сестру, и то как она всего боится, я не стал ей ничего говорить, ускорив шаг мы быстро скрылись за углом амбаров.В голове я начал себя успокаивать, это мог быть просто человек, а моя фантазия дорисовала всё остальное, или так свет упал.Мои размышления прервал телефонный звонок, звонила мама.- Жень, ты где есть?- Как где, Сашу встречаю, она мне позвонила, вот обратно уже идём.- Женя, Саша давно уже дома, её дядя на машине привёз, - мама позвала сестру к телефону, - Саш, держи трубку.- Я телефон уронила в воду и не смогла тебе позвонить, меня крёстный привёз.Мой разум затуманился, сердце перестало биться, всё тело оцепенело, я не мог вдохнуть или пошевелиться. Кого же я вёл домой. Через силу я посмотрел на сестру, она молча смотрела на меня, не моргая и улыбалась. Её глаза блестели, она очень часто дышала.- Мы так поняли ты любишь пугать людей, ну что, теперь наша очередь?P.S.История основана на реальный событиях только отчасти, думаю и так понятно в какой момент заканчивается реальность и начинается творческий вымысел, спасибо за прочтение.

Ключевые слова: Сестра деревня бабушка ночь склады розыгрыш авторская история

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