Поезд

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:57 by

Кот всем телом прижался к юноше, который пытался его согреть.- Сейчас, сейчас...- у юноши дрожали руки, он едва не плакал, глядя как трясется тельце животного.Юноша кое-как смог запрятать кота под свою толстовку, огляделся по сторонам. Где они вообще?Молодой человек сделал пару шагов наугад. Темнота заволокла все вокруг, дальше вытянутой руки совершенно ничего не видно. Ему захотелось закричать, позвать кого-нибудь на помощь, только голос не хотел слушаться, а слова застряли глубоко в горле.Впереди золотым светом вспыхнул фонарь, осветив заброшенный полустанок.Юноша охнул и со всех ног помчался к нему, придерживая кота.Стоя под фонарем, молодой человек вглядывался во тьму, где, как ему показалось, кто-то бродил. Он вдруг понял, что кот дрожит не от холода.- Кто здесь?- позвал юноша и его оклик утонул во тьме, как идут ко дну моря сундуки, якоря и корабли вместе с погибшими моряками. Только там их могут подхватить женщины с рыбьими хвостами, о которых так любил рассказывать дедушка, и, возможно, спасти, а на полустанке юноша был один на один со страхом и неведомым ужасом, блуждающим туда-сюда, словно набираясь сил, чтобы кинуться на паренька и его питомца.- Не трогайте меня, пожалуйста! - выкрикнул юноша,- я заблудился, но никому не желаю зла. Честное слово!Дедушка всегда ему твердил, что если оказался в незнакомом месте, а тем более где-то у моря, где духи вод могут сыграть с тобой злую шутку, то нужно поздороваться и сказать, что ты никому не помешаешь.- Здравствуйте,- неуверенно добавил юноша, вспомнив, что забыл поприветствовать тех, кого даже не видит.Издалека донесся гудок. Парнишка встрепенулся, его сердце заколотило от волнения так быстро, что он даже прижал руку к груди. Кот просунул мордочку через воротник толстовки, навострил уши.К ним приближался поезд!Юноша чуть не запрыгал от радости, но тут же обеспокоился: а вдруг он не остановится?Однако по мере приближения к полустанку, поезд замедлял движение.Паренек поцеловал кота в макушку. Заметили!Когда поезд полностью остановился, из одного из вагонов вышел высокий мужчина в форме проводника. Паренек бросился к нему.- Сэр, пожалуйста, помогите!- на бегу выкрикнул юноша, - у нас нет билетов, но...Проводник жестом остановил его, ни слова ни говоря помог пареньку забраться в вагон, улыбнулся коту, с любопытством рассматривающему его своими огромными глазищами. Когда дверь вагона закрылась за их спинами и поезд тронулся, проводник поправил очки, извлек из кармана помятый листок бумаги, внимательно посмотрел на юношу.- У нас нет билетов, сэр...- снова начал юноша, но был прерван.- Иво и Юнас?- спросил мужчина.- Юнас,- юноша показал на кота. Тот дернул ухом. Проводник достал еще и остро заточенный карандаш, напротив имени "Юнас" написал слово "кот".- Ну что,- мужчина ободряюще улыбнулся, убрал бумажку обратно в карман,- скоро вы прибудете к месту назначения.Иво растерянно смотрел на него, почесывая у кота за ухом.- О, незадача,- проводник поджал губы,- вы не в курсе.Иво с удивлением посмотрел на кота, тот в свою очередь поднял мордочку к нему.- Вы попали в аварию,- мужчина старался не смотреть на Иво,- и погибли.Юношу будто молотом по голове ударили.- Как это?- Небезопасная нынче ситуация на дорогах да и водитель вам попался никудышный,- проводник похлопал его по плечу,- пойдемте, отведу вас в вагон.Поезд мчался через безмятежную пустыню, освещая белое полотно снега оранжевыми прямоугольниками окон.В вагоне пахло конфетами, чаем, чем-то цветочным.Кто-то из немногочисленных пассажиров вагона с мягкими сидячими местами спал, то прислонившись к оконной раме, то откинувшись на кресло и подложив под голову свернутую одежду в качестве подушки. Кто-то играл в настольные игры с попутчиками, устроившись за одним из компактных столов.На местах почти у самого тамбура, ехала женщина с двумя прелестными дочками. Девочки не шумели, никому не мешали, просто старательно раскрашивали какие-то картинки, то и дело тихонечко споря о том, что следующий цвет должен быть темнее или светлее. Их мать читала, время от времени посматривая на детей.Недалеко от них ехала пожилая супружеская пара. Старик был классическим добрым волшебником из сказок: длинная белая борода, пышные усы, задорно сверкающие глаза. Не хватало только магического посоха. Старик увлеченно смотрел в окно, словно чего-то выжидая, хотя там ничего не было видно, кроме снежного покрывала. Его жена, маленькая старушка с собранными в пучок волосами, вязала, сдвинув очки-половинки на край носа, постоянно сверяясь со схемой, вырезанной из журнала.В вагон вошел высокий чернобровый мужчина в форме проводника, а вместе с ним - сутулый взъерошенный светловолосый юноша с перепуганным лицом, прижимающий к себе серого кота с мандариновыми глазами.Мужчина в форме показал Иво его место, пожелал хорошей поездки и наказал обращаться к нему если что-то понадобится или возникнут вопросы. Юноша лишь мотнул головой, сел на сиденье, отвернулся к окну. Проводник положил руку ему на плечо:- Вы скоро привыкнете.Иво покачал головой:- Вот уж вряд ли.Он поглаживал кота, который устраивался у него на коленках.Девочки, которые занимались раскрашиванием, чуть ли не повскакивали со своих мест при виде животного.- Мам, можно мы попросим поиграть с ним?- спросила девочка, на голове у которой был розовый бант. Мать покачала головой.- Нам скоро выходить. Вас же потом от кота не оттащишь.Иво видел, как темнота за окном вагона рассеивается, появляются теплые огоньки домов. Через какое-то время поезд замедлил ход и вовсе остановился на небольшой станции, где под фонарем стоял высокий худощавый мужчина и хрупкая старушка, опирающаяся на трость. Едва увидев их в окно, девочки подпрыгнули на своих местах, радостно закричали.- Папуля! Бабуля!Стоявшие на перроне махали им руками.Иво с удивлением смотрел на все это. А куда же едут они с Юнасом? У юноши в голове не укладывалось, что он мог погибнуть. Вообще Иво всегда казалось, что он бессмертен, как и все в семье и среди друзей. Смерть была уделом тех посторонних, о которых он только слышал. Какой-то знакомый, мамина коллега, дедушкин двоюродный брат, живший в другой стране...Кот мурлыкал, щуря глаза.Мама с дочерьми собрали свои вещи, разложенные на столе и направились к тамбуру. Спустя буквально минуту девочки повисли на высоком мужчине, стоящем на перроне. Он, хохоча, расцеловал их в щеки, крепко обнял, затем дети бросились в объятия бабушки, которая вроде бы и радовалась встрече, но в глазах у нее стояли слезы. Мать девочек сначала просто смотрела на встречающих, а потом заплакала, спрятав лицо в ладони. Мужчина тут же притянул женщину к себе, стал утешать, вытирать ее слезы, но от этого она заплакала еще горше. Он что-то ей говорил, но Иво этого не слышал.Юноша глядел на крохотный городок, в котором остановился поезд .Там не было высоких домов, все постройки ограничивались двумя этажами. Снег неторопливо кружился в воздухе, в свете станционных фонарей его хлопья казались большими белыми мухами.Иво внезапно вспомнил, как вылетел через лобовое стекло. У него перехватило дыхание.Они ехали в ветеринарную клинику. Мама сидела на заднем сиденье. Она ругалась с отцом Иво по телефону и юноша с каждым неприятным словом только сильнее вжимался в пассажирское сиденье. От таксиста несло дешевым табаком. Мужчина постоянно переключал радиостанцию, совсем не следил за дорогой. Юнас, возмущенный тем, что его хотели везти в переноске, долго и упорно надрывал глотку, пока Иво не взял упрямца на руки. Довольный своей находчивостью, кот сладко мурлыкал, забравшись на плечо к юноше.Иво внимательно оглядел всех, находившихся в вагоне. К его радости, мамы среди них не обнаружилось.Поезд тронулся. Крохотный городок остался позади. За окном снова непроглядная тьма.В вагон вернулся проводник. Он подошел к пожилой паре и предупредил, что скоро их остановка. Старик прямо-таки подскочил от восторга, его жена же продолжала сосредоточенно подсчитывать петли, учтиво поблагодарив проводника.Перед тем как покинуть вагон, проводник посмотрел на Иво. У того был такой несчастный вид, что проводник решил поговорить с ним и, если нужно, успокоить.- Как вы?- мужчина сел напротив Иво. Юноша посмотрел на подошедшего.- Я ничего не понимаю,- тихо-тихо сказал он сдавленным голосом,- как я мог не заметить, что погиб?- Такое бывает и достаточно часто,- произнес проводник, снял свою фуражку, под которой оказались коротко стриженные волосы чернее вороного крыла,- особенно, когда люди попадают в аварии и смерть настигает их мгновенно.Иво поджал губы.- Куда мы едем?- Я не знаю, точно лишь могу сказать, что едете в чудесное место,- проводник пожал плечами,- у каждого своя остановка, я узнаю о ней лишь незадолго до прибытия.Юноша задумчиво почесал затылок, размышляя стоит ли ему задавать следующий вопрос.- А что стало с моей мамой?Проводник достал из кармана все тот же листок, пробежался по нему глазами.- Полагаю, что пока жива. В моем списке пассажиров она не значится. Впрочем, ваша мама может сесть на другой поезд.Юноша тяжело вздохнул.- Что с таксистом?Мужчина убрал листок.- Понимаете, существуют разные поезда.Иво нахмурился.- Есть такие, как наш. На нем вы отправляетесь в то место, где вам при жизни было хорошо, к вашим любимым, которые покинули вас.Лицо проводника потемнело, словно тема была ему очень неприятна.- Но есть и другие. На нем уезжают туда, где никогда не найти покоя. В тех краях обитают чудовища, от которых придется все время прятаться. Там страшно, темно и холодно.Иво внимательно смотрел на скуластое лицо проводника.- Когда же ваша остановка?Мужчина печально улыбнулся. Юноша вдруг подумал, что, возможно, проводник никогда не умирал да и в принципе не был человеком.За окном посветлело, будто ночь сменилась утром. Белая пустыня перекинулась дремучим лесом. Деревья-исполины молча взирали на Иво по ту сторону окна, кутаясь в снежные шубы. Юнас старательно вылизывался, устроившись на отдельном сиденье. Поезд проезжал мимо разных станций и полустанков, но все они выглядели заброшенными. На некоторых из них стояли люди, которые отчаянно махали, чтобы поезд остановился и подобрал их, однако он почему-то пролетал мимо. Возможно, это были те, которых подберет поезд, держащий курс к обители чудовищ.Тут Иво прильнул к окну, отказываясь верить своим глазам. Зима отступала, на ее место пришло лето. Деревья стряхнули с себя снежные наряды, из-под белого покрывала на земле показалась изумрудная трава.- Ого,- только и смог произнести Иво, любуясь сменой времен года.Поезд начал тормозить, когда проезжал мимо небесно-синего озера, возле которого стоял небольшой домик, окруженный садом.На полустанке стояла девочка в ярко-голубом сарафане, держась за ошейник огромного пса с янтарными глазами.Пожилая пара тут же засуетилась. Старушка убирала вязание в небольшую сумку, ее супруг достал из-под сиденья какой-то сверток. Их лица светились радостью и счастьем.Едва поезд остановился, как пожилая пара быстрым шагом направилась к тамбуру.Иво видел, как нетерпеливо переминалась с ноги на ногу девочка, стоявшая на полустанке. Она поглаживала пса по загривку, а тот смотрел на вагон, свесив из пасти язык.Наконец, пожилая пара спустилась из вагона. Девочка радостно запищала, подбежала к ним. Пес заливисто залаял, в два прыжка оказался возле старика, принялся прыгать, стараясь закинуть свои передние лапы на его плечи. Когда псу это все же удалось, он облизал лицо старика. Пока девочка обнимала старушку, она посмотрела на Иво, выглядывавшего из окна, махнула ему рукой.- Она приехала сюда лет пятьдесят назад, если взять человеческое летоисчисление,- раздался над ухом любопытного Иво голос проводника,- воспаление легких.У девочки были такие же синие глаза, как воды озера.- Их пса сбила машина вскоре после похорон дочери. Он сам запрыгнул в вагон, не дожидаясь, пока я к нему спущусь.Проводник улыбался. Девочка помахала и ему.- Это ее родители?-догадался Иво, проводник кивнул.Поезд несся через золотые поля, пересекал луга. Иво уже перестал чему-либо удивляться. Вот они проезжают мимо солнечной поляны, усыпанной спелыми яблоками, а через какое-то время несутся сквозь дождь. Юноша лишь каждый раз думал о том, что насколько у всех разные понятия о чудесном месте, где хочется провести свою вечность. Кто-то выходил из вагона, когда бесновалась гроза и из-за стены дождя мало что было видно. Иво разглядел лишь очертания домов, в которых горел свет.У кого-то счастьем было выйти в золотой осенний сад, кто-то отправлялся к небоскребам, которые появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Не всегда на станции стояли встречающие, потому люди, покинувшие вагон, отправлялись к своему пристанищу в одиночестве. Правда, печальными они от этого не выглядели.Кто-то ехал с багажом, кто-то с пустыми руками, как Иво. Проводник сказал, что в качестве багажа могли послужить те вещи, которые либо положили в гроб при похоронах и человек забирал их с собой, если не садился на поезд вплоть до церемонии погребения или же проводник передавал багаж во время поездки. Либо эти вещи были вместе с человеком в момент смерти. Иво пришел в ужас от того, что кто-то добровольно ходит в той темноте, ожидая когда его тело опустят в могилу.Пока Иво ехал, он думал о матери, отце и дедушке - юноша искренне надеялся, что поезд прибудет туда, где находится его самый лучший друг, не считая кота. Иногда Иво казалось, что отчетливо слышит, как мама зовет его по имени и умоляет вернуться.- Ваш багаж,- проводник принес Иво небольшой сверток. Затаив дыхание, юноша развернул его. Едва он увидел содержимое, как разрыдался. Остальные пассажиры с сожалением смотрели, как паренек шмыгает носом и вытирает слезы рукавами толстовки. Юнас негромко мяукнул, запрыгнул к Иво на колени, свалив на пол часть содержимого, и принялся вылизывать щеки юноши своим шершавым языком. Иво продолжал плакать, поглаживая кота.Перед Иво лежал его скетч-бук, в котором он часто рисовал различные картинки. Особенно ему нравилось изображать птиц.В свертке были и старые кисти, несколько карандашей, с которыми он никогда не расставался, ошейник Юнаса, пара кошачьих игрушек и...дедушкины любимые сигареты. У Иво защемило где-то в области груди.Была еще записка, от которой Иво чуть было не завыл."Иво, я очень тебя люблю. Прости нас с мамой за то, что мы часто ругались. Передай дедушке привет, если увидишься с ним."Иво закрыл глаз, перевел дыхание."Пожалуйста, встреть меня, когда я умру. "Папин почерк. Юноша замер. Записка очень быстро намокла от его слез. Значит, похороны уже прошли. Дрожащими руками Иво надел на кота ошейник темно-коричневого цвета с табличкой, на которой значилось его имя и адрес дома, где он жил.Иво нестерпимо захотелось обратно. Только бы на минуточку увидеться с мамой, убедиться, что с ней все хорошо. Посидеть с папой вечером на веранде после ужина или сыграть в приставку. Да он бы вернулся к учебе, закрыл все хвосты в университете.Он пролистал скетч-бук, задержавшись на странице, где Иво нарисовал чудесную Майю, которая училась с ним на одном курсе. И почему ему не хватило смелости пригласить ее на свидание? Ведь это так просто!Теперь просто.К юноше подошел проводник.- Скоро ваша станция,- вполголоса сказал он. Иво выглянул в окно. Пока он разглядывал сверток, сосновый бор сменился смутно знакомым пейзажем. Вдалеке показалось море, где на побережье стоял дом. Юноша прижался к стеклу, расплывшись в счастливой улыбке. Сердце стучало невыносимо громко.На станции его встречал дедушка.Иво подхватил на руки кота, второпях собрал все мелочи из багажа, бросился к тамбуру, выскочил на перрон. С радостным воплем он подбежал к дедушке, обнял его так крепко, как только мог. Дедушка расхохотался, расцеловал внука, изумившись тому, что Иво стал очень высоким с их последней встречи. Юноше было десять. Дедушка тогда уже почти ничего не видел и не мог ходить, а теперь он был полон сил, даже вроде бы помолодел. От него пахло мылом, терпким одеколоном, морской солью. Тот самый запах, который Иво прекрасно помнил. Так пахли все письма, которые приходили от дедушки.- А ты тут как оказался?- с удивлением спросил дедушка у кота, который с интересом к нему принюхивался. Юнас видел его впервые, но это не помешало опереться лапками на плечи дедушки, обнюхать его лицо и потереться о бороду. Дедушка снова рассмеялся, ласково погладил кота по голове.Иво обернулся на вагон. Проводник смотрел на него из окна, улыбался. Юноша махнул ему рукой, тот махнул в ответ.Поезд тронулся.Автор: LostSummoner.

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