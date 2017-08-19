Закрой глаза

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 08:20 by

- сказал тот, что был в капюшоне.Я проснулся от стука во входную дверь. Звонок же есть, чего тарабанят? Сброшенный с одеяла кот недовольно мяукнул. Я направился в коридор, по пути бросив взгляд на старые ходики в углу: половина пятого. "Опять сосед на догон собирает" подумал я, шаркая голыми пятками по истертому линолеуму.- Семен Сергеевич, ну имейте со... - лампочка в засаленной шапке плафона тускло освещала пустую лестничную клетку. Не дождался, видно, сосед.Проклиная все и вся, я захлопнул дверь и направился на кухню. Сна все равно теперь не дождаться, знал по себе. Поставил чайник, открыл банку растворимого. В нос ударил терпкий аромат. Какое-то странное чувство не давало мне покоя. Я сделал пару глотков. Да ведь сосед-то мой уже месяц как!.. Кому же тогда я понадобился так рано? Да еще сон этот идиотский...- Странно это все, правда, Зевс? - я почесал за ухом коту, взгромоздившемуся на мои колени.- Правда.Я сел на кровати, переводя дух. Лицо щекотали холодные капельки пота. Кот свернулся калачиком на стуле, тихо гудел системник. Сон. Всего лишь сон. Я провел ладонью по лбу. Вдох-выдох. Перед глазами до сих пор стояла скалящаяся человеческими зубами кошачья морда.- Кс-кс, Зевс!Котяра сонно глянул на меня и снова спрятался под хвост.Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. И чего я так перепугался? Подумаешь, говорящий кот! Я вдруг ясно увидел прямо перед собой белую точку. Неужели уже уснул? Точка стало медленно расползаться, превращаясь в линию. Я открыл глаза. Нет, не сплю. Последствия рабочей недели? Я проморгался, устроился поудобнее и снова закрыл глаза. Из темноты вновь прорезалась небольшая точка, будто в веке образовалось отверстие. Затем, как масло ножом, темноту стала прорезать светлая щель. Интересно. Щель дошла до видимых границ и стала расширяться. От страха увеличился приток крови к голове или что-то еще? Я стал вглядываться в проступающие из света фигуры. Какой-то винегрет из кривых треугольников и и прямоугольников разного цвета... Дерево! Еще одно! Третье! Постепенно проступали очертания елей, сосен и какого-то кустарника. Я почувствовал легкое дуновение ветра и запах хвои. Что это?! Сон? Таких мегареалистичных у меня еще не бывало. Я оказался на лесной поляне, посреди которой виднелось строение, вроде бани. Такая плотная избушка из толстых бревен с небольшой резной дверью. ВНЕЗАПНО дверь распахнулась, и я разглядел человека в свободной одежде с капюшоном. Где-то я его уже видел... Точно! Мой сегодняшний "сонвосне"! Человек, улыбаясь, быстро приближался ко мне.Я вдруг почувствовал дикую усталость и подавленность. Отчего-то мне совсем не хотелось встречаться с этим типом. "Надо только открыть глаза" мелькнуло в голове. Человек будто понял, о чем я думаю. Его лицо исказилось зверской гримасой, глаза резко потемнели и впали, рот неестественно вытянулся:- НЕ СМЕЕЕ... - я распахнул глаза так сильно, как только мог. Уши резал нестерпимый звон, пробираясь прямо в череп. Я валялся на полу своей комнаты, кот удивленно пялился на меня со стула. ЧТОЗАМАТЬЕЕХЕРНЯ?!Весь день я снова и снова переживал в голове свое ночное приключение. Коллеги в офисе говорили что-то про недосыпание и переизбыток работы за компьютером, я особенно не вслушивался. Это все хрень. Я видел и чувствовал все слишком ясно. Слишком. Мне не хотелось об этом думать, но я был уверен, что вновь окажусь в этом чертовом лесу, когда закрою глаза. Я решил напиться сегодня. Один или с друзьями. В драбадан. Может быть тогда это наваждение пройдет. Дальше все события буду записывать по мере поступления.Вчера мы с двумя моими приятелями знатно гульнули в местном баре. Даже не помню, как добрался домой. На этот раз никаких происшествий. Надеюсь, эта запись будет первой и последней.ЭТО опять случилось!!! У меня нет слов чтобы описать это. Представьте себе свой худший кошмар (или трип, если есть такой опыт) наяву. Судя по царапинам на лице, я пытался открыть глаза руками. Я стараюсь не восстанавливать в памяти все, что произошло, но мозг, кажется, отказывается слушать меня и прокручивает это все раз за разом. Ему почти удалось затащить меня в эту сраную избушку! Его кости и зубы имеют свойство вытягиваться до умопомрачительной длины, сохраняя свою жесткость. Я не знаю, что это. Может, болезнь или глюки, а может в моих глазах дверь в параллельную вселенную. Страшнее всего, что я ощущал все, как если бы это происходило со мной в реальности. Он душил меня своими когтями, впивался в мое лицо клыками, но очнувшись, я на себе ничего не обнаружил, хотя боль сохранилась.На работу не пошел, сказался больным. Надеюсь, водка поможет мне хотя бы временно. Пока это единственное средство избавления.Выпивка больше не дает никакого эффекта. Почти неделю не выходил из запоя, но он все равно добрался до меня. Думаю о тяжелых наркотиках.Нет сил терпеть. Каждую ночь он меня истязает. Все тело пронизывает режущая боль. Пробовал не спать. Глаза закрылись сами на третьи сутки. Знакомый пообещал достать дозу-другую на этой неделе.Только что пустил по вене, спать не хочется совсем.Кажется, он больше не придет ко мне. Вернее, я к нему. Неважно. Главное вовремя платить за дозу.Наркотики не помогают. Никакие. Не понимаю, как до сих пор могу сидеть и нажимать на кнопки клавиатуры. Боли теперь не чувствую. Вообще ничего не чувствую. Может из-за всей той херни, что я принял за последний месяц, а может, из-за проблем с головой. Я пробовал говорить с ЭТИМ. В ответ только чавканье и какое-то утробное урчание. ЭТО больше вообще не похоже на человека. Какой-то набор конечностей и пасть-дыра, не знаю, как это обозвать. Мне все равно. Не знаю, зачем это все сюда пишу. Попрошу кого-нибудь из друзей пожить у меня, а заодно записывать сюда все, что происходит.Привет. Это Макс, Андреев друг. Я буду продолжать его записи, а то он совсем плох. Сказать по правде, по-моему, он тронулся умом. Рассказывает мне какие-то небылицы, ходит как зомби, ничего не видит на расстоянии вытянутой руки. Думаю, это из-за его проблем с наркотиками. Я постараюсь пожить у него подольше, не хочется оставлять его в таком состоянии. Он решил больше ничего не принимать, говорит "будь что будет".2:05. Происходит форменный трындец. Андрей катается по полу, кричит что-то нечленораздельное. Пытался его усмирить, но получил смачный удар в челюсть.4:25 Успокоился, произнес что-то вроде "я теперь с ними". Не подает никаких признаков жизни.4:30 Пульса нет. Звоню в скорую.По заключению - смерть по причине кровоизлияния в мозг.Это снова я, Макс. За прошедший месяц перечитал записи Андрея раз двести. Стараюсь как можно реже закрывать глаза. Позавчера я впервые увидел ее.

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