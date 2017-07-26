Легенда о Стране Ночных Зеркал

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 11:14 by

В давно минувшие времена была на земле страна. Люди там жили миролюбивые и рассудительные, мудрость и вежливость приветствовались, а любые злодеяния жестоко карались. Казалось, что нет в мире другой такой страны, где жилось бы людям так хорошо. Однако это было не так.На стране лежало страшное проклятье. Никто уже и не помнил, кто и отчего наложил его в незапамятные времена на этот благословленный край. Да и в чём смысл этого проклятья, люди давно позабыли, вот только во всех домах этой страны каждую ночь все зеркала обязательно должны были закрываться непроницаемым покрывалом.Жители помнили этот наказ, передававшийся из поколения в поколение, и никто не знал беды. Но проходили века и, как и должно было случиться, однажды это правило оказалось нарушенным.Маленький уютный дом стоял на краю небольшого городка, утопавшего в летней зелени. Жила там молодая семья. Их маленькому сынишке только исполнилось четыре года.Родители души не чаяли в своём ребёнке. Да и он, благодаря правильному воспитанию, рос весьма добрым и отзывчивым. Любознательности мальчику было не занимать. Ребёнок мог часами возиться в небольшом садике, обрамлявшем родной дом, выискивая что-нибудь новое, или просто сооружая из веток крохотные избушки, как любил делать; и всегда всё выспрашивал у матери с отцом. Те, как водится, старались ему доходчиво разъяснить загадки большого мира, который мальчик только начинал познавать.Конечно, ему давно уже рассказали о древнем правиле. И даже случись так, что кто-нибудь из родителей забыл бы накрыть на ночь единственное зеркало в прихожей, то до наступления темноты мальчик сам бы справился с таким обрядом.Отец малыша по вечерам работал в маленьком кабинете, переписывая кучи бумаг, которые привозил из города. Когда сын спросил, чем же тот занимается, то мужчина рассказал ему о купцах и перекупщиках, которые, сверяясь с его бумагами, закупают множество товаров на городской ярмарке и увозят их далеко в другие города. Неудивительно, что мальчик считал своего отца очень важным человеком. Хотя, как и все маленькие дети, любил больше свою ласковую маму, которая умела готовить из фруктов такие вкусные пироги.А ещё у него был лучший друг – большой добрый пёс. Этому лохматому и весёлому созданию тоже было четыре года, только в отличие от мальчика, пёс давно уже был взрослым. Как часто бывает, больше всех на свете собака любила не хозяина, кормившего её, а маленького мальчика, что проводил с ней много времени. Малыш особенно любил ездить на своём четвероногом друге верхом, как смелый рыцарь. Пёс был не против. Он с улыбкой (ведь и собаки могут улыбаться) начинал носиться по саду, вытаптывая грядки, а мальчик хлопал в ладоши и заливисто смеялся.Как уже говорилось, в доме было лишь одно зеркало. Огромное – в рост человека, в массивной бронзовой оправе, оно стояло у стены прихожей рядом со шкафчиком для сапог и шкатулкой на полочке, где мама мальчика хранила свои перламутровые гребни и бусы из бирюзы. Тяжёлое шерстяное покрывало висело рядом, и каждый вечер кто-нибудь из взрослых – чаще это был отец – тщательно укутывал им зеркало.И вот однажды вечером мальчик и собака играли в прихожей. Малыш учил своего пса стоять на задних лапах, а в награду за усердие то и дело угощал вкусным печеньем. Правда, собака частенько подавалась вперёд, и не удержав равновесие, опускалась на передние лапы. Зеркало уже было накрыто. Мама имела привычку просто набрасывать толстую материю на зеркало, не утруждая себя заворачиванием краёв за оправу. И пёс, в очередной раз упав вперёд, задел лапами покрывало. Оно лишь слегка сползло вниз, не открыв зеркальную поверхность, но теперь держалось совсем слабо.Мальчик оглянулся, но, не заметив никакой опасности, продолжил играть со своим псом. Потом мама велела ему ложиться спать.Этой летней ночью в воздухе стояла жара. В доме было душно, и потому мужчина, перед тем как лечь, настежь открыл окно в гостиной. Входная дверь закрывалась неплотно, и из-за этого по дому гулял сильный сквозняк.Посреди ночи мальчик проснулся. Его лоб вспотел, волосы были мокрыми от пота. Хотелось пить. Ещё окончательно не выйдя из своего сна, малыш отправился на кухню попить воды. Привычного летнего кувшина с водой на кухонном столе не оказалось. И ребёнок отправился искать его в гостиной, а затем забрёл в прихожую.Отношение мальчика к зеркалу было неоднозначным. С одной стороны, малыша приучили к тому, что ночью оно всегда должно быть покрыто. А с другой стороны – проходя мимо него днём, мальчик видел там точно такую же прихожую и маленького мальчика – почти такого же, как он. У этого малыша тоже была собака. Такой же весёлый добрый пёс. Вот только здешний четвероногий друг совсем не любил этого зеркального пса и начинал рычать, когда видел его. Ещё год назад малыш представлял себе, как за зеркалом живёт такой же маленький мальчик со своими родителями и собакой, однако, теперь ребёнок уже был достаточно взрослый и склонялся к мысли, что никакой комнаты за зеркалом нет, а это он сам отражается в нём. Но почему же его лучший друг так боится этого зеркального пса?Мальчик посмотрел, нет ли кувшина на полочке в прихожей, а потом взгляд его упал на зеркало. Ночное зеркало. Соскользнувшее с него покрывало покоилось на полу.Ребёнку стало страшно. Он понимал, что так не должно быть и что следует позвать родителей. Но ещё больше мальчик боялся быть отруганным за то, что он подошёл к непокрытому Ночному Зеркалу. На испуганные глаза навернулись слёзы. Малыш не знал, что делать. Было слишком темно, и слабо серевшее во мраке зеркало ничего не отражало.«Я должен накрыть зеркало сам», - решил мальчик вдруг и сразу перестал бояться. Он почувствовал себя очень взрослым.С трудом подняв с холодного пола тяжёлое покрывало, он попытался накинуть его на зеркало. С первого раза ничего не получилось. Вторая попытка была более удачной, но всё равно материя сползла на пол. Малыш размахнулся, чтобы снова закинуть покрывало на зеркало, но не удержался и упал вперёд. Падая, он подумал, что сейчас больно ударится о зеркало, но этого не произошло. К его удивлению, твёрдого дневного стекла не существовало.Незаметно для самого себя мальчик оказался в глубине Ночного Зеркала.Шло время. За жарким летом пришла дождливая осень. А потом снежная зима.И дни напролёт мальчик видел из толщи загадочного стекла, как другой такой же малыш живёт в доме вместо него. И этот мальчик схож с ним, как две капли воды. Он тоже смеётся и плачет, и тоже часто выходит поиграть в сад. Вот только пёс совсем не любит этого мальчика. Верный товарищ часто подходил к зеркалу и глядел сквозь своё отражение в глаза утерянного друга, скучая и страдая так самоотверженно, как умеют только хорошие собаки. Пёс стал совсем грустным, а потом умер.А этому мальчику всё равно. Родители не замечают разницы, играют с ним и покупают ему игрушки. А он, бедный малыш, навеки останется пленённым в этом зеркале.Когда кто-то подходит к зеркалу, - днём, разумеется - маленький мальчик прислоняет крохотные ладошки к холодному стеклу в надежде, что его снова увидят. Но родители замечали только своё отражение.А когда мальчик ещё немного подрос, ему пришло в голову, что если зеркало ещё хотя бы разок не покроют ночью, он сможет вырваться из этого плена… ведь уже не было верного пса, который помог бы сдёрнуть покрывало. Ещё хоть один раз…Но такого больше не случалось. Традиция есть традиция.Автор: Max_Artur.

Ключевые слова: Земля легенда зеркало молодая семья традиция плен

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