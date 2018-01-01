"По ту сторону" Часть третья - Исток. Глава 27. Исток. / Глава последняя. Дивный новый мир. Эпилог

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:27

antonridd Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:27 by

Глаза открылись лишь с определённым усилием. Всё слишком размыто. Запах лекарств и писк оборудования дают понять, где я нахожусь. Сознание постепенно приходит в норму, резкость прибавляется, и вот наконец я могу осмотреться. Больничная палата. Дышать тяжело, руки еле двигаются, а тело каменное.- Где я? – прокряхтел старческий голос.- О боже… Дмитрий Алексеевич, вы очнулись! – по полу застучали каблуки, и перед лицом засияла счастливая улыбка молодой медсестры.- Что произошло? Где я?- Вы в больнице Святой Марии. Вы были в коме около месяца. Вас нашли в палате жены. Вы ни на что не реагировали. Видимо, стресс добил вас. Но какое счастье, что вы снова с нами. Кристина будет очень рада узнать, что вы очнулись.- Кристина?- Вы не помните? Кристина – ваша дочь. Я её подруга – Кира. Крис очень переживала за вас и практически поселилась здесь. Сутки её уговаривала пойти домой и выспаться. Но, видимо, она чувствовала, что вы скоро очнётесь и потому не хотела вас покидать, – говорила девушка, не спуская улыбки.- Тяжело соображать.- Это нормально. Ваш организм только начинает приходить в норму. Ладно, не буду вас нагружать информацией. Пока отдыхайте.Девушка подошла к двери, как старческий голос остановил её:- Лина… Как Лина?Неловкое молчание.- Простите Дмитрий Алексеевич, но это потом.***Дверь в палату открылась.- Папа…Женщина тридцати лет подбежала к кровати и крепко обняла старика. Слёзы ручьём лились по щекам из красных, заплаканных глаз.- Я так рада… Так рада. Думала, что потеряю вас обоих. Ты так меня напугал.Старик смотрел на неё пустыми глазами. В них не было ничего.- Пап, ты помнишь меня? Это я, Кристина…Старик внимательно всматривался в лицо, пытаясь хоть что-то вспомнить. Черты лица, её голос и глаза. И тут на его лице возникла улыбка. Дочь рассмеялась и прижалась к груди отца, продолжая плакать, но уже от счастья. Рука опустилась на голову девушки и стала гладить шелковистые волосы.***- Мам, привет. Это я, Кристина. У меня для тебя отличные новости: папа снова с нами. Он всё ещё приходит в себя и не всех узнаёт, но идёт на поправку. У меня тоже всё хорошо. Пока жаловаться не на что. Теперь уже точно, – девушка рассмеялась.- Пап, поговори с мамой. Я вернусь через пять минут.Девушка подкатила коляску со стариком к кровати и вышла, бросив счастливый взгляд на родителей.Старик немного помолчал, осматривая женщину: она была без сознания с кучей прилепленных датчиков по всему телу. Система жизнеобеспечения поддерживала в ней жизнь. По сути, она была уже мертва. Её дочери не хватало смелости отключить аппарат. Она боялась остаться одна, потеряв дорогих для неё людей.- Значит, здесь всё и началось… - он увидел на столе старую потрёпанную книгу. Взяв её в руки и полистав, старик закрыл её и провел рукой по обложке:- Это не выход.Положив книгу обратно, он вновь посмотрел на прикованную к постели женщину и взял её за руку:- Я не знаю тебя в этой жизни, но знаю в следующих. Я понимаю, почему этот человек выбрал такой путь. Он слишком сильно любит тебя. Но в погоне за своим бескорыстным желанием потерял себя и натворил таких бед, что ушли сотни лет и жизней, чтобы снова добраться сюда. Хоть я и есть он, но мы разные личности. Я - то, что он так долго искал, пытаясь спасти тебя. Сила стража дала ему возможность увидеть всё, что он хотел, и подарила шанс исполнить своё желание. Но не так, как он этого хотел. Вы заслуживаете другой судьбы, без багажа предыдущих жизней. Ведь в этом и заключается смысл: начать всё с чистого листа, без боли прошлого. Я обещал ему и сдержу своё слово. Вы будете вновь вместе…У руки старика образовалась дымка, которая обвила руку его супруги и растворилась в воздухе.- А теперь отдыхай…Дверь палаты открылась, и в проёме появилась Кристина со стаканом кофе.- Ну, что, поболтали?- Да, дочка. Что-то я устал. Отвезёшь меня обратно?- Конечно, пап. Мам, я скоро вернусь.***- Ну как вы сегодня, Дмитрий Алексеевич? Хорошо спалось?- Да, спасибо за заботу. Кира? Правильно?- Да.- Присядь рядом, я хочу с тобой поговорить.- Конечно, что случилось?Девушка села рядом на край кровати и взяла старика за руку, проверяя заодно пульс.- То, что я тебе расскажу, может показаться весьма странным, а возможно, и полным бредом. Но хочу попросить тебя сразу. Как бы это ни звучало, ты дослушаешь меня до конца. Хорошо?- Хорошо, я слушаю вас внимательно, – выражение лица медсестры стало более серьёзным.- Я не являюсь тем, кем вы меня считаете. Я не помню ни тебя, ни дочку этого человека, ни его супругу. Я тот, кого он искал очень много времени. Я - то, из-за чего он впал в кому.И Дима поведал ей всё: что сделал старик для спасения жизни своей жены, о двух мирах, о силе, которая дала ему возможность исправить всё. О бесчисленных количествах жизней и ошибок, что он совершил, став угрозой для всего живого, и как он искал выход, потерявшись в этой тёмной бездне. Рассказ длился очень долго. За окном потемнело, начался дождь. Но девушка не перебивала старика. Она всё продолжала слушать, внимательно наблюдая за ним, изредка улыбаясь, когда речь заходила о его жене.- И вот я смог попасть сюда. В место, где начались его поиски. Мне было приятно узнать, что у него есть такая красивая и добрая дочь. И я рад, что у неё есть вы, Кира. Спасибо вам, что присматриваете за ней.Девушка лишь улыбнулась в ответ.- Но, к сожалению, это не моя жизнь. Тут я чужой. Я должен закончить его, пусть и в этот раз начать всё так, как это заложено жизнью. Я прошу тебя… дай мне умереть.- Что? – глаза девушки вспыхнули. – Я не могу! Я врач! Я клятву дала спасать жизни, а не отнимать их. Не просите меня об этом. Нет. Как же Кристина?- Милая, послушай меня. Её мать уже мертва. Кристине не хватает смелости её отключить от аппаратов. Я уже тоже не смогу двигаться, да и жить, каждый раз улыбаясь и рассказывая небылицы, смотря ей в глаза. Её отец ушёл. Я лишь то, что он искал так долго, - ответ. Я обещал ему спасти Лину и создать новую жизнь для них, где они смогут снова быть вместе. И я должен исполнить обещанное. Я прекрасно понимаю, как больно будет Кристине жить без её родителей, но она справится. Со временем боль утихнет. Она встретит человека, который сделает её счастливой и подарит семью, которая ей нужна. А нам пора покинуть этот мир.- Как я эй про это скажу? Я убила её родителей… - Кира еле сдерживала слёзы.- Прости меня за то, что прошу об этом, но иначе нельзя. Если не закончить всё здесь, эта история повторится вновь и будет продолжаться до бесконечности, что, поверь, хуже смерти. Я не хочу пройти через всё это снова. Лишь разорвав связь с этим телом, я смогу разорвать и круг, который он создал. Сила стража нейтральна. Но надели её своей волей и желаниями, и она не остановится никогда, пока ты не достигнешь желаемого. Она уже поглотила его разум, уничтожив такие прекрасные миры. Не дай этому произойти снова…По щекам девушки покатились слёзы. Она не знала, что ответить. Димина просьба разрывала её душу и сердце на части. Помочь старику, который закован в своём теле? Выполнить его просьбу? Рассказ так правдоподобен. Но слишком сказочен. Врачебная клятва не позволяет сделать этого. Но… Почему вообще эти мысли в голове? Что правильно? Как поступить?Отойдя к столу, она замерла на месте. Руки постепенно сжимались в кулак. Только учащённое дыхание наполняло палату. Ожидание продлилось недолго. Кивнув, она взяла шприц и наполнила его морфием.- Спасибо тебе, – добро улыбнулся старик.Девушка молча подсоединила шприц к катетеру, после чего нажала на поршень и зарыдала.Старик взял её за руки и с улыбкой посмотрел в красные заплаканные глаза. Всё стало погружаться во мрак. Больше не чувствовалось тело. Всё стало ватным. Мысли смешались, и наступила тишина.- Сегодня пасмурно…- Да, сынок. Небо тоже грустит. Твои бабушка и дедушка теперь в лучшем мире.- Пап, смотри, они тоже приехали.- Да. Дядя Олег приехал нас поддержать.- Они тут такие молодые.Надпись на могильных плитах: «Кравцов Александр. Любящий муж, отец и дедушка. Кравцова Кристина. Любящая жена, мать и бабушка».- Да, верно. Тут и твои прадедушка с прабабушкой.Надпись на могильных плитах: «Зимин Дмитрий. Любящий муж и отец. Зимина Лина. Любящая жена и мать».- Привет, Саня. Как ты?- Всё нормально. Спасибо, что приехали. А это кто с вами?- Дочь не с кем было оставить, пришлось взять с собой. А где Ира?- Скоро будет. Как звать маленькую принцессу?- Даша.- Знакомься, Даша, это…- Меня зовут Андрей.Мальчик протянул руку и с довольным лицом произнёс:- Будем знакомы.Конец.

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