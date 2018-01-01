"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 5. Тот, кто знает

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:28

antonridd Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:28 by

Дима очнулся на кухне своей квартиры, сидя на полу. Спина упёрлась в прохладный металл холодильника. Голова раскалывалась, и любая попытка к движению отдавалась болью в шее и затылке. Он мало понимал, что происходит. Мысли смешались в кашу. Света не было. Попытка встать, и голова моментально наполнилось расплавленным свинцом. Жгучая боль отдавалась пульсированием в висках. Из груди вырвался приглушённый стон.- Очнулся-таки.- Кто здесь?- Не пугайся, ты дома. Правда, нам нужно спешить. Времени мало, – из тёмного коридора вышел тот самый человек в коричневом плаще. Шляпа покрывала тенью его лицо.- Вновь ты. Кто ты вообще такой? – спросил Дима, предпринимая всё новые попытки подняться на ноги.- Ты знаешь, кто я.- Ты вообще реален, или это вновь у меня в голове?- И то, и другое. Я более чем реален, но только по одну сторону мироздания. Сейчас ты в ловушке. Я пытался тебе помочь, но ты играл по правилам сущности.- Я не понимаю, какая сущность? Что здесь происходит? Боже, видимо, у меня опять начинаются галлюцинации. Это не имеет никакого смысла.- Ты не сошёл с ума. Оно заставило поверить тебя в это, чтобы ты не мешал. Тебе совсем не кажутся странными пустые улицы, отсутствие жизни, постоянный мрак? А как же марионетки, которых ты встретил?- Не мешал? Чтобы я не мешал чему?- Забрать твою жизнь.Лицо Димы вытянулось. Только сейчас он заметил, что боль отступила, но подняться всё равно не выходило.- Зачем сущности моя жизнь?- Чтобы жить, конечно. Любое существо жаждет жить. И оно не исключение. Ты уже помешал один раз, больше оно не позволит. Сущность нашла способ, как устранить тебя. И вот ты здесь, потерявший каждого, кто был тебе дорог. И если ты не встанешь с колен, то исчезнет всё, что ты знаешь и видишь, включая и тебя. Ты просто даришь сущности то, что она хочет.- Откуда тебе всё это известно?- Когда-то давно я был на твоём месте. Попал в ту же западню, что и ты сейчас. Я не смог вовремя найти выход и потерял всё. Поэтому меня никогда и не было для этого мира.- Если всё так, то скажи, к чему ты пришёл. Продолжим с того места.- Я не могу.- Что это значит?- Это тупик. Ты должен сам найти ответ. Это твоя борьба.- Ну и зачем ты здесь тогда всё это мне говоришь?!- Всё не так просто. Я не могу влезть и нарушить правила игры. Сущность всё время наблюдает за нами. В данный момент ты в опасности и тебе нужно идти. Проснись.- Что?- Проснись и не вздумай больше поддаваться сущности. Она сделает всё, чтобы остановить тебя. Открой глаза и вставай. В бардачке есть болеутоляющее. Твоя жена очень предусмотрительная женщина.- Я ведь не…Дима открыл глаза. Он всё ещё лежал на холодной земле. Голова адски болела. Приподнявшись на дрожащих руках, он увидел под собой багровый снег. Сильная слабость прижимала обратно к земле. Слишком долго он пролежал здесь. Тело не слушалось, а потеря крови сказалась на состоянии организма. Потрогав разбитую голову, он обнаружил корку из засохшего снега, превращающегося в лёд. Окружение немного плыло. Вокруг ни души. На дорогу стали падать первые лучи солнца.- Удивительно, что я ещё жив, – прошептал он.Встать он так и не смог. Пришлось ползти до машины, старательно подгребая дрожащими руками, превозмогая чувство тошноты. Дверца, к счастью, была приоткрыта. С трудом забравшись в машину, он тихонько улёгся в сидение. Боль стихала, но лучше от этого не становилось. Лёгким движением он вскрыл бардачок, и на сидение вывалился пакет.Взяв его, он обнаружил внутри перекись водорода, бинты, пластыри, болеутоляющие и ещё много всего для оказания первой помощи.- Лина, спасибо тебе, – улыбка расползлась по лицу Димы. Достав пару таблеток, он закинул их в рот и утонул в тёплом сидении, закрыв глаза.Через некоторое время в голове прояснилось. Боль утихла. Перемотав бинтом разбитую голову, он взглянул на себя в зеркало заднего вида. Видок был как у живого трупа. Рука вытащила записку из кармана куртки. Повернув ключ зажигания, Дима вдавил педаль газа, и машина понеслась к указанному адресу.Доверие было целиком передано интуиции. Его признали психом, странные ведения преследуют всё чаще. Дорогое сердцу кануло в лету. Что он ещё может потерять? Доверять разуму уже нет смысла. А нечто внутри клялось, что ответы он найдёт в этом месте. И если не все, то правда максимальна близка. Кто эта сущность? Что она из себя представляет и как с ней бороться? Это единственное, что сейчас будоражило разум. Надежда вновь увидеть жену, обнять её и не отпускать разгоралась в нём с каждой минутой. Он верил всей душой, что она жива. Нужно было только узнать, где она и что с ней. Живущий по этому адресу даст ответ.Солнце уже было высоко в небе, осветив крыши домов города, показавшихся на горизонте. В машине стало гораздо теплее. Лучи солнца озарили руки, державшие руль. От этого тепла на душе стало теплее и легче. На лице возникла улыбка:- Как же красиво…Мёртвый город предстал перед Димой во всей красе. Всего пару дней назад он жил своей тихой жизнью. Но теперь, смотря в пустые окна домов, Дима понимал, здесь больше никого нет. Оно забрало всех. Остались лишь те, кто был на озере в тот день.Рука достала фотографию из кармана куртки. По телу пробежали мурашки, от чего скулы машинально сжались. Осталось только двое: он и тот, кто знал ответ. Кинув фотографию на сидение, он прибавил скорости. Нужный дом рядом. Осталось немного, главное - успеть. Сейчас утро, и оно не сможет помешать. Только бы успеть.Машина с визгом остановилась.- Тут ещё кто-то живёт?Состояние дома убивало всякую надежду на лучший исход. Двухэтажное здание разваливалось на глазах: заколоченные наглухо окна, различная растительность пробивалась сквозь щели между кирпичей. Крыша превратилась в решето.Выйдя из машины, он направился к дому. Кто-то явно сильно постарался, чтобы сюда больше никто не проник. Вход был надёжно защищён, заколоченный массивными досками.- Просто превосходно. И кто там может быть? Труп?Обдумывая различные варианты, он прошёлся по периметру здания. Решение нашлось быстро в виде тонкой стальной трубки. Немного усилий, и проём в окне был готов.- Боже… Сколько прошло времени? Тут явно никого нет.Свет с трудом пробивался в это царство, немного разгоняя мрак. Вся мебель была покрыта толстым слоем пыли. Механические настенные часы давно остановились на одиннадцати часах утра. Или вечера.Оглядевшись, он увидел лестницу на второй этаж. Каждый шаг по ступенькам отдавался громким скрипом. И вот перед ним дверь. Любые попытки открыть или выбить её не увенчались успехом.- Чёрт, почему все так сложно? Нужен ключ.Спустившись вниз, он огляделся:- И как я его найду в этом бардаке?Дима принялся всё рассматривать: старинные картины, телевизор, давно снятый с производства, старая мебель. Открыв шкаф и тумбочки, он заметил, что все вещи уложены ровно. Ощущение, что все исчезли в один прекрасный момент, оставив нажитое добро незваным гостям.Оторвавшись от просмотра вещей и окинув взглядом дом, он увидел дверь, ранее неприметную. Она была заклеена обоями, выделяясь лишь обрезанным прямоугольником. Ручки не было. В дело пошла стальная трубка. Вот и всё, проход вниз, подвал.«Ну, просто отлично. Только подвал мне сейчас и нужен. Хотя… Вариантов у меня – кот наплакал».Спускаясь по лестнице, Дима ощупывал стены. Сплошная темнота, и ни капли света. Лестница круто поворачивала вправо, и тут взору открылось маленькое помещение, озарённое тусклым светом.- Сколько же тут вещей…Старый велосипед висел на стене, покрытый толстым слоем пыли, птичья клетка, стоявшая на чём-то, покрытой скатертью, пыльные мешки и половики. Куча шкафов и прочей мебели. Коробки с уложенными вещами, доски. Строительные материалы. Но теперь уже хлам.- Если бы я хотел что-то спрятать, то лучший вариант – видное место.Улыбка покрыла лицо. Связка ключей висела по правую сторону от головы на каменной стене. Один шаг к цели, и сильный удар в живот отбросил к противоположной стене. Голова вновь дала о себе знать, всё поплыло. Сильная рука схватила за горло и подняла над землёй. Открыв глаза, он увидел нечто: серая кожа, тёмные, как ночь, глаза и чёрный дым, исходящий от тела. Как тогда, в парке. Теперь ясно, что стало с обитателями дома.Резкий взмах, и Дима пролетел через весь мусор, снеся собой деревянный ящик, из которого высыпались фаера и подобие гранат.Задыхаясь, он опёрся на стену и поднял глаза. Существо шло прямо на него.«Это конец?»Ещё немного, и сознание покинет тело. Всё кружится. Начинает тошнить. Краем глаза Дима заметил, как существо дёрнулось, проходя сквозь полоску света. Кинув взгляд на рассыпавшиеся по полу фаера, быстро схватил один и зажёг, зажмурив глаза. Рука вытянулась в сторону врага. Раскатился пронзительный крик. Что-то упало на пол с внушительным грохотом.Глаза открылись лишь пару минут спустя, когда всё окончательно стихло. Бездыханное тело лежало на земле. Кожа приняла нормальный цвет. Встав с третьей попытки, Дима подошёл к телу. Это был тот самый парень.- Чёрт возьми… Я опоздал. Как давно он тут? Как это произошло? – тихо спросил он, надеясь хоть на какой-то ответ. Но получил лишь тишину.Голова раскалывалась. Оставить здесь парня не позволяла совесть. Превозмогая боль, он потащил его за руки и начал поднимать по ступенькам.- Боже, моя голова…Это было невыносимо. Зажмурив глаза, Дима изо всех сил потащил его, двигаясь наверх в неком трансе. Пришёл он в себя лишь на полу, лежа на слое пыли.- Прости, что так вышло. Я доберусь до этой сущности… Обещаю, – Дима произнёс эти слова, глядя на бледное тело. Почему оно не забрало его, как остальных? Для чего всё это?Мышцы живота ещё не отошли от нанесённых ударов, оставив след не только на теле. Хорошо ощущалось покалывание внутренних органов. Но встать и продолжать путь необходимо. Время уходит.«Ключ».Поднявшись на ноги, хромая, он вновь спустился вниз и взял связку ключей:- На всякий случай.Пройдясь по помещению и собрав фаера, он прихватил парочку «гранат», после чего направился наверх. Заветная дверь, поворот нужного ключа, и она со скрипом открывается.- Обалдеть…Второй этаж был полностью переделан, превратившись в кабинет детектива. Стены обвешаны картинами санатория, озера, дуба. Куча старых фотографий с неизвестными людьми, книги и заметки, теории. А в дальнем углу располагался рабочий стол.- Чем ты тут занимался?Подойдя к столу, Дима заметил старую масляную лампу, стоящую на полу. Взяв её в руки и осмотрев, слегка потряс, проверяя содержимое. Внутри что-то плескалось.«Масло есть».Порывшись в ящиках стола, он обнаружил полупустой коробок спичек. Пространство озарилось мягким тусклым светом. Поставив лампу на стол, Дима начал осматривать помещение. Пара шагов, и он резко остановился: в голове поплыло. Сил больше нет. Окружение погружается во тьму. Слабая боль от падения. Тишина.***Тёмный коридор впереди. Я не чувствую тела. Словно затягивает во мрак… Глаза режет яркий свет. Из него вырисовывается силуэт. В нём есть что-то знакомое… Родное.- Лина…Лишь улыбка в очертаниях её лица.- Лина…- Проснись, милый… Проснись.***Глаза открылись. Боль ушла. Невероятное ощущение лёгкости и свободы быстро подняло на ноги. Взгляд упал на высокую фигуру, стоящую у стены. Коричневый плащ, шляпа. Вновь этот незнакомец.- Опять ты? Я сплю?- Да, но сейчас это не имеет значения. Сущности здесь нет, а значит, я могу помочь тебе.- Каким образом?- Вставай и оглядись, здесь ты найдёшь ответ.Подойдя к нему, Дима осмотрел помещение. Теории с множеством газетных вырезок. Картины санатория и озера. На каждой из них был человек. И нечто тёмное нависало над ним. Старые фотографии людей. В том числе и исчезнувших сверстников. Но лишь одна привлекла внимание. На фото были изображены трое взрослых. Двое были сильно знакомы.- Мама… Папа…?Он забыл их. Только сейчас Дима понял, что ни разу не слышал о родителях с момента приезда и заселения в подаренную квартиру.- Они тоже? – спросил он, взяв фотографию в руки.- Да.А третьим был старик, одетый в старый коричневый плащ. На голове красовалась шляпа.- Это же… ты, – Дима посмотрел на незнакомца. - Ты их знал? Кто ты такой?- Это было очень давно. Но вспомнить ты обязан сам. Лишь так вернёшь всё то, что сущность отняла у тебя.- Не понимаю.- Я уже говорил тебе. Сущность крадёт твою жизнь, забирая всех. Тем самым она овладевает нашей реальностью. Только ты позволяешь ей делать это. Пока не вспомнишь то, что оно забрало у тебя, ты не сможешь вернуть их всех. Единственная причина, почему ты ещё здесь, состоит в том, что оно не смогло понять тебя. Что-то в тебе не даёт ей обрести власть.- Вернуть их? Так значит, они все живы?- Да, с ними всё хорошо. Но если ты не найдёшь ответ, то всё будет кончено. Для тебя и для них. Я пытался найти ответ, но потерпел неудачу. Теперь дело за тобой.- Что же мне делать?Мужчина в плаще обернулся:- У нас мало времени. Оно пробуждается. Тебе нужно проснуться.- Проснуться? Что?- Запомни! Сущность не имеет власти над миром. Ключом являешься ты. Пока в твоём сердце есть тьма - она властна над тобой. Возвращайся туда, где всё началось. Найди ответ, и ты вернёшь их.Глаза открылись. Боль вернулась с новой силой, отдаваясь поступающими волнами в голове, заглушая все мысли. С трудом встав с пола, он, шатаясь, медленно направился вниз. Перед глазами всё плыло. Чувство тошноты накатывало с каждым шагом. Дыхание участилось. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Виляя из стороны в сторону, он, ухватился за дверной проём. Немного отдышавшись, Дима бросил взгляд на машину, которую успело замести снегом. Ещё одно усилие, и он держался за холодный металл. Дверь открылась, и тело рухнуло на сидение. Рука ощупывала пассажирское сидение в поисках спасательного круга. Пакет, таблетки, горечь во рту. Несколько минут, и всё ушло на второй план. Окружение заполнила пьянящая лёгкость, уносящая с собой в небытие.

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