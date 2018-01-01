"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 3. Тень

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:06

antonridd Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:06 by

Совсем потерял счёт времени. Не помню, когда в последний раз спал. Зима в этот раз вышла холодной. Как же я хочу, чтобы всё это оказалось плохим сном. Дайте мне проснуться…***Из этого дома ушёл свет. Теперь здесь царит холодная пустота. Тёмные комнаты - электричество давно отключили. Тишина нещадно давит на нервы. Капли из протекающего крана на кухне своим стуком играют на них, как на арфе.***Исхудавший, бледный человек сидел у окна с чашкой остывшего чая, смотря на безжизненные улицы, укрытые снегом. Он всё ещё не мог поверить в правдивость происходящего. Это казалось бредом. Как вся его жизнь могла оказаться фантазией? Оставив свой чай, он упал на рядом стоящий диван, уставившись на тумбочку, что была рядом. Погружаясь в себя, в бездонную тьму, царившую в душе, он не ощущал никакого желания существовать в этой реальности. Лишь мечтал о том, чтобы всё оказалось плохим сном.Бросив взгляд на пол, Дима увидел множество осколков и измятый клочок бумаги под ними. Наклонившись и осторожно убрав стекло, он поднял, как оказалось, фотографию. То, что он увидел, заставило встать с дивана.- Ты… Это же ты! Значит, я не сошёл с ума. Всё было реально! Но почему тогда... Что же произошло с ней, на этом чёртовом озере...***Несколько месяцев назад...Уже довольно много времени прошло. За окном выпал первый снег. Зима пришла. После той ночи моя жизнь кардинально изменилась. А может, её никогда и не было. Врачи утверждают, что я болен: выдумал жизнь, которая у меня была. Мою жену, друзей... Но как такое может быть?- Сегодня вы выглядите гораздо лучше, есть изменения?- Док, когда всё это прекратится?- Когда вы осознаете, что больны. Та жизнь, что вы придумали, не является реальностью.- Я не сумасшедший!!Два месяца назад…- Вы принимаете лекарства?- Можно подумать, у меня есть выбор...- Мы пытаемся помочь вам. Как только примите реальность, отправитесь домой.Неделю назад...- Как вас зовут?- Дмитрий Зимин.- Ваш возраст?- Двадцать восемь лет.- Скажите, знаете ли вы человека под именем Лина Зимина?-...Нет.- Помните человека под именем Павел?-...Нет.- Вы осознаёте, что та жизнь, - ваша фантазия?-...Осознаю.- Хорошо, скоро вы будете дома.Настоящее...- Да какого чёрта тут творится?!***Дима был в полном смятении. Пытаясь разобраться в своих мыслях, он сунул фото в карман и, одевшись потеплее, вышел на улицу. На свежем воздухе всегда проще думается. Снег валил хлопьями. Мороз сковывал мышцы лица, но благо ветра не было. Дойдя до парка, он сел на ближайшую лавочку под деревом и вновь достал фотографию. Тусклый свет городской лампы слабо освещал родное лицо на потёртой бумаге.- Ты есть. Я не сошёл с ума. Но где же ты? Что случилось?Руки дрожали то ли от холода, то ли от волнения. Он не мог понять, почему все забыли её. Если они правы, то откуда взяться этой фотографии?- Ничего не понимаю…После этих слов Дима от неожиданности подскочил на месте. Раздался громкий хлопок. Сердце ушло в пятки. Фонарь потух. Послышался звук разбивающегося стекла. Ещё хлопок, ещё один фонарь. Дима вскочил со скамейки:- Что за?!Света с каждой секундой становилось всё меньше, из темноты вылетел камень.- Это кому в такой час делать нечего?!Ещё камень, и вновь хлопок. Дальние фонари тухли один за другим. Внимательно всматриваясь в темноту, он заметил фигуры. Они медленно приближались.- Кто вы такие?!Ответа не последовало. Одна из фигур вышла на свет. Это был человек. Но то, как он выглядел, намекало на обратное: глаза чёрные, как ночь, кожа потемневшая. По венам словно нефть пустили. Всё тело обволакивала странная тёмная дымка. В руке был огромный нож.- Ох, чёрт!Дима рванул из парка, что было сил. Пробегая каждый фонарь, он слышал хлопок, звон стекла и понимал - нельзя останавливаться. Но силы не вечные, и через несколько минут сумасшедшего бега он лежал в снегу, задыхаясь. Отовсюду слышались хлопки лампочек и звук разбившегося стекла. Понимая, что нужно делать, он пытался встать, но сил просто не было. Кислорода не хватало, в глазах начало темнеть. Долгое отсутствие сна и резкая пробежка дали о себе знать. Проваливаясь в сон, Дима услышал шаги рядом с собой и ощутил, как его оттаскивают за руки в неизвестном направлении.***«Не поддавайся ей. Проснись… Что это было?... Оно рядом… Пропало девять детей… Что с тобой? ... Не хочу тебя больше видеть… Она реальна…. Как вас зовут?... Я её помню… Проснись!!!»- Лина!В холодном поту Дима сорвался с постели. Мало что понимая, он огляделся: абсолютно пустая квартира, покинутая поздней ночью. Через окно в комнату пробивались солнечные лучи, заполняя её дневным светом.«Это был сон?»Встав с постели, он направился в ванную. Ноги подкашивались, в голове звенело. В забытье повернув ручку крана, тут же отдёрнул руки. Всё щипало. На ладонях были ссадины, как после падения.- Что за чертовщина тут происходит?Пройдя в комнату и включив ноутбук, он стал копаться в поисковике, ища новости за последний год. Любые происшествия. Всё, что он начал считать нормой, покрывалось мелкими трещинами и рассыпалось в пыль.«Фотография!»Сунув руку в карман, Дима достал скомканную бумагу. Развернув её, он обнаружил рекламу приглашения в санаторий. Но бумага была та же, на которой была фотография. Руки задрожали от злости и непонимания. Откинув её подальше, он принялся за поиски.«Санаторий, закрыт из-за пожара. Большое количество жертв».- Ничего об исчезнувших. Неужели я и в правду сошёл с ума?Пытаясь найти хоть какую-то зацепку, что смогла бы его убедить в реальности происходящего, Дима не заметил, как стемнело.- Ничего. Совершенно ничего. Но я ведь видел фотографию. Почему это со мной происходит?! Что тут вообще творится?!- Просто ты вспомнил.Стало холодно. От ужаса тело оцепенело. По затылку пошли мурашки. Медленно развернувшись, он осмотрелся и громко произнёс:- Кто здесь?!- Не надо так кричать, - из проёма двери появился высокий человек в шляпе и коричневом плаще.- Ты ещё кто такой? – грозно спросил Дима.- Ты и так знаешь ответ.- Я понятия не имею, кто ты. Убирайся из моего дома! – рука медленно потянулась к ноутбуку.- Это не твой дом. Успокойся. Не нужно глупостей. Мы на одной стороне, – голос незнакомца звучал спокойно и размеренно, заглушая любую панику.- Ты о чём вообще?- Она не имеет власти над некоторыми вещами, как и надо мной, поэтому кое-что удалось сохранить.Неизвестный кинул конверт на стол Диме. Тот, ничего не понимая, смотрел то на конверт, то на незнакомца:- Что это?Ответа не последовало. Вскрыв конверт, Дима обнаружил старую фотографию. Именно ту, что он увидел в санатории.- Откуда это у тебя?- Найди их.- Как?В проёме больше никого не было. Дима встал со стула и вышел в тёмный коридор. Никого, абсолютная тишина. Вернувшись к столу, он вновь взглянул на фотографию. Она изменилась: на ней было уже не девять человек, а четыре вместе с Димой. И двое стояли лицами к камере, остальные двое спиной.- Дима… - до боли родной голос ножом вошёл в сердце. Внутри всё сжалось и задрожало. Глаза расширились до предела. Осторожно повернувшись, он застыл с открытым ртом. Прекрасный образ любимой жены начал размываться от проступивших слёз.- Лина…- Проснись.- Что?Глаза открылись. Подняв голову, он понял, что уснул на ноутбуке. Поисковик выдал ошибку от кучи набранных букв. Потерев щёку, он бросил взгляд на стол и тут же заметил фотографию, ничем не отличающуюся от той, что была во сне.- Значит, не сон.Дима не знал почему, но всё указывало лишь одно место, откуда он мог начать. Тепло одевшись и взяв всё необходимое, он закрыл дверь квартиры и вышел из дома.Город словно вымер. Гробовая тишина и снег, кружащийся в воздухе. И что самое странное – это казалось нормальным. Что же здесь происходит? Как всё могло так резко измениться меньше, чем за год?Сев в машину, Дима посмотрел на дорогу. Чувство дежавю охватило с головой. Стараясь ни о чём не думать, он вдавил педаль газа и понёсся к цели.В этот раз путь занял куда больше времени, чем обычно. Словно что-то пыталось ему всячески помешать: то перекрытая дорога, то машина заглохла на ровном месте, а теперь ещё и снегопад усилился, снижая видимость до нуля. Снизив скорость, Дима максимально сосредоточился на вождении, пытаясь не улететь в кювет. Но чтобы это ни было, сдаваться оно не собиралось. Из пустоты посреди дороги возник силуэт. Дима выкрутил руль до предела, вжав педаль тормоза. Но из-за погоды сцепления с дорогой практически не было. Машину занесло. Удар. Голова с силой врезалась в руль. Всё померкло.***- Доктор, сколько ещё будут продолжаться эти сеансы?- До тех пор, пока вы не осознаете, что реально, а что плод вашего воображения.- Но… Я ведь не сумасшедший.- Я этого и не говорил. Вы просто запутались. Я лишь хочу помочь вам найти нужную дверь… Вам нехорошо?- Трудно дышать.- Сестра, помогите отвести его на улицу, нужен свежий воздух.…………………………- Вам лучше?- Доктор Грон, вас к телефону.- Пожалуй, я оставлю вас ненадолго. Вы не возражаете?- Всё нормально.- Уверены?- Да.«На улице прохладно. Скоро начнётся зима. Как же всё так могло получиться?»- Эй, ну что, не нашёл свою жёнушку? Не отдают тебе её?«Эти психи невероятно раздражают. Мало того, что я здесь, так теперь ещё и на нервы действуют всякие уроды».Дверь открылась.- Ну что, продолжим?…………………………Дима очнулся. Голова жутко болела, перед глазами плыло. Проверив целостность всех конечностей, он посмотрел в лобовое стекло, покрытое сетью трещин: машина въехала в дерево. Перед целиком разбит. С трудом покинув транспорт, он осмотрелся. Ни души. Погода успокоилась.Санаторий был близко. И в этот раз он выглядел совсем иначе. Краски жизни покинули это место. Теперь перед Димой возвышалось мрачное, безжизненное, заброшенное здание, занесённое снегом. Кое-как доковыляв по занесённой дороге, он стоял возле подъёма. Вся территория была обнесена забором. Поднявшись выше, он наткнулся на преграду: дом был огорожен железной решёткой, проход к озеру зарос густой травой.- Как такое может быть?- Меня тоже мучает этот вопрос, молодой человек.Дима оглянулся. Перед ним стоял старик невысокого роста в форме охраны.- Что здесь произошло?- Пожар, разве вы не знаете?- Я недавно отошёл от травмы и мало что помню. Расскажите подробнее, что здесь произошло?- Да ничего особенного. В одну ночь начался пожар. Много народу погибло. Возбудили дело. А после и всё закрыли. Приезжать больше-то никто не захотел.- Из-за чего пожар?- Не знаю. Причину так и не установили. Но, по официальной версии, проблема в проводке.- Похоже, вы сами в это не верите.- Нет, как и вы. Мы оба прекрасно знаем, что здесь произошло.- О чём вы?- Ну как же. Разве не ради того ты приехал, чтобы узнать, куда делись пропавшие? И где сейчас те, что на снимке в кармане твоей куртки?Лицо Димы вытянулось. Ещё есть, чему удивляться?- Значит, это всё правда?- Конечно, правда, молодой человек.- Но почему вы помните?- По-моему, тебя сейчас совсем не это интересует. У нас маловато времени, я могу тебе помочь, но только до тех пор, пока оно спит.- Что "оно"?- То, что забрало твою жену и друзей. Ты разве не задавался вопросом, почему только ты остался и помнишь всё это? Пойдём со мной.Дима направился вслед за стариком. Глаза упали на наручные часы. До темноты оставалось всего несколько часов.Они подошли к небольшому вагончику. Старик поднялся по лестнице и со скрипом открыл дверь. Дима вошёл вслед за ним. Внутри был полумрак. Интерьер – копирка кабинета детектива: стены обвешаны старыми вырезками из газет, фотографий, на столе лежала куча старых, потрёпанных книг.- Я уже несколько месяцев всё это собираю. Он просил помочь тебе. Так что сразу после того, как ты загремел в психушку, я вдали от её взора стал копать. Надеюсь, тебе это поможет.- Кто сказал?- Вы вчера встретились.- Похоже, я и в правду сошёл с ума.- Это не так, но оно хочет, чтобы ты так думал. Так проще забрать у тебя жизнь.- Оно?- Я понимаю, у тебя много вопросов, но у нас просто нет времени на всё это. Как только стемнеет, оно проснётся. И в этот момент тебе лучше быть подальше от этого места.- Я вообще ничего не понимаю! Объясните мне, что тут происходит?!Старик, судорожно разгребающий бумаги, остановился и посмотрел на Диму:- Единственное, что я могу сказать, - сущность не остановится, пока не заберёт то, что ей нужно.Старик вновь посмотрел на стол:- Господи, вот же оно.Взяв записку со стола, он вручил её Диме:- Он последний из пропавших, кто остался в городе. Найди его и получишь ответы на вопросы.Скрежет металла заставил обернуться обоих.- Чёрт возьми, слишком рано.- Что происходит?- Оно просыпается.Сильный ветер прокатился по стенам и крыше вагончика, заставив сердце уйти в пятки. Бросив взгляд на окно, Дима заметил, как быстро начала сгущаться тьма. Старик взял стул и начал в спешке бить им по двери.- Чёрт, ну же, – повторял старик, пока Дима, как завороженный, смотрел в окно.Он и не заметил, как всё стихло, лишь звук упавшего стула заставил обернуться. Старика нигде не было. Ветер вновь прокатился по вагончику, и раздался металлический скрежет. Дима тихо подошёл к двери и осторожно толкнул её. Железка с визгом отворилась. Он вышел на улицу. Стояла гробовая тишина: ни ветра, ни старика.Снег тихо опускался на землю. Включились фонари. Дима быстро сунул записку в карман и направился к машине, чуя неладное. Интуиция его не подвела: у здания, под светом фонарей, показалась фигура человека. Вспоминая свой предыдущий опыт, Дима ускорил шаг и, не спуская глаз с незнакомца, перешёл на бег. Поравнявшись с тёмной фигурой, Дима узнал в ней старика, пропавшего буквально пять минут назад. Только на себя он был не похож: зомбированный взгляд, походка, словно им управляет кукловод из темноты. А вокруг тела непонятная чёрная дымка, окутывавшая его.Дима побежал так быстро, как только мог. Старик, сорвавшись с места, кинулся за ним. Обогнув холм и не сбавляя скорости, он обернулся. Старик отставал - старость брала своё. Улыбнувшись, Дима повернул голову и тут же сделал сальто в воздухе: ноги проехались по льду. Пролетев пару метров, он упал на ступени и, прокатившись по ним, влетел в сугроб. По лбу прокатилось что-то горячее, снег стал красным. Приподняв голову, Дима сразу же пожалел об этом: резкая боль ударила от шеи в виски. Теряя сознание, он лишь смотрел, как к нему спокойно приближается тень. Всё померкло.

Ключевые слова: Ужасы мистика фантастика драма философия старик страх больница сознание авторская история

Другие, подобные истории: