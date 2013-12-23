Бунт

Estellan Просмотров: 61 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 16:31 by

Как же непросто жить на свете лысым людям. Летом – лысину печет, зимой – мерзнет, единственный плюс – заметная экономия на шампунях, но умывание нам тоже готовит массу сюрпризов, в основном, по частности определения места, где заканчивается лицо, и начинается голова. По крайней мере, так я думал до тех пор, пока мир массово не начал сходить с ума.День1.Похоже, началось все именно тогда. В тот день в СМИ появилась информация о том, что у весьма известного в звездной среде стилиста Птичкина внезапно совершили массовый побег все накладные волосы, предназначавшиеся для украшения головы не менее известной поп-дивы. Короткий минутный репортаж перемежался фото «ощипанной» дивы и недовольными восклицаниями самого мастера.Тогда, конечно, все решили, что это не более чем попытка привлечь внимание то ли к мастеру, то ли к диве, и к подобной информации никто не отнесся серьезно.День 2.Кадры криминальной хроники украсил репортаж о том, что сбежавшие у Птичкина волосы оказались вовлечены в преступную деятельность, и, скрываясь от правосудия, пытались ограбить брендовый косметический магазин. Но слишком много времени потратили на выбор щадящей краски нужного цвета.Волосы были на месте повязаны представителями власти, вооруженными вениками и супер-стойким лаком для волос «Тарфт-33-погоды», и прямо на глазах всех камер, помещены под арест в чемодан Птичкина.День 3.Сегодня, прямо с утра, по всем СМИ гремела новость о том, что подобный произвол не остался незамеченным. Волосы сбежали из под стражи. Не одни. С ними сбежали все оставшиеся запасы стилиста, да и его собственная шевелюра – тоже. В кадре демонстрировали бесстыдно лысого Птичкина, который умолял волосы вернуться. Вместе с ним ревела певичка-скандалистка, волей случая оказавшаяся в эпицентре трагедии, сверкая на солнце лысиной неправильной формы.День 4.Не знаю, как далеко это забралось, но сегодня, прямо во время очередного репортажа, с диктора сбежал парик и рванул куда-то в сторону выхода из студии. Кажется, они знают что-то, чего не знаем мы. Судя по кадрам погони, конец света не за горами, потому что за париком устремились и волосы всех остальных членов съемочной группы. Кажется, это безумие заражает не только накладные волосы.День 5.Хотел выйти, прогуляться по улицам, и подышать свежим воздухом, чтобы немного отвлечься от того безумия, что показывают по телевизору. Не успел отойти и на пару сотен метров, как под ноги мне бросилась мелкая лохматая собака. При ближайшем рассмотрении «собака» оказалась подозрительно похожа на волосы Инессы Петровны с четвертого этажа.Едва не сбив меня с ног, волосы заметили что-то нецензурное в мой адрес писклявыми голосами, и ломанулись вдоль улицы, где попытались поймать такси. Им это даже удалось, могу поклясться, что за рулем сидел каштановый парик ведущей с телевиденья.Зашел в магазин возле дома и купил у абсолютно лысой продавщицы водки. По дороге обратно встретил Инессу Петровну, пришлось возвращаться за второй бутылкой. Пересижу пока дома.День 5. Позже...По телевизору день апокалипсиса. Длинные волосы ползут подобно змеям, а короткие передвигаются по улицам шарами подобно перекати-полю. Из машин, им вслед, выбираются все новые и новые комки и пряди волос. Аварийность на дорогах повышена, то тут, то там слышен скрежет металла, водители не справляются с управлением, дикторы новостей просят сегодня оставить железных лошадей дома, а лучше и самим не выходить на улицу.Тем временем бунт волос продолжается. Все они собираются у здания правительства. К вечеру растянули транспаранты, организовали техническую поддержку, и в громкоговоритель все теми же писклявыми голосами требуют запрета на краску для волос, травмирующие волосы средства укладки, эксплуатации в рекламе и отмены волосяного рабства. Лысое правительство хранит молчание и не дает ни того, ни другого, ни третьего. Волосы демонстрируют друг другу боевые раны, и ябедничают в камеру на бывших хозяев. Кто-то ограбил ближайший к центру магазин косметики. Внезапно обретшие пучеглазость охранники говорят, что никого не видели.День 6.Митинг волос продолжается. Волосы скандируют, потрясают плакатами, у громкоговорителя время от времени меняются ораторы.За всем этим беспределом с ближайших деревьев наблюдают офигевшие от такого расклада вороны, кошки, собаки, и пучеглазые лысые люди, что половчей.У дикторов и репортеров появился новый тренд, кто покрасивше разрисует свою лысину. Нет, я ничего не имею против бабочек, и стрекозок с сердечками на затылках дам, но вот здоровый детина с глазами на том же месте заставил поежится. Кажется, стилисты все равно не останутся без работы.День 7.Переговоры явно заходят в тупик. Показывали кадры с какого-то военного заседания, где военные предлагали физически устранить митингующих, огнеметами или чем-то схожим.День 8.Огнеметы теперь у волос. У них так же и весь арсенал небольшой военной части, которую группа волос ограбила без применения силы. «Во имя волосяного фолликула», пискляво кричали брутальные кучерявые волосы, разрывая на себе кератиновые путы. Впрочем, применять оружие против людей они, похоже, не собираются. Сложили в кучку в центре площади, но людей не подпускают. «Мы же не люди, чтобы вас убивать,» - прокомментировал это какой-то седой и пушистый клочок.День 9.Не дождавшись поддержки от армии правительства, обратилось к духовенству. Приехавший представитель духовенства о чем-то долго беседовал с волосами. Покинул площадь он только к вечеру, напоследок заметив, что все мы твари божьи и имеем право выбора.День 10.Залез в интернет, смотрел, что творится за бугром. Похоже, забугорных людей не слишком волнует эпидемия, постигшая сначала наш город, а теперь и всю страну махом. У них там такая же фигня.Больше всего удивили новости то ли из Испании, то ли из Мексики. Особенно кадры того, как на больших плотах волосы отчаливают от берега, напевая песню своими писклявыми голосами.- Роза Сальва-отэр, Роза Сальва-отэр...Не отстает и наш переводчик.- Hiсэ Галя воду, коромысло гнэться...Под стихающее пение плоты теряются на горизонте в закатной дымке. Прослезился. Очень трогательно.День 11.Митингующие продолжают митинговать, но силы уже не те. Все чаще слышатся разговоры о том, что надо, как и заграничные собратья, покидать глупых людей, и отправляться на остров, организовать волосяное поселение, и не подпускать туда людей вместе с их плойками, ножницами, бигудями и, особенно, лаком «Тарфт-33-погоды».Философские рассуждения на предмет того, что волосы не были созданы быть рабами человечества, индустрии красоты и рекламы начинают разделять уже и некоторые люди. В полку митингующих прибыло несколько лысых человек, размахивающих транспарантами.День 15.За последние несколько дней правительство подсуетилось и, в срочной порядке собрало все волосы, что смогло найти, транспортировало на побережье, где их уже дожидались быстро, но крепко сколоченные плоты. Похоже, пришла пора прощаться.Отчего на голове не растут цветочки,А растут они в траве и на каждой кочке.Если волосы растут, значит их сажают,Почему сажать цветы мне не разрешают...Припев - 2 раза:Хорошо бы сделать так:Срезать все кудряшки,На макушке красный мак,А вокруг - ромашки!А сестренке посажу я, конечно, розы -Нет цветов прекрасней роз! А сестренка - в слезы:"Я все маме расскажу, убегу и спрячусь!"Вот возьму и посажу ей за это кактус.Припев - 2 раза:А себе я посажу ландыш и гвоздику;Научиться бы еще сеять землянику!Вот была бы голова - голова, что надо:Лес, кусты, цветы, трава, тишина, прохлада.Припев - 2 раза:Вот представь себе идёт по дорожке мальчик,А на круглой голове круглый одуванчик.Если волосы растут, значит, их сажают.Отчего сажать цветы мне не разрешают?Пели провожающие свои волосы люди, маша разноцветными платочками, так и не сумевшие уговорить их остаться и вернуться к владельцам. Волосы подпевали и махали с плотов пушистыми кисточками самих себя.Они не вернутся. На своем острове они построят свой, лучший мир, и наверняка будут счастливы.День 25.За последние десять дней страсти немного улеглись. В аптеках опять появились валокордин, корвалол и валерьянка. Кто-то от бунта пострадал сильней, чем остальные. Несколько компаний по производству средств для волос и красок – разорились. Остальные довольно быстро успели переквалифицироваться под «Краски для черепа». Больше всего бунту радовались военные, теперь им нет необходимости стричь всех новобранцев. Больше всего расстроились девушки и рокеры, вы когда-нибудь представляли себе лысых ZZTop? Но человечеству свойственно привыкать ко всему.

Ключевые слова: Волосы бунт лысина стилист авторская история

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