Охотники. Глава 1. Старый волк

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:58

Fro Просмотров: 68 Комментарии: 2 +2 Вчера, 15:58 by

- Ты посмотри, опять, - практически полную тишину комнаты нарушил голос мужчины, лет сорока-сорока пяти, до этого мирно читавшего газету.- И сколько лет? - этот голос принадлежал девушке с короткими каштановыми волосами, раза в два моложе своего собеседника.- Двенадцать.- Эта тварь убивает кого-то еще, кроме детей?- Подростков, если быть точнее, жертвам от одиннадцати до восемнадцати.- М-да, Ванек, умеешь ты успокоить.- Ну, извини! Нашла связь между жертвами?- Не-а, не особо. Некоторые друзья, некоторые - родственники, но на этом все. Учатся в разных школах, между собой не общались, ничего. Похоже, просто озверелый.- Нет, озверелые охотятся в парках, лесах, на окраинах, но не в центре спального района мегаполиса, этот - разумный.- Ну, тогда я не знаю!- Успокойся, до захода солнца еще два часа. Два часа, чтобы спасти еще одну жизнь, - спокойно зевнув, произнес мужчина.- Почему… почему ты так спокоен?!Мария уже полгода является протеже Ивана в нелегком деле-охоте на монстров, но к равнодушию наставника привыкнуть все никак не может. Ко всему: к явно преждевременно седым волосам, бледному осунувшемуся лицу, трем ужасным шрамам на всю правую половину лица, один из которых проходит прямо через закрытый повязкой правый глаз; к абсолютному спокойствию, с которым он убивает, да что там, несет смерть опасным для человека нелюдям. Ко всему, но не к этому равнодушию.- Я должен паниковать?- Нет, но от нас зависят жизни людей, и я была бы рада, если бы ты был больше заинтересован в их спасении.- Эх, в твои годы я тоже думал, что спасаю людей... но на самом деле я просто убийца.- Тот случай, когда молодость лучше старости, - в этот момент Мария о чем-то задумалась.- Ты чего притихла? - без особого интереса спросил мужчина.- Все они - подростки. Кто у нас недолюбливает современную молодежь?- Все, кто не является ее частью.- Ну а больше всего?- Хочешь сказать, наша цель - матерый зверь? - подытожил Иван.- Это просто предположение.- В любом случае, это не очень сужает круг поисков.- А если, - Маша села за компьютер, - где-то в данных жертв мелькала парочка стариков? Вот, Владимир Павлович Карпов, восемьдесят пять лет. Год назад одна из жертв украла у него кошелек. Правда, его поймали через день, но все же старик-оборотень мог затаить обиду.- Как-то… натянуто, что ли.- Хм, посмотрите-ка на него! Так, а вот это интересно! Наталья Федоровна Гаврилова, семьдесят девять лет сама от наших жертв никак не пострадала, а вот внучка…- Изнасилование, возможно, с последующим убийством, и бабушка решила отомстить. Я угадал?- Да ты оптимист, - с явным сарказмом произнесла девушка. - Нет, неудачная попытка. Сын местного бизнесмена вместо развлечения получил по голове, травма не очень серьезная, но ты же знаешь, как это бывает… деньги, связи. У нее же единственным родственником была бабушка. Суд, скорее всего, купленный, детская колония. Месяц назад прошло повторное слушание, более удачное. Повезло с судьей: честный попался. А крутой папаша пригрозил отомстить.- И бабка решила не дожидаться этого.- Почему бабка? Это могла быть и внучка.- Смотри, как это происходит: возбудители оборотнических заболеваний не проходят через гематоплацентарный барьер, так что это не может быть врожденным, даже если мать была зверем до беременности. Если внучка стала зверем до этого происшествия, то бабка-человек не смогла бы ее сдерживать, даже если та - разумный зверь. Внучка не могла подцепить эту заразу в колонии… неспециализированное заведение не способно сдержать верфольфа, тем более молодого, а значит - более агрессивного. Мы бы об этом давно узнали. После освобождения… Не думаю, что она стала бы после всего этого гулять по ночам. Так что, если рассматривать этих двоих, то зверь либо бабка, либо обе. Кто жертвы?- Тот незадавшийся насильник, его брат, две сестры и дети тех, кто связан с делом: сын прокурора, две дочери первого судьи, дети свидетелей и так далее.- Хорошая штука этот Интернет. Раньше, чтобы узнать все это, пришлось бы несколько часов в ментовке сидеть, и то не факт, что что-то нашли бы.- Ну что, к бабке?- Тот факт, что у нее есть мотив, не значит, что она - зверь.- Но ты же сказал…- Я сказал - если рассматривать этих двоих. Это может быть и первый старичок, обозлившийся на молодежь. Вот что, я иду к деду, ты - к бабке.- Ты отправишь меня одну?Маша хоть и имела опыт борьбы с монстрами, одной идти на матерого вервольфа ей было страшновато.- Ну да, - спокойно произнес Иван. - Ты же хотела реабилитироваться после того случая с крысенышем.- Я не знала, что есть крысы-оборотни!- Ну, как бы то ни было, нам пора. Собирайся.Стандартное обмундирование охотников: пневматический пистолет-транквилизатор, дротики с серебряными иглами и коллоидным серебром (серебряная пуля эффективна, но только местно, если попасть в жизненно важный орган, а эта жидкость для них - настоящий яд). Бывалые ветераны, вроде того же Ивана, использовали еще миниатюрные арбалеты и болты с серебряными наконечниками. Обычное огнестрельное оружие использовалось редко, чтобы не привлекать лишнего внимания. Небольшие пластиковые шарики со сжатым воздухом и серебряной пылью. Против разного рода живых мертвецов иногда используются обрезы и соль. Очки с серебряными рамами, подозрительно похожие на альпинистские. Плащи с капюшоном, шапки и шарфы, в ткань которых вшита тонкая кольчуга из серебряной проволоки. От поножовщины они особо не спасали, но вот от клыков и когтей оборотней и нежити и от большинства заклятий - идеальная защита, особенно учитывая, что они относительно легкие и не сковывают движений.Из оружия ближнего боя: различные ножи, кинжалы, стилеты. Но самым необычным оружием был ремень. Точнее, то, что в него пряталось. Меч с полутораметровым лезвием из гибкой стали, покрытый серебряной пылью, вставленным в обычный с виду ремень. А большой металлической бляшкой можно было объяснить полиции действие металлодетекторов. Над названием решили не париться и назвали просто "уруми" - в честь того, с чего и скопировали. Некоторые смельчаки (или садисты) использовали биты и дубинки с серебряным напылением. Да, очень много серебра. Аргирия -профессиональное заболевание многих охотников. Средства связи - коммуникаторы.- И корочку не забудь. Полицейскую возьмешь?Организация, членами которой были Иван и Мария, хоть и засекреченная, но вполне официальная. Поэтому у них были вполне официальные документы, правда, не самой организации, а любой госслужбы - для прикрытия.- Нет, думаю, здесь больше подойдет удостоверение соцработника.***Время было позднее, поэтому девушке нужно было торопиться: в бою против превратившегося оборотня шансов выжить или поедить было меньше.Вот она подошла к дому, где проживает предполагаемая волчиха. Обычная старенькая пятиэтажка. Это было несколько необычно: волки-оборотнистайные животные (в современных городах у них есть целые общежития, коменданты которых - вожаки стаи, причем официально: правительство знает о существовании нелюдей и делает все, чтобы они не беспокоили людей. Охотники же отлавливают, а чаще - убивают тех, кто не хочет жить в мире с людьми).- Так, первый подъезд, третий этаж, вот и квартирка, - Мария тяжело вздохнула.Ей не впервой встречаться с ликантропом, но раньше с ней был Иван, способный легко завалить любого монстра, а сейчас она здесь одна. Она понимала, что он не всегда будет рядом, ведь ей нужно учиться выживать самой, и поэтому его поддержка ощущается все слабее, а сегодня он и вовсе отправил ее на бой со смертью.- Ну нет! Я сегодня не сдохну! - она сказала это явно громче, чем хотела.Вновь тяжело вздохнув, Маша нажала на кнопку звонка. Дверь ей открыла пожилая женщина, на вид ей лет восемьдесят. Ну, как открыла, приоткрыла на длину цепочки.- Вы еще кто такая будете? - недовольно пробурчала бабулька.- Я из службы опеки, - сказала девушка, показывая свое удостоверение. - Вы состоите у нас на учете, и мы бы хотели проверить условия проживания несовершеннолетней.- Юльку я вам не отдам! - старушка хоть и прокричала что есть мочи, но в голосе чувствовался не столько гнев, сколько усталость.- Никто не собирается ее у вас забирать, я просто посмотрю, как вы живете и все. Стандартная процедура.- Хорошо, - дверь закрылась, за ней послышалось шуршание цепочки, после чего вновь открылась, уже достаточно широко, чтоб в нее можно было войти. -Ну, проходите.Небольшой коридор, за ним кухня и гостиная, где, видимо, жила бабушка, и комната с закрытой дверью, где жила внучка, которой сейчас не было дома. Видимо, заботливая бабуля отправила внучку к друзьям или соседям, чтобы та не видела ее в гневе.- Ну, вроде все хорошо, Наталья Федоров… - договорить ей не дал резкий и невероятно сильный удар в живот: неповоротливая на первый взгляд старушка легко пнула Машу так, что она отлетела на стоящий рядом диван, при этом сломав несколько ребер.- Так все-таки ты! - прошипела Маша.- Да, я! Думала, я не узнаю вашу форму? Охотница! - резкий рывок в сторону Марии.Тренировки не прошли даром: девушка с легкостью, несмотря на боль от удара, увернулась.- Они бы не оставили нас в покое! Я показала им, что с нами связываться себе дороже.- Дети-то их в чем виноваты?- Заткнись! Не тебе меня судить! Скольких из нас… сколько наших детей убили тебе подобные? Скольких убила ты?!- Только буйных, - Мария достала нож, пистолет на таком маленьком расстоянии она зарядить не успела бы. - Вот тебе, тварь!Серебряное лезвие прошлось прямо вдоль руки старушки. Даже если Маша здесь погибнет, огромный шрам от кисти до локтя всю оставшуюся жизнь будет напоминать об этой встрече.- А-а-а! - звериный вопль, кажется, способный оглушить любого.Солнце почти скрылось за горизонтом, хрупкое на вид тело начало покрываться шерстью, уши, когти и клыки стали длиннее и острее, а глаза начали переливаться желтоватым оттенком. Она не полностью превратилась, но уже этого достаточно, чтобы разорвать человека. Вот теперь начнется веселье!Еще один выпад оказался неудачным. Волчиха выбила нож из руки охотницы, попутно сломав эту самую руку и отбросив девушку в другой конец комнаты. Мария достала несколько пластиковых шариков, они были размером с мячик для пинг-понга, и бросила их в старушку, рефлекторно ударившую по ним когтями. Облако серебряной пыли накрыло старуху. Дышать металлической пылью простому-то человеку неприятно, а оборотню - как брызнуть в лицо из перцового баллончика. Зверюга взвыла и отвлеклась. Мария взялась за свой пояс и вынула меч с гибким лезвием, больше похожий на хлыст. Оружие очень опасное и для владельца: одно неверное движение и сам останешься без руки, а то и без головы.- Получи! - заученным до автоматизма движением Мария взмахнула рукой, в котором было смертельное оружие, без особого труда отрубив противнику голову.- Фу-ух, - девушка вздохнула с облегчением: она не только выжила, но и сама выполнила задание и убила оборотня.К счастью для нее, старуха не успела полностью превратиться в зверя.- Ну вот, Ванек, - сказала она сама себе, - я тоже на что-то способна.Девушка была настолько рада, что почти не замечала не только боль в груди и руке, но и своего напарника с винтовкой в окне соседнего дома. Почти.Продолжение следует...

Ключевые слова: Охотники дело убийство бабка оборотень авторская история

Другие, подобные истории: