Мельхиора

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:30

Причина: Авторская стилистика сохранена

Рэйн Просмотров: 45 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:30 by

Вот уже прошел год, как я здесь... Психбольница - моя тюрьма, из которой мне не выбраться... Меня обвиняют в убийствах, которых я не совершала. Теперь, если меня и выпишут отсюда, то посадят за решетку. И ничего не изменится. Я уже никогда не стану свободной. Но теперь моя жизнь стала спокойной и однообразной. Вот то, что стало со мной после этого случая...В моей семье никогда не было мира. Отчим и моя мать много ссорились. От отчима доставалось и мне. Мать не пыталась защитить меня от его нападок. От этого я часто расстраивалась, пока была ребенком. Это было сильным стрессом. Ближе к юности я стала не то чтобы равнодушной, но мне уже было привычно все это. Еще у меня был парень Сеня. Они с отчимом сильно не ладили, и на то были причины, поэтому также случались скандалы.Мне тогда только исполнилось 18, и в то время училась я в институте на первом курсе.Теперь на него смотрят окна моей больничной палаты. И были у меня подруги из Америки. Они учились в моем институте по обмену и снимали квартиру недалеко от самого института. Мы все учились на психологов. И часто я заходила к моим подругам провести вечер, пообщаться, послушать музыку вместе или поиграть в мафию с компанией друзей.И однажды вечером, после того как мы все защитили наши рефераты, они меня пригласили к себе. Я пришла к ним в тот вечер, и моя подруга Кристин, американка, сказала, что они нашли кошку и оставили ее у себя. Я очень любила животных и захотела посмотреть зверушку.Мы, как обычно, зашли в гостиную, и на диване я увидела ту самую кошку... Сказать,что это была крупная кошка, - это ничего не сказать. Размером она была, наверное, с мою подругу Кристин. Эта "кошечка" сидела тихо на диване и вперила в меня пронзительный взгляд, больше выражающий желание вцепиться в меня, чем погладиться и познакомиться. Кристин сказала, что они нашли ее около подъезда, что она ходила на задних лапках и просилась домой.Я всегда любила животных, но эта кошка показалась мне не то что странной, но отталкивающей. Окрас у нее был темно-шоколадный, а глаза... темные.. карие. И такой темный нос. Мне было страшно находиться с ней, страшно приблизиться.Мы только выпили чай в тот вечер с подругами. Возвращаться вечером в комнату, где сидела кошка, я не стала.Я попрощалась с подругами и уехала домой.По дороге, сидя в автобусе, я долго думала, отчего может быть такая огромная домашняя кошка. И отчего такая породистая шоколадная кошка оказалась на улице...По дороге мне позвонила вторая моя подруга Габриэлла (они с Кристин и жили на той съемной квартире) и сказала, что их найденная кошка куда-то пропала, что нигде ее не могут найти.Я приехала домой. Как всегда, отчим ругался. Ночью я сидела в своей спальне и читала Сидни Шелдона. Ветер за окном пел свои песни о вечном. Мне было грустно находиться дома, и я решила уснуть. Только я погасила свет, в комнате начался шорох. У нас не было домашних животных, поэтому мне становилось страшно. И неспроста. Я посмотрела на шевелящиеся занавески, а на подоконнике сидела та самая кошка. Огромная шоколадная кошка, которую потеряли мои подруги. Она смотрела на меня все тем же взглядом ,что и у подруг дома. Мне стало страшно.Но тут произошло вовсе неожиданное для меня. Она сказала несколько слов! Я не помню, что именно, потому что меня это ввело в шок... Позже она спрыгнула с подоконника... Мне стало страшно, и я дотянулась до светильника и включила свет. Она смотрела на меня уже более мягким взглядом и снова начала говорить:- Я не люблю злых людей. Они не терпят таких как я, непохожих на них. А вот подруги у тебя хорошие.Я спросила ее, кто она и зачем меня преследует.Она отвечала:- Меня зовут Мельхиора. Я - выродок, ошибка природы. Я родилась у моей матери-человека, а она от меня отказалась, когда увидела шерсть на моем теле, хвост и сморщенное лицо. Посмотри в мои глаза, посмотри на меня! - она говорила надрывно. - Никто не любит меня такой, какая я есть. Мои глаза, они кошачьи. Каким-то образом во мне оказался ген кошки. Мать бросила меня, а люди считают меня уродом, чудовищем. Я хожу чаще всего как кошка - на четырех лапах. И стараюсь не разговаривать. Все думают, что я кошка - такой я нравлюсь людям.Я слушала ее, мне теперь уже было жаль это существо. Брошенная всеми, она была в обиде. Я спросила ее, почему она захотела остаться именно со мной, а не у подруг.Она сказала следующее:- Я ждала тебя у них, я видела тебя там много раз. Тебя тоже не любят родители.Тогда мы договорились. Она осталась у меня под видом найденной мною кошки. Спала она исключительно на подоконнике. Ела то же, что и я.Однажды я вернулась после учебы домой. Матери дома не было, был только отчим. Я зашла к себе в комнату, но Мельхиоры там не было, и дверь в комнату была открыта. Шаги сзади. Я обернулась. Рядом со мной стоял отчим и улыбался... Я уже не раз терпела это от него, он резко схватил меня за волосы и притянул к себе. Я стала вырываться, но у меня не получилось, и слезы потекли у меня из глаз. Я снова дернулась, укусила его и вырвалась, побежала из квартиры и стала звонить парню. Он приехал очень быстро, не стал меня слушать и вбежал в квартиру, хотел разобраться с отчимом.- Давно тебе пора ко мне переехать. Сколько раз я тебе говорил, что он от тебя не отстанет, - говорил мне Сеня.Я пошла в квартиру за ним ,чтобы еще раз позвать "кошку". Может, она где-то спряталась. В коридоре была разбита лампочка и размытые полосы чего-то красного... Было понятно, что это кровь. Еще пара шагов, и около двери в мою комнату мы увидели лежащего отчима с окровавленным лицом, дырами в шее и в луже крови вокруг.Я звала Мельхиору. Пошла на кухню и увидела это: моя мать лежала на полу, рядом разбитая бутылка... Она уже окоченела. Я очень испугалась. Я была в ужасе. У меня началась истерика, но Сеня поднял меня с пола, сказал, что нам надо уходить. В полиции могли решить, что это все сделала я. Убила отчима, когда защищалась.Вечером я сидела у парня дома. Я была в шоке. Не знала, что теперь будет дальше. Он сказал, что нам нужно уехать. Ближе к ночи мы перебрались в небольшой городок неподалеку от нашего, к матери Сени - тете Тамаре. Она была женщина спокойная и интеллигентная. Она была удивлена столь неожиданным приездом, поинтересовалась о том, что у нас происходит. Сеня рассказал ей все, что он знал. Но и я должна была объяснить,что же произошло. Но как рассказать ей про "кошку", я не знала.Решилась все-таки и рассказала все так, как было.К моему удивлению, Тамара поверила мне. И только вздыхала, пока я рассказывала.Ночью я не спала. Я вышла на кухню и пила горький чай. Тамара пришла на кухню и села рядом со мной.Сказала она мне вот что:- Я знаю, что ты невиновна. Я не удивилась твоему рассказу, потому что сама видела Мельхиору. Как только она родилась. Отец ее был моряком из Ирландии. Это все, что я знала о нем. Я тогда молодая была. Забеременела, а его и след простыл. Семья моя тогда меня стыдила за то, что в подоле принесла. Беременность была тяжелая. Много я тогда намучилась. Врачи говорили, что если не сделать аборт, то умру я. Я решилась когда, то уже было поздно удалять плод. Роды были тяжелые. Вытащили ее из меня, она была сморщенной и в шерсти, похожей на большого котенка, но очень сморщенного и с большими ногами. Врачи говорили, что она умрет скоро. И семья моя настояли, чтобы я ее оставила. Я испугалась. И оставила ее. Что с ней было дальше, мне неизвестно. Видно, она жива и искала меня. Сеня родился уже после, когда я замуж вышла.Я не знала, могла ли Мельхиора чувствовать, что я приведу к ее матери. Но что теперь делать с тем, что произошло с моей матерью и отчимом? Мы все должны были решить что-то. Полиция? Однозначно скрывать все это было нельзя. Но и что говорить?Стук в окно... Под дверью мелькнула тень. Мельхиора зашла в кухню в 4 часа утра, где я сидела, не сомкнув глаз всю ночь. Она встала на ноги в полный рост и стала подходить ко мне.Я тут же рявкнула:- Не приближайся ко мне! Мне страшно. Что ты наделала!- Тише! Я спасала тебя, он бежал за тобой, он обижал тебя. Я сделала то, что нужно, - Мельхиора тихо прошипела ответ.Я просто злилась:- Нельзя просто так убивать людей, нельзя!Ты убила мою мать?- Он сам ее убил. До того, как ты пришла.- Почему тогда ты не загрызла его раньше, чем я пришла?- Потому что мать твоя тебя не любила, зачем мне было стараться сохранить ей жизнь?- Что ты понимаешь в отношениях людей?! - я сорвалась.Мельхиора снова смотрела на меня тем угрожающим взглядом. Я попробовала поговорить с ней, но она отрезала:- Мне вовсе не жаль тебя. Я напала на твоего отчима не из жалости к тебе. Вы все мне ненавистны.Мельхиора озлобленно смотрела на меня с такой агрессией, которую до сих пор не проявляла. В ней говорило отчаяние. Она была отвергнута нашим сумасшедшим миром, где все подлежит стандартизации и определениям, правилам. Таким исключениям, как она, места не было.В кухню вошла тетя Тамара. Очень вкрадчиво и тихо, что Мельхиора на время оторвала от меня взгляд и уставилась на нее. Началась пауза. Все молчали. Тетя Тамара всхлипнула и попыталась подойти к "кошке", но Мельхиора зашипела и пошла на четырех "лапах" из кухни. Тамара сказала мне, что узнала свою дочь. И спросила, успела ли я рассказать ей, что Тамара - ее мать.Я сказала, что не говорила, потому что не знаю, как поступить. Не знаю, чего от нее ждать, и согласна ли Тамара была на такое развитие событий.Много всего произошло за тот вечер и за ту ночь. Днем я спала, к вечеру Сеня приехал из города и сказал, что полиция уже обнаружила трупы, и меня ищет следователь, чтобы допросить в качестве свидетеля. Я не знала, что делать: скрываться или явиться и говорить, что меня там не было... Кто еще мог зайти в квартиру и убить отчима, кроме меня? Да ,в общем, кто угодно!На допросе я говорила, что ничего не видела и не знала, что отчим и мать были убиты. В тот день убежала из дома и так больше туда и не возвращалась. Не хотела идти к злому отчиму и осталась с парнем.Меня отпустили, но на время.Мы поехали назад к тете Тамаре.Ночью снова пришла она. Неожиданно - впрочем, как всегда. Я и Сеня были на кухне. Он раньше не видел ее. Он молча смотрел на нее и был удивлен такими размерами "кошки". К нам решила присоединиться тетя Тамара.Увидев ее, Мельхиора просто посмотрела в ее сторону. Я взяла Сеню за руку и попросила выйти вместе со мной. Конечно, мы подслушали все с веранды. Сеня был в ужасе, как и я первый раз, увидев, что это не совсем кошка. Тетя Тамара говорила с ней, пока та неподвижно сидела и смотрела на нее. Она говорила, что боялась тогда, двадцать два года назад, и оставила ее. Но теперь узнала и ей очень жаль ее.Мельхиора ответила ей:- Я искала тебя всю жизнь. Теперь ты есть. Я хотела тебя увидеть. Мама...Она часто сидела рядом с тетей Тамарой. Также она стала общаться с Сеней. Она рассказала ему, что это она убила отчима, защищая меня. Что в свое время, когда она ходила по улице города, на нее напала банда живодеров. Это было ее первое убийство.Через несколько дней дело приняло иной оборот. Какая-то гнида проболталась, что в дом заходил за мной мой парень (я в это время не выходила и ждала его в подъезде). Таким образом, у следствия появилось подозрение, что отчима и мать убил Сеня! Это было ужасом для всех. Сначала это была подписка о невыезде. Но в один день его забрали в КПЗ. Я в тот же день была готова идти и признать то, что это я убила их всех, только бы не посадили Сеню. Я долго ждала следователя в тот день, но он так и не появился. Я пошла в квартиру к Сене (у меня были ключи). Я плакала и твердо решила взять все на себя. Так и заснула.Утром мне позвонили и сказали, что Сеня сбежал. Сказали, что кто-то проник внутрь, не потревожив при этом охрану и собак, и умудрился открыть камеру... Я понимала, кто это сделал. Но важно было знать, где Сеня был в данный момент. Было одно место далеко в лесу, бежать туда нужно было вдоль реки, там был заброшенный шалаш. Это место знали только я и он. С самого детства он говорил мне, что если будет плохо, то мы будем приходить сюда.Я шла к реке. По реке шла в лес... Заросла наша тропинка, в детстве часто здесь бегали. Но я знаю это место наизусть.Я пришла в шалаш.. .Здесь, на деревянном столике, лежал Сеня. Он спал. Я поцеловала его...Я решила, что пока из шалаша ему лучше не выходить. Шалаш крепкий, звери не проникнут, а я его навещать буду, пока могу. Может, узнают, что это точно не он убил. Или я сдамся и возьму на себя.Я спросила его, где Мельхиора. Он сказал, что скрылась в лесу, что она всегда там жила (она сказала так).Я ездила и говорила с Тамарой, что ее сын в порядке и в надежном месте. На ночь пришлось остаться в доме с тетей Тамарой. Мельхиора пришла ночью. Сказала, что это из-за нее теперь страдает ее брат, и она должна все исправить. Ночью Сене стало плохо (у него врожденная болезнь сердца). Хорошо, что среди ночи я пошла по реке в шалаш. Утром Сеня пришел в дом к матери.А я уже стояла у порога следователя, готовая дать чистосердечное признание. Я не хотела, чтобы Сеня скрывался без вины. Мне позвонила Тамара. Сердечная болезнь обострилась. Ему нужна была помощь медицины. Я взяла машину отчима. Я умела водить, но не было прав. Сейчас это было не так уж и важно.Я везла его к знакомой тете Тамары, ученой, кардиологу. Он был там несколько дней под ее наблюдением.Когда я шла забирать его назад, оказалось, что за мной был хвост. За мной следили и его нашли. Но Сеню нельзя было арестовывать и вести в КПЗ. Его сердце было больное.Мы бежали к полю, где стояла наша машина. По ногам открыли огонь. Не помню, что произошло, но Сеня меня загородил, потом упал. Сказал мне бежать. Я тащила его в машину, завела мотор и рванула с места по трассе... Сирены, мигалки, я лечу... Я не отдам им Сеню. Мы убежим, его вылечат, я успею.Впереди фура, потом... потом свет красный... и белый. Я подняла голову. Лицо у меня было в крови, Сеня лежит рядом бездыханный. Мне было страшно, я трясла его, плакала. Проклинала все, проклинала отчима, свою мать, Мельхиору. И ни машины вокруг не было, что странно и страшно.Мы оказались в овраге. Некому помочь. Услышала шум сирены, стала кричать. Выбежала на трассу, но тут на меня набросилась Мельхиора. Она выскочила из леса и стала душить меня.Она кричала и шипела:- Я тебя ненавижу. Ты его убила. Он закрыл тебя, а ты привела хвост!Она вонзала в меня зубы, кровь была везде, я задыхалась...В больнице я очнулась. Мне сказали, что я пролежала на трассе, меня покусал дикий зверь, которого подстрелили, когда он рвал меня. Им оказалась дикая лесная кошка. Сеня находился в коме. С него были сняты обвинения. Соседи слышали, как отчим кричал, словно его режут, а потом он умолк. Так еще минут двадцать прошло, только тогда подъехал Сеня к подъезду. Тетя Тамара умерла.Я не могла отойти от шока. Я говорила всем, что нападавшая была не лесная кошка, а мутант. Она разговаривала со мной и с Сеней. Она говорила, что Тамара - ее мать, а Сеня - брат по матери. И она загрызла отчима. И это она, а не Сеня, открыла замок в КПЗ. Она это сама сказала. Она - мутация человека.Мне никто не верил. Меня посчитали сумасшедшей и отправили на лечение. Теперь я здесь. Я жду и надеюсь лишь на одно: что Сеня выживет. Мне не светит свобода. И что будет дальше - не знаю. Может, я и правда потеряла рассудок.Сегодня по решетке мне постучала уже знакомым стуком... большая коричневая лапа.

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